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Первая Экспертная Бухгалтерия
Декларация по УСН

Возможные ошибки в декларации УСН для ИП: проверьте перед отправкой

Крайний срок для подачи декларации ИП в 2024 году — 25 апреля. До дедлайна осталось всего несколько дней, но перед подачей отчетности не забудьте тщательно ее проверить. Мы собрали основные ошибки, которые встречаются в декларациях УСН у ИП. Нет ли их в вашей декларации? 
Возможные ошибки в декларации УСН для ИП: проверьте перед отправкой
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Форма и формат декларации на УСН утверждены приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958. Этим же приказом утвержден порядок заполнения декларации. Для ИП и компаний формы и форматы отчетности не меняются. Особенности заполнения зависят от особенностей УСН — с объектом «доходы» или «доходы минус расходы». 

Скачать Бланк заполнения декларации УСН с объектом «доходы».

Скачать Образец заполнения декларации УСН с объектом «доходы».  

Скачать Бланк заполнения декларации УСН с объектом «доходы минус расходы».

Скачать Образец заполнения декларации УСН с объектом «доходы минус расходы».   

ИП подают декларацию в налоговую инспекцию по местожительству, при этом отправить отчетность можно как на бумаге, так и в электронном виде по ТКС. Однако если среднесписочная численность сотрудников больше 100 человек, то декларация подается только в электронном виде. 

Декларацию по УСН необходимо подавать даже в том случае, если ИП не вел деятельность и не получал доходов. Тогда нужно подать нулевую декларацию. Если в течение года не было движений по банковским счетам и кассе — единую (упрощенную) декларацию (п. 2 ст. 80 НК).

Рассмотрим ошибки, которые чаще всего совершают при заполнении декларации УСН.

Не включение полученных авансов в доходы 

Согласно письму МНС от 09.04.2003 № 22-1-15/825-М801, авансы на УСН должны включаться в состав доходов при их получении. Даты закрывающих документов на получение товаров или оказание услуг не имеют значения и, соответственно, в момент отгрузки товара в счет ранее полученных авансов доход не признается.

Таким образом, даже если в отчетном периоде прошел только аванс или частичная предоплата, она указывается в декларации как доход. При этом, если предоплата частичная, в декларации следует указать только фактически поступившую сумму. 

Отражение доходов из личных средств

Не все поступления средств на УСН необходимо отражать в декларации как доход. Не нужно включать получение денег: 

  • по договору займа, 

  • из личных средств предпринимателя, 

  • из гранта, с обязательной отчетной документацией по нему,

  • из других источников по ст. 251 НК.

Поступления из этих источников не влияют на расчет налога по УСН, поэтому как доход они не отображаются. Не забудьте проверить 50, 51 и 57 счет. 

Завышение суммы расходов 

Все затраты, которые попадут в декларацию УСН, должны быть:

  • оплачены (если оплачена часть суммы, именно она идет в отчетность);

  • подтверждены актом или накладной;

  • относиться к перечню ст. 346.16 НК.

Перед отправкой декларации проверьте, что все эти три условия выполняются для каждого из перечисленных расходов. 

Правило касается и расходов на заработную плату и налогов на нее: они учитываются только в том периоде, когда выплата фактически была произведена. 

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Неправильный учет суммы фиксированных взносов 

ИП имеет право на уменьшение налогов на сумму фиксированных взносов. Однако учитываются только те взносы, которые были оплачены в отчетном периоде, до 31 декабря включительно. Если взносы были оплачены позже, они попадут только в декларацию за следующий год, поскольку оплата фактически пройдет в 2024 году. Проверьте, не включили ли вы в сумму взносов более поздние перечисления.

При уменьшении налогообложения через фиксированные взносы также важно избежать ошибок. Правила расчета зависят от формы УСН — с объектом «доходы» или «доходы минус расходы»:

  • для УСН с объектом «доходы» налог уменьшается на сумму взносов. Если у ИП нет сотрудников, налог можно уменьшить на всю сумму взносов, если работники есть — максимум на 50%;

  • для УСН с объектом «доходы минус расходы» все фиксированные взносы, включая дополнительные с дохода свыше 300 000 рублей включают в расходы, уменьшающие налоговую базу, и отражают по соответствующей строке отчета.

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Неправильное указание авансовых платежей по УСН

Указывать авансы по УСН необходимо в разделе 1 в сумме, подлежащей доплате по окончании квартала. Таким образом, для заполнения строк по авансам нужно рассчитать налог за отчетный период и вычесть авансы по итогам предыдущих кварталов.

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