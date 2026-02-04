8144 ОК МП моб
Кейс: как бухгалтерия отказалась от Adobe в пользу корпоративного PDF Commander

Рассказываем про опыт компании «Холодмаш» по внедрению российского редактора PDF Commander для работы с документами, печатями и ЭЦП. Переход на отечественный софт позволил предприятию автоматизировать документооборот, обеспечить безопасность данных и значительно сократить расходы на лицензирование, исключив риски блокировок.
AMS Software предлагает функциональную замену зарубежному ПО. Среди наиболее востребованных разработок — программа PDF Commander. Удобный редактор документов уже внедрили в рабочие процессы десятки российских компаний. И одна из них — ООО «Холодомаш», которая приобрела корпоративный программный пакет для нужд  бухгалтерии.

Задача: чем заменить Adobe в ежедневной работе с документами

ООО «Холодмаш» — один из крупнейших отечественных производителей промышленного оборудования. Ежедневно сотрудникам компании необходимо обмениваться документами с контрагентами, заполнять заявки, подписывать договора и соглашения. И основной формат документооборота — PDF. 

Директор компании Тимакин В.Б. поставил разработчикам четкую задачу и предъявил исчерпывающие требования к программе.

  • Полноценное редактирование документов — создание с нуля и правка существующих.

  • Добавление подписей и собственных печатей компании.

  • Возможность вставки иллюстраций и инфографики.

  • Распечатка документов напрямую из программы.

  • Простота внедрения — понятный интерфейс, не требующий долгого переобучения.

Решение: почему выбор пал на PDF Commander

PDF Commander не просто полностью соответствует критериям заказчика, но и обладает дополнительными преимуществами. 

Требования ООО «Холодомаш»

Возможности PDF Commander

Редактирование документов

Заполнение пустых листов, внесение изменений в договоры и накладные, создание редактируемых документов из сканов

Добавление подписей

Возможность вставки подписи вручную или в виде факсимиле из файла. Добавление ЭЦП и проверка сертификатов.

Использование собственных печатей

Добавление собственных штампов в каталог. Возможность постановки печати одновременно на всех страницах документа.

Работа с изображениями

Вставка иллюстраций в формате JPG, PNG, BMP и др. Встроенный редактор изображений для улучшения качества картинки.

Подготовка к печати

Поддержка всех моделей принтеров. Полноценный «Мастер печати» для подготовки макета.

Удобство внедрения

Простой интерфейс полностью на русском. Всплывающие подсказки по работе с инструментами. Оперативная техподдержка.

Результат: какие выгоды получила компания

Переход на PDF Commander обеспечил бесперебойную работу всех отделов ООО «Холодмаш». Бухгалтерия получила инструмент, который не требует сложной настройки и покупки мощного оборудования. Программа позволяет создавать и редактировать документы, оперативно согласовывать и подписывать договоры. Кроме этого, внедрение софта принесло дополнительные плюсы:

  • Защита информации. PDF-редактор оснащен инструментами, позволяющими скрывать часть данных. Есть функция установки пароля на открытие и внесение изменений в документ.

  • Безопасность и надежность. Программа входит в реестр российского ПО, что исключает риски внезапной блокировки и гарантирует техническую поддержку внутри страны.

  • Экономическая эффективность. Переход на отечественный продукт позволил оптимизировать бюджет. Лицензионные условия PDF Commander значительно выгоднее ежемесячных подписок на зарубежные аналоги.

Заключение

Успешное внедрение PDF Commander на ООО «Холодмаш» — не единственный пример. Софт успешно используют крупные компании, средний и малый бизнес в самых разных сферах:

  • строительстве — МЕТРИКС Development, ГК МИЦ:

  • страховании — «Росгосстрах», ВСК;

  • финансах — МИБ, ПАО АКБ «Держава»;

  • электроэнергетика — «ТНС энерго», Pirelli.

AMS Software помогает внедрять свое ПО в производственные процессы. Также разработчики готовы добавить в программу дополнительный функционал по запросу заказчика.

Реклама: ИП Мелешников Алексей Алевтинович, ИНН: 760403875115, erid: 2W5zFJbX2sS

