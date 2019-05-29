Проводки по договору лизинга: пример для лизингополучателя

Все проводки в одной таблице.

Лизинг — это одна из форм арендных отношений.

Имущество, переданное во временное владение и пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя. При этом по взаимному соглашению сторон лизинговое имущество может учитываться на балансе лизингополучателя или на балансе лизингодателя.

В договор может быть включено условие о выкупе предмета лизинга после завершения договора.

Амортизацию начисляет та сторона, у которой имущество учитывается на балансе.

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Рассмотрим на примере, какие проводки должен сделать бухгалтер компании-лизингополучателя в случае, если по договору предмет лизинга будет учитываться на балансе этой компании.

Пример:

Компания приобрела в лизинг автомобиль. Стоимостью автомобиля — 1 080 000 рублей, в том числе НДС 180 000 рублей.

Общий срок аренды составляет 36 месяцев. Ежемесячный платеж равен 30 000 рублей, в том числе НДС 5 000 рублей. Через 3 года оборудование выкупается лизингополучателем за 24 000 рублей (в том числе НДС 4 000 рублей).

Срок амортизации — 37 месяцев.

При отражении операций, в частности будут задействованы следующие счета (субсчета):

01.01 «Основные средства в организации»

01.03 «Арендованное имущество»

02.01 «Амортизация основных средств»

02.03 «Амортизация арендованного имущества»

19.01 «НДС при приобретении основных средств»

19.04 «НДС по приобретенным услугам»

08.04 «Приобретение основных средств»

68.02 «НДС»

76.07.1 «Арендные обязательства»

76.07.2 «Задолженность по лизинговым платежам»

76.07.9 «НДС по арендным обязательствам»