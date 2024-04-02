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Воинский учет

Сотруднику пришла повестка в военкомат: что делать

С 1 апреля в РФ начинается весенний призыв, который продлится до 15 июля. Как действовать, если сотруднику компании придет повестка в военкомат? Грозят ли компании штрафы, если он будет уклоняться от призыва? Разбираемся в статье.
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Сотруднику пришла повестка в военкомат: что делать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кого могут призвать на военную службу в течение весеннего призыва

Повестка в военкомат о прохождении срочной службы может прийти мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающим в запасе и не имеющим освобождения или отсрочки от призыва. На 13 странице паспорта у них стоит отметка «Военнообязанный».

В некоторых случаях сроки призыва меняются:

  • на месяц позже, с 1 мая, начинается призыв для граждан, проживающих в некоторых районах Крайнего Севера, а также для учителей и педагогических работников образовательных учреждений.

  • откладывается до осеннего призыва для работников сферы сельского хозяйства. Их призывают на службу только осенью, с 15 октября, на две недели позже, чем начинается осенний призыв для всех остальных. 

В соответствии ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе», призывники, которые не получили повестку, обязаны в течение 14 дней с начала призыва самостоятельно явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета.

На военную службу отправляют, как и прежде, на 12 месяцев. Процесс призыва на службу проходит в три этапа:

  • явка на призывную комиссию;

  • медицинское освидетельствование;

  • направление на срочную или альтернативную гражданскую службу.

По итогам медицинского освидетельствования, призывная комиссия может: 

  • направить на службу;

  • дать освобождение по состоянию здоровья;

  • назначить повторную медкомиссию, если ограничения по здоровью временные.

При этом медкомиссия устанавливает категорию годности:

  • категория А: годен без ограничений. Может служить в любых войсках и подразделениях;

  • категория Б: незначительные ограничения. Может служить, но не во всех подразделениях;

  • категория В: не подлежит призыву. Освобожден от службы, но может быть вызван на военные сборы или призван по мобилизации;

  • категория Г: временно не годен. Может быть призван на службу позже, через год;

  • категория Д: не годен к военной службе.

В повестке призывника будет указана причина вызова в военкомат: прохождение медицинского освидетельствования, прохождение призывной комиссии или уточнение сведений воинского учета. 

Освобождение и отсрочка от призыва

В некоторых случаях сотрудники получают полное освобождение или отсрочку от воинской службы.

Освобождение от призыва получают: 

  • те, кто признан не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья;

  • те, кто прошел военную службу в другом государстве (если это предусмотрено  международными договорами);

  • кандидаты и доктора наук;

  • близкие родственники погибших при исполнении военнослужащих;

  • граждане, находящиеся под следствием или имеющие судимость за совершение тяжкого преступления;

  • граждане, отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных работ, либо в виде ареста, ограничения или лишения свободы;

  • те, кто уже прошел военную службу в РФ или альтернативную гражданскую службу.

Отсрочку от военной службы могут получить:

  • граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до одного года;

  • лица, занятые постоянным уходом за иждивенцами, если они нуждаются в постоянном уходе по по заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы, согласно приказу Минтруда от 30.12.2020 № 979н;

  • отцы-одиночки, отцы двух и более детей, в том числе опекуны и отцы детей-инвалидов до трех лет;

  • мужья женщин, находящихся не менее чем на 22-й неделе беременности вторым ребенком;

  • иностранцы, которые обратились в РФ с ходатайством о признании вынужденным переселенцем — на срок со дня регистрации ходатайства до дня его рассмотрения. После признания ходатайства — на три месяца;

  • лица, признанные беженцами в РФ — на 6 месяцев со дня приобретения российского гражданства.

Кроме того, отсрочку получают призывники, пока они: 

  • учатся на очных отделениях в государственных ВУЗах в качестве студентов или аспирантов (не больше, чем на срок получения образования, установленный федеральными стандартами); 

  • работают в IT-компаниях с государственной аккредитацией для сотрудников, если они имеют профильное высшее образованием и проработали в текущей компании не менее 11 месяцев;

  • работают в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и таможенных органах, при наличии у них профильного высшего образования и специальных званий;

  • служат в войсках национальной гвардии, при наличии у них высшего образования и специальных званий;

  • были избраны депутатами ГД, депутатами законодательных органов государственной власти субъектов, депутатами представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований, — на срок полномочий в указанных органах;

  • были зарегистрированы в качестве кандидатов на должности или на членство в органах государственной власти или органах местного самоуправления, — на срок до дня официального опубликования результатов выборов.

Призывники, которые имеют право на отсрочку, должны прибыть в военные комиссариаты и уведомить об этом праве, предоставив все необходимые документы.

Списки сотрудников аккредитованных IT-компаний, имеющих право на отсрочку, кадровик должен отправить в военкомат за 50 календарных дней до начала очередного призыва (п. 3 Правил в ред. постановления от 28.03.2022 № 490).  

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Действия работодателя при получении повестки о вызове в военкомат

Повестку может получить лично призывник, или она может прийти в компанию, по месту его работы. В последнем случае ее нужно вручить сотруднику не менее чем за три дня до даты вызова в военкомат.

