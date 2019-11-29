Вы еще не в хартии добросовестных налогоплательщиков? Тогда налоговики идут к вам

Налоговики продолжают борьбу за обеление рынка сельхозпродукции и её перевозки. Организации и ИП силком загоняются в Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Тем, кто отказывается вступать, палки в колеса вставляют сами же контрагенты, потому что есть риск снятия расходов и вычетов по НДС. Но и этого оказалось налоговикам мало.

Дело дошло до того, что пытаются вынудить вступить в Хартию компании, не имеющие отношения к АПК и даже не работающие с клиентами из этой сферы. Об этом мы уже писали в материале «Белый бизнес без разрывов. ФНС стала загонять в Хартию АПК всех подряд. Вас не агитируют?».

Тем же, кто в Хартию вступил, покоя нет тоже. Сейчас налоговая вышла на тропу борьбы за чистоту перевозчиков. Налогоплательщикам отправляются письма, с предостережениями и рекомендациями по работе. Двумя из них поделился с редакцией наш читатель.

В преамбуле первого письма налоговики признают, что цели создания Хартии АПК не достигнуты — «обеления рынка» не произошло и незаконные схемы налоговой оптимизации никуда не делись. Они просто трансформировались в другие. Причем в письме приведены конкретные примеры трансформации и способы выявления новых схем:

1. До Хартии : «ИП Иванов=Диспетчер на УСН» «ИП Петров=Перевозчик на ЕНВД».

После Хартии: «ИП Иванов=Перевозчик на ЕНВД» «ИП Петров=Арендодатель ТС на ЕНВД». Водитель: или сам Петров или Сидоров, не имеющий признаков трудоустройства.

Налоговые риски : ИП Петров=Арендодатель платит ЕНВД как перевозчик, но в отношении доходов от аренды ЕНВД не применим. Также ЕНВД не применим в отношении деятельности по организации перевозки. Поэтому двоих участников цепочки, применяющих ЕНВД, быть не может, в любом случае имеет место неуплата налогов по основной системе налогообложения (НДФЛ, НДС): доначисления налогов арендодателю (ИП Петров) или организатору перевозки (ИП Иванов) по основной системе налогообложения. Мнимость аренды = переквалификация в перевозку. Соответственно, ИП Иванов — уже не перевозчик, и заказчику не признаются затраты на перевозку. Кроме того, нет отчислений с з/п водителя = потери бюджета, штрафы и доначисления за неуплату зарплатных налогов (взносов).

Необходимо : «ООО Иванов=Диспетчер (Агент)» «ИП Петров=перевозчик». Водитель: Петров или работающий у ИП Петрова по ТД или ГПД (контроль через СЗВ-М).

2. До Хартии : «ООО/ИП Иванов=Перевозчик» водители без оформления;

После Хартии : «ООО/ИП Иванов=арендодатель ТС» ИП водители=перевозчики, арендующие ТС у «ООО/ИП Иванова».

Налоговые риски : Дробление бизнеса (будет доказано единство «Арендодателя» и водителей, фактическое ведение бизнеса Арендодателем, мнимость аренды). Следовательно: ИПводитель — уже не перевозчик, Заказчику не признаются затраты на перевозку, доначисления арендодателю исходя из норм основной системы налогообложения (признание реализации мнимых ИП — реализацией арендодателя), штрафы и доначисления за неуплату зарплатных налогов (взносов).

Необходимо : ООО/ИП Иванов берет водителей в штат без вывода трудового ресурса на мнимые ИП (контроль через СЗВ-М)

3. До Хартии : Семья Сидоровых: ИП Сидоров В.А = перевозчик на ЕНВД использует 15 собственных машин ИП Сидорова А.В = перевозчик на ЕНВД использует 5 собственных машин ИП Сидоров С.В. = перевозчик на ЕНВД использует 5 собственных машин. Это дробление бизнеса с целью применения ЕНВД водители без трудоустройства. К тому же семья Сидоровых нанимала сторонних ИП-перевозчиков по договору аренды с экипажем так, чтобы на каждом ИП Сидоров было не более 20 машин с целью применения ЕНВД. Сторонние перевозчики либо ИП на ЕНВД (хотя при сдаче ТС в аренду с экипажем это незаконно), либо вообще без регистрации ИП.

