Личная продуктивность: как бухгалтеру перестать печатать и сканировать документы по 10 раз в день

Прием №1: подписание документов в цифровом формате

У многих утро начинается одинаково: директор забежал на 5 минут, черкнул пару листов и умчался на встречу. Или бухгалтер подстраивает весь свой день под график руководителя, теряет время на ожидание и повторные визиты.

А теперь представьте другой сценарий. Вы пишете шефу: «Иван Иванович, скидываю документ. Вы сможете ознакомиться и подписать его дистанционно в любой момент — это займет всего пару минут. Если нужна будет мокрая печать, я доделаю, либо сразу заверим КЭП». Вы не ломаете привычки шефа, а даете ему удобный инструмент.

Отправляете файл на почту, директор открывает его на ноутбуке и ставит квалифицированную электронную подпись прямо в программе. Чтобы это работало, нужно скачать средство криптографической защиты информации (СКЗИ). Чаще всего применяется КриптоПро CSP.

Далее на помощь придет PDF-редактор. В PDF Commander, к примеру, достаточно нажать кнопку «Подписать». Весь процесс занимает меньше минуты, а документ приобретает юридическую силу, если у вас установлен сертификат.

Бухгалтеру остается только проверить статус подписи и отправить готовый файл контрагенту.