Как подготовиться к камеральной налоговой проверке

Камеральную проверку проводят для всех организаций и предпринимателей, и под нее подпадают все налоги: НДС, на прибыль, по УСН и многие другие. Рассказываем, как к ней подготовиться и в какие сроки она проходит.

Как проходит камеральная налоговая проверка

Камеральная налоговая проверка — это проверка налоговой отчетности бизнеса: деклараций и расчетов. Она проверяет:

сданы ли все необходимые отчеты;

соблюдены ли сроки предоставления декларации;

есть ли в отчетности ошибки, опечатки или несоответствия;

соблюдены ли контрольные соотношения;

обоснованы ли заявленные налоговые льготы.

На первом этапе проверка проводится автоматически. Система сверяет логические равенства и неравенства между показателями в отчетах и декларациях и выявляет ошибки.

Если несоответствия обнаруживаются, к проверке подключается инспектор. Он анализирует расхождения и направляет налогоплательщику требование о предоставлении документов или пояснений. В некоторых случаях запрос может сформировать и сама система.

Камеральную проверку не проходят организации, которые в отчетном периоде подключились к системе налогового мониторинга. Но если они досрочно отключились от системы менее чем за три месяца со дня представления декларации, проверки на них распространяются (п. 1.1 ст. 88 НК).

Сроки проведения проверки

Основание для проверки — предоставление налогоплательщиком налогового расчета или декларации, в том числе уточненной. О начале проверки налоговая не обязана предупреждать.

Стандартный срок проверки — три месяца со дня, следующего за днем представления налоговой декларации. Если организация иностранная, срок проверки увеличивается до 6 месяцев (п. 2 ст. 88 НК).

Все то время, что длится проверка, налоговая может запрашивать документы и пояснения у налогоплательщика. После истечения срока делать этого они не в праве.

Документы, которые могут запросить при проверке

Если потребуется, налоговики вправе при проверке запросить дополнительные документы у самого налогоплательщика, его контрагентов и третьих лиц, вызвать на допрос свидетелей, а также осмотреть документы и предметы самостоятельно или с привлечением переводчика и эксперта.

Во многих случаях налоговиков интересуют документы, связанные с определенным налогом, контрагентом или сделкой. Для подробной проверки они могут запросить счета-фактуры, товарные накладные и другие документы, причем как один конкретный договор, так и все документы за период (например, все счета-фактуры за II квартал 2023 года).

На требования предоставить документы у налогоплательщика есть 10 рабочих дней (п. 3 ст. 93 НК). При этом, если их предоставить невозможно, налогоплательщик обязан уведомить об этом на следующий день после получения запроса (абз. 2 п. 3 ст. 93 НК).

Если требование о предоставлении пояснения налоговая направила по ТКС, у компании есть 6 рабочих дней, чтобы отправить в ИФНС квитанцию о приеме. С даты отправки квитанции начинает отсчитываться срок для ответа на само требование.

При нарушении сроков налоговая начисляет штраф — 200 рублей за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК). Если документы не предоставить, компания также заплатит штраф — 10 000 рублей (п. 2 ст. 126 НК).

Дополнительные документы могут потребоваться только в описанных в законе случаях (п. 8.1–8.9, п. 9 ст. 88 НК), и они будут относиться только к проверяемым налогам:

при сверке деклараций по НДС у налогоплательщика и его контрагента могут запросить счета-фактуры, первичные и иные документы;

при проверке декларации по НДС, где заявлены вычеты, предусмотренные п. 4.1 ст. 171 НК могут запросить документы, подтверждающие обоснованность применения вычетов;

при проверке расчета по страховым взносам могут истребовать документы, подтверждающие обоснованность отражения не подлежащих обложению взносами сумм и применения пониженных тарифов;

при проверке декларации по налогу на прибыль, в которой заявлен инвестиционный вычет, могут требовать подтверждающие документы;

при проверке уточненной декларации могут запросить документы, подтверждающие внесение изменений в ранее поданные сведения.

