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ПСН

Патент — самая простая система налогообложения для ИП

На патентной системе предприниматель может спокойно работать, не задумываясь о ведении бухгалтерского учета и подаче годовой декларации. Разбираемся, в каких случаях можно применять ПСН.
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Патент — самая простая система налогообложения для ИП
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Особенности системы

Патент — это документальное разрешение заниматься выбранным видом деятельности в указанном регионе. Документ приобретается до начала работы на срок от одного месяца до года. Перейти на патент могут только предприниматели.

Плюсы использования ПСН:

  • простое ведение учета;

  • можно совмещать с другими системами налогообложения, например, с УСН или ОСНО (гл. 26.5 НК);

  • предприниматели освобождены от подачи годовой декларации;

  • перейти на патент можно в любой момент;

  • ИП могут использовать труд наемных работников;

  • сумма налога не зависит от оборота;

  • разрешено уменьшать сумму платежа по патенту за счет страховых платежей.

Минусы системы:

  • есть запрещенные сферы труда;

  • разрешено привлекать не более 15 наемных сотрудников, включая договоры ГПХ;

  • на каждое направление деятельности понадобится отдельный патент;

  • максимальный годовой оборот должен составлять не более 60 млн рублей.

Кому подойдет ПСН

На патентной системе разрешено более 60 видов деятельности, например, продажа продовольственных и промтоваров, общепит, различные формы услуг. Полный список размещен на сайте ФНС. 

Кому нельзя применять патент:

  • рознице и общепиту с залом больше 150 кв. м;

  • оптовым продавцам;

  • изготовителям и продавцам маркированных товаров;

  • перевозчикам пассажиров, чей автопарк насчитывает свыше 20 машин;

  • предпринимателям, участвующим в обороте полезных ископаемых;

  • участникам финансовых рынков.

С 1 января 2023 года применять патент не могут также производители и продавцы ювелирных изделий.

Кроме вышеуказанных случаев, региональные органы власти могут ограничивать другие направления бизнеса в области. Поэтому до начала работы необходимо проконсультироваться в налоговой инспекции о действующих ограничениях.

Важно! Если законом региона изменен перечень видов деятельности, то ранее выданные патенты продолжают действовать до конца указанного в них срока.

Как ИП перейти на патент

Для перехода на патентную систему налогообложения необходимо предоставить заявление в районную налоговую за 10 дней до выбранной даты. Например, для работы с 1 января 2024 года документы подаются не позже 20 декабря 2023. 

Скачать бланк заявления на выдачу патента.

Закон не ограничивает способы подачи заявления: персонально или с помощью доверенного лица, почтой или в электронном виде. ИП имеет право оформить патент в любом регионе РФ, независимо от места регистрации. Для этого нужно подать заявление в районную или городскую налоговую инспекцию выбранного города. 

Оформить патент можно одновременно с регистрацией физического лица в качестве ИП. В этом случае патент начнет действовать с даты получения свидетельства о государственной регистрации. 

Предприниматели на УСН имеют право перейти на патент по отдельному виду деятельности в течение года. В этом случае у ИП сохраняется обязанность по предоставлению декларации по УСН по окончании налогового периода, в том числе и при отсутствии дохода.

Важно! Предприниматель может добровольно или по требованию налоговой отказаться от патента. В этом случае вновь вернуться на ПСН по данному направлению он сможет только со следующего года.

Когда патент не выдадут 

Налоговая в течение 5 дней обязана либо выдать патент предпринимателю, либо предоставить мотивированный отказ. В каких случаях ФНС вправе отказать в выдаче патента:

  • выбранная сфера бизнеса не попадает в число разрешенных для патента;

  • период работы в заявлении не соответствует интервалу от 1 до 12 месяцев;

  • предприниматель утратил право на использование патента в течение года;

  • у плательщика числится задолженность за применение патента;

  • неверно или не полностью заполнено заявление.

Кстати, данный перечень не предусматривает отказ за нарушение срока подачи заявления. Поэтому, если заявление о начале работы на ПСН поступило в ИФНС меньше чем за 10 дней до начала работы, инспектор может рассмотреть обращение и выдать патент с даты, указанной в заявлении (письмо ФНС от 23.12.2021 г. №СД-4-3/18113@).

Если предприниматель получил патент, но решил отказаться от него до начала срока действия, ему достаточно уведомить ИФНС заявлением в простой форме.

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Расчет патента

Для расчета применяется фиксированная ставка 6% по отношению к предполагаемому доходу предпринимателя. Стоимость патента не зависит от оборота и рассчитывается по справочникам потенциального дохода ИП, установленным для каждого региона. Для расчета возможного дохода предпринимателя ФНС учитывает факторы, влияющие на оборот бизнеса, например:

  • количество сотрудников — патент будет дорожать с каждым нанятым работником;

  • площадь зала магазина или кафе;

  • количество машин в автопарке перевозчика;

  • грузоподъемность транспорта.

Пример. Определим стоимость патента в Воронеже на 2023 год для мастера по ремонту обуви с одним сотрудником. Патент выдается на год, сумма максимального дохода по справочнику составляет 180 000 рублей.

180 000 х 6% = 10 800 руб.

