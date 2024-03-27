Первая Экспертная Бухгалтерия

Что нужно знать о лицензии 1С. Риски нелицензионного ПО для предпринимателя

В условиях, когда бизнесу нужно оптимизировать расходы, многие предприниматели устанавливают бесплатное, «ломаное» программное обеспечение. Рассказываем, кто и в каких случаях несет за это ответственность и какие риски ждут компанию помимо штрафов.  
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Что нужно знать о лицензии 1С. Риски нелицензионного ПО для предпринимателя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Используя нелицензионное ПО, в частности, 1С, предприниматель нарушает закон и, помимо этого, усложняет ведение бухгалтерии и бизнес-процессов. Рассмотрим эти риски по отдельности. 

Сложности при использовании программ

Бухгалтер не учтет изменения законодательства

Налоговое законодательство и правила бухгалтерского учета постоянно обновляются, и все изменения необходимо учитывать при отправке новых отчетов. При использовании лицензионной версии 1С это просто: корректировки автоматически вносятся в программу. Однако с нелицензионной версией этого не происходит, и бухгалтер может не узнать вовремя о новых формах или сроках отправки отчетности, и компания получит штраф. 

Программист 1С будет непрофессионалом

Чтобы доработать 1С до нужного функционала, необходим программист, особенно если копия нелицензионная. Однако надежные компании поддерживают свой статус официального партнера 1С и не согласятся работать с пиратской версией и даже давать консультации. Единственный выход — обращаться к фрилансерам, которые готовы брать любой заказ, но, возможно, не могут гарантировать качество. 

Программа будет «глючить» и зависать

Нелицензионное ПО может «глючить» в самый неподходящий момент: именно тогда, когда нужно отправлять отчетность. Из-за этого отчет не отправится вовремя, не дойдет до налоговой или придет не целиком. Причина этого — не только в отсутствии лицензии, но и в непрофессиональной доработке функционала. 

Исчезнет вся база данных 

Глюк программы, поломка компьютера, заражение вирусом — все это может привести к потере всех данных в 1С. Лицензионная версия позволяет сохранять все архивы в облаке и восстанавливать их в любой момент с точностью до дня. Однако «ломаная» версия не дает такой возможности. Данные придется восстанавливать, а это долгий, сложный и дорогостоящий процесс. 

Будет очень сложно перейти на лицензионную версию

Многие предприниматели начинают с нелицензионной 1С, поскольку в начале база клиентов и документооборот невелики. Однако с ростом бизнеса бухгалтерский учет и бизнес-процессы усложняются, и требуется полный функционал 1С с постоянной техподдержкой. 

В этот момент может оказаться, что перейти на лицензионную версию несоизмеримо дорого. Для этого требуется перевести всю базу данных и восстановить архив учета за весь период времени, а это требует огромного запаса времени и ресурсов специалиста. 

Штрафы и ответственность перед законом

Помимо сложностей при использовании нелицензионной 1С, руководителю грозит ответственность перед законом — от штрафов до лишения свободы.

Проверками и расследованиями нарушений авторских прав занимается полиция, и в этом ей помогают общественные некоммерческие организации. Соблюдение авторских прав в отношении 1С контролирует Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП).

Для того чтобы установить факт нарушения авторских прав, должна пройти проверка. Поводом для нее может быть любое сообщение из любого источника. 

Так, любой сотрудник компании (например, уволенный бухгалтер), представитель конкурента, контрагент или другой человек может оставить заявку на сайте НП ППП об использовании нелицензионной версии 1С. Заявка может быть составлена, в том числе, и анонимно. 

Все сообщения рассматриваются и принимаются к проверке. 

Если нарушение подтвердится, компании и руководителю грозят штрафы и административная или уголовная ответственность. Уровень ответственности различается в зависимости от общей стоимости пиратского ПО. 

Чтобы установить стоимость, полиция обращается непосредственно к правообладателю или его официальным дилерам. Они выдают справки о рыночной стоимости ПО или аналогичных продуктов и в большинстве случаев берут самые высокие цены из возможных.  

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Стоимость ПО меньше или равна 100 000 рублей

Если стоимость незаконного ПО в компании не превышает 100 000 рублей, компанию и должностных лиц привлекают к административной ответственности по ст. 7.12 КоАП.

Им грозят штрафы:

  • от 1 500 до 2 000 рублей — для физлиц;

  • от 10 000 до 20 000 рублей — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;

  • от 30 000 до 40 000 рублей — для организаций.

В большинстве случаев штраф получает и компания, и руководитель, и главный бухгалтер, допустивший использование пиратской версии 1С, и системный администратор.

Помимо этого, у компании конфискуют все компьютеры, на которых были установлены нелицензионные версии программ или их незаконные обновления. 

Стоимость ПО от 100 000 до 1 000 000 рублей 

Если стоимость контрафактных экземпляров ПО превысит 100 000 рублей, нарушитель понесет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 146 УК. В этом случае нарушителям грозит: 

  • штраф в размере до 200 000 рублей;

  • обязательные работы на срок до 480 часов;

  • исправительные либо принудительные работы на срок до 2 лет;

  • лишение свободы до 2 лет.

Стоимость ПО свыше 1 000 000 рублей

В этом случае нарушение относится к ч. 3 ст. 146 УК и предусматривает ответственность:

  • принудительные работы на срок до 5 лет;

  • лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или без такового.

Такая же ответственность грозит при стоимости ПО менее 1 000 000 рублей, если  преступление было совершено должностным лицом организации с использованием своего служебного положения (например, директором компании) или группой лиц по предварительному сговору (например, системным администратором и директором).  

Чаще всего ответственность несет руководитель компании или ИП, даже если он не знал, что установленные версии — нелицензионные. 

Согласно арбитражной практике, (решение Сысертского районного суда Свердловской области № 1-127/2016 1-3/2017 от 25.01.2017 № 1-127/2016, Свердловского областного суда от 17.05.2018 № 22-3666/2018) за все организационные вопросы, в том числе проверку лицензионности ПО, ответственность несет руководитель. Поэтому сослаться на неосведомленность не удастся. 

Дополнительные штрафы или ликвидация компании

Помимо всего перечисленного, правообладатели лицензионного ПО могут потребовать компенсацию за использование пиратских программ. 

Согласно ст. 1301 ГК, они могут претендовать на выплаты:

  • в двукратном размере стоимости программы,

  • в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.

Конкретный размер компенсации устанавливается судом, в зависимости от особенностей нарушения. При этом штрафы грозят за каждую нелицензионную программу, установленную на компьютере компании, даже если она не использовалась, а компьютер не включался.  

В случае крупных неоднократных нарушений, если правообладателю покажется, что компенсации недостаточно, он может обратиться в прокуратуру с требованием о ликвидации компании или о прекращении деятельности ИП (ст. 1253 ГК). По требованию суда компания будет ликвидирована. 

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Комментарии

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  • shumskiya

    Бизнес и лицензионное ПО всегда стоят рядом, лучше заплатить и жить спокойно, чем потом найти себе проблемы.

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