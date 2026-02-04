Кейс: как бухгалтерия отказалась от Adobe в пользу корпоративного PDF Commander

Рассказываем про опыт компании «Холодмаш» по внедрению российского редактора PDF Commander для работы с документами, печатями и ЭЦП. Переход на отечественный софт позволил предприятию автоматизировать документооборот, обеспечить безопасность данных и значительно сократить расходы на лицензирование, исключив риски блокировок.

AMS Software предлагает функциональную замену зарубежному ПО. Среди наиболее востребованных разработок — программа PDF Commander. Удобный редактор документов уже внедрили в рабочие процессы десятки российских компаний. И одна из них — ООО «Холодомаш», которая приобрела корпоративный программный пакет для нужд бухгалтерии.

Задача: чем заменить Adobe в ежедневной работе с документами

ООО «Холодмаш» — один из крупнейших отечественных производителей промышленного оборудования. Ежедневно сотрудникам компании необходимо обмениваться документами с контрагентами, заполнять заявки, подписывать договора и соглашения. И основной формат документооборота — PDF.

Директор компании Тимакин В.Б. поставил разработчикам четкую задачу и предъявил исчерпывающие требования к программе.

Полноценное редактирование документов — создание с нуля и правка существующих.

Добавление подписей и собственных печатей компании.

Возможность вставки иллюстраций и инфографики.

Распечатка документов напрямую из программы.

Простота внедрения — понятный интерфейс, не требующий долгого переобучения.

Решение: почему выбор пал на PDF Commander

PDF Commander не просто полностью соответствует критериям заказчика, но и обладает дополнительными преимуществами.

Требования ООО «Холодомаш» Возможности PDF Commander Редактирование документов Заполнение пустых листов, внесение изменений в договоры и накладные, создание редактируемых документов из сканов Добавление подписей Возможность вставки подписи вручную или в виде факсимиле из файла. Добавление ЭЦП и проверка сертификатов. Использование собственных печатей Добавление собственных штампов в каталог. Возможность постановки печати одновременно на всех страницах документа. Работа с изображениями Вставка иллюстраций в формате JPG, PNG, BMP и др. Встроенный редактор изображений для улучшения качества картинки. Подготовка к печати Поддержка всех моделей принтеров. Полноценный «Мастер печати» для подготовки макета. Удобство внедрения Простой интерфейс полностью на русском. Всплывающие подсказки по работе с инструментами. Оперативная техподдержка.

Результат: какие выгоды получила компания

Переход на PDF Commander обеспечил бесперебойную работу всех отделов ООО «Холодмаш». Бухгалтерия получила инструмент, который не требует сложной настройки и покупки мощного оборудования. Программа позволяет создавать и редактировать документы, оперативно согласовывать и подписывать договоры. Кроме этого, внедрение софта принесло дополнительные плюсы:

Защита информации. PDF-редактор оснащен инструментами, позволяющими скрывать часть данных. Есть функция установки пароля на открытие и внесение изменений в документ.

Безопасность и надежность. Программа входит в реестр российского ПО, что исключает риски внезапной блокировки и гарантирует техническую поддержку внутри страны.

Экономическая эффективность. Переход на отечественный продукт позволил оптимизировать бюджет. Лицензионные условия PDF Commander значительно выгоднее ежемесячных подписок на зарубежные аналоги.

Заключение

Успешное внедрение PDF Commander на ООО «Холодмаш» — не единственный пример. Софт успешно используют крупные компании, средний и малый бизнес в самых разных сферах:

строительстве — МЕТРИКС Development, ГК МИЦ:

страховании — «Росгосстрах», ВСК;

финансах — МИБ, ПАО АКБ «Держава»;

электроэнергетика — «ТНС энерго», Pirelli.

AMS Software помогает внедрять свое ПО в производственные процессы. Также разработчики готовы добавить в программу дополнительный функционал по запросу заказчика.

Реклама: ИП Мелешников Алексей Алевтинович, ИНН: 760403875115, erid: 2W5zFJbX2sS