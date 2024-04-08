Платежная ведомость: образец и правила заполнения

Если платите зарплату из кассы, нужно правильно оформить выдачу. Бухгалтер может составить расчетную, платежную или расчетно-платежную ведомость. Разбираемся, что это за формы, как и когда их заполнять.

Хотя большинство компаний сейчас перешли на зарплатные проекты и безналичный расчет с сотрудниками, некоторые работодатели все же выдают зарплату наличными. Для них мы и подготовили наши инструкции и образцы по зарплатным ведомостям.

Что такое зарплатная ведомость

Все компании и ИП должны вести кассовые операции в соответствии с Указанием Банка России № 3210-У. Но представителям малого бизнеса и микропредприятиям разрешили применять упрощенный порядок кассовых операций — они могут не формировать приходные и расходные кассовые ордера и не вести кассовую книгу. Однако оформлять зарплатные ведомости субъекты МСП тоже обязаны.

Зарплатная ведомость — это документ, который составляют для наличных выплат зарплаты, премий, больничных. Ведомость может быть трех видов — расчетная, платежная и расчетно-платежная, о разнице расскажем ниже.

Как выплатить зарплату из кассы

По правилам, деньги выдает кассир, а зарплатные документы оформляет бухгалтер. Ведомости составляют в одном экземпляре и передают в кассу. По ним кассир и проводит выплаты.

Пошагово выплата зарплаты из кассы выглядит так:

Шаг 1. Бухгалтерия формирует зарплатные ведомости. Бухгалтер делает либо расчетную форму Т-51 и к ней платежную ведомость Т-53, либо расчетно-платежную Т-49.

Важно! Если нужно заплатить только одному работнику, наличную выплату проводят обычным расходным кассовым ордером.

Заполнение зарплатных ведомостей можно передать на аутсорсинг. Квалифицированные бухгалтеры не только подхватят ваш учет и отчетность, но и возьмут на себя финансовую ответственность — в случае ошибки штраф заплатит аутсорсер, а не вы.

Шаг 2. Кассир внимательно проверяет документы от бухгалтерии. В них должна быть подпись главного бухгалтера или бухгалтера, а если их в компании нет — руководителя. Кроме того, нужно сверить соответствие итоговых сумм, которые написаны цифрами и прописью.

Шаг 3. Сотрудникам выплачивают зарплату. Кассир выдает сумму строго по документам и передает ведомость на подпись работнику. Деньги нужно обязательно пересчитать при получателе и только после этого выдать на руки.

Важно! Выдавать поврежденные банкноты нельзя. Сдайте такие купюры в банк.

Шаг 4. Бухгалтер составляет расходный кассовый ордер на общую сумму выданной зарплаты. Его номер и дату нужно указать в зарплатной ведомости. На основании РКО кассир делает запись в кассовой книге.

Сколько дней можно выдавать зарплату из кассы

Срок выдачи зарплаты определяет руководитель. Даты выплаты нужно указать в зарплатной ведомости. Максимальный срок выплаты зарплаты из кассы — 5 рабочих дней с учетом дня получения денег в банке. В течение этого времени из кассы нужно выплатить всю зарплату.

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Важно! Если выплачиваете деньги не по ведомости, а одному сотруднику по расходному кассовому ордеру, составьте РКО непосредственно в день выдачи зарплаты.

Как оформить платежные ведомости

Есть три документа, которые используют для наличной зарплаты:

Форма Т-51 «Расчетная ведомость». В зарплатной ведомости Т-51 производят расчет сумм к выплате сотрудникам. Бланк Т-51 не упоминается в Указании № 3210-У и не является обязательным. То есть организации и ИП используют унифицированную форму по своему усмотрению, но могут разработать и собственный бланк расчетной ведомости. Форма Т-53 «Платежная ведомость». Форму Т-53 применяют непосредственно для выдачи зарплаты, которую предварительно рассчитали в ведомости Т-51. Бланк платежной ведомости Т-53 является обязательным, заменить его нельзя. Форма Т-49 «Расчетно-платежная ведомость». Ведомость Т-49 — альтернатива двум предыдущим формам: ее применяют для расчета и выдачи зарплаты наличными из кассы. При заполнении формы Т-49 ни Т-51, ни Т-53 не понадобятся. Форма Т-49 тоже является обязательной: ее запрещают дорабатывать или менять.

Возможен и такой вариант: выдать аванс по платежной ведомости Т-53, а в конце месяца сформировать расчетно-платежную ведомость Т-49. В ней надо рассчитать зарплату за весь месяц и указать сумму к выплате за вторую половину месяца. В таком случае расчетная ведомость Т-51 будет не нужна. А на всю сумму по ведомости Т-49 нужно сформировать расходный кассовый ордер — для проведения выплат из кассы.

