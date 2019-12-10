Налоговая идиллия: ФНС побуждает, налогоплательщики платят, бюджет наполняется

В рамках осуществления плана по активному побуждению к добровольному уточнению налоговых обязательств налоговики реализуют отраслевые проекты.

На недавних публичных слушаниях был представлен доклад на эту тему.

Цель — побуждение

В документе сказано, что ФНС стремится побудить налогоплательщиков добровольно отказаться от применяемых схем, добросовестно уплачивать налоги, научится самостоятельно проводить анализ своих поставщиков, исключая сомнительных контрагентов.

Для этой цели налогоплательщиков информируют о возможных рисках, проводят рабочие встречи, в результате которых происходит добровольное уточнение налоговых обязательств в полном объеме.

Определяющим условием данного процесса является осознание налогоплательщиками осведомленности налоговых органов о результатах их финансово-хозяйственной деятельности, способах осуществления контроля и, как следствие, суммах реальных налоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет, говорится в документе.

Главная цель налоговой службы — плавный переход от проверки отдельного налогоплательщика к созданию прозрачной контрольной среды в отраслях и рынках.

Основное достижение такого подхода в том, что ФНС подходит к бизнесу не только с позиции налогового администратора, но и как регулятор и лидер, способный объединить усилия бизнеса и государства для достижения общих целей — направленных на развитие экономики России и увеличение благосостояния государства. На основе таких принципов базируются отраслевые проекты.

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Зерно и прочее сельское хозяйство

Одним из проектов ФНС, действующем на территории России более двух лет и направленным на добровольное уточнение налогоплательщиками своих налоговых обязательств, позволяющим самостоятельно определить имеющиеся риски и отказаться в своей деятельности от схем ухода от налогообложения, является проект по «обелению» рынка сельскохозяйственной продукции, путем добровольного присоединения к Хартии налогоплательщиков, в сфере оборота сельскохозяйственной продукции или как его еще называют- «Зерновой проект».

Данный проект нацелен на то, чтобы все участники оборота сельхозпродукции добросовестно несли налоговое бремя, торговые операции осуществлялись прозрачными методами и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции, чтобы сформировать нетерпимое отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.

Выгода консолидированного бюджета РФ от реализации зернового проекта по итогам зернового сезонов 2017-2018 года составила 57,4 млрд руб., в том числе:

— предотвращены потери бюджета при экспорте зерна в размере 27,94 млрд руб. и растительного масла в размере 8,33 млрд руб.;

— увеличено поступление НДС в наиболее значимых кластерах внутренней переработки на 3,8 млрд руб. или на 28,4 % по сравнению с предыдущим зерновым сезоном;

— увеличено поступление НДС от трейдеров зерновых и масличных культур на 5,5 млрд руб. (в 2 раза), а также увеличены поступления прочих налогов от трейдеров за 2017 год в сравнении с 2016 годом на 11,5 млрд руб. (в 4 раза) и сумма перечисленного НДФЛ на 0,3 млрд руб. (на 15 %).

В настоящее время ФНС России внедрен порядок информирования участников сельскохозяйственного рынка о несформированном источнике вычетов по НДС. Для этого необходимым условием является получение от участников связанной цепочки согласий о признании общедоступными сведений о наличии несформированного источника по НДС по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг).

Разработан эффективный инструмент саморегулирования — Информационный ресурс для открытого информирования участников рынка о лицах, имеющих, по данным системы АСК НДС-2, признак несформированного источника применения налоговой выгоды в виде вычета сумм НДС.

Основные принципы информационного ресурса:

открытое и добровольное взаимодействие налогоплательщиков между собой;

соблюдение охраняемой законом тайны;

ненарушение деловой репутации;

презумпция добросовестности налогоплательщика;

неограничение конкуренции принцип недискриминационного доступа.

«Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2» — одна из тем семинара, который состоится 19 декабря. Приходите, будет интересно.

Грузоперевозки

Обеление отрасли АПК невозможно без обеления рынка грузоперевозок. Можно сказать, что практически все участники рынка АПК прибегают к услугам перевозчиков. Рынок АПК перестраивается, а перевозчики до сих пор несут налоговые риски для других участников рынка, сетуют налоговики.

