Как получить патент на промышленный образец: пошаговый порядок, документы, сроки и типовые ошибки

Для бизнеса это «быстрый щит» именно там, где чаще всего копируют: на упаковке, корпусе, аксессуарах, мебели, интерфейсных элементах физического продукта, форме флакона/бутылки, светильнике, изделиях легкой промышленности, наборе (комплекте) изделий. В требованиях к документам заявки отдельно указано, что под «изделием« по заявке понимаются в том числе упаковка, этикетка, набор (комплект) изделий, шрифт, а также самостоятельная часть изделия, видимая при обычной эксплуатации.
Ключевой практический момент, который многие недооценивают: объем охраны по промышленному образцу определяется тем, что «видит» экспертиза и затем «видит» патент — совокупностью существенных признаков, отраженных на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте. Поэтому качество и «юридическая точность» изображений — это не оформление «для галочки», а фундамент ваших прав.
Еще один момент «про риски»: если вы начали продажи, загрузили карточки на маркетплейсы, показали дизайн на выставке или отправили рендэры подрядчику — вы запускаете таймер публичного раскрытия. Закон допускает льготный период: раскрытие не помешает патентоспособности, если подать заявку в течение 12 месяцев, но доказывать обстоятельства раскрытия придется заявителю.
Охраноспособность и предварительная проверка перед подачей патента
Перед тем как начинать получение патента, важно проверить, что ваш объект вообще «попадает» в промышленный образец и проходит базовые условия.
Что проверяет закон по сути (без академической теории):
Новизна: совокупность существенных признаков не должна быть общедоступной в мире до даты приоритета.
Оригинальность: изделие должно производить иное общее впечатление на информированного потребителя, чем известные решения сходного назначения; критерий привязан к общему впечатлению и творческому характеру особенностей.
«Не только техника»: если признак объясняется исключительно технической функцией — он не станет охраняемым признаком промобразца.
Риски «ввода в заблуждение» и пересечения с чужими обозначениями: правовая охрана не предоставляется решениям, способным вводить потребителя в заблуждение (в т.ч. о производителе/месте производства), а также есть ограничения, привязанные к объектам из перечня ст. 1483 ГК (на практике это часто означает необходимость аккуратно работать с брендингом/обозначениями на дизайне и заранее проверять права/согласия).
Практический чек-лист перед подачей патента (чтобы не потерять время на «заведомо слабую» заявку):
Определите, что вы защищаете дизайн, а не техническое решение: если вы хотите защитить принцип работы/конструктив — это уже зона изобретений/полезных моделей, а не промобразца.
Зафиксируйте дату первого раскрытия (если уже было) и соберите «следы»: публикации, листинги, презентации, переписку, даты аукционов/выставок — потому что бремя доказательства льготного периода на заявителе.
Проверьте рынок и «визуальные аналоги»: цель — понять, не «сливается» ли ваше решение по общему впечатлению и нет ли прямых совпадений. Критерии новизны/оригинальности заданы законом.
Если дизайн делали сотрудники или подрядчик — проверьте, кому принадлежит право на получение патента и как оформлены отношения. Для служебных объектов есть отдельные правила: служебный промышленный образец — это результат, созданный работником в связи с трудовыми обязанностями/заданием; право авторства остается у работника, а правовой режим и обязанности по уведомлению регулируются законом.
Если промобразец создан по договору подряда/НИОКР, и создание результата прямо не предусматривалось — «по умолчанию» право на получение патента может оказаться у исполнителя, если договором не установлено иное.
В коммерческой реальности предварительная проверка — это место, где бизнес чаще всего «экономит» 1–2 дня и затем теряет месяцы на переписке и исправлениях либо получает отказ. В такие моменты логично заказать проверку охраноспособности перед подачей и получить прогноз по рискам новизны/оригинальности и по тому, как лучше «собрать» изображения и признаки под будущую охрану.
Подача патента на промышленный образец: пошаговый порядок получения патента
Ниже — алгоритм, который закрывает типовой поисковый интент «подача патента / регистрация патента / получение патента» и соответствует логике того, как реально движется заявка.
1. Определите состав заявки и объект охраны. Вы выбираете: один промышленный образец или группа промышленных образцов (например, комплект). Для групп важно, что каждое изделие группы должно быть представлено отдельным комплектом изображений, плюс могут быть изображения набора в целом.
2. Подготовьте изображения — это «ядро» защиты. Минимально: изображения должны содержать визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках, определяющих объем испрашиваемой охраны.
Для объемных объектов часто используют общий вид в ракурсе 3/4; дополнительные виды (спереди/сзади/слева/справа/сверху/снизу) — по необходимости для полного раскрытия признаков.
