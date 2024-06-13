Новые КБК по НДФЛ в 2024 году

КБК по НДФЛ в 2024 году необходимо проставлять в платежках, уведомлениях и отчетностях. Для каждого случая действуют свои коды и правила — подсветили, как перечислять НДФЛ по КБК в 2024 году за работников, за дивиденды, материальную выгоду и какие коды прописывать в уведомлениях.

Как определить КБК

Код выбирают с учетом ряда факторов. Это:

задача, которую предстоит решить, например, заполнение отчетности или перечисление удержанного налога;

статус лица ― резидент или нерезидент;

вид дохода ― дивиденды, заработная плата, материальная выгода и так далее;

размер дохода ― до 5 млн рублей или более.

При заполнении налоговых уведомлений и отчетности указывают код самого налога на доходы физлиц. Перечисляют НДФЛ по КБК в 2024 году за работников как с заработной платы, так и с других доходов, в частности, больничных, отпускных, материальной помощи. Также КБК единого платежа 18201061201010000510 указывают, когда ведут расчеты с исполнителем-физлицом по договору подряда или ГПХ.

Изменения в перечне КБК по НДФЛ в 2024 году

В приказе от 28.08.2023 №139н Минфин внес изменения в перечень кодов. Введены новые КБК для некоторых госпошлин, уточнены наименования кодов по налогу на сверхприбыль. Также измененыКБК по НДФЛ в 2024 году для особой категории налоговых агентов. Изменения в кодах для особой категории налоговых агентов собрали в таблицу:

КБК Назначение НДФЛ, перечисляемые налоговыми агентами, определенными Правительством, и распределяемыми между субъектами РФ (исключая доходы, указанные в ст. 227, 227.1 и 228 НК, а также дивидендов) 182 1 01 02010 01 1010 110 платежи, перерасчеты, недоимка и задолженности по платежу, включая отмененный для платежей, перерасчетов, недоимки и долга по платежу, в том числе по отмененному 182 1 01 02010 01 3010 110 для штрафов и иных денежных взысканий НДФЛ, перечисляемые налоговыми агентами, определенными Правительством, и распределяемыми между субъектами РФ в части суммы налога свыше 650 тыс. руб. с дохода, превышающего 5 млн руб. (исключая НДФЛ с прибыли КИК и налога с дивидендов) 182 1 01 02080 01 1010 110 платежи, перерасчеты, недоимки и задолженность по платежам, включая отмененные для платежей, перерасчетов, недоимки и долга по платежу, в том числе по отмененному 182 1 01 02080 01 3010 110 для штрафов и иных денежных взысканий

🎓 Слово эксперта. При указании КБК по НДФЛ в 2024 в уведомлении важно соблюдать актуальные требования, это касается и платежных поручений. Самая частая ошибка — перечислять налоги и взносы со статусом 02. В 2024 году так делать нельзя — важно ставить статус 01 на КБК ЕНП — 182 0 10 61201 01 0000 510. Финансовые организации будут проверять платежки на предмет ошибок — отклонят платеж, если найдут неправильный статус, а бизнес может вовремя не перечислить налог и получить штраф.

КБК по НДФЛ в 2024 году для работодателей: компаний и ИП

В налоговых отчетах и уведомлениях о взносах и исчисленных налогах для зачета на ЕНП указывают отдельные коды. Собрали актуальные КБК для разных случаев в таблице.

Назначение КБК Текущий платеж и задолженность Пени Штрафы НДФЛ по доходам, по которым до 5 млн руб. ставка 13%, более 5 млн — 15 %: по доходам, не превышающим 5 млн руб. 182 1 01 02010 01 1000 110 – 182 1 01 02010 01 3000 110 с доходов свыше 5 млн руб.

