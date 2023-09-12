Как уменьшить налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» до 1%

Как правило, УСН «Доходы минус расходы» выбирают, когда расходы превышают 60% от доходов. Тогда платить налог с разницы намного выгоднее. Но важно также учитывать, все ли расходы вы вправе учесть. Рассказали, как подтвердить расходы и когда можно заплатить минимальный налог в 1%.

Какие расходы можно учесть

Уменьшать налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» можно на страховые взносы и расходы на развитие бизнеса. К таким расходам можно отнести:

покупку, строительство или реконструкцию основных средств, а также расходы на их ремонт;

покупку сырья, материалов для производства и другие материальные расходы;

покупку исключительных прав;

зарплату, премии и другие выплаты сотрудникам;

командировочные расходы;

оплату телефонной связи и интернета;

налоги и сборы (кроме налога на УСН).

Например, ИП Иванов в 2022 году заработал 10 000 000 рублей. К расходам предприниматель отнес:

покупку помещения для бизнеса — 5 000 000 рублей;

расходы на сотрудников — 1 000 000 рублей (зарплаты и страховые взносы);

страховые взносы за себя — 43 211* + (10 000 000 − 300 000) × 1% = 140 211 рублей.

Итого расходы ИП Иванова за 2022 году составили 6 140 211 рублей.

Предприниматель будет платить налог с разницы между доходами и расходами: (10 000 000 − 6 140 211) × 15% = 578 968,35 рублей.

*Общая сумма страховых взносов за себя для ИП в 2022 году.

Таким образом, чтобы уменьшить налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы»:

ИП без сотрудников могут учесть уплаченные за себя страховые взносы и расходы на развитие бизнеса;

ИП с сотрудниками — страховые взносы за себя и своих сотрудников, расходы на развитие бизнеса;

ООО — страховые взносы за сотрудников, больничные пособия за первые 3 дня болезни и расходы на развитие бизнеса.

Обязательные условия

Чтобы признать расход и сократить за его счет налоговую базу, проверьте, соответствует ли он всем условиям:

экономически обоснован;

направлен на получение дохода;

документально подтвержден;

входит в перечень расходов из ст. 346.16 НК.

«Вы можете уменьшить налоговую базу только на те расходы, которые непосредственно связаны с вашей предпринимательской деятельностью. Так, если у вас агентство графического дизайна, то покупку новых компьютеров в офис вы скорее всего сможете обосновать, а вот покупку трактора — вряд ли. Будьте готовы убедительно объяснить, какую пользу принесут конкретные затраты вашему бизнесу», — Анастасия Южанина, руководитель экспертной бухгалтерии ПЭБ.

Учесть расходы можно только после того, как товары или услуги были получены, а деньги за них выплачены. Если же вы хотите учесть в расходах затраты на покупку товаров для перепродажи, то списать их в расходы вы сможете только после того, как продадите товары.

Расход учитывают по последней дате — оплаты, получения или отгрузки конечному покупателю. Например, вы покупаете товар, оплачиваете его 20 июля, а поставляют его вам 25 июля. Учитывайте расход в налоге на 25 число.

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Какие документы помогут подтвердить расходы

В качестве подтверждающих документов можно использовать:

кассовые чеки;

платежные поручения;

накладные;

акты сдачи-приемки;

бланк строгой отчетности (БСО);

договоры;

квитанции и другие первичные документы.

Главное, чтобы в документы было прописано, какой товар или услугу вы приобрели, сколько заплатили, когда был получен товар или оказана услуга.

Важно! Уплаченные авансы нельзя учитывать в расходах (письмо Минфина от 12.12.2008 г. № 03-11-04/2/195).

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Когда на упрощенке платят 1%

На УСН «Доходы минус расходы» есть минимальный налог, он составляет 1% от годового дохода.

Например, компания в 2022 году заработала 10 000 000 рублей. Минимальный налог для нее составит 10 000 000 × 1% = 100 000 рублей.

Если компания потратила в 2022 году 10 000 000 рублей, и ее расходы сравнялись с доходами, она всё равно должна уплатить в бюджет минимальный налог на сумму 100 000 рублей.

Если компания потратила 9 999 000 рублей, и исчисленный налог на УСН за 2022 год составил (10 000 000 − 9 999 000) × 15% = 15 000 рублей, в бюджет всё равно придется уплатить минимальный налог — 100 000 рублей.

Зато в следующем году компания имеет право учесть в расходах разницу между минимальным и исчисленным налогом: 100 000 − 15 000 = 85 000 рублей.

Кроме того, в некоторых регионах России действуют льготные ставки. Для УСН «Доходы минус расходы» минимальная льготная ставка — 5%, а вот для УСН «Доходы» — 1%. Например, такие минимальные ставки действуют в Адыгее, Башкортостане, Дагестане.

Так что если вы хотите оптимизировать налоги, один из вариантов — «переехать» в регион со льготными ставками:

ИП достаточно сменить прописку , при этом он может продолжать работать в другом регионе — закон позволяет предпринимателю работать в любом месте без привязки к прописке;

ООО нужно поменять юридический адрес и открыть в регионе регистрации обособленное подразделение.

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