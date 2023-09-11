Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как компаниям безопасно работать с наличкой, чтобы не заблокировали счет

Как отстоять свои интересы, наладить отношения с банком и почему вообще наличные так интересуют банки и налоговую — рассказали в статье.
41
Как компаниям безопасно работать с наличкой, чтобы не заблокировали счет
Иллюстрация: freepik/freepik

Начнем с примера: у нас появился новый клиент — строительная фирма. Базируется компания в маленьком поселке, большую часть сделок с контрагентами осуществляет там же, с местными жителями.

Специфика бизнеса такая, что без наличных расчетов не получится: большинство поставщиков работают без счетов в банке и касс. При этом менять поставщиков компании не выгодно — у других закупаться выйдет значительно дороже, а здесь уже налаженный бизнес.

В остальном фирма соблюдает все требования законодательства: все работники оформлены в соответствии с требованиями ТК, зарплаты выдают в срок, налоги платят исправно, отчеты сдают. 

Но у банка все равно возникли подозрения, ведь регулярно со счета снимается 50-60% от оборота при среднем безопасном лимите в 30%. Поэтому счет заблокировали.

Тогда компания и пришла к нам на обслуживание, а заодно попросила разобраться с непонятными требованиями банка.

Почему наличные вызывают вопросы у сотрудников банка

По закону 115-ФЗ банки обязаны следить за операциями своих клиентов. Для этого у них существует специальный отдел финмониторинга или комплаенс отдел.

Если компания часто снимает со счета крупные суммы, банк может заподозрить ее в отмывании денег и заблокировать счет. Наличные сложнее отследить, поэтому они часто используются в незаконных схемах.

Например, бизнес может существовать только на бумаге, ничего не производить и не продавать, а зарабатывать на комиссии, которую берет за помощь другим компаниям в выводе средств со счета. Это незаконно, и для борьбы, в том числе с такими схемами существует 115-ФЗ.

Соответственно, банк должен убедиться, что среди его клиентов нет таких «технических» компаний.

Если у банка, ФНС и других органов часто возникают к вам вопросы — скорее всего, ваш бухгалтер не справляется.

Ваш счёт уже заблокировали?

Мы быстро придём на помощь, исправим ошибки вашего бухгалтера и разблокируем счёт за 24 часа

Оставьте заявку, остальное мы возьмём на себя

Предоставим отдельную команду для решения экстренных проблем

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Если превысить лимит в 30%, счет заблокируют

Безопасный лимит в 30% от оборотаусловный порог, для каждого бизнеса он может рассчитываться индивидуально. Например, если самозанятый без сотрудников будет снимать много денег на личные нужды, у банка вряд ли появятся вопросы.

А если крупная фирма с большим штатом и производством не будет проводить по счету операции по выплате зарплаты и платежей поставщикам и подрядчикам, а будет все время выводить наличные в размере половины от оборота, это уже может показаться подозрительным

Как правило, банк заинтересован в том, чтобы сохранить с клиентом хорошие отношения, поэтому далеко не всегда банки мгновенно блокируют счет. 

Чаще всего все начинается с проверки: сотрудник банка запрашивает подтверждающие документы, задает вопросы о специфике бизнеса. 

Что чаще всего проверяют банки

  • Платите ли вы налоги и взносы.

  • Какие у вас расходы и соответствуют ли они вашему виду деятельности.

  • Соответствуют ли ваши расходы средним показателям по отрасли.

  • С какими контрагентами вы работаете, проверенные ли они.

  • Какой процент от оборота вы снимаете со счета.

Если вы в срок и в полном объеме выполняете обязательства перед бюджетом, ваши контрагенты надежные и проверенные, а расходы соответствуют виду деятельности и вписываются в среднеотраслевые показатели, скорее всего, подозрений на ваш счет не будет. Даже если наличных вы снимаете чуть больше. Главное — доказать, что ваш бизнес реальный.

На время разбирательства также могут приостановить операции по счету, но иногда и эта мера выборочная — могут заморозить перевод конкретному контрагенту, а остальные деньги останутся в распоряжении владельца счета. 

