Какая бухгалтерия нужна ИП на УСН с сотрудниками

Обязанность вести налоговый и бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет нужен для систематизации хозяйственной деятельности бизнеса. Отчетность формируют исходя их первичных данных: накладные, счета-фактуры. В регистрах и книгах регистрируют приходы и расходы.
Индивидуальные предприниматели могут, но не обязаны вести бухучет. СНО не имеет значения. Обязательное условие — ведение при этом налогового учета.
Налоговый учет нужен для определения и корректного расчета налоговой базы и соответственно суммы налогов к уплате.
Важно! Часть ИП настаивают на ведении бухучета — для полноты контроля за бизнесом. Но в налоговую отчетность не идет.
КУДиР
Бухгалтерскую отчетность для ИП отчасти заменяет КУДиР — книга учета доходов и расходов.
Документ ведут в бумажном или электронном виде. Предприниматели на упрощенке используют кассовый метод: это означает учет доходов и расходов после их фактической оплаты.
Исключение: от обязанности заполнять КУДиР освобождены ИП на автоматизированной УСН.
Подробнее о правилах ведения КУДиР читайте в этой статье.
Расчет налогообложения
Исходя из данных КУДиР ИП на упрощенке рассчитывает налоговую базу и сумму налога к уплате.
Для ИП на УСН действуют два типа ставок:
с объектом «Доходы» — 6%, можно снизить на сумму страховых взносов за себя и работников;
с объектом «Доходы минус расходы» — 15%; а уплаченную сумму можно включить в расходы в следующем налоговом периоде.
Стандартные ставки действуют, если доход не превышает 199,35 млн рублей в 2024 году, а сотрудников не более ста.
При превышении лимита ИП не теряет права на УСН, если доход составит не более 265,8 млн рублей (в 2024 году), а на работу принято до 130 человек. Но ставки будут выше: 8% и 20% соответственно.
Если ИП на УСН заработает больше даже повышенных лимитов, он потеряет право вести дело на упрощенке. Налоговая переведет его на ОСНО.
Какой объект налогообложения для УСН больше подходит вашему бизнесу — читайте в этой статье.
Налог на УСН заменяет большинство платежей, но не все. ИП на УСН обязан заплатить:
имущественный и транспортный налоги, если имеет в собственности такие активы;
водный налог, если для этого есть основания.
Все ИП обязаны платить страховые взносы «за себя». В 2024 году — 49 500 рублей (исключение — новые регионы, там размер взносов снижен). На доходы более 300 тысяч рублей — еще 1% от доходов к фиксированной сумме.
Сроки уплаты налогов
Погасить задолженность перед государством ИП на УСН по закону обязан не позднее 28 апреля года, следующего за отчетным. В течение года налоговую нагрузку разбивают на авансовые платежи.
С учетом выходных в 2024 года крайние даты для уплаты налога будут такими:
итоговый платеж за 2023 год — до 2 мая 2024 года;
авансовый платеж за I кв. 2024 года — до 2 мая;
за I полугодие 2024 года — до 29 июля;
за 9 месяцев 2024 года — до 28 декабря;
за 2024 год — до28 апреля 2025 года.
Подробнее о том, какие налоги платят ИП в 2024 году, писали тут.
Страховые фиксированных взносы «за себя» предпринимателю следует погасить до конца календарного года (можно разбить на 4 части).
Если ИП на УСН отработал неполный год, сумма снизится пропорционально отработанным дням.
До 1 июля 2024 года уплатите 1% в дополнение к фиксированным взносам на сумму дохода свыше 300 тысяч рублей.
Из-за перехода на единый налоговый платеж ИП на УСН обязаны подавать уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов (кроме взносов за травматизм) — до 25 числа месяца, в котором переводите платеж.
Отчетность
ИП на УСН сдают два вида отчетности.
Налоговая:
декларация УСН — раз в год;
уведомления по платежам — до 25 числа отчетного месяца;
КУДиР — по запросу инспектора. Специально подавать не нужно.
Статистическую отчетность подают раз в пять лет или чаще — по требованию Росстата. Следующий раз по графику ИП отчитаются в 2026 году.
Возможна и дополнительная отчетность — например если ИП импортирует товары из ЕАЭС и платит косвенные налоги или работает с акцизами.
ИП с сотрудниками
Предприниматели-работодатели сдают отчетность за сотрудников.
В ФНС:
В СФР:
ЕФС-1 (сдается по разделам);
Если за отчетный налоговый период ИП не вел деятельность, ни от уплаты фиксированных взносов, ни от сдачи отчетности он не освобождается.
Отчетность:
подайте в налоговую нулевую декларацию по УСН или специальную форму — ЕУД (единая упрощенная декларация), а также отчетность за сотрудников;
в СФР — подразделы 1.1, 1.2 и 2 ЕФС-1;
в Росстат — статистическую отчетность.
