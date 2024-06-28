10 июля ваша компания может потерять статус МСП. Как остаться в реестре

Уже 10 июля налоговая обновит реестр субъектов МСП. Компании, которые не войдут в реестр, потеряют право на льготы для поддержки малого и среднего бизнеса. Рассказываем, как сохранить статус и можно ли его восстановить.

Что такое реестр МСП

Реестр МСП — перечень малых и средних предприятий, который ведет налоговая. В него автоматически включают компании, которые соответствуют критериям малого и среднего бизнеса по сведениям из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и отчетности по численности сотрудников и годовому доходу:

Среднее предприятие Малое предприятие Микропредприятие Среднесписочная численность работников за предшествующий год до 250 человек до 100 человек до 15 человек Доход за предыдущий год до 2 млрд рублей до 800 млн рублей до 120 млн рублей

Количество сотрудников определяют по среднесписочной численности из отчета РСВ за прошедший год. Доход определяют по поданным декларациям.

Реестр обновляется ежемесячно, 10 числа на основании сведений, имеющихся на 1-е число этого месяца. В него включают новые МСП и исключают те, что прекратили деятельность.

Каждый год, 10 июля, из реестра исключают организации и ИП, которые до 1 июля не подают отчетность, необходимую для реестра — о доходах за предыдущий год и РСВ.

Что будет с теми, кого исключат из реестра

Статус МСП дает право на множество льгот — от упрощенного бухгалтерского учета до субсидий и грантов.

Бухгалтерский учет

Компании и ИП, относящиеся к малому и среднему предпринимательству, в большинстве случаев могут применять упрощенный бухучет и вести отчетность по специальным формам. После потери статуса необходимо будет восстановить бухучет в полном объеме с начала года и сдавать полный комплект отчетов.

Помимо этого, малые и микропредприятия могут вести в упрощенном режиме кассовые операции, и не устанавливать лимит остатка кассы. При потере статуса кассовые операции придется вести по всем правилам — или платить штрафы.

Налоги и взносы

Субъекты МСП применяют пониженный тариф страховых взносов — 15% с выплат, превышающих МРОТ (в 2024 году МРОТ составляет 19 242 рублей). Если потерять этот статус, придется платить по стандартной ставке — 30%.

В некоторых регионах и отраслях действуют льготы для МСП для налогов на УСН, на имущество и транспортного налога.

Льготные кредиты и субсидии

Для компаний в сфере малого бизнеса действует множество программ льготного кредитования, грантов, конкурсов и субсидий как на федеральном, так и на региональном уровне.

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После исключения из реестра уже действующие кредиты и субсидии будут работать, но новые получить не удастся.

Снижение штрафов

При первом административном нарушении компании МСП чаще всего получают не штраф, а предупреждение. При повторных — выплачивают минимальные штрафы, как и ИП.

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Как проверить, есть ли вы в новом реестре

Перейдите в сервис ФНС «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» и введите свои данные:

для юридических лиц — наименование организации или ИНН или ОГРН;

для ИП — ФИО предпринимателя или ИНН или ОГРНИП.

Сервис покажет, с какой даты бизнес является субъектом МСП и к какой категории относится: микро-, малое или среднее предприятие. Если ФНС исключила бизнес из реестра, об этом тоже будет сказано.

Как вернуться в реестр

Если вы опоздали с отчетностью

Сдайте или уточните необходимые отчеты — со сведениями о доходах и среднесписочной численности сотрудников за предшествующий год. Компанию включат в реестр 10 числа месяца, следующего за месяцем представления отчетности.

Если вы подали отчетность вовремя

Сообщите об ошибке на сайте ФНС в разделе «Вас нет в реестре или данные некорректны?».

Введите свой ИНН или ОГРН/ОГРНИП и заполните информацию о компании, а затем сформируйте и отправьте заявление. Отслеживать его статус можно на той же странице, где формировали, во вкладке «Проверить статус заявления». Ответ придет в течение 15 дней.

Если вам придет ответ о том, что отчетность не была сдана, обратитесь через сайт УФНС в разделе «Помощь» → «Обратиться в ФНС России» → «Иные обращения», подайте жалобу и представьте документы, подтверждающие своевременную сдачу отчетов. ФНС рассмотрит жалобу в течение 30 рабочих дней.

Если оба этих способа не помогли, можно обратиться в прокуратуру через сайт genproc.gov.ru и раздел «Интернет-приемная». Оформите обращение и приложите к нему подтверждающие документы, ваши предыдущие обращения и решения по ним. Прокуратура дает ответ в течение 30 календарных дней.

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