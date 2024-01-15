Какая бухгалтерия нужна ИП на УСН с сотрудниками

ИП при регистрации часто выбирают упрощенку: по сравнению с основной СНО, меньше отчетности, проще налогообложение. В статье расскажем об нюансах ведения бухгалтерии ИП на УСН со штатом работников.

Обязанность вести налоговый и бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет нужен для систематизации хозяйственной деятельности бизнеса. Отчетность формируют исходя их первичных данных: накладные, счета-фактуры. В регистрах и книгах регистрируют приходы и расходы.

Индивидуальные предприниматели могут, но не обязаны вести бухучет. СНО не имеет значения. Обязательное условие — ведение при этом налогового учета.

Налоговый учет нужен для определения и корректного расчета налоговой базы и соответственно суммы налогов к уплате.

Важно! Часть ИП настаивают на ведении бухучета — для полноты контроля за бизнесом. Но в налоговую отчетность не идет.

КУДиР

Бухгалтерскую отчетность для ИП отчасти заменяет КУДиР — книга учета доходов и расходов.

Документ ведут в бумажном или электронном виде. Предприниматели на упрощенке используют кассовый метод: это означает учет доходов и расходов после их фактической оплаты.

Исключение: от обязанности заполнять КУДиР освобождены ИП на автоматизированной УСН.

Подробнее о правилах ведения КУДиР читайте в этой статье.

Расчет налогообложения

Исходя из данных КУДиР ИП на упрощенке рассчитывает налоговую базу и сумму налога к уплате.

Для ИП на УСН действуют два типа ставок:

с объектом «Доходы» — 6%, можно снизить на сумму страховых взносов за себя и работников;

с объектом «Доходы минус расходы» — 15%; а уплаченную сумму можно включить в расходы в следующем налоговом периоде.

Стандартные ставки действуют, если доход не превышает 199,35 млн рублей в 2024 году, а сотрудников не более ста.

При превышении лимита ИП не теряет права на УСН, если доход составит не более 265,8 млн рублей (в 2024 году), а на работу принято до 130 человек. Но ставки будут выше: 8% и 20% соответственно.

Если ИП на УСН заработает больше даже повышенных лимитов, он потеряет право вести дело на упрощенке. Налоговая переведет его на ОСНО.

Какой объект налогообложения для УСН больше подходит вашему бизнесу — читайте в этой статье.

Налог на УСН заменяет большинство платежей, но не все. ИП на УСН обязан заплатить:

имущественный и транспортный налоги, если имеет в собственности такие активы;

водный налог, если для этого есть основания.

Все ИП обязаны платить страховые взносы «за себя». В 2024 году — 49 500 рублей (исключение — новые регионы, там размер взносов снижен). На доходы более 300 тысяч рублей — еще 1% от доходов к фиксированной сумме.

Сроки уплаты налогов

Погасить задолженность перед государством ИП на УСН по закону обязан не позднее 28 апреля года, следующего за отчетным. В течение года налоговую нагрузку разбивают на авансовые платежи.

С учетом выходных в 2024 года крайние даты для уплаты налога будут такими:

итоговый платеж за 2023 год — до 2 мая 2024 года;

авансовый платеж за I кв. 2024 года — до 2 мая;

за I полугодие 2024 года — до 29 июля ;

за 9 месяцев 2024 года — до 28 декабря ;

за 2024 год — до28 апреля 2025 года.

Подробнее о том, какие налоги платят ИП в 2024 году, писали тут.

Страховые фиксированных взносы «за себя» предпринимателю следует погасить до конца календарного года (можно разбить на 4 части).

Если ИП на УСН отработал неполный год, сумма снизится пропорционально отработанным дням.

До 1 июля 2024 года уплатите 1% в дополнение к фиксированным взносам на сумму дохода свыше 300 тысяч рублей.

Из-за перехода на единый налоговый платеж ИП на УСН обязаны подавать уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов (кроме взносов за травматизм) — до 25 числа месяца, в котором переводите платеж.

Отчетность

ИП на УСН сдают два вида отчетности.

Налоговая:

декларация УСН — раз в год;

уведомления по платежам — до 25 числа отчетного месяца;

КУДиР — по запросу инспектора. Специально подавать не нужно.

Статистическую отчетность подают раз в пять лет или чаще — по требованию Росстата. Следующий раз по графику ИП отчитаются в 2026 году.

Возможна и дополнительная отчетность — например если ИП импортирует товары из ЕАЭС и платит косвенные налоги или работает с акцизами.

ИП с сотрудниками

Предприниматели-работодатели сдают отчетность за сотрудников.

В ФНС:

декларация 6-НДФЛ;

РСВ (расчет по страховым взносам).

