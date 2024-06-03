В 2024 году снова изменили законодательство в отношении пособий по уходу за ребенком. С помощью нашего эксперта разобрались, на что надо обратить внимание работодателю, чтобы предоставить своим работникам детьми квалифицированную помощь или помочь оформить документы, чтобы получить помощь от государства.

Листайте ниже, чтобы увидеть график выплаты детских пособий в 2024 году и таблицу выплат детских пособий.

Получать выплаты могут как работающие граждане, так и безработные. Во втором случае пособия выплачиваются через Социальный фонд России (СФР).

🎓 Слово эксперта. Трудоустроенные граждане получают выплаты частично через работодателя, частично после взаимодействия с СФР. Предупредите своих сотрудников о том, что изменился порядок выплаты детских пособий в 2024 году. А ещё рекомендуем навести порядок в бухгалтерии и разобраться с порядком составления кадровых документов — если работник недополучит деньги, то может пожаловаться, а проверяющие органы сочтут такую жалобу достаточным поводом для проверки.

Выплата детских пособий в РФ в 2024 году

Виды основных пособий:

1. По беременности и родам. Выплата — во время нахождения в отпуске по беременности и родам (БиР). Сумма — средний ежемесячный двухлетний заработок за те года, которые предшествуют году отпуска по БиР.



Максимальный показатель: в 2024 г. за 140 дней ваш сотрудник, находящийся в отпуске, получит максимум 565561,64 руб.

Минимальная выплата — 88565,92 руб. + районный коэффициент.

2. Пособие по рождению и воспитанию. Выплачивается беременным, ставшим до 12-й недели на учет, и семьям с детьми, которые не достигли 17-летия. Соцвыплата назначается, когда показатель среднего душевого дохода семейства не превышает прожиточный минимум на одного человека в конкретном регионе.

3. Пособие беременным женам военных, которые служат по призыву, разовое. Получают женщины со сроком беременности не больше 180 дней. До 31.01.2024 года размер выплат был на уровне 36278,84 руб, но с 1.02.2024 выплату проиндексировали. Сумма выплат детских пособий — в сравнительной таблице, которую прикрепили ниже.

4. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное. Выплачивается при оформлении соответствующего отпуска в размере 40% от среднего двухгодового заработка за годы, которые предшествуют году выхода в отпуск.



Максимальный показатель в 2024 году — 49123,07 руб.

5. Выплата при рождении, разовая — 22909,03 руб. до 31.01.2024. Ее платят на каждого рожденного ребенка, а сумму проиндексировали с 1.02.2024 года.

6. Пособие при передаче ребенка на воспитание, разовое. До 31.01.2024 выплата составляла 22909,03 руб. на ребенка. С 1.02.2024 нынешнего года сумма проиндексирована.

7. Выплата из маткапитала на ребенка до трех лет. Назначается, когда размер среднедушевого семейного дохода не выше двукратного прожиточного минимума на одного человека в регионе.

8. Пособие на детей военнослужащих по призыву. До 31.01.2024 сумма составляла 15548,07 руб, но после 1.02.204 была проиндексирована с поправкой на районный коэффициент.

Разобраться с привязкой пособий к датам выплат можно ниже — мы составили календарь выплат детских пособий.

Выплаты детских пособий самозанятым

Если вы самозанятый, то можете получать в 2024 году универсальное ежемесячное пособие в случае, если не превышаете лимиты доходов. В него включены 2 выплаты:

Пособие беременным. Выплачивается женщинам, вставшим на учет до 12 недель. Самозанятая должна иметь гражданство РФ, а семейный доход не должен превышать прожиточный минимум на одного человека по конкретному региону.

Пособие семьям, у которых есть дети, не достигшие 17 лет. Может получать любое самозанятое лицо: мать или отец, усыновитель или опекун. Обязательное условие — наличие гражданства РФ у ребенка и доход, не превышающий региональный ПМ на человека.

Каковы правила выплат детских пособий в 2024 году для самозанятых лиц относительно единого пособия (ЕП)?

С нынешнего года ЕП таким лицам назначается, если доход от самозанятости выше 2 МРОТ при постоянном заработке. С 2024 года МРОТ составляет 19242 руб., пособие назначается, если годовой доход составляет более 38484 руб. Новое правило касательно универсального пособия для самозанятых не относится к лицам, имеющим постоянную работу, которые используют самозанятость в качестве источника дополнительного дохода.

Пример:

Евсеева М.Н.— самозанятое лицо со стабильным доходом 25000 рублей в месяц. Семья Евсеевой М.Н. состоит из 4 человек: мужа и двух детей 2 и 5 лет. Семья проживает в г. Реутов, МО. Прожиточный минимум по области установлен на уровне 18296 руб. на взрослого, 17747 — на ребенка. Может ли Евсеева М.Н. претендовать на получение ЕП?

Евсеева М.Н. обратилась за оформлением ЕП в январе этого года. Для расчета среднедушевого дохода необходимо учесть доходы плательщика НПД с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. За этот период доход составил: 25000*12 = 300000 руб. Доход супруга — 350000 руб, у детей нет доходов.

