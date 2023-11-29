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Трудовые отношения

МРОТ вырастет на 18,5%: что нужно сделать до 1 января 2024 года

Президент Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года. Рассказали, как это скажется на работе: какие документы необходимо составить, что проверить. В статье вы также найдете таблицу с МРОТ на 2024 год по регионам России.
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МРОТ вырастет на 18,5%: что нужно сделать до 1 января 2024 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Изменения в МРОТ с 2024 года

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года федеральный МРОТ составит 19 242 рубля.

Региональные власти имеют право самостоятельно устанавливать МРОТ, при этом минимальный размер оплаты труда не должен быть меньше федерального МРОТ. В Москве МРОТ на 2024 год, например, составит 29 389 рублей.

Скачать таблицу МРОТ по регионам на 2024 год.

На что влияет МРОТ

Величина МРОТ влияет не только на заработную плату сотрудника, но и на размер больничных, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и других обязательных выплат социального страхования.

Кроме того, МРОТ влияет на расчет страховых взносов. У компаний, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства, увеличится сумма страховых взносов.

Напомним, что для субъектов МСП на начисления в размере МРОТ действует основной тариф страховых взносов 30%, а на начисления свыше МРОТ применяется пониженная ставка 15%.

Разницу между 2023 и 2024 годом рассмотрим на примере:

Заработная плата сотрудника 40 000 рублей, компания-работодатель включена в реестр МСП:

  • в 2023 году сумма страховых взносов к уплате 8436,3 рублей;

  • в 2024 году сумма страховых взносов к уплате 8886,3 рублей.

Итого, в 2024 году в связи с увеличением МРОТ на одного сотрудника с окладом в 40 000 рублей взносов придется заплатить больше на 450 рублей.

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Что нужно сделать до 1 января 2024 года

Шаг 1. Проверьте таблицу МРОТ по регионам и определите минимальный размер оплаты труда в вашем регионе.

Если в вашем регионе установлен районный коэффициент, то умножьте на него размер федерального МРОТ.

Шаг 2. Проверьте, все ли сотрудники получают зарплаты не менее нового МРОТ.

Шаг 3. Если оплата труда сотрудников ниже нового МРОТ:

  • издайте приказ и внесите изменения в штатное расписание;

  • составьте дополнительные соглашения к трудовым договорам и пропишите в них повышение размера оплаты труда с 1 января 2024 года;

  • внесите изменения в локальные нормативные акты.

Ответственность

За нарушение ТК работодателю грозят крупные штрафы. 

Например, если не платить сотруднику МРОТ более двух месяцев, то работодателю могут назначить штраф от 100 000 до 500 000 рублей, привлечь к принудительным работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или даже посадить в тюрьму на срок до трех лет.

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    МРОТ вырастет на 18,5%: что нужно сделать до 1 января 2024 года

    Президент Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года. Рассказали, как это скажется на работе: какие документы необходимо составить, что проверить. В статье вы также найдете таблицу с МРОТ на 2024 год по регионам России.

    МРОТ вырастет на 18,5%: что нужно сделать до 1 января 2024 года
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