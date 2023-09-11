Как компаниям безопасно работать с наличкой, чтобы не заблокировали счет

Как отстоять свои интересы, наладить отношения с банком и почему вообще наличные так интересуют банки и налоговую — рассказали в статье.

Начнем с примера: у нас появился новый клиент — строительная фирма. Базируется компания в маленьком поселке, большую часть сделок с контрагентами осуществляет там же, с местными жителями.

Специфика бизнеса такая, что без наличных расчетов не получится: большинство поставщиков работают без счетов в банке и касс. При этом менять поставщиков компании не выгодно — у других закупаться выйдет значительно дороже, а здесь уже налаженный бизнес.

В остальном фирма соблюдает все требования законодательства: все работники оформлены в соответствии с требованиями ТК, зарплаты выдают в срок, налоги платят исправно, отчеты сдают.

Но у банка все равно возникли подозрения, ведь регулярно со счета снимается 50-60% от оборота при среднем безопасном лимите в 30%. Поэтому счет заблокировали.

Тогда компания и пришла к нам на обслуживание, а заодно попросила разобраться с непонятными требованиями банка.

Почему наличные вызывают вопросы у сотрудников банка

По закону 115-ФЗ банки обязаны следить за операциями своих клиентов. Для этого у них существует специальный отдел финмониторинга или комплаенс отдел.

Если компания часто снимает со счета крупные суммы, банк может заподозрить ее в отмывании денег и заблокировать счет. Наличные сложнее отследить, поэтому они часто используются в незаконных схемах.

Например, бизнес может существовать только на бумаге, ничего не производить и не продавать, а зарабатывать на комиссии, которую берет за помощь другим компаниям в выводе средств со счета. Это незаконно, и для борьбы, в том числе с такими схемами существует 115-ФЗ.

Соответственно, банк должен убедиться, что среди его клиентов нет таких «технических» компаний.

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Если превысить лимит в 30%, счет заблокируют

Безопасный лимит в 30% от оборота — условный порог, для каждого бизнеса он может рассчитываться индивидуально. Например, если самозанятый без сотрудников будет снимать много денег на личные нужды, у банка вряд ли появятся вопросы.

А если крупная фирма с большим штатом и производством не будет проводить по счету операции по выплате зарплаты и платежей поставщикам и подрядчикам, а будет все время выводить наличные в размере половины от оборота, это уже может показаться подозрительным.

Как правило, банк заинтересован в том, чтобы сохранить с клиентом хорошие отношения, поэтому далеко не всегда банки мгновенно блокируют счет.

Чаще всего все начинается с проверки: сотрудник банка запрашивает подтверждающие документы, задает вопросы о специфике бизнеса.

Что чаще всего проверяют банки

Платите ли вы налоги и взносы.

Какие у вас расходы и соответствуют ли они вашему виду деятельности.

Соответствуют ли ваши расходы средним показателям по отрасли.

С какими контрагентами вы работаете, проверенные ли они.

Какой процент от оборота вы снимаете со счета.

Если вы в срок и в полном объеме выполняете обязательства перед бюджетом, ваши контрагенты надежные и проверенные, а расходы соответствуют виду деятельности и вписываются в среднеотраслевые показатели, скорее всего, подозрений на ваш счет не будет. Даже если наличных вы снимаете чуть больше. Главное — доказать, что ваш бизнес реальный.

На время разбирательства также могут приостановить операции по счету, но иногда и эта мера выборочная — могут заморозить перевод конкретному контрагенту, а остальные деньги останутся в распоряжении владельца счета.

Как быть, если без наличных в бизнесе не обойтись

Компания из примера в начале статьи — не единичный случай. Часто можно встретить подрядчиков и поставщиков, которые настаивают на оплате наличкой, и даже предлагают скидку за это.

Расчет наличными законом не запрещен, главное все грамотно оформить:

Имейте на руках подтверждающие документы. Оформляйте сделку письменно: подпишите с контрагентом договор, оферту или закупочный акт.

Закрывающие документы, такие как кассовый чек, квитанция, накладная, где прописано, за что вы заплатили деньги, помогут подтвердить реальность сделки.

Соблюдайте лимит в 100 000 рублей. Законом установлено ограничение на расчет наличными: по одному договору компания или ИП можете рассчитаться наличными в пределах 100 000 рублей. Этот лимит не распространяется на расчет с физлицами и самозанятыми.

Проверяйте контрагентов. Вы можете самостоятельно проверить компанию по ИНН на сайте ФНС или с помощью бесплатных сервисов.

Или поручить проверку контрагентов экспертам ПЭБ. Аттестованные бухгалтеры и юристы изучат ваши сделки и предоставят подробный отчет о благонадежности контрагентов. Услуга уже включена в тарифы.

Возвращаясь к кейсу: мы пообщались с представителем банка, предоставили необходимые документы и смогли доказать, что наш клиент ведет реальный бизнес, а наличные идут на нужды предприятия. Счет разблокировали, и больше вопросов по снятию больших сумм не задавали.

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