Рассчитываем среднедушевой доход на семейство Евсеевых: 300000 руб.+350000 руб./12/4 = 13541,66 руб. Этот показатель меньше установленного на человека прожиточного минимума по МО. Самозанятая Евсеева М.Н. может получать ЕП в 2024 году.

Даты выплат детских пособий 2024 году: график

Найти числа выплат детских пособий в 2024 году:

Вид пособий Дата выплат детских пособий По беременности и родам В 10-дневный срок после получения данных для расчета пособия При рождении ребенка В 10-дневный срок после получения данных из реестра ЗАГС Беременным женам военнослужащих Назначение — в 10-дневный срок после приема заявления Выплата — в 5-дневный срок после назначения Передача малыша на воспитание Назначение - в 10-дневный срок после приема заявления Выплата — в 5-дневный срок после назначения Беременным и семьям с детьми до 17 лет За месяцы 2024 года: Январь — 2.02.2024

Февраль — 1.03.2024

Март — 3.04.2024

Апрель — 3.05.2024

Май — 3.06.2024

Июнь — 3.07.2024

Июль — 2.08.2024

Август — 3.09.2024

Сентябрь — 3.10.2024

Октябрь — 1.11.2024

Ноябрь — 3.12.2024

Декабрь — 27.12.2024 Неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет Детям военных Выплаты маткапитала на ребенка до 3 лет За месяцы 2024 года: Январь — 5.02.2024

Февраль — 5.03.2024

Март — 5.04.2024

Апрель — 3.05.2024

Май — 5.06.2024

Июнь — 5.07.2024

Июль — 5.08.2024

Август — 5.09.2024

Сентябрь — 4.10.2024

Октябрь — 5.11.2024

Ноябрь — 5.12.2024

Декабрь — 27.12.2024 Работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет За месяцы 2024 года: Январь — 8.02.2024

Февраль — 7.03.2024

Март — 8.04.2024

Апрель — 8.05.2024

Май — 7.06.2024

Июнь — 8.07.2024

Июль — 8.08.2024

Август — 6.09.2024

Сентябрь — 8.10.2024

Октябрь — 8.11.2024

Ноябрь — 6.12.2024

Декабрь — 27.12.2024

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Изменение выплат детских пособий в 2024 году

Как изменился размер выплат детских пособий в 2024 году:

Получатель Старая сумма Новая сумма Документы, необходимые для получения Пособие по БиР Женщины в декрете (в т.ч. в течение месяца из-за смены места жительства и переезда к мужу, тяжелого заболевания, необходимости ухода за больным членом семьи/инвалидом 1 группы) 100% от среднего двухлетнего заработка за годы, предшествующие году начала отпуска по БиР 100% от среднего двухлетнего заработка за годы, предшествующие году начала отпуска по БиР. Но не >4039,73 руб. и не <632,61 руб. в день Заявление на предоставление декретного отпуска

Листок нетрудоспособности Работающие женщины 100% от среднего двухлетнего заработка за годы, предшествующие году начала отпуска по БиР 100% от среднего двухлетнего заработка за годы, предшествующие году начала отпуска по беременности и родам. Но не >4039,73 руб. и не <632,61 руб. в день Заявление на предоставление декретного отпуска

Лист нетрудоспособности

Иногда — заявление о замене лет расчетного периода Женщины, служащие в органах внутренних дел, в армии по контракту, трудящиеся в противопожарной службе, таможенных или уголовно-исполнительных органах Размер, утвержденный ведомством Размер, утвержденный ведомством Заявление о предоставлении декретного отпуска

Лист нетрудоспособности

По требованию — заявление о замене лет расчетного периода Жены военных, которые проходят по призыву в ВС службу 36278, 84 руб. 38963,47 руб. (36278, 84 руб * 1,074) Заявление о декретном отпуске

Лист нетрудоспособности

По требованию — заявление о замене лет расчетного периода Женщины, которые уволились из-за завершения деятельности работодателя или ликвидации предприятия 859,08 руб. 922,65 руб. (859,08 руб * 1,074) Подается в СФР: Заявление о декретном отпуске

Лист нетрудоспособности

Если нужно — заявление о замене лет расчетного периода Женщины, обучающиеся очно в заведениях начального, среднего, высшего и профессионального послевузовского образования Стипендия учреждения Стипендия учреждения Подается в СФР: Заявление о предоставлении декретного отпуска

Лист нетрудоспособности

Если нужно — заявление о замене лет расчетного периода Пособие при рождении единовременное Женщины, трудящиеся по Трудовому договору

Женщины, обучающиеся очно

Не работающие и не учащиеся женщины 22909,03 руб. 24604,3 руб. (22909,03 руб * 1,074) Свидетельство о рождении Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Работающий родитель На 1, 2 и следующих детей — 40% среднего заработка Не меньше 18591, 47 руб. и не больше 33281,80 руб. На 1, 2 и следующих детей — 40% среднего заработка, но: не < 9227,24 руб. (8591,47 руб. * 1,074); не > 49123,12 руб. (4039,73 руб. 30,4 40%) Заявление о назначении соцпособия

