«Ночной бухгалтер». Во время камералок по НДС налоговики стали слать запросы в ГИБДД о штрафах

И если вы думаете, что связи между НДС и штрафами от ГИБДД никакой, то сильно ошибаетесь. В рьяном желании отказать в возмещении НДС налоговики доходят и не такого.

Вот что рассказал наш подписчик из «КУБа»:

«Чтобы отказать в возмещении абсолютно белого входного НДС на сумму чуть более 50 тыс.руб. в ходе камеральной проверки и допмероприятий налоговая сделала:

1. Запрос в региональное УМВД РФ — об установлении родственных связей;

2. Запросы в региональную ГИБДД — 3 штуки (!) - о предоставлении протоколов нарушений ПДД;

3. Запрос в региональный центр автоматизированной фиксации правонарушений ГИБДД;

4. Запросы в МВД РФ по г. Москве — 2 штуки;

5. Запрос в департамент информационных технологий г. Москвы;

6. Требования о предоставлении информации и документов — 10 контрагентам;

7. Допросы работников налогоплательщика и контрагентов — 22 (!) человека;

8. Запросы в банки о движении по р/с — 2 штуки.

В итоге составлен акт налоговой проверки и акт о допмемроприятиях с приложениями в общей сумме более чем на 200 листах!». Налоговики явно получают удовольствие от процесса.

Причина отказа в возмещении — выявили использование автомобиля для неслужебных целей.

Кстати, сегодня в базе ГИБДД произошел сбой. Завалили их налоговики, видимо...

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Ну что, готовим шапочки из фольги, или все это глупости?

Ваша бесстрашная редакция