Возможные ошибки в декларации УСН для ИП: проверьте перед отправкой

Крайний срок для подачи декларации ИП в 2024 году — 25 апреля. До дедлайна осталось всего несколько дней, но перед подачей отчетности не забудьте тщательно ее проверить. Мы собрали основные ошибки, которые встречаются в декларациях УСН у ИП. Нет ли их в вашей декларации?

Форма и формат декларации на УСН утверждены приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958. Этим же приказом утвержден порядок заполнения декларации. Для ИП и компаний формы и форматы отчетности не меняются. Особенности заполнения зависят от особенностей УСН — с объектом «доходы» или «доходы минус расходы».

Скачать Бланк заполнения декларации УСН с объектом «доходы».

Скачать Образец заполнения декларации УСН с объектом «доходы».

Скачать Бланк заполнения декларации УСН с объектом «доходы минус расходы».

Скачать Образец заполнения декларации УСН с объектом «доходы минус расходы».

ИП подают декларацию в налоговую инспекцию по местожительству, при этом отправить отчетность можно как на бумаге, так и в электронном виде по ТКС. Однако если среднесписочная численность сотрудников больше 100 человек, то декларация подается только в электронном виде.

Декларацию по УСН необходимо подавать даже в том случае, если ИП не вел деятельность и не получал доходов. Тогда нужно подать нулевую декларацию. Если в течение года не было движений по банковским счетам и кассе — единую (упрощенную) декларацию (п. 2 ст. 80 НК).

Рассмотрим ошибки, которые чаще всего совершают при заполнении декларации УСН.

Не включение полученных авансов в доходы

Согласно письму МНС от 09.04.2003 № 22-1-15/825-М801, авансы на УСН должны включаться в состав доходов при их получении. Даты закрывающих документов на получение товаров или оказание услуг не имеют значения и, соответственно, в момент отгрузки товара в счет ранее полученных авансов доход не признается.

Таким образом, даже если в отчетном периоде прошел только аванс или частичная предоплата, она указывается в декларации как доход. При этом, если предоплата частичная, в декларации следует указать только фактически поступившую сумму.

Отражение доходов из личных средств

Не все поступления средств на УСН необходимо отражать в декларации как доход. Не нужно включать получение денег:

по договору займа,

из личных средств предпринимателя,

из гранта, с обязательной отчетной документацией по нему,

из других источников по ст. 251 НК.

Поступления из этих источников не влияют на расчет налога по УСН, поэтому как доход они не отображаются. Не забудьте проверить 50, 51 и 57 счет.

Завышение суммы расходов

Все затраты, которые попадут в декларацию УСН, должны быть:

оплачены (если оплачена часть суммы, именно она идет в отчетность);

подтверждены актом или накладной;

относиться к перечню ст. 346.16 НК.

Перед отправкой декларации проверьте, что все эти три условия выполняются для каждого из перечисленных расходов.

Правило касается и расходов на заработную плату и налогов на нее: они учитываются только в том периоде, когда выплата фактически была произведена.

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Неправильный учет суммы фиксированных взносов

ИП имеет право на уменьшение налогов на сумму фиксированных взносов. Однако учитываются только те взносы, которые были оплачены в отчетном периоде, до 31 декабря включительно. Если взносы были оплачены позже, они попадут только в декларацию за следующий год, поскольку оплата фактически пройдет в 2024 году. Проверьте, не включили ли вы в сумму взносов более поздние перечисления.

При уменьшении налогообложения через фиксированные взносы также важно избежать ошибок. Правила расчета зависят от формы УСН — с объектом «доходы» или «доходы минус расходы»:

для УСН с объектом «доходы» налог уменьшается на сумму взносов. Если у ИП нет сотрудников, налог можно уменьшить на всю сумму взносов, если работники есть — максимум на 50%;

для УСН с объектом «доходы минус расходы» все фиксированные взносы, включая дополнительные с дохода свыше 300 000 рублей включают в расходы, уменьшающие налоговую базу, и отражают по соответствующей строке отчета.

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Неправильное указание авансовых платежей по УСН

Указывать авансы по УСН необходимо в разделе 1 в сумме, подлежащей доплате по окончании квартала. Таким образом, для заполнения строк по авансам нужно рассчитать налог за отчетный период и вычесть авансы по итогам предыдущих кварталов.

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