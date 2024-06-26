Отчеты и платежи июля 2024 года: памятка для руководителя и бухгалтера

Все отчеты июля
Срок
Вид отчета
Кто сдает
до 3 июля
Уведомление об исчисленном НДФЛ за июнь 2024 года
Все работодатели
до 5 июля
Данные о полученных и выплаченных доходах за июнь 2024 года
Организации и ИП, применяющие АУСН
до 8 июля
Корректировка информации о доходах, учитываемых при налогообложении, за июнь 2024 года
Организации и ИП, применяющие АУСН
до 22 июля
Единая упрощенная декларация за полугодие 2024 года
Организации и ИП, которые не ведут деятельность
Уведомление об освобождении от НДС с июля 2024 года
Организации и ИП на ОСНО, которые имеют право не платить НДС
Журнал учета счетов-фактур за 2 квартал 2024 года
Организации и ИП — плательщики НДС
Декларация по косвенным налогам (акцизы и НДС при импорте) за июнь 2024 года
Организации и ИП — плательщики косвенных налогов
до 25 июля
Уведомление об исчисленном НДФЛ за июль 2024 года
Все работодатели
Уведомление об исчисленных налогах за июнь 2024 года
Организации и и ИП, уплачивающие налоги через ЕНП
ЕФС-1 за полугодие 2024 года
Все работодатели
Персонифицированные сведения о физлицах за июнь 2024 года
Все работодатели
Расчет 6-НДФЛ за полугодие 2024 года
Все работодатели
Расчет по страховым взносам за полугодие 2024 года
Все работодатели
Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2024 года
Организации на ОСНО при ежеквартальной отчетности
Декларация по налогу на прибыль за июнь 2024 года
Организации, уплачивающие авансы по фактической прибыли
Декларация по НДС за II квартал 2024 года
Организации и ИП — плательщики НДС
Декларация по НДПИ за июнь 2024 года
Организации — добытчики полезных ископаемых
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Все платежи июля
Срок
Вид платежа
Плательщики
до 1 июля
Страховые взносы с дохода, превышающего 300 000 рублей за 2023 год
ИП, кроме плательщиков НПД
до 5 июля
НДФЛ за июнь 2024 года
Все работодатели
до 15 июля
Взносы на травматизм за июнь 2024 года
Все работодатели
НДФЛ за 2023 год
ИП, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой
до 22 июля
НДС, уплачиваемый при импорте товаров, работ из ЕАЭС, за июнь 2024 года
Организации и ИП — импортеры, вне зависимости от режима
до 25 июля
Налог по АУСН за июнь 2024 года
Организации и ИП, применяющие АУСН
Авансовый платеж по НДФЛ за II квартал 2024 года (ИП)
ИП, применяющие ОСНО
до 29 июля
Авансовый платеж по УСН за полугодие 2024 года
Организации и ИП, применяющие УСН
Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за июнь 2024 года
Организации и ИП-работодатели
НДФЛ за июль 2024 года
Все работодатели
Налог на профдоход за июнь 2024 года
ИП на НПД и самозанятые физлица
Авансовый платеж по ЕСХН за I полугодие 2024 года
Организации и ИП на ЕСХН
Торговый сбор за II квартал 2024 года
Организации и ИП, использующие объекты торговли
⅓ НДС за II квартал 2024 года
Организации и ИП — плательщики НДС
Авансовый платеж по налогу на прибыль за III квартал 2024 года
Компании на ОСНО, уплачивающие налог ежемесячно
Налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги за II квартал 2024 года
Организации-плательщики указанных налогов
Водный налог за 2 квартал 2024 года
Организации и ИП, использующие водные объекты, которые подлежат лицензированию
НДПИ за июнь 2024 года
Организации — добытчики полезных ископаемых
Главное
до 1 июля — ИП необходимо отчислить пенсионный взнос с доходов свыше 300 000 рублей за 2023 год.
до 29 июля — ИП и организации на УСН обязаны перечислить авансовый платеж по УСН за первое полугодие.
до 30 июля — застройщики обязаны опубликовать в ЕИС ЖС на портале НАШ.ДОМ.РФ промежуточную бухгалтерскую отчетность за полугодие.
до 31 июля — можно подать в СФР заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер, если вы собираетесь возместить затраты за счет финансовой поддержки СФР.
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