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Сроки сдачи отчетности в 2024 году
В таблице — крайние сроки сдачи отчетности.
Куда сдавать
Вид отчета
За какой период
Крайний срок
Налоговый орган
Декларация по УСН
2023 год, раз в год
До 25 апреля 2024 года
Декларация 6-НДФЛ
Раз в квартал
До 26 февраля — за IV кв. 2023 года
До 25 апреля — за I кв. 2024 года
До 25 июля — за II кв. 2024 года
До 25 октября — за III кв. 2024 года
Раз в месяц
До 25 числа следующего за отчетным месяца
СФР
Раз в квартал или сразу после кадрового события
До 26 февраля — за IV кв. 2023 года
До 25 апреля — за I кв. 2024 года
До 25 июля — за II кв. 2024 года
До 25 октября — за III кв. 2024 года
А также при приеме, увольнении и изменении сведений о персонале
Штрафы
Перечислим частые нарушения, за которые бизнес оштрафуют.
1. Не сдали вовремя декларацию УСН и/или РСВ.
Минимум — 1000 рублей. Максимум — 30% от неуплаченного размера налога. За задержку свыше 20 дней налоговая может заблокировать расчетные счета.
2. Не сдали декларацию 6-НДФЛ.
Штраф — 1000 рублей за каждый просроченный месяц. Если задержать более чем на 20 дней, налоговая заблокирует счета.
За ошибки в декларации накажут по 500 рублей за каждый документ.
3. Отчетность в Росстат.
За задержку подачи или ошибки в отчетности штраф — 10-20 тысяч рублей.
4. Не предоставили КУДиР по запросу налоговой.
Штраф за отсутствие книги — 200 рублей. За неправильное ведение КУДиР — 10 тысяч рублей. А если выяснится, что из-за ошибок неверно подсчитан налог, то придется заплатить 20% от неуплаченной суммы, минимум 40 тысяч рублей.
5. Не подали уведомление по исчисленным налогам и взносам.
Сам штраф — 200 рублей за каждое уведомление. И риски неверного распределения налогов с единого налогового счета. Пени за ошибки при подаче уведомления по решению правительства до конца 2024 года начисляться не будут.
6. Не заплатили налоги, страховые взносы, сборы.
Штраф — 20-40% от суммы взыскания.
7. ЕФС-1.
Суммы штрафов зависят от раздела, в котором произошло нарушение. Так, за ошибки в п/р 1.2, 2 и 3 раздела 1 оштрафуют на 500 рублей за каждое застрахованное лицо.
Как ИП на УСН вести бухгалтерию
Обязанности по сдаче отчетности и расчету и перечислению налогов, сборов и страховых взносов требуют ответственного исполнителя. Перечислим варианты для ИП на УСН.
1. Вести самому.
Плюсы:
экономия на фонде оплаты труда;
полная погруженность в процессы.
Минусы:
ведение бухгалтерии съедает огромное количество времени, которое можно потратить на задачи развития;
необходимы компетенции — с учетом постоянно меняющегося законодательства.
2. Нанять бухгалтера в штат.
Плюсы:
наличие «своего» человека в команде создает полную иллюзию контроля;
экономия на ФОТ: в небольшой компании бухгалтеру поручают и кадровое делопроизводство, и учет командировок, и воинский учет, и организацию корпоративов.
Минусы:
сотрудник в штате не панацея от злоупотреблений за спиной директора;
полная зависимость от одного человека;
зачастую работа сотрудника в штате плохо автоматизирована, отсюда велика вероятность ошибок и штрафов.
3. Передать бухгалтерию на аутсорс.
Плюсы:
бесперебойность процессов: уход в очередной или декретный отпуск сотрудника аутсорсинга никак не отразится на работе компании;
не нужно тратиться на IT-инфраструктуру, оборудование рабочего места и т.д.;
в единый тариф включены услуги узких специалистов: расчетчики зарплаты, кадровики, аудиторы, налоговые эксперты и т.д.;
внутренний контроль корректности работы команды;
специалисты оптимизируют налоги;
за ошибки аутсорсинга бизнес не платит.
Минусы:
отсутствие оперативной связи;
долгий перенос базы;
при выборе провайдера необходимо проделать огромную аналитическую работу.
Большая часть перечисленных минусов скорее стереотипы. Аутсорсинговые компании с высокими стандартами обслуживания предлагают омниканальность в общении с клиентом — любым из способов (через мессенджеры или чат на сайте, по email или телефону). Переносом базы занимаются программисты 1C. Кроме того, компания и предприниматель подписывают NDA — а это уже совсем другой уровень защиты конфиденциальных данных.
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