Для плоскостного промышленного образца может быть достаточно одного вида.
Если цвет — существенный признак, изображения должны быть в цвете.
Требования к качеству строгие: изображения должны быть четкими, ясными, на нейтральном фоне, без посторонних предметов и «маркировок», и позволять идентифицировать существенные признаки.
Если вы не претендуете на охрану части изделия — допускается пунктир для неохраняемых элементов (а охраняемая часть — сплошной линией).
3. Решите, нужна ли 3D-модель. Правила допускают, что в качестве изображений может быть представлена трехмерная модель изделия в электронной форме. Есть форматы (например, STEP, U3D, PRC, OBJ, STL) и ограничение по размеру файла (в требованиях указано не более 50 МБ).
4. Подготовьте описание и сопроводительные элементы. В описании, среди прочего, указываются индекс рубрики МКПО, название, назначение/область применения, сведения об аналогах, перечень изображений, а также словесное описание внешнего вида изделия с выделением существенных признаков. Здесь важно не «переписать маркетинг», а связать словами то, что вы защищаете визуально, и то, что попадает в объем охраны через изображения.
5. Соберите пакет и подайте заявку. Базово подается заявка на выдачу патента (по форме из приложений к правилам), плюс документы по ситуации (например, доверенность представителя, приоритет и т.д.).
Подать можно разными способами: лично, почтой, по факсу с последующим представлением оригиналов, а также через интернет-сайт Роспатента с использованием информационных систем Федеральный институт промышленной собственности.
При электронной подаче заявление заполняется через интерфейс, а в электронной форме оно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.
6. Оплатите пошлины и проверьте сроки оплаты. В действующей системе патентных пошлин отдельными строками предусмотрены: регистрация заявки на промышленный образец и формальная экспертиза, а также решение по результатам экспертизы по существу.
Критическое правило: если пошлины не уплачены вовремя и в нужном размере, заявка признается отозванной.
7. Пройдите переписку и экспертизу. На практике «узкие места» — это запросы по комплекту изображений (неполное раскрытие, лишние элементы, несоответствия виду изделия), по корректности сведений, по единству/группе, а также по новизне/оригинальности. Условия патентоспособности и критерии оценки закреплены в законе.
8. Получите решение, зарегистрируйте патент и поддерживайте права. Патент действует при соблюдении требований с даты подачи заявки; срок для промышленного образца — 5 лет, с возможностью многократного продления на 5 лет, но суммарно не более 25 лет. Защита исключительного права, удостоверенного патентом, возможна после государственной регистрации и выдачи патента.
Документы для заявки и требования к изображениям: где чаще всего отказывают
Чтобы статья была полезной именно бизнесу, сфокусируемся на том, что чаще всего приводит к отказам или к «затягиванию» на месяцы.
Три зоны, где бизнес теряет права/время:
Первая зона — публичные публикации и продажи до подачи. Льготный 12‑месячный период существует, но он не «автоматический»: заявителю нужно уложиться в срок и быть готовым доказать обстоятельства раскрытия. Если ваш продукт уже пошел в трафик (маркетплейсы, каталоги, дилерские прайсы) — фиксируйте даты и не откладывайте подачу.
Вторая зона — изображения как «юридический чертеж» охраны. Закон связывает объем охраны с изображениями в патенте.А требования к изображениям детализируют, каким должен быть комплект: возможен общий вид 3/4, дополнительные виды — по необходимости, фон нейтральный, без посторонних объектов и «пояснялок», допустим пунктир для неохраняемых частей. Если цвет существенен — подавайте изображения в цвете. Если объект трансформируется (складывается/закрывается) и вы претендуете на несколько видов трансформации, можно показывать закрытый и открытый вид.
Третья зона — неправильная «сборка» прав на объект внутри компании. Если дизайн рисовал сотрудник в рамках обязанностей/задания — это может быть служебный промышленный образец, со специальными правилами. Если дизайн делал подрядчик, а договор не закрепил права, по умолчанию право на получение патента может остаться у исполнителя. В B2B это классическая «мина»: компания вкладывается в запуск, а юридически право на патент оформлено не туда — и конфликт возникает уже после выхода товара в продажи.
Регистрация патента и выдача патента: сроки, пошлины, поддержание в силе
Сроки рассмотрения
Официальный срок предоставления госуслуги по регистрации промышленного образца и выдаче патента указан как двадцать месяцев и две недели. Это полезно воспринимать как «верхнюю планку» планирования, потому что фактическая длительность зависит от качества заявки и переписки по запросам.
С точки зрения бизнеса важнее другое: чем чище заявка и чем меньше «переделок» по изображениям и описанию, тем меньше вы рискуете «вылететь» из окна запуска продукта.
