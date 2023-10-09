Полный гид по кредитам для малого и среднего бизнеса в 2023 году

Кредит помогает бизнесу получить конкурентное преимущество в нужный момент. Пока одни компании закрываются из-за санкций и разрушения логистических цепочек, другие — занимают освободившиеся места, ищут поставщиков на альтернативных рынках, запускают новый бизнес или масштабируют старый.

В 2023 году Банк России зафиксировал рекордный рост кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса: за первые полгода субъекты МСП взяли кредитов на сумму более 11 трлн руб. Больше всего кредитов взяли заемщики из сфер торговли, строительства и перерабатывающего производства.

Виды кредитов для бизнеса

Деньги можно взять на различные цели — в зависимости от этого кредиты делятся на несколько видов.

Кредитный лимит . Выбор начинающих предпринимателей — этот вид не требует предоставлять залог и искать поручителя. Компания получает расчетный счет с возможностью увеличения суммы кредитного лимита — для этого требуется наращивать объем и количество операций по счету. Если вовремя погашать долг или не пользоваться лимитом — проценты не платятся.

Экспресс-кредитование. Вид кредита, который можно найти во многих банках. Он не требует оформления страховки, предоставления залога и поручителей. Заявление можно подать онлайн, а в договор может быть включена опция досрочного погашения без комиссии.

Овердрафт. Бизнес использует этот вид заемных средств, когда необходимо срочно закрыть кассовые разрывы. Банк кредитует расчетный счет ИП или ООО, с помощью которого компания рассчитывается с поставщиками или подрядчиками. Некоторые банки, например, «Открытие» не берут комиссию за овердрафт.

Возобновляемая кредитная линия. Заемные средства, которые работают по принципу кредитной карты. С помощью такой линии бизнес пополняет запас оборотных средств по мере необходимости, а долг банку выплачивает траншами — в пределах лимита задолженности и в срок, который прописывается в договоре. Чаще всего такой вид кредита требует залог.

Кредит на исполнение контракта . Участие в торгах — отличный вариант для развития бизнеса, но в процессе выполнения контракта предприниматель может понять — нужны дополнительные средства. Этот вид кредита поможет исполнить обязательства в полном объеме, точно в срок и не попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Банки зачастую идут навстречу клиентам — устанавливают дату платежа после того, как заказчик переведет компании оплату.

Рефинансирование. Банк предлагает более выгодные условия обслуживания текущего кредита — продлевает сроки или снижает процентную ставку.

Кредит на инвестиции. Заемные средства, которые выдаются на определенные цели, например, для покупки транспорта, оборудования, объектов недвижимости для хранения товара и запасов, капитального ремонта активов.

Альтернативы кредитам на создание бизнеса

Если предпринимателя не устраивают условия, которые предлагает ему банк, или владелец компании получает отказ — можно привлечь денежные средства альтернативными методами:

Выпустить облигации. Бизнес оценивает величину своего актива, например, складского помещения. При оценке делается дисконт — чтобы привлечь потенциальных покупателей ценных бумаг. На сумму с учетом дисконта выпускаются заемные облигации — инвесторы покупают их, а бизнес получает деньги, обязуясь выплачивать инвесторам купонный доход. Обратиться к инвестиционным платформам. В интернете существуют площадки для привлечения средств — бизнес может получить деньги от других компаний или физических лиц. Требования к заемщикам на платформах не такие жесткие, как в банках, хотя кредитование совершается на законных основаниях — компании проверяются на платежеспособность, надежность, подтверждаются права владения активами.

Правовое основание — ФЗ № 259 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ...». Закон регулирует правоотношения между участниками, основы работы площадок и устанавливает ряд требований к сторонам. Например, физические лица не могут вкладывать более 600 тысяч рублей в год. В настоящее время в реестре ЦБ — 70 операторов краудлендинговых (инвестиционных) платформ.

