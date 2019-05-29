Проводки по договору лизинга: пример для лизингополучателя

Все проводки в одной таблице.
Лизинг — это одна из форм арендных отношений.
Имущество, переданное во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя. При этом по взаимному соглашению сторон лизинговое имущество может учитываться на балансе лизингополучателя или на балансе лизингодателя.
В договор может быть включено условие о выкупе предмета лизинга после завершения договора.
Амортизацию начисляет та сторона, у которой имущество учитывается на балансе.
О порядке учета сделки по договору лизинга сторонами и о налоговых риски, связанных с лизингом, расскажут на семинаре 17 июня в Москве.
Рассмотрим на примере, какие проводки должен сделать бухгалтер компании-лизингополучателя в случае, если по договору предмет лизинга будет учитываться на балансе этой компании.
Пример:
Компания приобрела в лизинг автомобиль. Стоимостью автомобиля — 1 080 000 рублей, в том числе НДС 180 000 рублей.
Общий срок аренды составляет 36 месяцев. Ежемесячный платеж равен 30 000 рублей, в том числе НДС 5 000 рублей. Через 3 года оборудование выкупается лизингополучателем за 24 000 рублей (в том числе НДС 4 000 рублей).
Срок амортизации — 37 месяцев.
При отражении операций, в частности будут задействованы следующие счета (субсчета):
- 01.01 «Основные средства в организации»
- 01.03 «Арендованное имущество»
- 02.01 «Амортизация основных средств»
- 02.03 «Амортизация арендованного имущества»
- 19.01 «НДС при приобретении основных средств»
- 19.04 «НДС по приобретенным услугам»
- 08.04 «Приобретение основных средств»
- 68.02 «НДС»
- 76.07.1 «Арендные обязательства»
- 76.07.2 «Задолженность по лизинговым платежам»
- 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам»
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