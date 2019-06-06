Камералки по НДС: как проходят и что выявляют

В теории, камеральная налоговая проверка — это проверка соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в ИФНС, а также документов, которые имеются у ИФНС.
На практике, налоговики как только не изгаляются на проверках по НДС.
Процесс
«Камералка» декларации по НДС проводится в течение 2-х месяцев со дня представления декларации в налоговый орган. Если до окончания камеральной проверки установлены признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства, срок ее проведения продлевается до 3 месяцев.
Возможные действия налогового органа при проведении камеральной проверки:
- истребование документов у налогоплательщика
- истребование документов и сведений у контрагентов и иных лиц
- допрос свидетелей
- проведение экспертизы
- участие переводчика, эксперта
- осмотр документов и предметов (с согласия налогоплательщика).
Весь процесс проверки происходит в автоматическом режиме.
О новых возможностях контроля за НДС по программам АСК НДС-2 и СУР АСК, «Дерево связей», симбиозе программ АСК ККТ и АСК НДС-2 расскажут на семинаре, который пройдет 20 июня в Москве.
Частые нарушения
В первую очередь автоматизированная система производит проверку контрольных соотношений показателей декларации.
Чаще всего на первом этапе выявляются следующие нарушения:
- отсутствие в книгах покупок или продаж итоговых сумм;
- ошибочное указание сумм НДС по счетам-фактурам;
- несоответствие сумм по разделам декларации суммам в книгах покупок и продаж;
- неверное указание кодов операций в книгах покупок или продаж.
На следующем этапе сопоставляются операции каждой из сторон сделок. Происходит проверка соответствия данных книги покупок организации, заявившей налоговые вычеты, с данными книги продаж ее поставщика, где отражен НДС по счету-фактуре.
Наиболее распространенными нарушениями, из-за которых не происходит сопоставления данных на этом этапе, являются следующие:
- стороны сделки по-разному указывают реквизиты счетов-фактур;
- некорректное заполнение стоимостных показателей при реализации своего права на вычет частично;
- неверное указание кода видов операций;
- объединение нескольких счетов-фактур в один счет-фактуру;
- неправильное отражение операций, совершенных с участием посредников;
- неправильное отражение корректировочных и исправительных счетов-фактур, счетов-фактур по авансовым операциям;
- некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
По каждому такому нарушению автоматически формируется требование о представлении пояснений, в ответ на которое надо отправить квитанцию, а также сдать уточненную декларацию либо дать формализованные пояснения.
Можно ли обойтись без уточненной декларации, если ошибки не повлекли неуплаты налога, вы узнаете на семинаре 20 июня.
Ведущая мероприятия — начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Смирнова Т. С.
Результаты
Если нарушения не выявлены, камеральная проверка автоматически завершается. Сообщение налоговым органом налогоплательщику об отсутствии нарушений и окончании камеральной проверки законодательством не предусмотрено.
Если нарушения выявлены:
- в течение 10 рабочих дней с момента завершения камеральной проверки составляется акт камеральной проверки;
- акт не позднее 5 рабочих дней с даты составления вручается налогоплательщику;
- налогоплательщик в течение 1 месяца вправе подать возражения на акт камеральной проверки;
- в течение 10 рабочих дней после окончания срока представления возражений руководитель налогового органа обязан рассмотреть материалы проверки, возражения налогоплательщика, и вынести решение о привлечении либо об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Все о «камералке» по НДС, новых кодах ошибок и контрольных соотношениях показателей декларации расскажут на семинаре 20 июня.
Приходите на мероприятие!