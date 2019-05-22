Какие ошибки в первичке приведут к проблемам

Сделали обзор разъяснений Минфина.
Реквизиты
Согласно статьи 9 Федерального закона о бухучете № 402-ФЗ от 06.12.2011 каждый факт хозяйственной жизни должен быть оформлен первичными документами.
Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление, либо наименование должности лица, ответственного за оформление свершившегося события;
- подписи лиц, совершивших сделку или ответственных за нее, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Оформление
Первичные документы оформляются в момент совершения операций или после их окончания, для подтверждения случившихся фактов. На их основании бухгалтер делает проводки в бухучете, принимает суммы к налоговому учету.
«Первичка» составляется на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Формы первичных документов коммерческая фирма устанавливает самостоятельно либо применяет унифицированные формы.
Вместе с тем право бизнеса самостоятельно разрабатывать формы «первички» не распространяется на ряд документов, например по кассе.
Кто и когда должен оформлять «первичку» по отдельным фактам хозяйственной жизни компании расскажут на семинаре, который пройдет 31 мая в Москве.
На семинаре также пойдет речь:
- о новации 2019 года в вопросах «первички»;
- о том, как налоговики и правоохранители будут работать с вашей «первичкой»;
- об оформлении кассовых операций;
- об оформлении УПД и УКД.
Письма Минфина
1. Подпись
В письме Минфина № 03-03-06/1/81951 от 08.12.2017 сообщается, что в первичных документах обязательно должна быть «живая» подпись ответственного лица. Факсимильные подписи при документальном оформлении сделки не допускаются.
2. Ошибки
В письме ФНС от 12.01.2018 № СД-4-3/264 проанализирована ситуация, когда компания самостоятельно разработала способы исправления первичных документов по аналогии с правилами, установленными для счетов-фактур. При обнаружении ошибки в «первичке» оформляется новый документ с такими же реквизитами.
Однако ФНС считает, что такое исправление документов недопустимо, так как закон о бухучете этого не предусматривает. Составление корректировочного документа возможно исключительно для счета-фактуры, который служит основанием для принятия НДС к вычету.
3. Перевод
Первичные документы должны быть составлены на русском языке. Если документ содержит записи на иностранном языке, то необходим построчный перевод.
Однако фирменное наименование товара можно не переводить, поскольку в этом случае могут быть нарушены права лицензионного правообладателя. Правда, нужно соблюсти условие, при котором из совокупных документов (счетов-фактур, накладных, актов приема-передачи товара, приходных ордеров) можно установить факт несения расходов.
Такие разъяснения даются в письме Минфина от 18.05.2017 № 03-01-15/30422.
При этом Налоговым Кодексом не регламентируется порядок перевода первичных учетных документов с иностранного языка на русский.
В письме Минфина от 29.04.2019 № 03-03-06/1/31506 сделан вывод, что в случае наличия у налогоплательщика первичных документов, составленных на иностранном языке по типовой форме, достаточно однократно осуществить перевод на русский язык постоянных показателей типовой формы. В последующем же налогоплательщик осуществляет при необходимости перевод изменяющихся показателей первичного документа.
4. Электронные документы
Электронным документом, подписанным квалифицированной ЭЦП, можно подтверждать траты налогоплательщика. Правда, эта норма действует в том случае, если закон не требует обязательного составления документа на бумаге.
Если же документ подписали простой или неквалифицированной ЭП, то он применяется только в оговоренных законами случаях или при договоренности между взаимодействующими сторонами.
Случаи, в которых информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в НК РФ не определены.
Об этом сообщается в письме Минфина от 20.12.2017 № 03-03-06/1/85248.
О том, какие сложности возникают у компаний при использовании электронных документов, о налоговых последствиях перехода на ЭДО расскажут на семинаре 31 мая.
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5. Хранение документов
Общий срок хранения «первички» составляет 4 года.
Однако, в частности, для документов, подтверждающих обоснованность начисления амортизации по ОС, этот срок отсчитывается с момента завершения начисления амортизации в налоговом учете.
Об этом сообщается в письме Минфина от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2598.
В этом же документе отмечается, что при переносе убытков на будущее при расчете налога на прибыль налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода.
Аналогичный вывод сделан в письме Минфина 03-03-06/2/54617 от 25.08.2017.
О порядке и сроках хранения документов, в также ответственности бухгалтера за этот процесс расскажут на семинаре 31 мая. Ведущая мероприятия — начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Татьяна Смирнова, которая имеет практический опыт проведения совместных налоговых проверок.