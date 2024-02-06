В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества

Если вы организуете совместный бизнес, договор простого товарищества может помочь существенно снизить налогообложение и упростить учет. Разобрались, что представляет собой этот договор, как и когда его выгодно заключать.

Понятие и характерные черты

Договор простого товарищества — форма соглашения между двумя или более участниками, которые решили создать бизнес и не образовывать юридическое лицо. Такой договор заключается, если имеет смысл объединить вклады участников и оптимизировать налогообложение.

Чаще всего такой договор используется, когда у двух предпринимателей уже есть собственный бизнес, и они не хотят регистрировать дополнительное юридическое лицо. Например, один предприниматель имеет оборудование для шиномонтажа, а второй — подходящее помещение. Они заключают договор простого товарищества, объединяют свои вклады и делят полученную прибыль в долях, которые установят в договоре.

Как правило, такой договор заключают на определенный срок или для достижения какой-либо цели. Если участник товарищества выходит из договора досрочно, то обязан компенсировать ущерб остальным.

Характерные черты простого товарищества:

Два или более участника. Объединение вкладов, в качестве которых могут служить не только деньги, но и собственность, профессиональный опыт или другие нематериальные активы. Пропорциональная ценность каждого вклада устанавливается договором. Совместная деятельность всех участников с назначением ответственного лица, который занимается кадровыми вопросами, бухучетом и распределением прибыли. Такое лицо устанавливается договором. Распределение прибыли пропорционально вкладу прописывается в договоре, если такого условия нет — прибыль делится между участниками равномерно. Каждый участник договора простого товарищества может быть владельцем собственного бизнеса, ООО или ИП, а также участвовать в другом договоре простого товарищества.

Важно! Участникам товарищества доступны только ОСНО или УСН «Доходы минус расходы». Если в составе есть участник с УСН «Доходы», то он автоматически переводится на ОСНО.

Участник договора простого товарищества, который назначен ответственным, согласно пункту 2 статьи 1043 ГК может заниматься:

ведением бухгалтерского учета;

ведением общих дел (заключать договоры с подрядчиками, закупать сырье, искать клиентов);

заниматься налогообложением и отчислением НДС на основании ст. 174.1 НК.

Такое ответственное лицо может быть наделено как одной функцией, так и совмещать все сразу — на практике, чаще всего, встречается последний вариант. Для заключения сделок с третьими лицами на такое лицо оформляется доверенность, которая может быть указана в приложении к договору простого товарищества.

Преимущества и недостатки простого товарищества

Преимущества

Простая структура организации и оформления.

Возможность объединения не только вкладов, но и навыков, деловых связей, клиентских баз для дополнительного извлечения прибыли или других целей.

Оптимизация налогообложения.

Оптимизация расходов на персонал.

Недостатки

Разногласия между участниками из-за неравномерных долей и их оценки.

Ответственность каждого участника за нарушения, независимо от того, по вине какого участника они возникли.

Необходимость погашать задолженности, штрафы и взносы, независимо от того, по вине какого участника они возникли.

Ответственность участника, досрочно вышедшего из договора, перед другими участниками товарищества. Например, выплата компенсации и другая ответственность, указанная в договоре.

Поможем подготовить договор простого товарищества, открыть ООО или ИП Полное экспертное сопровождение вашей компании по вопросам договоров и контрагентов Оставьте контакты, и мы перезвоним Отправить

Как заключить договор простого товарищества

Такой договор могут заключать только индивидуальные предприниматели или юридические лица. Договор простого товарищества между физическими лицами не имеет юридической силы. Чтобы правильно его составить — важно отразить следующие условия.

