Сотруднику пришла повестка в военкомат: что делать

Кого могут призвать на военную службу в течение весеннего призыва
Повестка в военкомат о прохождении срочной службы может прийти мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающим в запасе и не имеющим освобождения или отсрочки от призыва. На 13 странице паспорта у них стоит отметка «Военнообязанный».
В некоторых случаях сроки призыва меняются:
на месяц позже, с 1 мая, начинается призыв для граждан, проживающих в некоторых районах Крайнего Севера, а также для учителей и педагогических работников образовательных учреждений.
откладывается до осеннего призыва для работников сферы сельского хозяйства. Их призывают на службу только осенью, с 15 октября, на две недели позже, чем начинается осенний призыв для всех остальных.
В соответствии ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе», призывники, которые не получили повестку, обязаны в течение 14 дней с начала призыва самостоятельно явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета.
На военную службу отправляют, как и прежде, на 12 месяцев. Процесс призыва на службу проходит в три этапа:
явка на призывную комиссию;
медицинское освидетельствование;
направление на срочную или альтернативную гражданскую службу.
По итогам медицинского освидетельствования, призывная комиссия может:
направить на службу;
дать освобождение по состоянию здоровья;
назначить повторную медкомиссию, если ограничения по здоровью временные.
При этом медкомиссия устанавливает категорию годности:
категория А: годен без ограничений. Может служить в любых войсках и подразделениях;
категория Б: незначительные ограничения. Может служить, но не во всех подразделениях;
категория В: не подлежит призыву. Освобожден от службы, но может быть вызван на военные сборы или призван по мобилизации;
категория Г: временно не годен. Может быть призван на службу позже, через год;
категория Д: не годен к военной службе.
В повестке призывника будет указана причина вызова в военкомат: прохождение медицинского освидетельствования, прохождение призывной комиссии или уточнение сведений воинского учета.
Освобождение и отсрочка от призыва
В некоторых случаях сотрудники получают полное освобождение или отсрочку от воинской службы.
Освобождение от призыва получают:
те, кто признан не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья;
те, кто прошел военную службу в другом государстве (если это предусмотрено международными договорами);
кандидаты и доктора наук;
близкие родственники погибших при исполнении военнослужащих;
граждане, находящиеся под следствием или имеющие судимость за совершение тяжкого преступления;
граждане, отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных работ, либо в виде ареста, ограничения или лишения свободы;
те, кто уже прошел военную службу в РФ или альтернативную гражданскую службу.
Отсрочку от военной службы могут получить:
граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до одного года;
лица, занятые постоянным уходом за иждивенцами, если они нуждаются в постоянном уходе по по заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы, согласно приказу Минтруда от 30.12.2020 № 979н;
отцы-одиночки, отцы двух и более детей, в том числе опекуны и отцы детей-инвалидов до трех лет;
мужья женщин, находящихся не менее чем на 22-й неделе беременности вторым ребенком;
иностранцы, которые обратились в РФ с ходатайством о признании вынужденным переселенцем — на срок со дня регистрации ходатайства до дня его рассмотрения. После признания ходатайства — на три месяца;
лица, признанные беженцами в РФ — на 6 месяцев со дня приобретения российского гражданства.
Кроме того, отсрочку получают призывники, пока они:
учатся на очных отделениях в государственных ВУЗах в качестве студентов или аспирантов (не больше, чем на срок получения образования, установленный федеральными стандартами);
работают в IT-компаниях с государственной аккредитацией для сотрудников, если они имеют профильное высшее образованием и проработали в текущей компании не менее 11 месяцев;
работают в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и таможенных органах, при наличии у них профильного высшего образования и специальных званий;
служат в войсках национальной гвардии, при наличии у них высшего образования и специальных званий;
были избраны депутатами ГД, депутатами законодательных органов государственной власти субъектов, депутатами представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований, — на срок полномочий в указанных органах;
были зарегистрированы в качестве кандидатов на должности или на членство в органах государственной власти или органах местного самоуправления, — на срок до дня официального опубликования результатов выборов.
Призывники, которые имеют право на отсрочку, должны прибыть в военные комиссариаты и уведомить об этом праве, предоставив все необходимые документы.
Списки сотрудников аккредитованных IT-компаний, имеющих право на отсрочку, кадровик должен отправить в военкомат за 50 календарных дней до начала очередного призыва (п. 3 Правил в ред. постановления от 28.03.2022 № 490).
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Действия работодателя при получении повестки о вызове в военкомат
Повестку может получить лично призывник, или она может прийти в компанию, по месту его работы. В последнем случае ее нужно вручить сотруднику не менее чем за три дня до даты вызова в военкомат.