Стоимость патента для ИП на 2023 год на один и тот же вид деятельности в разных областях существенно отличается. Например, обувной мастер в Краснодаре заплатит за такой же патент  71 040 рублей.

Рассчитать сколько будет стоить патент можно на сайте ФНС.

В случае, если размер потенциального дохода в регионе был уменьшен законом в период действия патента, то ИФНС обязана пересчитать сумму налога и выдать патент с уточненной суммой. 

Оплата патента и других налогов

В 2023 году патент ИП оплачивается в виде единого налогового платежа. 

Срок оплаты патента зависит от периода действия документа. Если патент выдан на срок менее 6 месяцев, то вся сумма уплачивается не позднее даты окончания патента. Если патент для ИП выдан на срок от 6 до 12 месяцев, сумма выплачивается двумя частями: треть платежа — в течение 90 дней с момента выдачи патента, остаток — максимум в последний день действия документа.

В случае, когда предприниматель прекращает деятельность и отказывается от патента, перерасчет суммы производится в течение 20 дней со дня снятия с учета. Если у предпринимателя осталась задолженность по ПСН, налоговая направляет документ о взыскании налога и штрафа.

Кроме выплаты патента, предпринимателю необходимо уплатить взносы на социальное страхование. В 2023 году выплаты на патентной системе налогообложения для ИП составили:

  1. Взносы за себя. В 2023 году предприниматели платят за себя фиксированную сумму взносов за себя — 45 842 рубля.

  2. ИП с работниками также платят взносы за сотрудников по единому тарифу — 30%. В 2023 году для субъектов МСП действуют льготные ставки: 30% с выплат в пределах МРОТ и 15% с выплат свыше МРОТ до достижения предельной базы; 15,1% с выплат в пределах МРОТ и 15% с выплат свыше МРОТ после достижения предельной базы.
    Также нужно уплатить в бюджет взносы на травматизм: ставка зависит от вида деятельности — от 0,2% до 8,5%.

Страховые выплаты перечисляются в бюджет не позднее 31 декабря. Срок уплаты фиксированных взносов за 2023 год перенесен на 9 января 2024 года, поскольку 31 декабря объявлен выходным днем.

ИП могут снизить начисление по патенту:

  • на сумму страховых взносов за себя и наемных работников;

  • на платежи выплат по временной утрате трудоспособности работника, которые оплачиваются за счет работодателя;

  • на оплату платежей личного страхования.

Указанные платежи за работников можно применять только к тем сотрудникам, которые заняты в сфере деятельности патента. Налогоплательщики без сотрудников вправе уменьшить сумму налога соразмерно перечисленным взносам, ИП с наемными работниками может снизить выплаты по патенту не более чем на 50%. Если у предпринимателя несколько патентов в календарном году, он имеет право применить страховые платежи ко всем патентам. По итогам календарного года ИП на патенте обязаны до 30 июня следующего года уплатить сумму налога сверх предельной нормы. С дохода свыше 300 000 рублей предприниматель обязан перечислить 1% от суммы. 

Важно! Для исчисления налога берется максимальный доход, указанный в патенте, за вычетом 300 000 рублей.

Если предприниматель совмещает патент и УСН по разным видам деятельности, он обязан вести раздельный учет уплачиваемых страховых взносов по разным режимам. Если расходы невозможно разделить точно, то их распределение происходит пропорционально доходу по каждому режиму для уменьшения налогов.

Отчеты и бухгалтерия на ПСН

ИП на патенте освобождены от подачи годовой декларации, но обязаны учитывать доходы. В день получения денежных средств ИП обязан зафиксировать в книге учета сумму поступлений. Доходы, полученные в натуральной форме, пересчитываются по рыночным ценам.

ИП уплачивают налоги и сборы за наемных работников, а также исполняют обязанности налоговых агентов. Предприниматели на ПСН, у которых оформлены трудовые договоры с работниками, обязаны сдавать отчеты:

Освобождение от налогов

Предприниматели на патенте не платят следующие налоги: 

  • НДФЛ с доходов от деятельности на ПСН;

  • налог на имущество, которое используется в предпринимательской деятельности;

  • НДС, за исключением ввоза товаров на территорию РФ. 

Льготы в патенте для ИП в 2023 году

Для лиц, впервые зарегистрированных как предприниматели, региональные власти установили ставку по патенту в размере 0%. Нулевая ставка предусмотрена для тех, кто оказывает бытовые услуги населению, работает в производстве или связан с наукой. 

Льготная ставка действуют до 2024 года, но воспользоваться ими можно в течение двух календарных периодов. Например, для ИП на патенте, которые зарегистрировались 1 января 2023 года, льготными будут 2 года.

Важно! Между патентами не должно быть перерыва, иначе теряется право на второй патент по льготе. 

Узнать о возможности применения ставки 0% можно в районной ФНС.

Утрата права на использование патента

Если предприниматель превысил максимально допустимый оборот, использовал запрещенный вид деятельности или увеличил количество работников, он обязан в течение 10 дней уведомить ФНС о прекращении ведения деятельности на патенте. Если этого не сделать, налоговая автоматически переведет плательщика на ОСНО и пересчитает налоги.

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Комментарии

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