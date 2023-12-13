Дивиденды 2024: сколько платить и как отчитываться

Выплата дивидендов не является обязательным платежом для компании и зависит от полученной чистой прибыли. В статье разберем, что такое дивиденды, по каким ставкам рассчитывать и как отразить в бухгалтерии.

Что такое дивиденды

Дивиденды — это чистая прибыль организации, включая доходы из-за рубежа, распределяемая между инвесторами в соответствии с размером пакета акций или долей в уставном капитале. Выплаты могут осуществляться деньгами, имуществом, натуральными продуктами или акциями компании.

Выплачивать дивиденды имеют право только коммерческие организации. Некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, но полученная прибыль не делится между членами общества.

Как начислить дивиденды в АО и ООО

Организации могут назначать выплату доходов акционерам ежеквартально, раз в полгода или раз в год. Для распределения чистой прибыли компании необходимо провести общее собрание акционеров или членов общества.

Порядок оформления документов на выплату дивидендов у юридических лиц:

ООО АО Решение утверждает Общее собрание членов общества или единственный учредитель Собрание акционеров или совет директоров, возможна заочная форма голосования Как оформляется Протокол собрания или решение учредителя ООО В протоколе отражают место и дата проведения

повестка

данные и подписи участников место и время проведения

повестка

данные организации

число участников

форма проведения

данные председателя и секретаря Итоги голосования Решение принимается большинством членов организации По каждому пункту голосования фиксируется число голосов Период выплаты дивидендов Максимум через 60 дней после заседания 10 дней для профессиональных брокеров и представителей других лиц

25 дней для остальных акционеров после оформления протокола

Для расчета дивидендов кроме протокола собрания потребуется бухгалтерская справка с расчетами по каждому инвестору.

Ставки и способ расчета дивидендов для российских компаний в 2024 году

Основания для расчета дивидендов из дохода компании:

Распределение доходов производится из чистой прибыли предприятия. Решение акционеров или участников задокументировано. Выплаты проведены в соответствии с размером пакета акций каждого участника.

При расчете дивидендов на организацию ложится функция налогового агента. Компания обязана рассчитать, удержать и уплатить налог на прибыль и НДФЛ в бюджет. При расчете дивидендов страховые взносы не начисляются.

Ставки налога на прибыль для расчета дивидендов:

0%. Если компании принадлежит не менее 50% акций и срок владения акциями не менее 365 дней. Ставка применяется, если условия соблюдены на дату выплаты дивидендов. Получатель обязан предоставить документальное подтверждение соответствия условиям льготной ставки. АО и ООО в стадии реорганизации имеют право на нулевую ставку, если деятельность не прекращалась. В этом случае период владения акциями не прерывается.

13%. Для доходов, которые выплачены в качестве дивидендов российскими и зарубежными компаниями.

15%. Для дивидендов, выплаченных компаниям-нерезидентам по акциям российских организаций. А также для доходов, полученных от участия в организациях других форм.

5 % или 10 %. Специальные ставки налога с дивидендов, которые выплачивают (или получают) международные холдинговые компании (п. 3 ст. 284 НК).

Дивиденды могут распределяться между акционерами соразмерно количеству акций в пакете инвестора или неравномерно, по внутреннему соглашению в компании. В законе нет прямого ограничения на непропорциональное распределение прибыли, но в таком случае выплаты не признаются дивидендами и облагаются по ставке 20% для налога на прибыль или 13% для НДФЛ.

Для организаций, которые одновременно являются плательщиком и получателем дивидендов, применяется формула льготного расчета налога:

Н = К х Сн х (Д1 – Д2), где Н — сумма налога, которая должна быть удержана с получателя; К — коэффициент; Сн — ставка налога 13%; Д1— начисленные дивиденды; Д2 — полученные дивиденды.

Пример. В ООО «Ромашка» два учредителя с равными долями по 50%. За 2023 год чистая прибыль составила 500 тысяч рублей, которые решено выплатить в виде дивидендов. Кроме того, предприятие получило дивиденды в сумме 250 тысяч рублей. Как рассчитать дивиденды:

Д1 — 500 000 — начисленные дивиденды;

Д2 — 250 000 — полученные дивиденды;

Сн — 13%;

К — 250 000 / 500 000 = ½;

Сумма чистой прибыли по каждому участнику — 500 000 /2 = 250 000;

Н = ½ х 13% х (500 – 250) = 16 250 — сумма налога по каждому участнику ООО;

250 000 – 16 250 = 233 750 рублей — сумма дивидендов, выплаченных каждому из партнеров.

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В каких случаях организации не имеют права выплачивать дивиденды

ООО и АО не имею права распределять чистый доход в случае, если:

На момент проведения общего собрания стоимость чистых активов меньше, чем сумма уставного капитала и резервного фонда, или уменьшится в случае распределения прибыли. На день уплаты компания находится в стадии банкротства. Уставной капитал не оплачен в полном объеме. АО не выкупило все акции на основе требований акционеров. ООО не выплатило доли участника предприятия.

Порядок расчета дивидендов физическим лицам

Если получатель является налоговым резидентом РФ, применяется ставка НДФЛ 13%. В случае, если база доходов превышает 5 млн рублей, то с суммы превышения необходимо уплатить 15%.