Занять деньги в микрофинансовой организации (МФО). Главное отличие МФО от банков — более лояльные требования к заемщикам. Однако у таких организаций есть ограничения по сумме кредита, и условия будут хуже, чем в коммерческом банке. Бизнес может взять максимальную сумму — 5 миллионов рублей на срок 1-3 года. Ставка варьируется в пределах 30-50% в год. Взять потребительский кредит. Этот способ подходит для ИП — предприниматель, начиная или развивая свое дело, не утрачивает статус физического лица. Потребительский кредит не выдается для коммерческих целей, но ИП, например, может получить заемные средства как физлицо на покупку автомобиля, чтобы использовать транспорт для нужд бизнеса. Воспользоваться услугой лизинга. Если банк отказал в получении кредита, например, на покупку спецтехники, малый или средний бизнес может обратиться в лизинговую компанию. Последняя купит экскаватор или комбайн, а предприниматель арендует спецтехнику и будет выплачивать ее стоимость напрямую лизинговой компании. Лизингодатель обычно предоставляет более гибкие условия, чем банк. Например, может составить график платежей с учетом сезонности, если ИП или ООО купили комбайн для создания фермерского хозяйства. В конце срока аренды у предпринимателя есть возможность выкупить спецтехнику. Иногда менеджеры банков могут порекомендовать взять кредитную карту вместо кредита. Для наглядного сравнения — собрали плюсы и минусы двух банковских продуктов в одну таблицу.

Кредитная карта Кредит Плюсы Минусы Плюсы Минусы Есть льготный период, можно не платить проценты После льготного периода ставка выше, чем у кредита Ставка ниже, чем у карты Иногда необходимо оформить страховку, чтобы снизить процент Наличие кешбэка и бонусов клиента — например, скидки у партнеров Нужно платить за обслуживание карты, оповещения, следить за условиями грейс-периода Можно использовать наличные Нельзя взять на слишком короткий или слишком длинный срок Одобряют минимальную сумму, срок — не имеет значения Если снимать наличные — нужно платить комиссию (не всегда) Можно увеличить кредитный лимит Нет льготного периода Нельзя взять большую сумму. Нет комиссии

Топ-5 лучших кредитов для малого и среднего бизнеса

Если численность сотрудников ИП или компании не достигает 100 человек, а годовая выручка составляет менее 800 миллионов рублей — бизнес может рассчитывать на особые условия кредита от банка.

Сделали табличку из топ-5 предложений:

Название банка Название кредита Сумма и срок Процентная ставка Требования к заемщику Точка Экспресс-кредит до 15 млн руб., до 4 месяцев от 4,92% в год Срок ведения деятельности — от 6 месяцев, наличие эквайринга в любом банке, наличие расчетного счета в банке. Для кредита нужна онлайн-заявка и регистрационно-учредительные документы. Уральский банк реконструкции и развития Экспресс-онлайн До 5 млн руб., до 24 месяцев от 13 до 18% годовых Срок ведения деятельности — от 6 месяцев, наличие расчетного счета в банке. Для оформления потребуется стандартный пакет документов: паспорт, свидетельство организации или выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, финансовая отчетность или налоговая декларация, копии учредительных документов. Банк также может потребовать другие документы. Райффайзенбанк Экспресс-кредит До 3 млн руб., до 48 месяцев от 19,9% годовых Срок ведения деятельности — от 12 месяцев, наличие расчетного счета в банке. Можно оформить онлайн, без залога имущества. Для оформления кредита потребуется стандартный пакет документов. Тинькофф Оборотный До 10 млн руб., до 6 месяцев от 8,75% годовых Срок ведения деятельности — от 3 месяцев, наличие расчетного счета в банке только для зачисления средств. Заявку можно оформить онлайн, нужен паспорт и документы по требованию банка. Промсвязьбанк Кредит Онлайн До 20 млн руб., до 36 месяцев Индивидуальная Необходимо получить предодобренный кредит и заплатить комиссию — 1% от суммы кредита. Заявку можно подать онлайн, без залога и поручителей.

Что проверяет банк, перед тем как выдать кредит

Бизнес с нуля

Если предприниматель хочет взять кредит на открытие бизнеса, то банк будет требовать от потенциального заемщика:

не иметь судимости;

иметь хорошую или идеальную кредитную историю;

оплатить все долги, налоги, взносы, штрафы и пени;

зарегистрироваться по месту жительства в регионе, где располагается банк;

иметь собственную недвижимость, автомобиль или другие активы, которые подойдут в качестве обеспечения;

привлечь поручителя.