Цель товарищества. Тут следует прописать либо достижение определенной цели, либо срок договора. Например: «По настоящему договору Иванов Иван Иванович, именуемый Товарищ 1 и Петров Петр Петрович, именуемый Товарищ 2, впоследствии именуемые Товарищи, обязуются объединить вклады и открыть шиномонтаж по адресу: ул. Летняя, д.1». Назначение ответственного лица, отвечающего за сделки, заключение договоров, перечисление налогов и бухгалтерский учет. Если такое лицо не назначено, то делами вправе заниматься любой участник договора простого товарищества. Например: «Иванов Иван Иванович, являющийся Товарищем 1, наделяется функциями ведения общих дел и бухгалтерского учета от имени всех Товарищей». ФИО собственника вклада, количество и пропорциональная оценка вклада. Например: «Вкладом Иванова Ивана Ивановича является 100 000 рублей. Вкладом Петрова Петра Петровича является помещение по адресу: ул. Летняя, д.1. Вклады Товарищей признаются равными по стоимости». Условия содержания общего имущества, его обслуживания и распределение расходов. Например: «Товарищи оплачивают аренду помещения по адресу ул. Летняя, д.1 в равных долях». Распределение прибыли. Пропорционально вкладам или равномерно, если другое не указано в договоре. Например: «Товарищи получают прибыль от услуг шиномонтажа, оказываемых по адресу ул. Летняя, д.1, в равных долях». Условия прекращения договора простого товарищества. Тут указываются условия досрочного расторжения одним из участников или всеми сразу, порядок обращения в суд при невыполнении участником своих обязательств. Например: «Настоящий договор может быть изменен или прекращен при банкротстве одного из Товарищей; ликвидации или реорганизации одного из Товарищей; согласно требования суда; по письменному соглашению Товарищей или требованию одного из Товарищей; в иных случаях, которые предусматривает законодательство РФ». Распределения имущественных прав и прибыли при ликвидации простого товарищества. Например: «В случае прекращения настоящего договора имущество, находящееся в общем владении и пользовании Товарищей, возвращается собственникам без вознаграждения. Раздел имущественных прав и прибыли, которые находятся в общей собственности Товарищей, осуществляется согласно положениям статьи 252 ГК РФ».

Скачать образец договора простого товарищества между юридическими лицами.

Скачать бланк договора простого товарищества между юридическими лицами.

Бухучет и налогообложение простого товарищества

Бухгалтерским учетом в простом товариществе занимается ответственный товарищ, соответствующие функции которого закреплены договором.

В чем особенности налогообложения простого товарищества?

Товарищество не платит налоги с общей прибыли. Прибыль распределяется ответственным товарищем пропорционально долям или в равной мере между всеми участниками товарищества. Те, в свою очередь, отчисляют налог с полученной прибыли по той системе налогообложения, которую они применяют. Участвуя в товариществе, можно применять только ОСНО или УСН. Причем УСН «Доходы минус расходы». Если Товарищ применяет УСН «Доходы», то придется применить ОСНО. Деятельность простого товарищества облагается налогом на добавленную стоимость (НДС). При этом не учитываются режимы, применяемые участниками товарищества. Начислять НДС нужно по общим правилам: можно использовать льготные ставки 10% и 0%, пользоваться освобождением от НДС определенных операций в соответствии со ст.149 НК. Декларацию по НДС подает Товарищ, ответственный за ведение бухгалтерского учета.

Например, один Товарищ использует УСН «Доходы минус расходы», а второй — ОСНО, и они получили прибыль в равных долях. Начисление налогов произойдет по разным ставкам: 5–15% и 20% в соответствии с применяемым режимом каждого из них.

Или все участники простого товарищества находятся на УСН, которая освобождена от НДС. Тем не менее вся выручка будет облагаться НДС, сохраняя право на применение налоговых вычетов по НДС.

В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества

Чтобы вести бизнес, в котором у одного имущества несколько собственников.

Чтобы объединить несколько вкладов материального и нематериального характера, различных по своей стоимости.

Для снижения суммы налогов. Например, перевода части выручки с товарища, уплачивающего налог на прибыль по ставке 20% (ОСНО), на товарищей, которые платят единый налог по ставкам 5, 10 или 15%.

Возьмем на себя бухгалтерский и кадровый учет Всегда вовремя готовим и сдаем отчетность, заранее рассчитываем налоги и помогаем их оптимизировать каждый квартал Настроить учет

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KRTmK