Информация для формы «Сведения о застрахованном лице» По требованию заявление о замене лет расчетного периода Уволенные в декрете, неработающие матери, отцы, опекуны

Неработающие жены военнослужащих по контракту в иностранном государстве, жены, которые уволились из-за перевода мужей-военнослужащих из-за рубежа в РФ Не меньше 8591,47 руб. на ребенка (зависит от районных коэффициентов) Не меньше 9227,24 руб. на ребенка (8591,47 руб * 1,074) Заявление о назначении пособия Информация для формы «Сведения о застрахованном лице»

По требованию — заявление о замене лет расчетного периода Оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком с инвалидностью/ инвалидом с детства до 18 лет Один или оба неработающих родителя, опекуны Средний показатель заработка за каждый дополнительный выходной, индивидуальный расчет Средний показатель заработка за каждый дополнительный выходной, индивидуальный расчет Заявление сотрудника

Копия справки МСЭ

Копия документа о месте пребывания/ проживания ребенка

Справка с места работы другого родителя для подтверждения того, что правом на получение выплаты не воспользовались Материнский капитал Женщины, которые с 2007 года и позже родили/усыновили 2 ребенка

Женщины, которые родили/усыновили с 2007 года 3 ребенка (при условии, что ранее маткапиталом не пользовались)

Матери первого ребенка с 1.01.2020 года

Мужчины, которые усыновили 2, 3 детей при условии вступления в силу судебного решения с 2007 года

Мужчины-усыновители, которые ранее не пользовались господдержкой, при вступлении в силу судебного решения с 1.01.2020 года 586946,72 руб. — при рождении/усыновлении 1 ребенка после 1.01.2020 года

775628,25 руб. — при рождении/усыновлении 2 и следующего ребенка с 1.01.2020 года 630380,78 руб. — (586946,72 руб.* 1,074) — за 1 ребенка, который рожден/усыновлен после 1.01.2020 года

202643,96 руб. (188681,53 руб * 1,074) — за 2 ребенка, который рожден/усыновлен после 1.01.2020 года при условии, что 1-ый ребенок тоже рожден/усыновлен после 1.01.2020 года. В сумме составляет 833024,74 руб. (630380,78 руб. +202643,96 руб.).

833024,74 руб. — за 2 ребенка, который рожден/усыновлен после 1.01.2020 года при условии, что 1-ый ребенок тоже рожден/усыновлен до 1.01.2020 года.

833024,74 руб. — за 2 и следующего детей, которые рождены/усыновлены после 1.2020 года при условии, что раньше не было права на дополнительные меры поддержки государства Заявление в СФР или через «Госуслуги»

Паспорт лица-заявителя

Свидетельство о рождении и СНИЛС малыша

Документ об оформлении опеки

Документ, которым подтверждено право получения мужчиной или ребенком, который лишился родителей маткапитала Пособие, если ребенок принят в семью на воспитание Опекун, усыновитель В случае, когда в семью взяли ребенка с инвалидностью, ребенка от 7 лет, двух и больше детей — 175043,67 руб.

В иных случаях — 22909,03 руб. на ребенка В случае, когда в семью взяли ребенка с инвалидностью, ребенка от 7 лет, детей, которые являются сестрами/братьями — 187996,9 руб. (175043,67 руб. * 1,074) на ребенка

В иных случаях — 24604,3 руб. на ребенка Свидетелтво о рождении ребенка, который усыновлен

Копия судебного решения об усыновлении

Документ, подтверждающий установление опеки Единое пособие для малоимущих на детей до 17 лет Лица-граждане РФ на ребенка, который также имеет гражданство РФ 50, 75, 100% от МРОТ региона Оценка нуждаемости семейства и определение итоговой суммы выплат производится СФР региона Заявление о назначении ЕП

Копии паспортов родителей, усыновителей

Копии свидетельства о рождении ребенка

Св-во о браке

Справка о составе семьи

СНИЛС всей семьи

Реквизиты счета в банке

🎓 Слово эксперта. Разобрали сложные ситуации из своей практики, с которыми к нам чаще всего обращаются наши клиенты-работодатели.

Ситуация:

Может ли сотрудница, ушедшая в декрет, получить выплату по уходу за малышом сразу после его рождения?

Это возможно, если вместо пособия по БиР сотрудница оформила пособие по уходу за малышом. Если работница получила пособие по БиР, то сумма выплат по уходу уменьшается на ту часть суммы, которая была получена до родов. Можете подсказать ей, что такое прописано в ч. 5 ст.13 закона № 81-ФЗ.

Ситуация:

Сотрудница, находящаяся в декретном отпуске, снова беременна. Имеет ли она право получать пособие по уходу до 1,5 лет?

Имеет право, если не планирует оформлять пособие по БиР. Объясните, что у нее есть выбор одной из двух возможных выплат согласно ч. 4 ст. 13 закона № 81-ФЗ и п. 47 порядка № 668н.

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