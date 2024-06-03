Листайте ниже, чтобы увидеть график выплаты детских пособий в 2024 году и таблицу выплат детских пособий.
Получать выплаты могут как работающие граждане, так и безработные. Во втором случае пособия выплачиваются через Социальный фонд России (СФР).
🎓 Слово эксперта. Трудоустроенные граждане получают выплаты частично через работодателя, частично после взаимодействия с СФР. Предупредите своих сотрудников о том, что изменился порядок выплаты детских пособий в 2024 году. А ещё рекомендуем навести порядок в бухгалтерии и разобраться с порядком составления кадровых документов — если работник недополучит деньги, то может пожаловаться, а проверяющие органы сочтут такую жалобу достаточным поводом для проверки.
Выплата детских пособий в РФ в 2024 году
Виды основных пособий:
1. По беременности и родам. Выплата — во время нахождения в отпуске по беременности и родам (БиР). Сумма — средний ежемесячный двухлетний заработок за те года, которые предшествуют году отпуска по БиР.
Максимальный показатель: в 2024 г. за 140 дней ваш сотрудник, находящийся в отпуске, получит максимум 565561,64 руб.
Минимальная выплата — 88565,92 руб. + районный коэффициент.
2. Пособие по рождению и воспитанию. Выплачивается беременным, ставшим до 12-й недели на учет, и семьям с детьми, которые не достигли 17-летия. Соцвыплата назначается, когда показатель среднего душевого дохода семейства не превышает прожиточный минимум на одного человека в конкретном регионе.
3. Пособие беременным женам военных, которые служат по призыву, разовое. Получают женщины со сроком беременности не больше 180 дней. До 31.01.2024 года размер выплат был на уровне 36278,84 руб, но с 1.02.2024 выплату проиндексировали. Сумма выплат детских пособий — в сравнительной таблице, которую прикрепили ниже.
4. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное. Выплачивается при оформлении соответствующего отпуска в размере 40% от среднего двухгодового заработка за годы, которые предшествуют году выхода в отпуск.
Максимальный показатель в 2024 году — 49123,07 руб.
5. Выплата при рождении, разовая — 22909,03 руб. до 31.01.2024. Ее платят на каждого рожденного ребенка, а сумму проиндексировали с 1.02.2024 года.
6. Пособие при передаче ребенка на воспитание, разовое. До 31.01.2024 выплата составляла 22909,03 руб. на ребенка. С 1.02.2024 нынешнего года сумма проиндексирована.
7. Выплата из маткапитала на ребенка до трех лет. Назначается, когда размер среднедушевого семейного дохода не выше двукратного прожиточного минимума на одного человека в регионе.
8. Пособие на детей военнослужащих по призыву. До 31.01.2024 сумма составляла 15548,07 руб, но после 1.02.204 была проиндексирована с поправкой на районный коэффициент.
Разобраться с привязкой пособий к датам выплат можно ниже — мы составили календарь выплат детских пособий.
Выплаты детских пособий самозанятым
Если вы самозанятый, то можете получать в 2024 году универсальное ежемесячное пособие в случае, если не превышаете лимиты доходов. В него включены 2 выплаты:
Пособие беременным. Выплачивается женщинам, вставшим на учет до 12 недель. Самозанятая должна иметь гражданство РФ, а семейный доход не должен превышать прожиточный минимум на одного человека по конкретному региону.
Пособие семьям, у которых есть дети, не достигшие 17 лет. Может получать любое самозанятое лицо: мать или отец, усыновитель или опекун. Обязательное условие — наличие гражданства РФ у ребенка и доход, не превышающий региональный ПМ на человека.
Каковы правила выплат детских пособий в 2024 году для самозанятых лиц относительно единого пособия (ЕП)?
С нынешнего года ЕП таким лицам назначается, если доход от самозанятости выше 2 МРОТ при постоянном заработке. С 2024 года МРОТ составляет 19242 руб., пособие назначается, если годовой доход составляет более 38484 руб. Новое правило касательно универсального пособия для самозанятых не относится к лицам, имеющим постоянную работу, которые используют самозанятость в качестве источника дополнительного дохода.
Пример:
Евсеева М.Н.— самозанятое лицо со стабильным доходом 25000 рублей в месяц. Семья Евсеевой М.Н. состоит из 4 человек: мужа и двух детей 2 и 5 лет. Семья проживает в г. Реутов, МО. Прожиточный минимум по области установлен на уровне 18296 руб. на взрослого, 17747 — на ребенка. Может ли Евсеева М.Н. претендовать на получение ЕП?
Евсеева М.Н. обратилась за оформлением ЕП в январе этого года. Для расчета среднедушевого дохода необходимо учесть доходы плательщика НПД с декабря 2022 года по декабрь 2023 года. За этот период доход составил: 25000*12 = 300000 руб. Доход супруга — 350000 руб, у детей нет доходов.
Рассчитываем среднедушевой доход на семейство Евсеевых: 300000 руб.+350000 руб./12/4 = 13541,66 руб. Этот показатель меньше установленного на человека прожиточного минимума по МО. Самозанятая Евсеева М.Н. может получать ЕП в 2024 году.
