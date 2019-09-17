Как бухгалтеру стать любимчиком директора? Подсказка: сэкономить на зарплатных налогах

Схема рабочая (проверено опытным путем). Статья только для тружеников учетной службы, остальные, пожалуйста, проходим мимо этой публикации.

Не буду оригинальной, если скажу, что труд бухгалтера один из самых неблагодарных, не все измеряется деньгами, в этой профессии очень мало эмоциональных дивидендов, а они важны для любого человека. За свою непростую работу бухгалтеры зачастую, не только спасибо не слышат, но и находятся постоянно в зоне негатива, аврала, стресса. А ведь это обидно и несправедливо, в результате происходит разочарование от работы, накапливаются обиды, усталость и эмоциональное выгорание

Но, не все так страшно, потому что выход есть. Правда для перелома ситуации придется выйти из зоны комфорта и не побояться взять судьбу в свои руки.

Задумайтесь, кого ценит, любит и уважает владелец компании? Конечно продажников и коммерсов, т.е. тех, кто приносит живые деньги компании. Раскрою секрет — вы тоже это можете! Проявите дальновидность и соответствующим образом упакуйте свои заслуги, такой подход обязательно принесет результат. Как это сделать мы поможем и поддержим.

В условиях кризиса, нестабильной экономики и конкуренции любой бизнесмен ищет способы сэкономить. Чтобы он это делал не за счет вашей зарплаты, а за счет расчетов с бюджетом, сами предложите ему законную оптимизацию налогов. Экономить на налогах любят все без исключения предприниматели.

Дабы избежать проколов, начните внедрять новую стратегию постепенно, мелкими шажками, например, блоками. Как вариант, можно потренироваться на разделе учета «расчеты с персоналом по оплате труда». Там высокая налоговая нагрузка НДФЛ страховые взносы, следовательно, результаты будут сразу заметны руководителю.

Предлагаем вашему вниманию несколько способов оптимизации зарплатных налогов, из которых выберете сами, что приглянется и понравится:

1. Замена заработной платы на компенсационные выплаты.

На компенсационные выплаты страховые взносы не начисляются (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Значит, замена части заплаты компенсационными выплатами позволяет существенно снизить платежи в бюджет. Например, компенсация расходов на обучение, процентов по ипотеке, использования личного автомобиля сотрудника и т.д. не облагается страховыми взносами.

Если грамотно подойти к документальному оформлению компенсационных выплат, претензий у контролеров не возникнет. Способ законный и криминала в нем нет.

2. Оформление наемного директора в качестве управляющего ИП на УСН или регистрация управляющей компании.

Если топ-менеджер наемный сотрудник, можно предложить оформить на него управляющего ИП. Тогда с суммы его зарплаты компания заплатит не НДФЛ 13% страховые взносы 30%, а всего лишь УСН 6% и фиксированные взносы ИП.

Применение указанного кейса позволит оказаться от конвертной зарплаты директора, кроме того на стоимость услуг управляющего ИП уменьшается налог на прибыль (20%) или УСН (10-15%). Такая двойная выгода понравится владельцу компании и укрепит Ваши позиции.

Кроме того есть вариант оформления и «Управляющей компании», в нее можно перевести не только директора, но у других топ-менеджеров с высокими окладами.

3. Договор ГПХ вместо трудового договора

Если договор ГПХ будет оформлен так, что в нем отсутствуют признаки трудовых отношений, то с выплат в пользу внештатных работников можно законно не платить взносы в ФСС и травматизм (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК).

Также оплату выполнения дополнительной работы и штатных сотрудников выгоднее оформить по договору подряда. В таком случае аналогично получится сэкономить на взносах в ФСС. Помимо этого не облагаются страховыми взносами компенсации расходов, которые исполнитель понес при выполнении работ или оказании услуг по гражданско-правовому договору.

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4. Использование услуг самозанятых граждан.

Когда вместо штатных сотрудников предприятие использует труд самозанятых рабочих, за них нет необходимости оплачивать страховые взносы и НДФЛ, что согласитесь, очень выгодно. Указанные работники платят налоги за себя самостоятельно.

При таком способе обосновать присутствие самозанятых сотрудников в вашем офисе позволит заключение с ними договоров аренды рабочих мест.

Для дополнительной оптимизации выплат коммерческая организация вправе арендовать у внештатного работника его квартиру, автомобиль или оборудование. У этого способа есть и другие хитрости.

5. Перевод сотрудников в производственный кооператив.

Способ достаточно экзотический, но по деньгам очень эффективный. Членам производственного кооператива (артели) выплачивается не зарплата, а платежи из прибыли аналогичные дивидендам в ООО. На такие выплаты никакие страховые взносы не начисляются, в результате сумма прямой экономии 30% на страховых взносах.

Если уставные документы кооператива оформлены правильно, претензий у налоговиков не будет. Этот кейс абсолютно законный, и вы ничего не нарушаете.

6. Использование ученического договора.

Оптимизировать страховые взносы можно, заключив как с новым сотрудником, так и с соискателем ученический договор. При выплате стипендии опять компания уходит от обложения страховыми взносами.

Вдобавок можно возмести затраты предприятия на сотрудников не прошедших испытательный срок, если они решат уволиться после обучения.

Разумеется чтобы не получить проблем ни с контролерами ни с сотрудниками, важны детали и качественное оформление документов.

7. Дистанционные сотрудники.

Если компания последует популярному сейчас тренду и наймет дистанционных работников, кроме очевидной экономии на организации рабочего места, закупке ПК, канцтоваров и т.д. произойдет еще и оптимизация страховых взносов. При заключении с дистанционным работником договора гражданско-правового характера, не нужно платить взносы в ФСС и травматизм. Договор с иностранным дистанционным работником тоже заключать очень выгодно, там есть свои приятные бонусы.

Наверняка, ознакомившись с предложенными способами оптимизации налогообложения, у вас возникли вопросы или сомнения.

Приведенный выше перечень оптимизации зарплатных налогов не исчерпывающий. Более подробные разъяснения получите на семинаре «Зарплата и расходы на персонал: интересные методы оптимизации». Компания «Основы вашего бизнеса» привлекает только первоклассных специалистов-практиков, имеющих авторские программы и разработки, практический опыт работы в реальном бизнесе и консалтинге, солидный опыт проведения семинаров для бухгалтеров, юристов, кадровиков, налоговых инспекторов. Тут вы не встретите шарлатанов, продающих сказочные методы, которые в реалиях не работают.

Не бойтесь пробовать что-то новое, если директор из собственного кармана в прошлом квартале, например, заплатил 3 млн. руб., а в следующем только 1,5 млн. исключительно благодаря вашим заслугам, то он это оценит и пересмотрит к вам свое отношение.

Можно изначально договорится, о том, что какой-то процент от экономии на налогах вы получите в виде премиальных. К обсуждению размера своего бонуса обязательно подготовьтесь заранее, важно проработать возможные отговорки директора и что вы на них ответите. Можно сделать наглядные таблицы и расчеты, по опыту это позволяет быть убедительнее.

Тематические семинары и прилагаемый к ним раздаточный материал хорошо помогает обрести нужную уверенность и заполнить пробелы в знаниях. Методичку с семинара тоже полезно взять на совещание с директором.

Эта та ситуация, когда вы инвестируете в себя, а не в абстрактные знания, которые быть может, когда-нибудь пригодятся. Наоборот, в данном случае речь идет о покупке реального кейса, который предоставляет возможность поднять ваши ставки.