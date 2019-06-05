«Ночной бухгалтер». Во время камералок по НДС налоговики стали слать запросы в ГИБДД о штрафах

И если вы думаете, что связи между НДС и штрафами от ГИБДД никакой, то сильно ошибаетесь. В рьяном желании отказать в возмещении НДС налоговики доходят и не такого.
Вот что рассказал наш подписчик из «КУБа»:
«Чтобы отказать в возмещении абсолютно белого входного НДС на сумму чуть более 50 тыс.руб. в ходе камеральной проверки и допмероприятий налоговая сделала:
1. Запрос в региональное УМВД РФ — об установлении родственных связей;
2. Запросы в региональную ГИБДД — 3 штуки (!) - о предоставлении протоколов нарушений ПДД;
3. Запрос в региональный центр автоматизированной фиксации правонарушений ГИБДД;
4. Запросы в МВД РФ по г. Москве — 2 штуки;
5. Запрос в департамент информационных технологий г. Москвы;
6. Требования о предоставлении информации и документов — 10 контрагентам;
7. Допросы работников налогоплательщика и контрагентов — 22 (!) человека;
8. Запросы в банки о движении по р/с — 2 штуки.
В итоге составлен акт налоговой проверки и акт о допмемроприятиях с приложениями в общей сумме более чем на 200 листах!». Налоговики явно получают удовольствие от процесса.
Причина отказа в возмещении — выявили использование автомобиля для неслужебных целей.
Кстати, сегодня в базе ГИБДД произошел сбой. Завалили их налоговики, видимо...
Сохраните себе
- Напоминалку по срокам сдачи отчетности за 2 квартал;
- Шпаргалку о том, как считать среднюю и среднесписочную численность.
Про отказы
Про страхи
Рассказ о том, почему человек решил удалить приложение «Сбербанк Онлайн».
Ну что, готовим шапочки из фольги, или все это глупости?
Ваша бесстрашная редакция
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