В СФР:

Если за отчетный налоговый период ИП не вел деятельность, ни от уплаты фиксированных взносов, ни от сдачи отчетности он не освобождается. Отчетность: подайте в налоговую нулевую декларацию по УСН или специальную форму — ЕУД (единая упрощенная декларация), а также отчетность за сотрудников;

в СФР — подразделы 1.1, 1.2 и 2 ЕФС-1;

в Росстат — статистическую отчетность.

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Сроки сдачи отчетности в 2024 году

В таблице — крайние сроки сдачи отчетности.

Куда сдавать Вид отчета За какой период Крайний срок Налоговый орган Декларация по УСН 2023 год, раз в год До 25 апреля 2024 года Декларация 6-НДФЛ Раз в квартал До 26 февраля — за IV кв. 2023 года До 25 апреля — за I кв. 2024 года До 25 июля — за II кв. 2024 года До 25 октября — за III кв. 2024 года РСВ Персонифицированные сведения Раз в месяц До 25 числа следующего за отчетным месяца СФР ЕФС-1 Раз в квартал или сразу после кадрового события До 26 февраля — за IV кв. 2023 года До 25 апреля — за I кв. 2024 года До 25 июля — за II кв. 2024 года До 25 октября — за III кв. 2024 года А также при приеме, увольнении и изменении сведений о персонале

Штрафы

Перечислим частые нарушения, за которые бизнес оштрафуют.

1. Не сдали вовремя декларацию УСН и/или РСВ.

Минимум — 1000 рублей. Максимум — 30% от неуплаченного размера налога. За задержку свыше 20 дней налоговая может заблокировать расчетные счета.

2. Не сдали декларацию 6-НДФЛ.

Штраф — 1000 рублей за каждый просроченный месяц. Если задержать более чем на 20 дней, налоговая заблокирует счета.

За ошибки в декларации накажут по 500 рублей за каждый документ.

3. Отчетность в Росстат.

За задержку подачи или ошибки в отчетности штраф — 10-20 тысяч рублей.

4. Не предоставили КУДиР по запросу налоговой.

Штраф за отсутствие книги — 200 рублей. За неправильное ведение КУДиР — 10 тысяч рублей. А если выяснится, что из-за ошибок неверно подсчитан налог, то придется заплатить 20% от неуплаченной суммы, минимум 40 тысяч рублей.

5. Не подали уведомление по исчисленным налогам и взносам.

Сам штраф — 200 рублей за каждое уведомление. И риски неверного распределения налогов с единого налогового счета. Пени за ошибки при подаче уведомления по решению правительства до конца 2024 года начисляться не будут.

6. Не заплатили налоги, страховые взносы, сборы.

Штраф — 20-40% от суммы взыскания.

7. ЕФС-1.

Суммы штрафов зависят от раздела, в котором произошло нарушение. Так, за ошибки в п/р 1.2, 2 и 3 раздела 1 оштрафуют на 500 рублей за каждое застрахованное лицо.

Как ИП на УСН вести бухгалтерию

Обязанности по сдаче отчетности и расчету и перечислению налогов, сборов и страховых взносов требуют ответственного исполнителя. Перечислим варианты для ИП на УСН.

1. Вести самому.

Плюсы:

экономия на фонде оплаты труда;

полная погруженность в процессы.

Минусы:

ведение бухгалтерии съедает огромное количество времени, которое можно потратить на задачи развития;

необходимы компетенции — с учетом постоянно меняющегося законодательства.

2. Нанять бухгалтера в штат.

Плюсы:

наличие «своего» человека в команде создает полную иллюзию контроля;

экономия на ФОТ: в небольшой компании бухгалтеру поручают и кадровое делопроизводство, и учет командировок, и воинский учет, и организацию корпоративов.

Минусы:

сотрудник в штате не панацея от злоупотреблений за спиной директора;

полная зависимость от одного человека;

зачастую работа сотрудника в штате плохо автоматизирована, отсюда велика вероятность ошибок и штрафов.

3. Передать бухгалтерию на аутсорс.

Плюсы:

бесперебойность процессов: уход в очередной или декретный отпуск сотрудника аутсорсинга никак не отразится на работе компании;

не нужно тратиться на IT-инфраструктуру, оборудование рабочего места и т.д.;

в единый тариф включены услуги узких специалистов: расчетчики зарплаты, кадровики, аудиторы, налоговые эксперты и т.д.;

внутренний контроль корректности работы команды;

специалисты оптимизируют налоги;

за ошибки аутсорсинга бизнес не платит.

Минусы:

отсутствие оперативной связи;

долгий перенос базы;

при выборе провайдера необходимо проделать огромную аналитическую работу.

Большая часть перечисленных минусов скорее стереотипы. Аутсорсинговые компании с высокими стандартами обслуживания предлагают омниканальность в общении с клиентом — любым из способов (через мессенджеры или чат на сайте, по email или телефону). Переносом базы занимаются программисты 1C. Кроме того, компания и предприниматель подписывают NDA — а это уже совсем другой уровень защиты конфиденциальных данных.

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