Скачайте бланк и образцы возражения на решение инспекции Решение, принятое по результатам камеральной налоговой проверки, можно оспорить. Проверьте, соответствует ли акт с решением прописанной в законе форме, и составьте обоснованное возражение. Получить

Подготовка к камеральной налоговой проверке

Чтобы проверка прошла в положенные сроки, без дополнительных требований документов и подачи уточненных деклараций, к ней необходимо подготовиться.

Сразу оформляйте все необходимые документы

Составляйте и подписывайте документы в момент совершения операции, и не забывайте оставлять у себя копии. Каждая операция с контрагентом должна быть документально оформлена, и у вас должна быть возможность ее подтвердить.

Очень важно сохранять оригиналы документов, особенно счетов-фактур. Минфин разрешает подтвердить вычеты НДС на основе скан-копии, но только в качестве исключения (письмо Минфина от 22.04.2020 № 03-01-10/32570). Не рискуйте: налоговая может отказать в вычете.

Читайте также: Как принять услуги, чтобы не остаться в долгу у подрядчика.

Проверяйте полномочия подписывающего лица

Если документы со стороны контрагента подписывает не генеральный директор, сразу проверяйте документы, подтверждающие право на подпись: доверенность или приказ. Они должны действовать в тот период, когда он отдает вам документы.

В противном случае документы могут не пройти проверку, и налоговая выпишет штрафы и доначисления.

Используйте системы ЭДО

Работа с контрагентами через электронные системы отчетности упростит сбор и хранение документов.

Декларации и расчеты в налоговую мы также рекомендуем подавать через электронные сервисы. Это позволит проверять контрольные соотношения в отчетности еще до ее сдачи в налоговую, и успешно проходить проверку.

Читайте также: Как выбрать ЭДО и не ошибиться: плюсы и минусы систем.

Последствия проверки

Если за время камеральной проверки не обнаружилось ошибок, она завершается без дополнительных уведомлений. Исключение — камеральная проверка, которая проводилась по декларации НДС с заявлением о возмещении налога. В течение 7 дней после проведения проверки инспекция отправит письмо о том, проверка проведена и нарушений не обнаружено.

Однако если нарушения все-таки есть, в течение 10 рабочих дней составляется акт с описанием всех выявленных ошибок и решением инспекции. Не позднее 5 рабочих дней с даты составления он вручается представителю организации под расписку или отправляется заказным письмом.

В случае, если инспекция не составила акт, итоги проверки можно оспорить по суду (постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 12.11.2009 № А53-5911/2009, Московского округа от 23.09.2009 № КА-А40/8182-09-2, Западно-Сибирского округа от 29.02.2008 № Ф04-1205/2008 (1103-А02-25)).

Вместе с актом инспекторы должны передать и приложения к нему — доказательства выявленных нарушений (письмо ФНС от 22.05.2012 № АС-4-2/8356, решение ВАС от 24.01.2011 № ВАС-16558/10). Если приложений нет или в них не хватает сведений, это только может стать основанием оспорить решение (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 08.07.2013 № А53-28709/2012).

В ответ на решение в акте организация может составить письменное возражение и передать его в инспекцию в течение месяца со дня получения акта. Если к акту налогоплательщик получил дополнения, времени их оспорить будет меньше — 15 рабочих дней.

Возражения необходимо составить в письменном виде, в произвольной форме. Укажите, с какими пунктами акта или дополнения к акту не согласны, обоснуйте позицию подтверждающими документами, при необходимости сошлитесь на официальные разъяснения Минфина и судебную практику.

После получения возражений руководитель налогового органа в течение 10 дней принимает решение: назначить дополнительные мероприятия налогового контроля, оставить решение прежним или изменить его.

Полученное решение можно обжаловать в УФНС или в арбитражном суде. Для апелляционной жалобы в УФНС у вас будет месяц после решения камеральной проверки. Если вы не успели, можно подать в УФНС обычную жалобу — в течение года.

Поможем пройти проверку или оспорить ее решение Поможем навести порядок в документах и проходить проверки без последствий. Если решение уже вынесено - поможем составить обоснованное возражение Подготовиться

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KQGHx