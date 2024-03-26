Журналы по воинскому учету, которые могут защитить от штрафов

По закону, компания обязана вести только один журнал воинского учета. Однако мы рекомендуем заполнять семь: остальные шесть необязательны, но в некоторых случаях могут защитить компанию от штрафов до 500 000 рублей. Рассказываем, какие журналы нужны компании, как они упрощают учет и помогают при проверках.

1. Журнал проверок осуществления воинского учёта и бронирования

В каждой организации, которая ведёт воинский учёт, должен быть журнал проверок воинского учёта и бронирования. Он содержит сведения о проверках военкомата, выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении.

Журнал ведется по установленной форме. Не забудьте его пронумеровать, прошнуровать, опечатать и заверить подписью руководителя, если она есть.

Зачем заполнять: для корректного ведения воинского учета.

Скачать образец Журнал проверок осуществления воинского учёта и бронирования.

2. Журнал учёта листков сообщений и корешков к ним

В журнале фиксируется факт того, что сотруднику выдали листок сообщения об изменении сведений о нем. В числе таких сведений может быть, например, семейное положение, должность, место жительства или пребывания, получение инвалидности.

Листок сообщения сотрудник должен отдать в военкомат в течение двух недель после получения, и получить корешок от него. Этот корешок он передаст вам, а вы добавите его в журнал.

Журнал относится к необязательным и стандартной формы у него нет. Ниже — пример заполнения. Обязательно прошнуруйте журнал, опечатайте и заверьте подписью руководителя.

Зачем заполнять: упростить воинский учет для сотрудника и ежегодную сверку документов с военкоматом. Журнал поможет доказать, что вы подавали сведения об изменении сведений в установленный законом срок.

Скачать образец заполнения Журнала учета листков сообщений и корешков к ним.

3. Журнал (книга) учёта бланков специального воинского учёта

В журнале регистрируют приём и передачу оформленных удостоверений и извещений об отсрочке от призыва. Он относится к необязательным, и нужен только тем, кто ведет бронирование.

Журнал ведется в свободной форме, однако не забудьте в нем указать:

текущую дату;

от кого и по какому документу получили бланк №13 или кому и на основании какого документа его выдали;

приход: количество бланков, их серию и номер;

расход: количество израсходованных извещений и удостоверений.

Серии и номера расходуемых бланков необходимо обязательно перечислить в сопроводительных письмах, с которыми они направляются военкомату. Копии этих писем необходимо сохранить.

Зачем заполнять: упростить учет сотрудников, получивших отсрочку от призыва. Журнал особенно пригодится компаниям с большим количеством сотрудников.

Скачать образец Журнала (книги) учёта бланков специального воинского учёта.

Защитите себя от штрафов при ведении воинского учета Возьмем на себя подготовку всех необходимых документов для постановки на воинский учет и диалог с военкоматами Оставьте заявку, мы перезвоним Отправить

4. Журнал учёта карточек граждан, подлежащих воинскому учёту, по форме №10

Ведение журнала упростит воинский учет и, в частности, заполнение карточек №10.

Заполняется журнал в произвольной форме, но мы рекомендуем указать в нем ФИО сотрудника, дату рождения, структурное подразделение и должность, воинское звание и ВУС, регистрационный номер карточки. Чтобы вести журнал было удобнее, пронумеруйте и прошнуруйте его, подпишите и скрепите печатью.

Зачем заполнять: упростить и ускорить подготовку к сверке с военкоматом. Журнал легко отслеживать, какие сведения о сотрудниках у вас есть и насколько они актуальны.

Скачать образец Журнала учета карточек граждан, подлежащих воинскому учёту, по форме №10.

5. Журнал регистрации исходящих документов воинского учёта

В журнале приводят сведения обо всех исходящих документах в военкоматы: уведомлений о приёме и увольнении сотрудников, сведений о гражданах, которые обязаны состоять на воинском учёте и других документов.

В журнале стоит указать не только название документа и его краткое содержание, но и его исходящий номер, адрес получателя и количество экземпляров.

Зачем заполнять: чтобыне запутаться при ведении воинского учета, упростить документооборот и, при необходимости, доказать военкомату, что вы отправляли определенные документы.

Скачать образец Журнала регистрации исходящих документов воинского учёта.

6. Журнал повесток (оповещения сотрудников о вызовах в военкоматы)

Журнал относится к необязательным, однако мы рекомендуем от него не отказываться. Ведение журнала может в спорных ситуациях защитить компанию от штрафа до 500 000 рублей.

В журнале приводят сведения о повестках, которые приходят сотрудникам. Обязательно указывайте в нем данные призывника и дату повестки и просите его подписать соответствующую графу.

По закону, работодатель обязан передать военнообязанному сотруднику повестку. Запись в журнале поможет доказать, что он получил документ. Если работник отказывается получать повестку, сделайте на ней специальную запись и отправьте его обратно в военкомат.

Зачем заполнять: в случае, если сотрудник проигнорирует повестку, журнал поможет доказать, что компания не несет за это ответственность.

Скачать образец Журнала повесток.

Читайте также: Что делать с сотрудником, который не хочет вставать на учет.

7. Журнал направления работников в военкоматы

В журнале ведется учет направления в военкомат сотрудников, у которых нет отметок в паспорте об отношении к воинской обязанности или отметок в военном билете о постановке на воинский учёт.

Заполнять журнал можно в произвольной форме. Главное — указать ФИО, дату направления в военкомат и получить подпись сотрудника.

Зачем заполнять: получить подтверждение того, что вы направили сотрудника в военкомат, и защитить компанию от штрафов.

Скачать образец Журнала направления работников в военкоматы.

Настроим воинский учет с нуля Проведем аудит кадров, определим военнообязанных, заполним документы Оставить заявку

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KA3Wz