Данные из АСК НДС-2: компании дают согласие на раскрытие налоговой тайны

Данные о разрывах, выявленных АСК НДС-2, некоторые компании увидят в информационном ресурсе.

Хартия, где все честные

В России действует Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

В мае 2017 года крупнейшие российские экспортеры зерна по инициативе ФНС в рамках проведения совместной политики по противодействию незаконным действиям в сфере оборота сельскохозяйственной продукции подписали Хартию, которая декларирует отказ от услуг посредников и от недобросовестных методов налоговой оптимизации.

Суть Хартии в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую с его производителями или их представителями по агентским договорам и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые уходят от уплаты НДС.

Миссия Хартии - восстановление добросовестной конкуренции на всём сельскохозяйственном рынке и формирование нетерпимого отношения к компаниям, нарушающим налоговое законодательство РФ.

Сейчас Хартия насчитывает 4186 участников из 76 регионов.

Компании, подписавшие Хартию, заявляют себя в качестве законопослушных и социально ответственных участников рынка и принимают для себя следующие правила ведения бизнеса:

не получают конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС, а также препятствуют вовлечению себя в такие схемы;

стремятся приобретать сельскохозяйственную продукцию непосредственно у сельхозпроизводителей, переработчиков, либо фирм-комиссионеров, а также у других добросовестных участников рынка;

приобретая сельскохозяйственную продукцию у поставщиков, не являющихся производителями сельхозпродукции, участники Хартии обязуются проявлять должную осмотрительность и добросовестность при выборе контрагента и стремятся приобретать сельскохозяйственную продукцию у фирм-посредников по договорам комиссии по поручению или от лица сельхозпроизводителя;

проявляют должную осмотрительность при выборе грузоперевозчика, в том числе: заключают договоры непосредственно с компаниями перевозчиками или фирмами-посредниками, которые действуют по договору комиссии непосредственно по поручению или от лица перевозчика;

прилагают усилия, направленные на расширение списка участников, подписавших данную Хартию.

Или не все честные?

Между тем многие бизнесмены, подписавшие эту Хартию, договоренностей не соблюдали.

Напомним, в начале этого года сотрудники управления «К» ФСБ России, а также ФНС провели обыски и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ в 13 регионах.

Хартия, АСК НДС-2 и разрывы

Ассоциацией добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса разработан и запущен для использования налогоплательщиками информационный ресурс со сведениями о

При работе в информационном ресурсе для налогоплательщиков становится доступным получение:

1. Сведений о предоставлении контрагентом Согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными в части несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС;

2. Сведений о наличии неурегулированных налоговых разрывов.

Информационный ресурс безоценочно сообщает о выявленном с использованием системы АСК НДС-2 признаке «разрыва» по НДС в цепи операций, но не указывает на факт совершения налогового правонарушения конкретным лицом.

В этой связи организациям и ИП рекомендовано разместить свое Согласие, направив в Ассоциацию, следующие сканированные образы документов:

1. Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными в части несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС, ранее направленное в налоговый орган по месту своего учета;

2. Квитанцию о приеме налоговым органом Согласия;

3. Гарантийное письмо о достоверности информации.

Возможность оперативного получения сведений из Информационного ресурса, его самостоятельное наполнение в случае получения от налогового органа письма о неурегулировании тем или иным контрагентом несформированных источников для принятия к вычету сумм НДС, ускорит процесс проверки контрагентов, а также будет способствовать формированию надежной системы внутреннего контроля и профилактики налоговых правонарушений с целью минимизации налоговых рисков, сообщает ФНС.

Следует отметить, что сведения о наличии неурегулированных несформированных источников для принятия к вычету сумм НДС размещаются Ассоциацией только по тем контрагентам, которые дали свое Согласие на их публичность, поэтому отсутствие сведений о таком Согласии в Информационном ресурсе не гарантирует отсутствие неурегулированных несформированных источников для принятия к вычету сумм НДС.

В настоящее время свое Согласие дали 9045 компаний.

Возмещение потерь от разрывов

ФНС с 3 квартала 2018 года осуществляет оперативное информирование участников рынка АП и смежных отраслей, давших свое согласие о раскрытие налоговой тайны, о налоговых «разрывах».

В целях эффективной работы с «разрывами», в том числе исключения или компенсации имущественных потерь от «разрывов» Ассоциацией добросовестных участников рынка АПК с привлечением экспертов и специалистов рынка был разработан важный инструмент — «Особые условия» (или «Налоговая оговорка»), включающий в себя заверения об обстоятельствах (ст. 431. 2 ГК) и механизм возмещение потерь от наступления определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК).

Необходимо просто включить в договор (возможно, в форме приложения или дополнительного соглашения) рекомендуемые формулировки, специально разработанные для различных видов договоров и в зависимости от применяемой сторонами системы налогообложения, сообщается на сайте Хартии.

Формулировки налоговых оговорок приведены на сайте Ассоциации.

Налоговые оговорки – это особые условия, позволяющие взыскать убытки или имущественные потери с нарушивших гарантии и заверения контрагентов в случае предъявления претензий со стороны налоговых органов, а также в добровольном порядке на основании заложенных принципов делового оборота до вынесения налоговым органом решения о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности, отказе в возмещении НДС.