Пошлины и минимальная финансовая математика
Актуальные размеры пошлин зависят от редакции нормативных актов и конкретной ситуации (один образец или группа, дополнительные ходатайства и т.п.). Ниже — базовые опорные цифры из перечня пошлин:
За регистрацию заявки на промышленный образец и решение по результатам формальной экспертизы: 2000 руб. + 1000 руб. за каждый промышленный образец свыше 1.
За решение по результатам экспертизы заявки на промышленный образец по существу: 3000 руб. + 2500 руб. за каждый промышленный образец группы свыше 1.
За регистрацию промышленного образца, публикацию сведений, выдачу патента в электронной форме и поддержание в силе с 1‑го по 5‑й год: 10000 руб.
Если нужен патент на бумажном носителе по ходатайству правообладателя: 3000 руб.
Сроки и дисциплина оплаты — зона повышенного риска: если оплату не подтвердили вовремя/в полном объеме, заявка признается отозванной.
Типовые ошибки и когда лучше подключать патентное бюро
Ошибки в теме «получение патента на промышленный образец» почти всегда стоят денег — либо прямыми пошлинами/переделками, либо потерей времени до запуска, либо отказом и необходимостью начинать заново.
Типовые ошибки, которые чаще всего «ломают» получение патента
Самая дорогая для бизнеса ошибка — поздняя подача после публичного раскрытия. Да, закон дает 12 месяцев, но доказательства на вас. Если вы не сможете доказать обстоятельства раскрытия или пропустите срок — риски по новизне резко возрастают.
Вторая по цене — изображения «как для каталога», а не как для охраны: фон, лишние предметы, плохо читаемые элементы, неполный набор видов, несогласованность между видами, отсутствие цветовых изображений при заявлении цвета как существенного признака. Требования к четкости, нейтральному фону и достаточности видов прямо прописаны.
Третья — попытка защитить то, что защищать нельзя в рамках промышленного образца: признаки исключительно технической функции не являются охраняемыми признаками промышленного образца.
На практике это значит: иногда нужно комбинировать стратегии (дизайн — промобразец, конструктив/узлы — изобретение/полезная модель, обозначения — товарный знак), иначе конкурент легко «обходит» охрану, меняя внешний вид/или оставляя тот же конструктив.
Четвертая — ошибка с правами внутри цепочки разработка → производство → бренд: когда автор/подрядчик/заказчик не закрепили права договором. Для служебных объектов и объектов по договорам правила отличаются, и «по умолчанию» права могут оказаться не у того, кто платил за разработку и запускает продукт.
Самостоятельно vs с патентным бюро
Задача
Самостоятельно: риск/цена ошибки
С патентным бюро: что снижает риск
Сбор изображений и логика «объема охраны»
Высокий риск: изображения определяют объем прав; ошибки «замораживаются» в патенте
Настройка комплектов видов, пунктир для неохраняемых частей, цвет, групповые наборы
Работа с раскрытием/12‑месячным периодом
Риск пропустить срок или не собрать доказательства
Сбор доказательной базы под льготный период; минимизация споров по новизне
Правильный заявитель и права от сотрудников/подрядчиков
Риск, что патент получит «не тот» или появится корпоративный спор
Проверка договоров/актирования, корректная фиксация статуса служебного результата
Переписка по экспертизе
Риск «зависнуть» на формальных запросах, потерять время и деньги
Снижение вероятности отказа за счет корректных ответов и управляемых изменений
Если ваша цель — быстро и правильно защитить внешний вид товара до выхода на рынок, обычно экономически выгоднее минимум начать с профессиональной оценки: вы поймете, есть ли охраноспособность, какие виды изображений реально нужны, есть ли риски по раскрытию и корректно ли оформлены права. Это прямо влияет на сроки и на вероятность получить патент без затяжных «переделок».
Часто задаваемые вопросы по патентованию промышленных образцов
Можно ли патентовать упаковку/этикетку?
В документах по заявке «изделием» может быть в том числе упаковка и этикетка, а также набор изделий и шрифт.
Если уже показали дизайн в соцсетях/на выставке, все потеряно?
Не обязательно: раскрытие не препятствует патентоспособности, если заявка подана в течение 12 месяцев, но доказывание обстоятельств лежит на заявителе.
На какой срок выдается патент?
Базовый срок — 5 лет с даты подачи заявки; можно продлевать на 5 лет неоднократно, но суммарно не более 25 лет.
Почему все так «упирается» в изображения?
Потому что объем охраны по промышленному образцу определяется совокупностью существенных признаков, отраженных на изображениях внешнего вида изделия в патенте.