Передать повестку можно только лично. Сообщать о ней по телефону или пересылать в мессенджере нельзя: это не считается вручением. Когда сотрудник получит повестку, он должен подписать ее отрывную часть, которую вы затем отправите в военкомат заказным письмом.
Внесите запись о вручении повестки в Журнал оповещения о вызовах работников по повесткам. Укажите в нем Ф. И. О. вызываемого работника, дату вызова, возьмите подпись у сотрудника о том, что он получил повестку.
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Если сотрудник работает удаленно, болеет, уехал в командировку и вручить повестку лично невозможно, работодатель должен сообщить об этом в военкомат. Если он в офисе, но не соглашается подписать повестку, составьте акт в свободной форме об отказе сотрудника. Акт направьте в военкомат. Такая повестка считается врученной и претензий у военкомата к компании не будет.
Если не вручить повестку, либо не взять подпись у сотрудника (или не составить акт), компанию оштрафуют:
должностное лицо — от 40 до 50 тысяч рублей;
юрлица — от 350 до 400 тысяч рублей (ст. 21.2 КоАП).
В случае, если повестка относится не к срочной службе, а к мобилизации, штраф будет выше:
должностное лицо оштрафуют от 60 до 80 тысяч рублей;
юрлица — от 400 до 500 тысяч рублей (ч. 1 ст. 19.38 КоАП).
Предусмотрен штраф и для самого работника: если он не явится в комиссариат по повестке без уважительной причины, его оштрафуют до 30 тысяч рублей, а если уклоняется от медобследования — до 25 тысяч рублей.
На время отсутствия сотрудника на рабочем месте в связи с вызовом в военкомат за ним сохраняется средний заработок. В табеле учета рабочего времени этот период отсутствия отмечается буквенным кодом «Г» или цифровым кодом «23».
Действия при получении повестки об отправке в воинскую часть
Призыв в армию или на альтернативную службу — основание для увольнения работника по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК).
Процедуру увольнения можно начать только после того, как сотрудник получит повестку об отправке в воинскую часть или направлении на альтернативную гражданскую службу. Повестки о вызове на заседание призывной комиссии или на медосвидетельствование для увольнения недостаточно.
Процесс увольнения после получения повестки (и после того, как ее подпишет сотрудник) проходит так:
Выпустите приказ об увольнении сотрудника в связи с призывом на срочную службу, основание — повестка из военкомата или направление на альтернативную гражданскую службу с указанием реквизитов повестки о явке на призывной пункт для отправки к месту прохождения военной службы.
Укажите последним рабочим днем дату за день до отправки в часть или направления на место альтернативной службы.
Ознакомьте сотрудника с приказом под подпись. Если он отказывается это сделать, пригласите двух свидетелей и составьте акт об отказе от ознакомления. Сделайте на приказе соответствующую запись в соответствии с ч. 2 ст. 84.1 ТК. По требованию работника выдайте ему заверенную копию приказа.
Внесите информацию об увольнении работника в сведения о трудовой деятельности и подайте их в составе ЕФС-1. При этом заполняется и подается титульный лист, подраздел 1 разд. 1, подраздел 1.1 подраздела 1 разд. 1 формы ЕФС-1 (п. 2 ст. 8 закона о персонифицированном учете, п. 1.4, п. 1.11 Порядка заполнения ЕФС-1).
Внесите запись в бумажную трудовую книжку, если она есть у сотрудника: «Трудовой договор расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с призывом на военную службу, пункт 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации».
Распечатайте, подпишите у руководителя и заверьте печатью электронную форму СТД-Р.
Выдайте сотруднику в последний рабочий день бумажную трудовую книжку или СТД-Р с записью об увольнении, справку о доходах и суммах налога физического лица по форме КНД 1175018 (утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@), справку о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы.
Произведите окончательный расчет выплат в день увольнения (ст. 140 ТК). Сотрудник должен получить заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК). Если работник увольняется в связи с призывом на службу до окончания рабочего года, в счет которого уже отгулял отпуск авансом, удерживать у него отпускные, которые выплачены за неотработанные дни отпуска, не нужно (ч. 2 ст. 137 ТК).
Сообщите в течение двух недель в военкомат об увольнении работника, подлежащего воинскому учету (п. 29 Методических рекомендаций Генштаба от 11.07.2017).
Если работник был должником, сообщите в ФССП и получателю алиментов о его увольнении. Судебных приставов информируют сразу и возвращают им исполнительный лист или судебный приказ. Получателям алиментов направляют сведения в течение трех дней после увольнения работника.
Если вы представляете государственную организацию, то после прохождения службы должны принять военнообязанного сотрудника обратно на его должность по его заявлению, в течение трех месяцев после его возвращения (п. 5 ст. 23 закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ). Коммерческие компании не обязаны сохранять за сотрудником его место.
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