Если получатель не является налоговым резидентом РФ, применяется ставка 15 % — независимо от размера дивидендов, выплаченных за год. Ставка может быть снижена на основании международных договоров. При расчете суммы налога бухгалтер переводит сумму в рубли по официальному курсу Банка России на день расчета с бюджетом.

С 2023 года бухгалтер будет обязан учитывать все доходы физлица. НДФЛ должен быть перечислен не позднее следующего дня после расчетов с акционерами и участниками. При нарушении порядка учета доходов ФНС самостоятельно рассчитает и начислит НДФЛ.

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Начисление дивидендов в организациях с ИП-управляющим

В 2021 году была увеличена ставка НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей. В результате некоторые российские компании переоформляют руководителя в управляющего ИП для экономии при выплате дивидендов и других налогов.

Законодательно разрешено назначить управляющим ООО индивидуального предпринимателя. Например, собственник имеет право зарегистрироваться в качестве ИП и стать управляющим компании.

ИП-управляющий действует на основании Устава общества и заключенным с ним гражданско-правовым договором о платном оказании услуг. В этом случае компания выплачивает ИП-управляющему не зарплату, а вознаграждение, поэтому экономит на уплате НДФЛ и страховых взносах с зарплаты. Тогда ИП может применять УСН по ставке 6% «доходы». Компания освобождена от уплаты налогов, а сам управляющий перечисляет УСН с полученного дохода.

Несмотря на видимую экономию, есть шанс получить пристальное внимание ФНС за деятельностью организации. Важно грамотно составить договор на управление компанией, чтобы налоговая не переквалифицировала договор ГПХ в трудовой, и не начислила страховые взносы и НДФЛ за прошедшие периоды.

Чтобы не возникли претензии со стороны ФНС, нужно соблюдать следующие правила:

ИП-управляющий самолично решает когда и как оказывать услуги по управлению предприятием;

компания не обеспечивает для управляющего условия труда, регламентированные ТК РФ;

вознаграждение производится за определенные услуги;

в акте приемки-передачи нужно подробно указать список произведенных работ;

оказанные управляющим услуги не должны совпадать с должностными обязанностями директора.

Особое внимание у ФНС возникает, если управляющего нанимают накануне выплаты дивидендов, или если сразу после увольнения директор становится ИП-управляющим.

Нарушения по выплате и отказ от дивидендов

Предприятие не обязано начислять и выплачивать дивиденды, если не было чистой прибыли. Для ситуации, если собрание было проведено, документы оформлены, а деньги акционеры или участники не получили, предусмотрены следующие действия:

Если компания отказывается от выплаты дивидендов

Если компания оформила все документы на выплату дивидендов, но не перечислила их в установленный срок, то участник или акционер должен обратиться к компании с требованием о выплате. В случае отказа необходимо обращаться в суд с иском о взыскании. Срок исковой давности составляет три года, но не стоит тянуть с обращением в суд, ведь компания может прекратить деятельность. Для подачи иска в арбитражный суд понадобится пакет документов:

копия протокола собрания участников;

копия Устава компании;

претензия;

подтверждение отправления иска;

оплата госпошлины;

расчет сумм к взысканию, включая проценты.

Штрафы за невыплату чистой прибыли

Если компания отказывается добровольно выплачивать дивиденды, то сумма административного наказания составит:

от 2 000 до 4 000 рублей для граждан;

от 20 000 до 30 000 рублей для должностных лиц;

от 500 000 до 700 000 рублей для юридических лиц.

Организация освобождена от уплаты штрафа, если дивиденды не были выплачены по причине замены или отсутствия реквизитов получателя.

Если акционер отказывается от дивидендов

Если акционер общества отказался от получения дивидендов, то данная сумма все равно рассматривается, как доход компании. Соответственно у налогового агента возникают обязанности по удержанию и перечислению налога на прибыль в бюджет. Компания перечисляет налог, а разница подлежит налогообложению в общем порядке (письмо Минфина № 03-03-06/1/40615 от 26 мая 2021 года).

Как отразить выплату дивидендов в бухгалтерии

Бухгалтерская проводка по начислению дивидендов:

Дт 84 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Кт 75, если акционер или участник не является сотрудником компании Кт 70, если дивиденды выплачивают работникам организации

Выплаты дивидендов физическим и юридическим лицам:

Дт 70 (75) Кт 68 — удержан НДФЛ или налог на прибыль с дивидендов;

Дт 70 (75) Кт 50 (51) — выплачены дивиденды в наличной или безналичной форме;

Дт 68 Кт 51 — перечислены налоги.

Бухгалтерские проводки осуществляются в день выплаты дивидендов. Расчет с бюджетом по налогам производится не позднее следующего дня.

В каких отчетах предприятие отражает выплату дивидендов

Организации, которые выплачивают дивиденды компаниям резидентам и нерезидентам РФ, сдают декларацию по налогу на прибыль.

Доходы, выплаченные в качестве дивидендов физическим лицам, необходимо отразить в отчете 6–НДФЛ.

Скачать актуальный бланк 6–НДФЛ

Скачать актуальный бланк декларации по налогу на прибыли

Если организация осуществляет деятельность на упрощенном режиме и выплачивает дивиденды юридическим лицам, она обязана удерживать и перечислять налог на прибыль.

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