Даты выплат детских пособий 2024 году: график
Найти числа выплат детских пособий в 2024 году:
Вид пособий
Дата выплат детских пособий
По беременности и родам
В 10-дневный срок после получения данных для расчета пособия
При рождении ребенка
В 10-дневный срок после получения данных из реестра ЗАГС
Беременным женам военнослужащих
Назначение — в 10-дневный срок после приема заявления
Выплата — в 5-дневный срок после назначения
Передача малыша на воспитание
Назначение - в 10-дневный срок после приема заявления
Выплата — в 5-дневный срок после назначения
Беременным и семьям с детьми до 17 лет
За месяцы 2024 года:
Неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет
Детям военных
Выплаты маткапитала на ребенка до 3 лет
За месяцы 2024 года:
Работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет
За месяцы 2024 года:
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Мы собрали алгоритмы работы для каждого случая пособий: по беремонности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет и на оплату дополнительных выходных по уходу за детьми-инвалидами
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Изменение выплат детских пособий в 2024 году
Как изменился размер выплат детских пособий в 2024 году:
Получатель
Старая сумма
Новая сумма
Документы, необходимые для получения
Пособие по БиР
Женщины в декрете (в т.ч. в течение месяца из-за смены места жительства и переезда к мужу, тяжелого заболевания, необходимости ухода за больным членом семьи/инвалидом 1 группы)
100% от среднего двухлетнего заработка за годы, предшествующие году начала отпуска по БиР
100% от среднего двухлетнего заработка за годы, предшествующие году начала отпуска по БиР.
Но не >4039,73 руб. и не <632,61 руб. в день
Работающие женщины
100% от среднего двухлетнего заработка за годы, предшествующие году начала отпуска по БиР
100% от среднего двухлетнего заработка за годы, предшествующие году начала отпуска по беременности и родам.
Но не >4039,73 руб. и не <632,61 руб. в день
Женщины, служащие в органах внутренних дел, в армии по контракту, трудящиеся в противопожарной службе, таможенных или уголовно-исполнительных органах
Размер, утвержденный ведомством
Размер, утвержденный ведомством
Жены военных, которые проходят по призыву в ВС службу
36278, 84 руб.
38963,47 руб. (36278, 84 руб * 1,074)
Женщины, которые уволились из-за завершения деятельности работодателя или ликвидации предприятия
859,08 руб.
922,65 руб. (859,08 руб * 1,074)
Подается в СФР:
Женщины, обучающиеся очно в заведениях начального, среднего, высшего и профессионального послевузовского образования
Стипендия учреждения
Стипендия учреждения
Подается в СФР:
Пособие при рождении единовременное
22909,03 руб.
24604,3 руб. (22909,03 руб * 1,074)
Свидетельство о рождении
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Работающий родитель
На 1, 2 и следующих детей — 40% среднего заработка
Не меньше 18591, 47 руб. и не больше 33281,80 руб.
На 1, 2 и следующих детей — 40% среднего заработка, но:
не < 9227,24 руб. (8591,47 руб. * 1,074);
не > 49123,12 руб. (4039,73 руб. 30,4 40%)
По требованию
Не меньше 8591,47 руб. на ребенка (зависит от районных коэффициентов)
Не меньше 9227,24 руб. на ребенка (8591,47 руб * 1,074)
Оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком с инвалидностью/ инвалидом с детства до 18 лет
Один или оба неработающих родителя, опекуны
Средний показатель заработка за каждый дополнительный выходной, индивидуальный расчет
Средний показатель заработка за каждый дополнительный выходной, индивидуальный расчет
Материнский капитал
Пособие, если ребенок принят в семью на воспитание
Опекун, усыновитель
Единое пособие для малоимущих на детей до 17 лет
Лица-граждане РФ на ребенка, который также имеет гражданство РФ
50, 75, 100% от МРОТ региона
Оценка нуждаемости семейства и определение итоговой суммы выплат производится СФР региона
🎓 Слово эксперта. Разобрали сложные ситуации из своей практики, с которыми к нам чаще всего обращаются наши клиенты-работодатели.
Ситуация:
Может ли сотрудница, ушедшая в декрет, получить выплату по уходу за малышом сразу после его рождения?
Это возможно, если вместо пособия по БиР сотрудница оформила пособие по уходу за малышом. Если работница получила пособие по БиР, то сумма выплат по уходу уменьшается на ту часть суммы, которая была получена до родов. Можете подсказать ей, что такое прописано в ч. 5 ст.13 закона № 81-ФЗ.
Ситуация:
Сотрудница, находящаяся в декретном отпуске, снова беременна. Имеет ли она право получать пособие по уходу до 1,5 лет?
Имеет право, если не планирует оформлять пособие по БиР. Объясните, что у нее есть выбор одной из двух возможных выплат согласно ч. 4 ст. 13 закона № 81-ФЗ и п. 47 порядка № 668н.
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