(исчисляется с суммы превышения) 182 1 01 02080 01 1000 110 – 182 1 01 02080 01 3000 110 НДФЛ по иным доходам, в частности доходам нерезидентов со ставкой 30% (доходы до и свыше 5 млн руб.) 182 1 01 02010 01 1000 110 – 182 1 01 02010 01 3000 110 КБК для НДФЛ ИП в 2024, а также лиц, занимающихся частной практикой, по доходам, не превышающим 5 млн руб. 182 1 01 02020 01 1000 110 – 182 1 01 02020 01 3000 110 НДФЛ по доходам свыше 5 млн руб. (с суммы превышения) у ИП и лиц, занимающихся частной практикой 182 1 01 02080 01 1000 110 – 182 1 01 02080 01 3000 110 НДФЛ с доходов от участия в организации в качестве акционера, которые получены в виде дивидендов (в части суммы не более 650 000 рублей) 182 1 01 02130 01 1000 110 – 182 1 01 02130 01 3000 110 НДФЛ с доходов от участия в организации в качестве акционера, которые получены в виде дивидендов (в части суммы, превышающей 650 000 рублей) 182 1 01 02140 01 1000 110 – 182 1 01 02140 01 3000 110 НДФЛ, перечисляемые налоговыми агентами, определенными Правительством и распределяемыми между субъектами РФ (исключая доходы, указанные в ст. 227, 227.1 и 228 НК, а также доходы в виде дивидендов) 182 1 01 02010 01 1010 110 – 182 1 01 02010 01 3010 110 НДФЛ, перечисляемые налоговыми агентами, определенными Правительством и распределяемыми между субъектами РФ в части суммы налога более 650 000 рублей с дохода свыше 5 млн рублей (исключая налог с сумм прибыли КИК, а также НДФЛ с дивидендов) 182 1 01 02080 01 1010 110 – 182 1 01 02080 01 3010 110

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Как исправить КБК в платежном поручении и уведомлении по НДФЛ

В связи с изменениями в уплате НДФЛ существенно возросло количество ошибок в платежных поручениях и уведомлениях.

Если собственник компании или ответственное лицо в уведомлении поставил неправильный КБК или направил уведомление с кодом бюджетной классификации по налогу, который уплачивается без уведомления, то придется делать новое уведомление. В нем надо указывать правильный КБК, сумму и ОКТМО, а потом отправлять в ФНС.

Если в уведомлении завышена сумма налога — нужно подать новое, с уточнениями. В нем необходимо указать тот же КБК и реквизиты, но проставить корректную сумму НДФЛ. На основании уточненного уведомления излишки будут возвращены на ЕНС. Затем подайте заявление о зачете или возврате. Отдельно подавать заявление на отмену зачета переплаты по налогу — не нужно.

Если сумма занижена, также необходимо подать уточненное уведомление в налоговую инспекцию.

Чтобы исправить сумму налога в платежке-уведомлении, необходимо подготовить:

при переплате — уведомление об исчисленных суммах;

при занижении суммы — платежное поручение со статусом 02.

То есть, при переплате нужно подать стандартное уведомление с корректной суммой, при недоплате — просто оформить новую платежку на неуплаченную сумму.

После того, как ФНС отразит уведомление в системе, переплата будет возвращена на ЕНС. После подачи соответствующего заявления средства можно зачесть или вернуть. Но в будущем организация больше не сможет подавать платежные поручения взамен уведомлений. Допускается только оформление уведомлений по данному виду налога. КБК по НДФЛ для уведомлений в 2024 году указаны в таблицах выше.

На какие КБК перечислять пени

Начисление пени осуществляется за каждый календарный день просрочки со дня недоимки по день исполнения совокупной обязанности. Начисляют пени на совокупную задолженность на ЕНС. При этом разделения на отдельные взносы и налоги нет согласно ст. 75, п.3 НК. Начисляют пени только на сумму неуплаченной задолженности. При подаче уточненного уведомления пени начисляют с превышения недоимки над положительным сальдо ЕНС.

Для уплаты пени по взносам и налогам в ФНС перечисляют ЕНП на ЕНС, то есть, в данном случае действует КБК ЕНС — 182 0 10 61201 01 0000 510. При этом оформлять отдельные платежные поручения не нужно. Налоговые органы зачтут положительное сальдо ЕНС в счет уплаты взносов и налогов, а впоследствии и пени согласно ст. 45, п. 8 НК. Таким образом, пени зачитывают в третью очередь после недоимок и текущих платежей.

КБК для перечисления штрафов

Штрафы тоже перечисляют в составе ЕНП. Если сальдо ЕНС отрицательное или недостаточно положительного сальдо для зачисления платежей, то ЕНС необходимо пополнить посредством направления платежного поручения с указанием реквизитов ЕНП.

Конкретно для штрафов по налогам и взносам в 2024 году указывать специальные КБК в платежных поручениях не нужно. Также не нужно подавать уведомления о начислении штрафов — в ФНС уже есть суммы, которые необходимо зачесть в счет положительного сайта ЕНС.

Штрафы за неуплату, недоплату или несвоевременную уплату НДФЛ, который удержан налоговым агентом, составляет 20% от суммы налога, который не перечислили в срок — это указано в статье 123, п. 1 НК. При просрочке налоговому агенту начисляют пени, при этом должностных лиц организации могут привлечь как к административной, так и уголовной ответственности.

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