Как быть, если без наличных в бизнесе не обойтись

Компания из примера в начале статьи — не единичный случай. Часто можно встретить подрядчиков и поставщиков, которые настаивают на оплате наличкой, и даже предлагают скидку за это. 

Расчет наличными законом не запрещен, главное все грамотно оформить:

  • Имейте на руках подтверждающие документы. Оформляйте сделку письменно: подпишите с контрагентом договор, оферту или закупочный акт.

Закрывающие документы, такие как кассовый чек, квитанция, накладная, где прописано, за что вы заплатили деньги, помогут подтвердить реальность сделки.

  • Соблюдайте лимит в 100 000 рублей. Законом установлено ограничение на расчет наличными: по одному договору компания или ИП можете рассчитаться наличными в пределах 100 000 рублей. Этот лимит не распространяется на расчет с физлицами и самозанятыми.

  • Проверяйте контрагентов. Вы можете самостоятельно проверить компанию по ИНН на сайте ФНС или с помощью бесплатных сервисов.

Или поручить проверку контрагентов экспертам ПЭБ. Аттестованные бухгалтеры и юристы изучат ваши сделки и предоставят подробный отчет о благонадежности контрагентов. Услуга уже включена в тарифы.

Возвращаясь к кейсу: мы пообщались с представителем банка, предоставили необходимые документы и смогли доказать, что наш клиент ведет реальный бизнес, а наличные идут на нужды предприятия. Счет разблокировали, и больше вопросов по снятию больших сумм не задавали. 

Наладим отношения с банком, предоставим юридическую защиту сделок и проверим ваших контрагентов на благонадежность

Реклам: ООО «Центр Бухгалтерских Решений», ИНН 5902063551, erid: LjN8K8Ryp

Первая Экспертная Бухгалтерия

Первая Экспертная Бухгалтерия

Открываем малому и среднему бизнесу возможности крупных корпораций

129 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Найдите лучшую работу в вакансиях дня от «Клерка»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    11
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Мотивация персонала

    Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 

    Текучка кадров в ресторанном бизнесе одна из самых высоких по рынку. Персонал кофеен меняется каждые 3-6 месяцев, и это считается нормой. Но при грамотно выстроенной системе мотивации этот период можно увеличить, сформировать эффективную и сплоченную команду, настроенную на общий успех. Реальные способы, как удержать работников в сфере общепита.

    Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 
    1
    542
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени «Клерк.Конференция 2023» – уже завтра!

    Завтра, 12 сентября 2023 года, состоится «Клерк.Конференция» – мероприятие с топовыми лекторами и темами, в которых нужно уже сейчас разбираться каждому бухгалтеру: налоговые проверки, последние июльские изменения в НК, воинский учет, ФСБУ, отчетность за 9 месяцев 2023 года и многое другое. Вы еще успеваете купить билеты на онлайн-участие!

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени «Клерк.Конференция 2023» – уже завтра!
    949
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана

    Россияне 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости. Отмечается с 1911 года, в 1913 году этот день стал официальным праздником, который привлекает внимание к проблеме алкогольной зависимости. Почему возник такой праздник и сколько человек умирает из-за алкоголя? Сейчас разберемся. А еще расскажем про граненый стакан.

    Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана
    7
    108
    Логотип EnDocs
    EnDocs
    Ведение бизнеса

    Зачем бизнесу нужен ОЦО: и как он экономит бюджет компании

    Деньги, которые зарабатывает компания могут расходоваться эффективно – идти на разработку новых проектов, улучшение товаров и услуг, или утекать «в трубу» на организацию внутренних процессов.

    Зачем бизнесу нужен ОЦО: и как он экономит бюджет компании
    38
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Зарплата

    Где деньги, Зин? Почти половина россиян никогда не получала премии на работе

    Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии. Опрос проводился среди 5 334 российских соискателей с 28 августа по 6 сентября 2023 г.

    9
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Ведение бизнеса

    Вредные советы для предпринимателей

    Как не стоит вести бизнес — читайте топ вредных советов от лидера и основателя Первой Экспертной Бухгалтерии Сергея Кравченко. Он объяснил, чем грозят незаконные «лайфхаки», и описал случаи из личной практики.

    Вредные советы для предпринимателей
    95
    Читать еще
    Мнения