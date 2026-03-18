Как получить патент на промышленный образец: пошаговый порядок, документы, сроки и типовые ошибки

Подача патента на промышленный образец: пошаговый порядок получения патента

Ниже — алгоритм, который закрывает типовой поисковый интент «подача патента / регистрация патента / получение патента» и соответствует логике того, как реально движется заявка.

1. Определите состав заявки и объект охраны. Вы выбираете: один промышленный образец или группа промышленных образцов (например, комплект). Для групп важно, что каждое изделие группы должно быть представлено отдельным комплектом изображений, плюс могут быть изображения набора в целом.

2. Подготовьте изображения — это «ядро» защиты. Минимально: изображения должны содержать визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках, определяющих объем испрашиваемой охраны.

Для объемных объектов часто используют общий вид в ракурсе 3/4; дополнительные виды (спереди/сзади/слева/справа/сверху/снизу) — по необходимости для полного раскрытия признаков.

Для плоскостного промышленного образца может быть достаточно одного вида.

Если цвет — существенный признак, изображения должны быть в цвете.

Требования к качеству строгие: изображения должны быть четкими, ясными, на нейтральном фоне, без посторонних предметов и «маркировок», и позволять идентифицировать существенные признаки.

Если вы не претендуете на охрану части изделия — допускается пунктир для неохраняемых элементов (а охраняемая часть — сплошной линией).

3. Решите, нужна ли 3D-модель. Правила допускают, что в качестве изображений может быть представлена трехмерная модель изделия в электронной форме. Есть форматы (например, STEP, U3D, PRC, OBJ, STL) и ограничение по размеру файла (в требованиях указано не более 50 МБ).

4. Подготовьте описание и сопроводительные элементы. В описании, среди прочего, указываются индекс рубрики МКПО, название, назначение/область применения, сведения об аналогах, перечень изображений, а также словесное описание внешнего вида изделия с выделением существенных признаков. Здесь важно не «переписать маркетинг», а связать словами то, что вы защищаете визуально, и то, что попадает в объем охраны через изображения.

5. Соберите пакет и подайте заявку. Базово подается заявка на выдачу патента (по форме из приложений к правилам), плюс документы по ситуации (например, доверенность представителя, приоритет и т.д.).

Подать можно разными способами: лично, почтой, по факсу с последующим представлением оригиналов, а также через интернет-сайт Роспатента с использованием информационных систем Федеральный институт промышленной собственности.

При электронной подаче заявление заполняется через интерфейс, а в электронной форме оно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

6. Оплатите пошлины и проверьте сроки оплаты. В действующей системе патентных пошлин отдельными строками предусмотрены: регистрация заявки на промышленный образец и формальная экспертиза, а также решение по результатам экспертизы по существу.

Критическое правило: если пошлины не уплачены вовремя и в нужном размере, заявка признается отозванной.

7. Пройдите переписку и экспертизу. На практике «узкие места» — это запросы по комплекту изображений (неполное раскрытие, лишние элементы, несоответствия виду изделия), по корректности сведений, по единству/группе, а также по новизне/оригинальности. Условия патентоспособности и критерии оценки закреплены в законе.

8. Получите решение, зарегистрируйте патент и поддерживайте права. Патент действует при соблюдении требований с даты подачи заявки; срок для промышленного образца — 5 лет, с возможностью многократного продления на 5 лет, но суммарно не более 25 лет. Защита исключительного права, удостоверенного патентом, возможна после государственной регистрации и выдачи патента.