Как оплатить услуги и зарубежные B2B-сервисы: инструкция для юридических лиц 

Платежные агенты для оплаты зарубежных B2B-сервисов

Платежные агенты помогают российским юридическим лицам рассчитываться с иностранными поставщиками программного обеспечения, лицензий и других корпоративных услуг. Они организуют международные переводы, проверяют платежные документы и сопровождают расчеты с учетом требований банков и валютного контроля. Найти таких исполнителей можно в рейтинге Paybeam, где представлены компании, работающие с различными направлениями ВЭД.

RSI GARANT

Страница RSI Garant на Paybeam

RSI GARANT — сервис международных расчетов для юридических лиц и предпринимателей. Компания организует платежи более чем в 50 странах, включая Китай, Турцию, ОАЭ и европейские государства. Ее инфраструктура объединяет российские и зарубежные организации, а партнерская сеть насчитывает более 12 юридических лиц. Это позволяет подбирать платежные маршруты под конкретные внешнеторговые сделки.

Основные направления работы RSI GARANT:

Оплата иностранных инвойсов. Расчеты за зарубежное программное обеспечение, корпоративные лицензии, IT-услуги и другие обязательства перед иностранными компаниями.

Импортные платежи. Переводы поставщикам оборудования, комплектующих, сырья и готовой продукции по внешнеторговым контрактам.

Регулярные расчеты. Организация повторяющихся платежей зарубежным контрагентам по согласованному графику.

Проверка документов. Анализ договоров, инвойсов, банковских реквизитов, назначения платежа и возможных ограничений.

Валютный контроль. Сопровождение операций с учетом требований банков, помощь в подготовке подтверждающих и закрывающих документов.

Для организации платежей RSI GARANT использует агентскую модель: российская компания перечисляет рубли на основании договора, а иностранный контрагент получает согласованную валюту. Перед отправкой средств специалисты проверяют документы, анализируют особенности сделки и подбирают подходящий маршрут. Курс, банковские расходы и сроки согласовываются заранее, чтобы клиент понимал условия расчета до перечисления денег.

Управлять операциями можно через личный кабинет RSI GARANT. В нем доступны создание заявок, загрузка документов, отслеживание статуса платежей и связь с менеджером. Компания заявляет срок проведения международных расчетов от 1 до 3 рабочих дней при подходящих условиях, однако фактическое время зависит от направления, банковских проверок и особенностей сделки.

Для бизнеса, который регулярно оплачивает зарубежные B2B-сервисы, особенно важна возможность согласовать повторяющиеся переводы и получать документы по каждой операции. При этом возможность оплаты конкретной корпоративной подписки необходимо проверить заранее: некоторые иностранные разработчики ограничивают прием средств от третьих лиц.

ИНН: 9909705558

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