Отдельные кредитные организации учитывают возраст заемщика, семейное положение и количество детей.

Развитие бизнеса

Банки особенно тщательно проверяют бизнес, который уже ведет дела определенное время.

Во время оценки таких компаний банки:

анализируют кредитную историю руководителей и учредителей;

проверяют обязательства бизнеса перед контрагентами — в кредите могут отказать, если организация регулярно нарушает срок и порядок выплат;

проверяют фактический и юридический адреса компании — если адрес регистрации окажется массовым, а руководитель — фиктивное лицо, то кредит не одобрят;

анализируют финансовую отчетность за последние 2-3 года — размер и прирост выручки, движение средств по счетам, величину налогового бремени и отсутствие задолженности по страховым взносам;

оценивают стоимость активов: зданий и сооружений, производственного оборудования, ценных бумаг, транспорта. Некоторые активы банк может посчитать оптимальными для залога;

считают количество изменений в учредительных документах — чем их больше, тем выше вероятность отказа в кредите;

изучают факты реорганизации, ликвидации, наличие судебных процессов — как у самой компании, так и у ее сотрудников.

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Как получить кредит на развитие бизнеса с нуля: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовьтесь к визиту в банк

Не стоит идти в банк с пустыми руками — необходимо подготовить бизнес-план, определить актив, который можно предоставить в залог или найти поручителя.

Рассмотрим подробнее каждый из этих пунктов:

Бизнес-план — это обзор рынка, конкурентов, примерный расчет вероятной прибыли и график погашения займов. Если упомянуть инвесторов, которые готовы вложить свои активы в создание компании, это повысит шансы на выдачу заемных средств.

Владение недвижимостью, транспортом, оборудованием или ценными бумагами — фактор, который увеличит вероятность одобрения кредита. Банки могут не требовать залог или порекомендовать внести до 30% стартового капитала в качестве первоначального взноса.

Поручителем для бизнеса может выступать как физическое, так и юридическое лицо.

Шаг 2. Зарегистрируйте ИП или ООО в налоговой

При создании малого или среднего бизнеса необходимо определиться — какая форма будет оптимальной. После этог нужно собрать пакеты документов:

Для ИП: заявление, квитанция об уплате пошлины, копии паспорта и заявления о переходе на специальный налоговый режим (если его выбрать). Если предприниматель не придет в инспекцию лично — документы придется нотариально заверить.

Для ООО: заявление, квитанция об уплате пошлины, решение о создании (от единственного учредителя или собрания учредителей), устав (если не выбрать типовой устав), документ, подтверждающий статус учредителя, если им выступает иностранное юридическое лицо.

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Шаг 3. Соберите документы для подачи заявки на кредит

Разные банки могут требовать предоставление дополнительных сведений, но основной обобщенный список для получения кредита для бизнеса с нуля выглядит так:

паспорт и военный билет, если гражданин — военнообязанный;

справка о доходах;

выписка из ЕГРИП для ИП, из ЕГРЮЛ — для ООО;

ИНН — официальный бланк или его копия;

документы на право собственности имущества, которое предоставляется в залог;

бизнес-план;

подтверждение поручительства;

подтверждение наличия временной регистрации (при необходимости);

договор на аренду помещений;

контракты, которые уже заключены с поставщиками.

Шаг 4. Выберите кредитную программу

Перед выбором кредита важно еще раз оценить его условия:

график платежей;

процентную ставку;

условия досрочного погашения;

размер и порядок начисления штрафов из-за несвоевременной выплаты.

Также стоит рассчитать общую стоимость заемных средств — возможно, будет выгоднее взять потребительский кредит или оформить карту с пополняемым лимитом.

Кредитная история: как улучшить и что делать, если ее нет

Все данные о кредитах хранятся в бюро кредитных историй (БКИ). По закону каждое БКИ обязано два раза в год предоставлять кредитную историю по запросу бесплатно. Подать заявку на получение документа можно онлайн на сайте БКИ, а еще — отправить запрос письмом или телеграммой.

