Перспективы развития электронного документооборота в России на ближайшие пять лет

Рынок электронного документооборота (ЭДО) в России демонстрирует устойчивый рост. В целом цифровизация бизнеса открывает новые возможности для отечественных ИТ-компаний. Какие тенденции определяют будущее ЭДО? Как изменится рынок в условиях санкционного давления и ухода зарубежных разработчиков? Разберемся в этом подробнее.

Рынок электронного документооборота (ЭДО) в России демонстрирует устойчивый рост. В целом цифровизация бизнеса открывает новые возможности для отечественных ИТ-компаний. Какие тенденции определяют будущее ЭДО? Как изменится рынок в условиях санкционного давления и ухода зарубежных разработчиков? Разберемся в этом подробнее.

Текущее состояние рынка ЭДО в России

Рынок ЭДО в России ежегодно растет на 15–20%, что обусловлено рядом факторов. Прежде всего, это активное продвижение цифровых технологий в бизнесе и поддержка со стороны государства. Уже более 50% средних и крупных компаний используют ЭДО в своей деятельности.

Среди ключевых игроков ИТ-рынка можно выделить компании, такие как СКБ Контур, 1С, Directum и др. Они активно способствуют цифровизации бизнеса, предлагая решения, которые соответствуют самым современным требованиям.

Влияние санкций и уход зарубежных компаний

С 2022 года международные санкции против России оказали существенное влияние на многие отрасли, включая ИТ. Множество западных разработчиков, таких как SAP и Oracle, приостановили свою деятельность в России или полностью покинули рынок. Это создало дефицит решений, на которые ранее полагались российские компании, особенно крупные корпорации и государственные структуры.

Тем не менее, уход зарубежных игроков открыл новые возможности для российских ИТ-компаний. Активно продвигаются процессы импортозамещения, что стимулирует разработку отечественных решений.

«Баланс-2: Клиент ЭДО» Программный модуль «Баланс-2: Клиент ЭДО» предназначен для архивного хранения и обмена электронными документами Подробнее

Контур — Экосистема для бизнеса

Мы уже упоминали в этом материале СКБ Контур, официальным партнером которого с 2005 года является наша компания — АО «ОВИОНТ ИНФОРМ». Все эти годы мы успешно продвигаем онлайн-сервисы наших коллег, и входим в ТОП-5 сервисных центром (СЦ) по Москве. Всего же у компании тысячи СЦ по всей стране. На сегодня СКБ Контур занимает одно из ведущих мест на российском рынке ЭДО, предлагая ряд инновационных продуктов. Наиболее известные из них:

Контур.Экстерн — сервис для сдачи отчетности в контролирующие органы.

Контур.Диадок — электронный документооборот с контрагентами.

Более подробно о сервисах СКБ Контура можно узнать на нашем сайте.

Перспективы развития рынка ЭДО

В ближайшие 5 лет рынок ЭДО в России продолжит активно развиваться. Этот «локомотив» цифровизации экономики уже не остановить. Основные факторы, которые будут влиять на его рост:

Цифровизация экономики. Государственные программы, направленные на повышение эффективности бизнеса и взаимодействия с госструктурами, продолжат стимулировать спрос на ЭДО. Ожидается, что на него перейдут к 2028 году около 70% российских компаний. Развитие регуляторной среды. Усиление законодательных требований к юридической значимости электронных документов и электронных подписей будет способствовать росту доверия бизнеса к ЭДО и увеличению числа его пользователей. Увеличение доли отечественных решений. В условиях санкций российские компании будут все больше ориентироваться на отечественные ИТ-решения. Поддержка малого и среднего бизнеса. Ожидается появление новых решений для МСБ, которые позволят минимизировать затраты на внедрение ЭДО. Государственные программы поддержки сыграют важную роль в этом процессе. Интеграция с новыми технологиями. Применение искусственного интеллекта, блокчейна и т.д. откроет новые возможности для бизнеса и повысит функциональность этих систем.

Куда мы движемся с ЭДО

Рынок ЭДО в России находится на пороге значительных изменений. Уход зарубежных разработчиков и санкционное давление создают вызовы, но также открывают новые возможности для отечественных ИТ-компаний. В ближайшие годы мы можем ожидать дальнейший рост рынка ЭДО в России, что будет способствовать общей цифровизации экономики.

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