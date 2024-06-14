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ПСН

Закрыли один из двух магазинов: можно ли пересчитать патент

Разбираемся, что делать, если за время действия патента показатели бизнеса на патенте изменились: когда и в каких случаях можно вернуть часть затрат, и что для этого нужно сделать. 
Закрыли один из двух магазинов: можно ли пересчитать патент
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Особенности и ограничения патента

Патент позволяет снизить до минимума затраты ИП на ведение бухгалтерского учета и налогообложения. Главное — оплатить стоимость патента, которая рассчитывается, исходя из потенциального дохода.

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 У патента есть свои ограничения:

  • количество сотрудников не более 15 человек;

  • совокупный доход с начала года не более 60 000 000 рублей;

  • вид деятельности, подходящий для патента;

  • соблюдение других ограничений, в том числе региональных.

В частности, в рамках патента нельзя вести торговлю только онлайн, без офлайн-магазинов, или использовать торговый зал больше 150 квадратных метров, или держать в таксопарке более 20 автомобилей.

Стоимость патента можно рассчитать на сайте ФНС. Она зависит срока, на который он выдается (любой срок в пределах года), от вида деятельности, особенностей региона, количества работников, площади торгового зала и других показателей. Чем больше предполагаемый оборот бизнеса, больше сотрудников и торговых точек, тем выше стоимость патента.

За время действия патента показатели бизнеса могут измениться: сотрудников станет меньше, некоторые магазины или кафе закроются. В некоторых случаях разницу можно вернуть. 

В каких случаях можно рассчитывать на уменьшение патента

Стоимость патента можно пересчитать, если изменились физические показатели бизнеса или снизился потенциально возможный годовой доход. 

Уменьшение количества сотрудников 

Количество сотрудников не всегда напрямую влияет на размер патента: это зависит от особенностей бизнеса и региональных ограничений. Например, если вы занимаетесь торговлей, то стоимость патента зависит от площади торгового зала, и количество сотрудников не имеет значения. 

В некоторых случаях стоимость патента устанавливается для диапазона сотрудников: для 4–5 работников она выше, чем для 2–3. Пока вы остаетесь в рамках диапазона, стоимость не пересчитывается.

Если вы провели сокращение штата, и стоимость патента изменилась, отправьте в ИФНС заявление в произвольной форме и заявление на новый патент. Это необходимо сделать за 10 рабочих дней до начала деятельности с измененными физическими показателями. Инспекторы выдают новый патент, а стоимость ранее выданного пересчитают в меньшую, поскольку ИП не доработал весь срок, указанный в патенте.

Если сотрудников становится больше, чем указано в патенте, и это влияет на его стоимость, необходимо приобрести дополнительный патент к уже действующему на разницу в численности работников. Альтернатива этому — закрыть действующий патент и открыть новый. 

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Сокращение количества торговых точек

Если ИП, например, получил патент на пять помещений, сдаваемых в аренду, но в процессе деятельности два из них продал, стоимость годового патента можно пересчитать. Те же правила касаются количества точек общепита, объема таксопарка и других физических показателей.

Чтобы уменьшить платеж, отправьте заявление в ИФНС, и запросите новый патент. При подаче заявления на патент с новыми показателями сообщите в ИФНС сведения об имеющемся патенте — номер и дату выдачи (письмо ФНС от 12.07.2019 № БС-4-3/13610).

Стоимость патента не пересчитывают, если ИП не получал доходы, сработал с убытком или не вел деятельность. Причины «простоя» не имеют значения. Например, если ИП был вынужден закрыть объект торговли из-за карантинных ограничений или по другим обстоятельствам, независимым от ИП, налоговый платеж по патенту уменьшить нельзя (письмо Минфина от 09.12.2021 № 03-11-11/100182).

Если физические показатели бизнеса у ИП увеличатся, патент будет действовать только для старых адресов. Для остальных налоги придется платить по ОСНО, если ИП не использует в дополнение к патенту льготные режимы налогообложения.  

Изменение потенциально возможного годового дохода

Потенциально возможный годовой доход — это региональный показатель, который утверждается ежегодно. При этом пока в регионе не выйдет закон об изменении показателя, буду действовать старые ставки. 

ИФНС считает стоимость патента, исходя из размера потенциально возможного годового дохода на дату начала действия патента. Но при изменении показателя потенциально возможного годового дохода стоимость патента может измениться.

Если в регионе выходит закон об изменениях на следующий год, с 1 января, ИФНС считает стоимость патента с учетом будущего размера потенциально возможного дохода, даже если на дату выдачи патента поправки не вступили в силу. 

Однако если ИП уже получил патент, и только после этого размер показателя уменьшился, ИФНС обязана пересчитать его стоимость и оформить новый патент с уточненной суммой (письмо ФНС от 26.11.2021 № СД-4-3/16553). Если же показатель в регионе увеличится, сумму налога не пересчитывают и патент с обновленными данными не выдают.

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