Передать повестку можно только лично. Сообщать о ней по телефону или пересылать в мессенджере нельзя: это не считается вручением. Когда сотрудник получит повестку, он должен подписать ее отрывную часть, которую вы затем отправите в военкомат заказным письмом. 

Внесите запись о вручении повестки в Журнал оповещения о вызовах работников по повесткам. Укажите в нем Ф. И. О. вызываемого работника, дату вызова, возьмите подпись у сотрудника о том, что он получил повестку. 

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Если сотрудник работает удаленно, болеет, уехал в командировку и вручить повестку лично невозможно, работодатель должен сообщить об этом в военкомат. Если он в офисе, но не соглашается подписать повестку, составьте акт в свободной форме об отказе сотрудника. Акт направьте в военкомат. Такая повестка считается врученной и претензий у военкомата к компании не будет. 

Если не вручить повестку, либо не взять подпись у сотрудника (или не составить акт), компанию оштрафуют: 

  • должностное лицо — от 40 до 50 тысяч рублей; 

  • юрлица — от 350 до 400 тысяч рублей (ст. 21.2 КоАП). 

В случае, если повестка относится не к срочной службе, а к мобилизации, штраф будет выше:

  • должностное лицо оштрафуют от 60 до 80 тысяч рублей; 

  • юрлица — от 400 до 500 тысяч рублей (ч. 1 ст. 19.38 КоАП). 

Предусмотрен штраф и для самого работника: если он не явится в комиссариат по повестке без уважительной причины, его оштрафуют до 30 тысяч рублей, а если уклоняется от медобследования — до 25 тысяч рублей. 

На время отсутствия сотрудника на рабочем месте в связи с вызовом в военкомат за ним сохраняется средний заработок. В табеле учета рабочего времени этот период отсутствия отмечается буквенным кодом «Г» или цифровым кодом «23».

Действия при получении повестки об отправке в воинскую часть

Призыв в армию или на альтернативную службу — основание для увольнения работника по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК).

Процедуру увольнения можно начать только после того, как сотрудник получит повестку об отправке в воинскую часть или направлении на альтернативную гражданскую службу. Повестки о вызове на заседание призывной комиссии или на медосвидетельствование для увольнения недостаточно. 

Процесс увольнения после получения повестки (и после того, как ее подпишет сотрудник) проходит так:

  1. Выпустите приказ об увольнении сотрудника в связи с призывом на срочную службу, основание — повестка из военкомата или направление на альтернативную гражданскую службу с указанием реквизитов повестки о явке на призывной пункт для отправки к месту прохождения военной службы. 

  2. Укажите последним рабочим днем дату за день до отправки в часть или направления на место альтернативной службы. 

  3. Ознакомьте сотрудника с приказом под подпись. Если он отказывается это сделать, пригласите двух свидетелей и составьте акт об отказе от ознакомления. Сделайте на приказе соответствующую запись в соответствии с ч. 2 ст. 84.1 ТК. По требованию работника выдайте ему заверенную копию приказа.

  4. Внесите информацию об увольнении работника в сведения о трудовой деятельности и подайте их в составе ЕФС-1. При этом заполняется и подается титульный лист, подраздел 1 разд. 1, подраздел 1.1 подраздела 1 разд. 1 формы ЕФС-1 (п. 2 ст. 8 закона о персонифицированном учете, п. 1.4, п. 1.11 Порядка заполнения ЕФС-1). 

  5. Внесите запись в бумажную трудовую книжку, если она есть у сотрудника: «Трудовой договор расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в связи с призывом на военную службу, пункт 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации».

  6. Распечатайте, подпишите у руководителя и заверьте печатью электронную форму СТД-Р.

  7. Выдайте сотруднику в последний рабочий день бумажную трудовую книжку или СТД-Р с записью об увольнении, справку о доходах и суммах налога физического лица по форме КНД 1175018 (утверждена приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@), справку о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы.

  8. Произведите окончательный расчет выплат в день увольнения (ст. 140 ТК). Сотрудник должен получить заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК). Если работник увольняется в связи с призывом на службу до окончания рабочего года, в счет которого уже отгулял отпуск авансом, удерживать у него отпускные, которые выплачены за неотработанные дни отпуска, не нужно (ч. 2 ст. 137 ТК). 

  9. Сообщите в течение двух недель в военкомат об увольнении работника, подлежащего воинскому учету (п. 29 Методических рекомендаций Генштаба от 11.07.2017).

  10. Если работник был должником, сообщите в ФССП и получателю алиментов о его увольнении. Судебных приставов информируют сразу и возвращают им исполнительный лист или судебный приказ. Получателям алиментов направляют сведения в течение трех дней после увольнения работника.

Если вы представляете государственную организацию, то после прохождения службы должны принять военнообязанного сотрудника обратно на его должность по его заявлению, в течение трех месяцев после его возвращения (п. 5 ст. 23 закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ). Коммерческие компании не обязаны сохранять за сотрудником его место. 

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