Важно! Если работодатель выплачивает зарплату на банковские карты работников, составлять расчетно-платежную или платежную ведомость не нужно. Понадобится только расчетная ведомость — бланк Т-51.

Как заполнить ведомость Т-51: пошаговая инструкция

Бухгалтер составляет расчетную ведомость в одном экземпляре. Все начисления производятся на основании данных первичных документов по учету:

выработки;

фактически отработанного времени.

Расчет ведется по тарифной ставке или окладу и физическому показателю работы — час, смена, день.

В расчетной ведомости зарплату рассчитывают с учетом всех выплат и удержаний работника за месяц. Сумма к выдаче каждого работника указывается в отдельной графе.

Важно! Бухгалтеру нужно заполнить все графы и реквизиты формы Т-51. Если информация для заполнения отсутствует, надо поставить прочерк.

Шаг 1. Заполняем титульную страницу расчетной ведомости. Указываем:

название организации;

ее код по ОКПО;

название структурного подразделения и его кодовое обозначение;

номер и дату составления зарплатной ведомости;

отчетный период.

Шаг 2. Заполняем табличную часть зарплатной ведомости. Отражаем:

порядковый номер строки;

табельный номер сотрудника;

должность, специальность или профессию работника;

тарифную, часовую, дневную ставку или оклад;

количество отработанных дней или часов — отдельно в рабочие, выходные и праздничные дни;

начисления за текущий месяц — отдельно оклад, премию, больничный, другие социальные и материальные выплаты, а затем общие начисления по каждому сотруднику;

удержания и зачеты — отдельно НДФЛ, аванс и общую сумму удержаний;

сумму задолженности за организацией и за работником;

сумму к выплате.

Шаг 3. Подписываем зарплатную ведомость. Бланк Т-51 заверяет тот, кто его составил — бухгалтер или главбух.

На основании расчетного документа составляем платежную ведомость по форме Т-53.

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Как заполнить платежную ведомость Т-53: пошаговая инструкция

В платежной ведомости указывают только табельный номер работника, его ФИО и сумму к выплате. Сотрудник обязательно расписывается в ведомости при получении денег.

Важно! В платежной ведомости отражается сумма, которую надо выдать сотруднику на руки. Из нее уже вычли все обязательные удержания — НДФЛ, суммы по исполнительным листам, возмещение ущерба работодателю по вине работника и другие.

Шаг 1. Заполняем титульный лист платежной ведомости. На нем указываем:

наименование организации;

ее код по ОКПО;

название и код структурного подразделения;

корреспондирующий счет для выплаты зарплаты;

срок выдачи зарплаты — не больше пяти рабочих дней;

общую сумму к выплате работникам — прописью и цифрами.

Важно! Платежная ведомость действует в течение срока выдачи зарплаты, который установил руководитель.

На титульном листе ставят подписи руководитель и главный бухгалтер организации. Затем указывается дата подписания и реквизиты платежной ведомости — ее номер и дата составления. Проставляется отчетный период.

Шаг 2. Заполняем вторую страницу платежной ведомости. Это таблица, в которой приводятся сведения о зарплате каждого работника в конкретном структурном подразделении или в целом по организации.

Сначала указываем данные о работнике. В графе 1 указываем номер по порядку. В графе 2 пишем табельный номер, в графе 3 — ФИО сотрудника.

В графе 4 отражаем сумму к выдаче на руки. А в графе 5 работники ставят свою подпись и подтверждают, что получили деньги. Здесь же указываем информацию о депонировании зарплаты.

Графа 6 предназначена для примечаний. Ее заполняют, если деньги по платежной ведомости выплачивают не работнику, а его представителю. В графе «Примечание» нужно проставить номер доверенности.

Шаг 3. Подводим итоги по платежной ведомости. На последней странице пишем общую выданную сумму и реквизиты РКО на выплату зарплаты из кассы, затем подписываем у кассира, главного бухгалтера или бухгалтера. Так мы закрываем платежную ведомость.

Важно! Закрытую форму Т-53 нужно учесть в журнале регистрации платежных ведомостей. Журнал ведут по унифицированной форме Т-53а.

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Как заполнить платежно-расчетную ведомости Т-49: пошаговая инструкция

Расчетно-платежная ведомость Т-49 состоит из титульного листа и листа расчета. Зарплату начисляют на основании данных о времени, которое фактически отработал сотрудник. Эту информацию берут из табеля учета рабочего времени.

