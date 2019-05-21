Налог на имущество с 2019 года: обзор объяснений ФНС

С 1 января 2019 изменился порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций.

Что поменялось

Одно из самых значимых изменений — исключение из объектов налогообложения движимого имущества.

Налог необходимо уплачивать только в отношении недвижимости, в том числе переданной во временное владение, пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенной в совместную деятельность или полученной по концессионному соглашению, учитываемой на балансе в качестве объектов основных средств.

В 2019 году в список субъектов, в которых в соответствии с региональными законами действует порядок налогообложения объектов недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости, добавились ещё четыре: Чувашия, Иркутская, Курская, Смоленская области.

Также поменялся порядок применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы:

корректировка кадастровой стоимости из-за изменения качественных и (или) количественных характеристик объекта налогообложения (уточнения его площади, назначения и т.п.) будет учитываться при определении налоговой базы со дня внесения в (ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости;

если кадастровая стоимость изменяется на основании установления рыночной стоимости объекта по решению комиссии при управлении Росреестра или суда, то сведения о ее вновь установленном значении, внесенные в ЕГРН, будут учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения оспоренной кадастровой стоимости.

С 2019 года поменялась форма отчетов по налогу на имущество. Налоговый расчет за 1 квартал 2019 бухгалтеры уже сдавали по новой форме.

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Разъяснения фискалов

Представляем вашему вниманию краткий обзор разъясняющих писем Минфина и ФНС на тему учета и налогообложения основных средств:

В письмах ФНС № БС-4-21/19038@ от 01.10.2018 и № БС-4-21/5305@ от 25.03.2019 перечислены признаки недвижимого имущества, чтобы компания не ошиблась, какое имущество следует облагать налогом.

Как указывает ФНС, для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости целесообразно исследовать:

наличие записи об объекте в ЕГРН;

при отсутствии сведений в ЕГРН — наличие документов, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, например для объектов капитального строительства — наличие документов технического учета или технической инвентаризации, разрешений на строительство или на ввод объекта в эксплуатацию (при их необходимости), проектной документации, заключения экспертизы или иных документов, в которых содержатся сведения о соответствующих характеристиках объектов, и т.п.

Как заполнить отчетность по налогу на имущество, сообщается в письмах ФНС № БС-4-21/4838@ от 19.03.2019 и № БС-4-21/22551@ от 21.11.2018 «О рекомендациях по вопросам представления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, начиная с налогового периода 2019 года».

Кроме того, в письме ФНС № БС-4-21/6107@ от 03.04.2019 поясняется, как заполнить отчет по налогу на имущество крупнейшим налогоплательщикам.

При заполнении титульного листа налоговой отчетности по налогу на имущество, представляемой налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших, ИНН и КПП по месту нахождения организации указываются согласно свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения (5 и 6 разряды КПП — «01»).

Аналогичные разъяснения дает Минфин в письме № БС-4-21/4632 от 15.03.2019.

В письме Минфина № 03-05-05-01/52 от 09.01.2019 сообщается о налогообложении капитальных вложений в арендованное имущество.

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Ставка налога

Сейчас ставка налога на имущество организаций, который рассчитывается от кадастровой стоимости, максимально составляет 2 % и устанавливается властями каждого региона.

Между тем на рассмотрении в Госдуму был внесен законопроект № 660579-7 с поправками в ст. 380 НК. Документом предлагается установить максимум на ближайшие 3 года (2019, 2020, 2021) в размере 1,5 %.

Однако он был возвращен инициаторам, так как они не представили заключения Правительства РФ. Такое заключение требуется, так как изменение предельной ставки по налогу на имущество организаций может привести к расходам федерального бюджета.