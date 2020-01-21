Революция в отражении аренды в бухучете: методичка от Минфина

Организации уже сейчас могут применять новые бухгалтерские правила учета аренды. Речь идет о ФСБУ 25/2018 "«Бухгалтерский учет аренды».

Минфин выпустил презентацию, посвященную этому документу.

Давайте вместе ознакомимся с методичкой, подготовленной финансовым ведомством.

Кто

Кто применяет новый стандарт:

организация, являющаяся арендодателем по договору аренды (субаренды);

организация, являющаяся арендодателем, лизингодателем, правообладателем, иным лицом по договорам, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление арендодателем, лизингодателем, правообладателем, иным лицом за плату арендатору, лизингополучателю, пользователю, иному лицу имущества во временное пользование;

организация, являющаяся арендатором по договору аренды (субаренды)

организация, являющаяся арендатором по договорам, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление арендодателем, лизингодателем, правообладателем, иным лицом за плату арендатору, лизингополучателю, пользователю, иному лицу имущества во временное пользование.

При этом стандарт применяется вне зависимости от наличия в договорах условий, в соответствии с которыми имущество, предоставляемое за плату во временное пользование, учитывается на балансе арендодателя или арендатора.

Когда

В обязательном порядке применять этот ФСБУ нужно начиная с отчетности за 2022 год.

Однако уже с отчетности за 2019 год компания может применять его в добровольном порядке.

Какие договоры

В отношении каких договоров нужен переход:

В отношении договоров, условия которых позволяют идентифицировать объекты учета аренды;

· Для целей идентификации объектов учета аренды анализ условий договора производится исходя из приоритета экономического содержания условий договора над юридической формой договора;

· Идентификация объектов учета аренды производится на раннюю из двух дат:

— дату, на которую предмет аренды становится доступным для использования

— дату заключения договора;

· Объект учета аренды должен отвечать условиям, установленным стандартом.

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Условия

Необходимо единовременное соблюдение ряда условия признания объекта бухучета объектом учета аренды:

арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;

арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

предмет аренды определен в договоре, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды;

арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Особенности у арендатора

При переходе на новый ФСБУ в учетной политике необходимо отразить некоторые нюансы.

Особенности у арендодателя

При переходе на новый ФСБУ в учетной политике необходимо отразить следующие нюансы:

Классификация

Аренда подразделяется на неоперационную (финансовая) и операционную.

Неоперационная — это когда экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендатор.

Возможные свидетельства этого:

условиями договора предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды;

арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости;

срок аренды сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию;

на дату заключения договора приведенная стоимость будущих арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды;

возможность использовать предмет аренды без существенных изменений имеется только у арендатора;

арендатор имеет возможность продлить установленный договором срок аренды с арендной платой значительно ниже рыночной.

Операционная — это когда экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель.

Возможные свидетельства этого:

срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию;

предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются;

на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды;

иное обстоятельство, свидетельствующее о том, что экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель.

При этом арендодатель, который вправе применять упрощенные способы бухгалтерского учета, вправе классифицировать все объекты учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды.

Но есть исключения:

условиями договора предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору:

арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене значительно ниже справедливой стоимости на дату реализации этого права.

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Отражение перехода в учете

Ретроспективное отражение

Предполагается, что измененный способ бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

Корректируется входящий остаток по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» или другим статьям бухгалтерского баланса на самую раннюю дату представленную в бухгалтерской отчетности.

Корректируются значения связанных статей бухотчетности, раскрываемых за каждый представленный в ней период, как если бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

При этом есть исключения из ретроспективного отражения.

Стандарт может не применяться в отношении договоров, исполнение которых истекает до конца года, начиная с которого применятся стандарт.

По этим договорам арендатор и арендодатель вправе:

не признавать какие-либо активы и обязательства;

не пересчитывать балансовую стоимость ранее признанных активов и обязательств на дату начала применения стандарта и на дату начала предшествующего года;

не корректировать какие-либо показатели отчета о финансовых результатах за отчетный и предшествующий год.

Арендаторами и арендодателями, применяющими упрощенные способы бухучета, стандарт может применятся только в отношении договоров, исполнение которых начинается с 1 января 2022.

Исключение из ретроспективного отражения конкретно для арендаторов:

· На конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется стандарт, арендатор может единовременно признать право пользования активом и обязательство по аренде по каждому договору

— право пользования активом оценивается по справедливой стоимости

— обязательство по аренде оценивается по приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором условиях

— возникающие разницы относятся на нераспределенную прибыль

· Влияние на другие объекты бухгалтерского учета ретроспективно не признается, сравнительные данные за предшествующий год не пересчитываются

· Если до применения стандарта предмет аренды учитывался на балансе арендатора, он корректирует стоимость актива и обязательства.

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