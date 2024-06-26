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Первая Экспертная Бухгалтерия
Отчетность

Отчеты и платежи июля 2024 года: памятка для руководителя и бухгалтера

В июле нужно перечислить налоги и взносы и сдать отчетность за июнь, II квартал и полугодие. Собрали даты всех отчетов и налогов с учетом переносов из-за выходных.
Отчеты и платежи июля 2024 года: памятка для руководителя и бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Все отчеты июля

Срок

Вид отчета

Кто сдает

до 3 июля

Уведомление об исчисленном НДФЛ за июнь 2024 года

Все работодатели

до 5 июля

Данные о полученных и выплаченных доходах за июнь 2024 года

Организации и ИП, применяющие АУСН

до 8 июля

Корректировка информации о доходах, учитываемых при налогообложении, за июнь 2024 года

Организации и ИП, применяющие АУСН

до 22 июля

Единая упрощенная декларация за полугодие 2024 года

Организации и ИП, которые не ведут деятельность

Уведомление об освобождении от НДС с июля 2024 года

Организации и ИП на ОСНО, которые имеют право не платить НДС

Журнал учета счетов-фактур за 2 квартал 2024 года

Организации и ИП — плательщики НДС

Декларация по косвенным налогам (акцизы и НДС при импорте) за июнь 2024 года

Организации и ИП — плательщики косвенных налогов

до 25 июля

Уведомление об исчисленном НДФЛ за июль 2024 года

Все работодатели

Уведомление об исчисленных налогах за июнь 2024 года

Организации и и ИП, уплачивающие налоги через ЕНП

ЕФС-1 за полугодие 2024 года

Все работодатели

Персонифицированные сведения о физлицах за июнь 2024 года

Все работодатели

Расчет 6-НДФЛ за полугодие 2024 года

Все работодатели

Расчет по страховым взносам за полугодие 2024 года

Все работодатели

Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2024 года

Организации на ОСНО при ежеквартальной отчетности

Декларация по налогу на прибыль за июнь 2024 года

Организации, уплачивающие авансы по фактической прибыли

Декларация по НДС за II квартал 2024 года

Организации и ИП — плательщики НДС

Декларация по НДПИ за июнь 2024 года

Организации — добытчики полезных ископаемых

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Все платежи июля

Срок

Вид платежа

Плательщики

до 1 июля

Страховые взносы с дохода, превышающего 300 000 рублей за 2023 год

ИП, кроме плательщиков НПД

до 5 июля

НДФЛ за июнь 2024 года

Все работодатели

до 15 июля

Взносы на травматизм за июнь 2024 года

Все работодатели

НДФЛ за 2023 год

ИП, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой

до 22 июля

НДС, уплачиваемый при импорте товаров, работ из ЕАЭС, за июнь 2024 года

Организации и ИП — импортеры, вне зависимости от режима

до 25 июля

Налог по АУСН за июнь 2024 года

Организации и ИП, применяющие АУСН

Авансовый платеж по НДФЛ за II квартал 2024 года (ИП)

ИП, применяющие ОСНО

до 29 июля

Авансовый платеж по УСН за полугодие 2024 года

Организации и ИП, применяющие УСН

Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за июнь 2024 года

Организации и ИП-работодатели

НДФЛ за июль 2024 года

Все работодатели

Налог на профдоход за июнь 2024 года

ИП на НПД и самозанятые физлица

Авансовый платеж по ЕСХН за I полугодие 2024 года

Организации и ИП на ЕСХН

Торговый сбор за II квартал 2024 года

Организации и ИП, использующие объекты торговли

⅓ НДС за II квартал 2024 года

Организации и ИП — плательщики НДС

Авансовый платеж по налогу на прибыль за III квартал 2024 года

Компании на ОСНО, уплачивающие налог ежемесячно

Налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги за II квартал 2024 года

Организации-плательщики указанных налогов

Водный налог за 2 квартал 2024 года

Организации и ИП, использующие водные объекты, которые подлежат лицензированию

НДПИ за июнь 2024 года

Организации — добытчики полезных ископаемых

Главное

  • до 1 июля — ИП необходимо отчислить пенсионный взнос с доходов свыше 300 000 рублей за 2023 год.

  • до 29 июля — ИП и организации на УСН обязаны перечислить авансовый платеж по УСН за первое полугодие.

  • до 30 июля — застройщики обязаны опубликовать в ЕИС ЖС на портале НАШ.ДОМ.РФ промежуточную бухгалтерскую отчетность за полугодие.

  • до 31 июля — можно подать в СФР заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер, если вы собираетесь возместить затраты за счет финансовой поддержки СФР. 

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