В связи с этим, разработана Хартия участников рынка перевозок грузовым автомобильным транспортом — совместная политика по противодействию незаконным действиям на рынке транспортных услуг.

Компании, подписавшие Хартию, принимают для себя следующие правила ведения бизнеса:

не получают конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей ;

; не получают конкурентное преимущество и не извлекают необоснованную налоговую выгоду за счет использования схем дробления бизнеса ;

; не получают конкурентное преимущество за счет привлечения персонала/сотрудников без оформления трудовых или гражданско-правовых отношений ;

; не получают конкурентное преимущество за счет нарушений требований устава автомобильного транспорта и правил перевозок грузовым автомобильным транспортом;

и правил перевозок грузовым автомобильным транспортом; являясь владельцами транспортных средств, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированы в СВП «ПЛАТОН» и вносят плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения;

в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения; не допускают искажений сведений в товаросопроводительных (транспортных) документах и строго соблюдают требования к заполнению достоверных сведений о фактическом грузоотправителе и перевозчике.

При этом должны соблюдаться определенные правила:

1. Перевозку осуществляют собственными силами (силами водителей, находящихся в трудовых или гражданско-правовых отношениях с перевозчиком) и средствами (транспортными средствами, находящимися в законном владении перевозчика).

2. При организации перевозок через агентов/экспедиторов (организаторов перевозки):

— организатор перевозки стремится привлекать к исполнению перевозки третьих лиц, являющихся фактическими исполнителями работ/услуг, для чего обладающими всеми необходимыми ресурсами;

— организаторы перевозки, при осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе договоров транспортной экспедиции, определяют свой доход в виде вознаграждения при исполнении данных договоров, отражая операции по привлечению третьих лиц — фактических перевозчиков и иных фактических исполнителей работ/услуг, в отчетности, бухгалтерском и налоговом учете как посредническую (агентскую) деятельность.

Клининг

При содействии ФНС запушен отраслевой проект по повышению прозрачности рынка клининга и технической эксплуатации. Отрасль считается одной из высокорисковых.

Клининг — это та сфера, с которой сталкиваются практически все действующие компании и предприятия, а также госструктуры.

Компании, оказывающие комплекс услуг в данной отрасли объединились в Национальную Ассоциацию Фасилити Операторов. Участники рынка договорились о правилах ведения бизнеса в данной сфере.

Деятельность компаний, оказывающих услуги профессиональной уборки, строится на основании Этической Хартии, в которой прописаны принципы ведения бизнеса: неукоснительное соблюдение налогового, трудового и миграционного законодательства, а также проявление осмотрительности при выборе контрагентов.

Участники считают крайне важным исключение недобросовестных действий со стороны потребителей услуг профессиональной уборки и технической эксплуатации, сознательно способствующих нарушению их поставщиками налогового, трудового и миграционного законодательствами.

Поступление НДС в бюджет от участников в первом квартале текущего года составило 2 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Где еще

Также на территории РФ запущены пилотные проекты (пока в отдельных регионах) в лесной, строительной, рыбной отрасли.

Например, в Архангельской области крупнейшие организации лесопромышленного комплекса заключили добровольное общественное соглашение о противодействии незаконным действиям на рынке лесопродукции и подписали Хартию в сфере оборота древесины.

Все участники Хартии в сфере оборота древесины осуществляют общественный контроль на рынке оборота лесной продукции и информационный обмен между собой и налоговыми органами по фактам выявления недобросовестности при исполнении обязательств по уплате налогов со стороны контрагентов.

В целом по региону при общем увеличении объемов закупки древесины наблюдается снижение налоговых вычетов по НДС, зафиксировано увеличение налоговой базы по НДС в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года почти в 1,33 раза.

Например, сумма НДС только одного крупнейшего лесопромышленного холдинга за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 55 млн. руб. и составила почти 220 млн. рублей.

В докладе говорится, что ФНС нацелена на тесное взаимодействие с налогоплательщиками, а назначение проверок является крайним методом воздействия.

Создаются различные инструменты взаимодействия, включающие в себя разъяснительную работу, создание дополнительных сервисов на сайте ФНС, создание отраслевых проектов, которые помогают налогоплательщикам оценить собственные риски и самостоятельно уточнить налоговые обязательства, отказавшись от схем ведения бизнеса и сомнительных сделок.