Камералки по НДС: как проходят и что выявляют

В теории, камеральная налоговая проверка — это проверка соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые налогоплательщик самостоятельно сдал в ИФНС, а также документов, которые имеются у ИФНС.

На практике, налоговики как только не изгаляются на проверках по НДС.

Процесс

«Камералка» декларации по НДС проводится в течение 2-х месяцев со дня представления декларации в налоговый орган. Если до окончания камеральной проверки установлены признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства, срок ее проведения продлевается до 3 месяцев.

Возможные действия налогового органа при проведении камеральной проверки:

истребование документов у налогоплательщика

истребование документов и сведений у контрагентов и иных лиц

допрос свидетелей

проведение экспертизы

участие переводчика, эксперта

осмотр документов и предметов (с согласия налогоплательщика).

Весь процесс проверки происходит в автоматическом режиме.

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Частые нарушения

В первую очередь автоматизированная система производит проверку контрольных соотношений показателей декларации.

Чаще всего на первом этапе выявляются следующие нарушения:

отсутствие в книгах покупок или продаж итоговых сумм;

ошибочное указание сумм НДС по счетам-фактурам;

несоответствие сумм по разделам декларации суммам в книгах покупок и продаж;

неверное указание кодов операций в книгах покупок или продаж.

На следующем этапе сопоставляются операции каждой из сторон сделок. Происходит проверка соответствия данных книги покупок организации, заявившей налоговые вычеты, с данными книги продаж ее поставщика, где отражен НДС по счету-фактуре.

Наиболее распространенными нарушениями, из-за которых не происходит сопоставления данных на этом этапе, являются следующие:

стороны сделки по-разному указывают реквизиты счетов-фактур;

некорректное заполнение стоимостных показателей при реализации своего права на вычет частично;

неверное указание кода видов операций;

объединение нескольких счетов-фактур в один счет-фактуру;

неправильное отражение операций, совершенных с участием посредников;

неправильное отражение корректировочных и исправительных счетов-фактур, счетов-фактур по авансовым операциям;

некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

По каждому такому нарушению автоматически формируется требование о представлении пояснений, в ответ на которое надо отправить квитанцию, а также сдать уточненную декларацию либо дать формализованные пояснения.

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Результаты

Если нарушения не выявлены, камеральная проверка автоматически завершается. Сообщение налоговым органом налогоплательщику об отсутствии нарушений и окончании камеральной проверки законодательством не предусмотрено.

Если нарушения выявлены:

в течение 10 рабочих дней с момента завершения камеральной проверки составляется акт камеральной проверки;

акт не позднее 5 рабочих дней с даты составления вручается налогоплательщику;

налогоплательщик в течение 1 месяца вправе подать возражения на акт камеральной проверки;

в течение 10 рабочих дней после окончания срока представления возражений руководитель налогового органа обязан рассмотреть материалы проверки, возражения налогоплательщика, и вынести решение о привлечении либо об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.