Важно! Если работодатель рассчитывает зарплату в ведомости Т-49, он может применять либо табель по форме Т-13, либо первый раздел табеля по форме Т-12. Во втором разделе Т-12 приводится информация об оплате труда: дублировать одни и те же сведения нет необходимости.

Шаг 1. Заполняем титульный лист. Указываем:

наименование организации;

ее код по ОКПО;

название и кодовое обозначение структурного подразделения;

срок выплаты зарплаты;

общую сумму к выплате — прописью и цифрами.

Важно! В ведомости Т-49 указывают срок, в течение которого сумма для выплаты зарплаты может находиться в кассе сверх лимита на конец рабочего дня.

Разрешение на выплату зарплаты через ведомость Т-49 подписывают руководитель и главный бухгалтер. Затем нужно поставить дату подписания, номер и дату составления расчетно-платежной ведомости и указать отчетный период.

Шаг 2. Заполняем лист расчета в ведомости Т-49. В нем отражаем начисления, удержания и выплаты по каждому работнику. Смотрите в таблице, как провести расчеты и выплаты в этой ведомости.

Графы Порядок заполнения 1-3 Заполняем сведения о работнике. В графе 1 указываем номер строки по порядку, в графе 2 — табельный номер. В графе 3 пишем ФИО сотрудника. 4 Отмечаем тарифную ставку — часовую, дневную или оклад. 5-7 Определяем фактическую отработку. В графе 5 ставим количество рабочих дней в отчетном периоде, в графах 6 и 7 — сколько сотрудник отработал в выходные и праздники. 8-13 Начисляем заработную плату. Считаем зарплату по видам оплат: в графе 8 — оклад;

в графе 9 — премия;

в графе 10 — больничный за счет работодателя;

в графе 11 — средний заработок;

в графе 12 — отпускные;

в графе 13 — другие доходы. 14 Суммируем все начисления. 15-17 Проводим удержания. Отражаем: НДФЛ;

выплату аванса;

зачет по договору займа;

выплату отпускных. 19-21 Указываем итоговые суммы: задолженности за организацией;

задолженности за работником;

выплат на руки — разницу между начислением и удержанием. 22-23 Отражаем получение денег. В графе 22 пишем фамилию сотрудника, а в графе 23 он расписывается сам, подтверждая фактическую выплату. Если работник не пришел за зарплатой, деньги нужно депонировать, как только закончится срок выплат.

Если на первой странице листа расчета не хватило места, продолжаем записи на второй. При необходимости, добавляем нужное количество листов расчета в ведомости Т-49.

Шаг 3. Подводим итоги по расчетно-платежной ведомости. Заполненную ведомость Т-49 нужно закрыть. Для этого указываем общую сумму и реквизиты РКО на выдачу зарплаты из кассы. Заверяем подписью кассира, главного бухгалтера или бухгалтера. А если бухгалтера в компании нет, итоговый лист подписывают кассир и руководитель.

Что делать с невыплаченной зарплатой

Если кто-то из сотрудников не получил зарплату в кассе, депонируйте ее в последний день выдачи, то есть передайте деньги на хранение в сейф. В зарплатной ведомости нужно написать «депонировано» напротив ФИО работника и общую депонированную сумму в итогах.

В бухгалтерских программах можно создать реестр депонированных сумм и книгу учета депонированной зарплаты. Так бухгалтер сможет увидеть общий депонент и отдельно разбивку по работникам и месяцам.

Важно! Депонированную зарплату отразите проводкой Дт 70 Кт 76.04. Если депонент не получили в течение трех лет, его надо списать как кредиторскую задолженность проводкой Дт 76.04 Кт 91.

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Как внести исправления в зарплатную ведомость

Если обнаружили ошибку, ведомость можно исправить. Вот как это сделать:

Аккуратно зачеркните ошибочный текст или сумму. Сверху над зачеркнутым напишите исправленный текст или корректную сумму. Укажите дату исправления и заверьте его подписями ответственных лиц — кассира, бухгалтера, главбуха, руководителя. Нужно написать должность, фамилию, инициалы или другие реквизиты для идентификации этих работников.

Сколько хранить зарплатную ведомость

Если организация ведет лицевые счета, зарплатные ведомости хранятся 5 лет после года выдачи зарплаты. Если лицевые счета не ведутся, храните ведомость 75 лет.

При прекращения деятельности организации ведомости необходимо собрать хронологическом порядке, подшить в папки и в государственный архив вместе со справкой.

Вы можете продлить период хранения зарплатных ведомостей. Но сокращать установленные сроки нельзя.

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