После Хартии: ООО, учрежденное семьей Сидоровых, без машин на балансе и водителей в штате, при этом, ООО =Диспетчер (Агент) ИП Сидоров В.А. перевозчик на ЕНВД 15 машин ИП Сидорова А.В =перевозчик на ЕНВД 5 машин ИП Сидоров С.В.=перевозчик на ЕНВД 5 машин, плюс водители с трудоустройством, но с серыми зарплатами, либо без трудоустройства сторонние ИП-перевозчики на ЕНВД.

При этом, такие связанные ИП не обязательно имеют родственные связи, но управляются едиными бенефициарами.

Налоговые риски: Дробление бизнеса (будет доказано единство семьи Сидоровых, невозможность применения ЕНВД, доначисления налогов исходя из норм основной системы налогообложения, штрафы и доначисления за неуплату зарплатных налогов (взносов)).

Необходимо: оприходовать все машины на баланс ООО, учрежденное семьей Сидоровых/связанными лицами, применять при этом либо УСН/ОСНО, взять всех водителей в штат ООО. В части сторонних перевозчиков, не связанных с семьей Сидоровых ИП, ООО должна выступать агентом по организации перевозки .

Налоговики предупреждают, что в ближайшее время будет создан Реестр добросовестных перевозчиков. В нему будут содержаться следующие сведения:

Наличие транспорта в собственности (лизинге);

Наличие трудового ресурса;

Отсутствие отклонения от рыночной заработной платы.

Кроме того, в письме содержатся рекомендации для участников рынка перевозок, которым надо следовать с 1 ноября, в частности:

1. Правомерным владением Перевозчиком транспортными средствами, не содержащим в себе риски, является только собственность либо лизинг (контроль через СТС или договор лизинга);

2. Дробление бизнеса через связанных ИП и ООО исключить. ООО от связанных ИП приходуют транспортные средства на баланс ООО, водителей оформляют в штат ООО. С такими ООО заключаются договоры ТЭО или Договоры смешанной формы (перевозка агентский): в части своего транспорта — прямая реализация; в части наемного — агентская форма с выделением агентского вознаграждения.

Не допускается дробление на связанные ООО, которые применяют разные режимы налогообложения и дробят транспорт на разные ООО с целью применения спецрежимов.

Во втором письме приводятся рекомендуемые правила (!) транспортных и экспедиционных услуг. Среди них отметим следующие:

1. Правило «одного звена» — между Заказчиком и фактическим Перевозчиком рекомендован один посредник (Экспедитор или Агент). При этом недопустим посредник ИП, только юрлицо.

2. Предоставление перевозчиком подтверждения наличия водителей путем предоставления форм СЗВ-М (с закрытыми данными колонок со СНИЛС/ИНН). Причем как на момент заключения контракта, так и ежемесячно, пока осуществляются перевозки.

3. Ценообразование тарифов на перевозку должно формироваться с учетом всех уплачиваемых перевозчиком налогов, исходя из применяемой им системы налогообложения (тариф с НДС ≠ тариф без НДС).

4. Участники перевозки, являющиеся плательщиками НДС (Перевозчики, Агенты, Экспедиторы), должны дать согласия на признание сведений налоговой тайны общедоступными.

Все рекомендации вы можете найти в приложенном файле.

Заметим, что опробовав давление на налогоплательщиков через Хартию АПК, налоговая уже потирает ручки и готовится загонять налогоплательщиков в другие — в сфере оборота древесины, ювелирную, фасилити-операторов (клиниговые услуги).