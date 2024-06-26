Отчеты и платежи июля 2024 года: памятка для руководителя и бухгалтера

Срок Вид платежа Плательщики

до 1 июля Страховые взносы с дохода, превышающего 300 000 рублей за 2023 год ИП, кроме плательщиков НПД

до 5 июля НДФЛ за июнь 2024 года Все работодатели

до 15 июля Взносы на травматизм за июнь 2024 года Все работодатели

НДФЛ за 2023 год ИП, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой

до 22 июля НДС, уплачиваемый при импорте товаров, работ из ЕАЭС, за июнь 2024 года Организации и ИП — импортеры, вне зависимости от режима

до 25 июля Налог по АУСН за июнь 2024 года Организации и ИП, применяющие АУСН

Авансовый платеж по НДФЛ за II квартал 2024 года (ИП) ИП, применяющие ОСНО

до 29 июля Авансовый платеж по УСН за полугодие 2024 года Организации и ИП, применяющие УСН

Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за июнь 2024 года Организации и ИП-работодатели

НДФЛ за июль 2024 года Все работодатели

Налог на профдоход за июнь 2024 года ИП на НПД и самозанятые физлица

Авансовый платеж по ЕСХН за I полугодие 2024 года Организации и ИП на ЕСХН

Торговый сбор за II квартал 2024 года Организации и ИП, использующие объекты торговли

⅓ НДС за II квартал 2024 года Организации и ИП — плательщики НДС

Авансовый платеж по налогу на прибыль за III квартал 2024 года Компании на ОСНО, уплачивающие налог ежемесячно

Налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги за II квартал 2024 года Организации-плательщики указанных налогов

Водный налог за 2 квартал 2024 года Организации и ИП, использующие водные объекты, которые подлежат лицензированию