После получения результата можно проанализировать состояние истории — наличие старых непогашенных займов понизит шансы на одобрение кредита для бизнеса. История делится на четыре типа:

Идеальная — не было ни одной просрочки, все займы гасились вовремя.

Хорошая — были единичные факты просрочек платежей до 5 дней.

Испорченная — взносы не платили более полугода.

Плохая — заемщик не платил, принимал попытки скрыться от представителей банка, имеются обращения к коллекторам и в судебные органы.

Если кредитной истории нет — банк отнесется к этому с опаской. Скорее всего, одобренная ставка будет выше, чем для заявителя, у которого идеальная история.

Чтобы создать или улучшить кредитную историю — необходимо брать небольшие кредиты, например, на бытовую технику, и точно в срок вносить выплаты.

Если кредитная история испорчена из-за ошибки — необходимо:

Получить официальное доказательство ошибки.

Запросить в ЦБ список всех БКИ, где хранится кредитная история.

Подать заявление на исправление ошибки, приложив официальное доказательство.

Как снизить риск отказа в кредите

Соберите полный пакет документов для предоставления в банк и внимательно заполнить сам бланк заявки. Документы, которые подготовлены в соответствии с требуемым перечнем и заявка без искаженной и недостоверной информации — повышают шансы на одобрение кредита. Предоставьте дополнительные документы, которые подтверждают платежеспособность. Например, квитанции о своевременной оплате коммунальных услуг, телефонных счетов, сведения о погашении других кредитов. Приложите документы прав собственности или владения ценными активами. Например, загородным домом, транспортом, ценными бумагами. Банк увидит — у заемщика есть активы, которые можно продать, чтобы погасить кредит. Укажите второстепенный заработок. Его размер стоит указать в заявке или приложить справку о доходах. Исправьте или создайте хорошую кредитную историю. Заранее откройте счет или депозит в банке, который выступит в роли потенциального заемщика. Кредитные организации охотнее идут на уступки своим клиентам.

Кредитный договор: на что обратить внимание

Между банком и бизнесом могут быть заключены разные виды кредитных договоров. Например, с обеспечением и без него, на выдачу целевых заемных средств или соглашение о кредите для рефинансирования другой ссуды.

У разных банков могут быть свои особенности этого документа. Поэтому внимательно ознакомьтесь с документом:

Узнайте, взимает ли банк комиссию при досрочном погашении кредита. Обратите внимание, что банк не может накладывать на досрочный возврат средств штрафы, санкции или брать дополнительные выплаты, даже если они прописаны в договоре. Уточните полную стоимость кредита. По закону она должна быть прописана в договоре. Если таких данных нет — стоит попросить переделать или вообще отказаться от сотрудничества с такой организацией. Сверьте порядок расчета процентов. Иногда банки могут навязывать дополнительные услуги и включать их в стоимость кредита, увеличивая также сумму переплаты. Например, это может быть страховка или плата за тариф «VIP-клиента». Можно заранее воспользоваться кредитным калькулятором на сайте крупных банков, чтобы рассчитать проценты и основную сумму долга без допуслуг. Посмотрите нюансы погашения кредита. Здесь следует внимательно ознакомиться со штрафами, которые могут быть начислены при задолженности. Некоторые банки могут получить права на имущество заемщика или прописать в договоре пункт о передаче долга коллекторам по договору цессии.

Плюсы и минусы кредитов для малого и среднего бизнеса

Плюсы

Можно быстро получить необходимые деньги. Например, чтобы исполнить срочные обязательства перед поставщиками или покрыть кассовый разрыв.

Большинство банков не требуют личного визита — можно подать заявку онлайн.

Банк может предложить индивидуальные условия, например индивидуальный график выплат, или одобрить кредитные каникулы.

Можно получить льготный кредит по сниженной процентной ставке в рамках одной из программ господдержки.

Минусы

Банки устанавливают высокие требования к заемщику. В текущей экономической ситуации кредитные организации сохраняют высокий процент отказов, особенно для ИП и ООО.

Можно потерять залоговое имущество, если не удастся погасить долг.

Если взять сумму на короткий период — придется заплатить высокий процент.

Есть риск просрочить кредит и получить штраф, если бизнес получает прибыль нерегулярно.

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