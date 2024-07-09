7 дел руководителя в июле: о чем нельзя забыть

В июле порядок подачи заявлений на отсрочку и рассрочку по налогам и взносам, иностранные продавцы и налоговые агенты начинают платить НДС при продаже товаров через зарубежные платформы, изменяется формат оплаты иностранцев в российских компаниях. Есть и другие изменения, которые стоит знать руководителю.

Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, р.xls

Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, р.xls

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, ра.xls

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, ра.xls

Повысить цены на розничную продажу крепкого алкоголя

Нижний порог цен для розничной продажи и закупок алкоголя крепостью свыше 28% с этого июля стал выше.

Новые минимальные цены для закупки у перепродавца алкоголя объемом 0,5 л (с учетом НДС и акциза):

водка крепостью 37-40% включительно — 256 ₽;

бренди — 327 ₽;

коньяк — 450 ₽.

Для розничной продажи:

водка крепостью 37%-40% включительно — 299 ₽;

бренди — 403 ₽;

коньяк — 566 ₽.

Занижение цен грозит штрафами компании до 100 000 ₽, должностному лицу — до 50 000 ₽ и дисквалификацией на срок до 3 лет. Кроме того, Росалкогольтабакконтроль или региональное ведомство может аннулировать лицензию на производство и оборот алкоголя.

Изменения не затрагивают импорт и экспорт.

Принять участие в эксперименте по маркировке

С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года пройдут эксперименты по маркировке:

отдельных видов смазочных материалов;

специальных автомобильных жидкостей;

отдельных видов пиротехники;

средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности;

продукции для гражданской обороны и защиты от ЧС.

Участие в нем для производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов добровольное. Однако если вы занимаетесь реализацией товаров в этой сфере, в эксперименте лучше принять участие: это позволит протестировать технологию нанесения QR-кодов на продукцию и подобрать оптимальное оборудование. Коды маркировки будут предоставляться бесплатно.

Вывод из оборота (в том числе продажа) отдельных предметов немаркированной одежды продлен: ее можно продавать до 14 сентября включительно. Напомним, что прежний крайний срок — 30 июня. Однако если одежда была закуплена до 1 апреля, а таможня выпустила товар позднее, его нужно промаркировать не позднее 31 августа.

Изменить уведомление о зарубежных счетах

Если вы, как налоговый резидент РФ или как представитель компании, будете открывать или закрывать счет за рубежом, вам нужно будет сообщить об этом в налоговую в течение месяца.

Начиная с июля 2024 года, формы уведомлений меняются (приказ ФНС № СД-7-14/349@ от 26.04.2024). Новые формы касаются уведомлений:

Если подать документ по старой форме или нарушить сроки уведомлений, придется заплатить штраф:

ИП или должностному лицу — 5 000–10 000 ₽;

компании — 50 000–100 000 ₽.

Изменить порядок подачи заявления на отсрочку и рассрочку по налогам и взносам

Получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам для компании и ИП с этого июля становится проще.

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С 29 июня лимит долга по налогам, сборам и взносам, при котором можно обращаться в региональное управление ФНС, подняли с 10 до 50 млн ₽. При этом, как и раньше, в течение года налогоплательщик не должен был получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит. За счет этого получение отсрочки проходит быстрее, поскольку решение выносится на уровне региона.

Если долг больше, или плательщик уже получал отсрочку, с заявлением нужно обращаться в межрегиональную инспекцию по управлению долгом. Она выносит решения дольше.

Учесть отмену льготы на НДС для международной перевозки товаров в некоторых случаях

Если вы занимаетесь транспортными или экспедиторскими услугами по перевозке товаров при экспорте и импорте, для вашей компании изменились правила применения НДС.

По общим правилам, для таких услуг действует ставка НДС 0%. Однако с этого июля льгота отменяется, если одновременно выполняются два условия:

перевозка проходит только между пунктами на территории России;

ИП или компания не указаны в качестве одного из перевозчиков в транспортных и товарных документах на экспорт или импорт.

В остальных случаях льгота остается, и для ее подтверждения теперь не обязательна отметка таможенников на перевозочных документах.

Учесть, что при продаже товаров ЕАЭС через маркетплейсы начисляется НДС

С 1 июля зарубежные продавцы из стран ЕАЭС будут уплачивать НДС, если покупатель получает в России товар, заказанный на иностранной площадке. Начисление НДС коснется и налоговых агентов — иностранных или российских посредников, участвующего в расчетах.

Раньше зарубежные продавцы платили НДС только на российских торговых площадках.

Кроме того, с начала июля российские продавцы, отправляющие товары покупателям в ЕАЭС, смогут возместить НДС за 2023 год и первое полугодие 2024 года, уплаченный в ЕАЭС. Возмещение будет возможно, если продавец заплатил налог из своих денег и не выставлял его покупателям. Вычет можно заявить в декларации за третий и четвертый кварталы 2024 года.

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Учесть возросший риск при уклонении от уплаты таможенных платежей

При импорте или экспорте товаров через границу ЕАЭС бизнесу может потребоваться заплатить таможенный платеж и антидемпинговую или компенсационную пошлину. Если ее не платить, бизнесу грозит штраф, который зависит от уровня ущерба для бюджета РФ.

Раньше работали лимиты:

при неуплате более чем на 2 млн ₽ — крупный ущерб, штраф от 100 000 до 500 000 ₽;

при неуплате более чем на 6 млн ₽ — особо крупный, штраф от 300 000 до 500 000 ₽.

С 6 июля 2024 года неуплата свыше 3 млн ₽ будет считаться крупной, а свыше 9 млн — особо крупной (закон № 79-ФЗ от 06.04.2024).

Для отдельных категорий товаров, например рыбы, табака и лесоматериалов, крупный и особо крупный размеры остались прежними — 2 млн и 6 млн ₽ (распоряжение правительства № 1568-р от 20.06.2024).

Изменить подход к найму и оплате работы иностранцев

С начала июля работа с иностранцами без вида на жительство в РФ немного усложнилась.

По решению Верховного суда, иностранцам запрещено выдавать зарплату наличными, даже если они уклоняются от открытия банковского счета (п. 4 обзора, утв. Президиумом ВС 26.06.2024). Запрет действовал и раньше (письмо ФНС от 24.05.2022 № КЧ-19-9/122@), и решение суда его только закрепляет.

Кроме того, незначительно выросли госпошлины за найм иностранцев из визовых стран:

за приглашение на въезд в РФ иностранца — 960 ₽ вместо 800 ₽ за каждого приглашенного;

за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников — 12 000 ₽ вместо 10 000 ₽ за каждого привлекаемого иностранца.

Уже сейчас можно пересмотреть план найма иностранцев на следующий год. В 11 регионах РФ с 2025 года скорее всего сократятся квоты для трудовых мигрантов.

В частности, в Краснодарском крае:

иностранцы будут составлять не более 50% сотрудников от общей численности работников в сфере строительства, сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, в обрабатывающих производствах;

иностранцам будет запрещено работать в розничной торговле на рынках и нестационарных торговых объектах, в перевозках пассажирским и грузовым транспортом.

В Оренбургской области иностранцы не смогут работать в сфере торговли алкоголем, табачной продукцией, в пассажирских перевозках в городском и пригородном сообщении.

Сейчас законопроект о квотах для иностранных работников находится на стадии публичного обсуждения.

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