Как получить отсрочку или рассрочку по налогам: изменения с 2024 года

Рассказываем, при каких условиях можно получить отсрочку налоговых платежей, чем она отличается от рассрочки, и как правила получения отсрочек изменились с 1 января 2024 года.

Право на отсрочку и рассрочку по уплате налогов

Предприниматель, который не может заплатить налоги, взносы и другие платежи в государственный бюджет в установленные законом сроки, может запросить отсрочку или рассрочку платежа. Возможность есть и у тех, кто уже пропустил срок оплаты и должен закрыть задолженность, и у тех, кто должен оплатить взносы в будущем, но уже понимает, что не сможет этого сделать.

Отсрочка предполагает, что платеж нужно будет провести позднее, единовременно, а рассрочка — поэтапно, чаще всего в течение трех лет.

На отсрочку или рассрочку можно претендовать, если:

бизнесу был причинен ущерб в результате стихийного бедствия или технологической катастрофы;

не были предоставлены бюджетные средства, в том числе в счет оплаты оказанных налогоплательщиком услуг (выполненных работ, поставленных товаров) для государственных или муниципальных нужд;

производство или реализация продуктов, или услуг носят сезонный характер;

есть угроза банкротства при единовременной уплате налогов;

налогоплательщик по результатам налоговой проверки не сможет единовременно оплатить налоги (в этом случае может быть рассрочка).

Во всех случаях, кроме стихийных бедствий или несвоевременного поступления бюджетных средств, отсрочку и рассрочку предоставляют с начислением процентов на сумму отсроченного (или рассроченного) долга.

Если невозможность единовременной уплаты сумм налогов установлена по результатам налоговой проверки, проценты начисляют по ставке, равной ключевой ставке Центрального банка, в остальных случаях — по половине ключевой ставки. Они начисляются ежедневно, в процентах годовых, и оплатить их необходимо не позднее следующего дня за днем последнего платежа отсрочки или рассрочки.

Читайте также: Как оптимизировать налоги: 30 реальных способов и 5 вредных советов.

Когда в налоговой отсрочке и рассрочке откажут

В некоторых случаях в отсрочке или рассрочке могут отказать, даже если для нее есть основания.

Ни отсрочку, ни рассрочку не получится оформить, если:

в отношении налогоплательщика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах;

налогоплательщик обжалует обязательства по уплате налогов и страховых взносов;

налогоплательщик собирается выехать за пределы РФ на постоянное место жительства;

в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки, ИФНС было вынесено решение о досрочном прекращении действия ранее предоставленной отсрочки или рассрочки;

организация находится в процессе ликвидации;

в отношении налогоплательщика возбуждено производство по делу о несостоятельности.

В этом случае не только не будет предоставлена отсрочка или рассрочка, но и уже предоставленные льготы могут быть отменены. Если это произойдет, налогоплательщик получит письменное уведомление в течение трех дней.

Не могут претендовать на отсрочку или рассрочку и налоговые агенты и, в частности, получить отсрочку об уплате НДФЛ для компании-работодателя невозможно. Правила о льготах распространяются только на налогоплательщиков.

Как получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов

Для того чтобы получить отсрочку, налогоплательщик должен подать заявление в налоговую инспекцию в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Скачать бланк заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки.

Скачать образец заполнения заявления.

В заявлении необходимо указать сумму налогов для отсрочки или рассрочки и период их предоставления. Кроме того, необходимо прописать обеспечение выплаты (поручительство, залог или банковскую гарантию) и взять на себя обязательство выполнять новые условия.

К заявлению нужно приложить:

справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый месяц последнего полугода;

справки банков об остатках денежных средств на всех счетах налогоплательщика;

перечень контрагентов-дебиторов налогоплательщика с указанием цен договоров и сроков их исполнения;

документы, подтверждающие наличие оснований предоставления отсрочки или рассрочки (например, акт оценки причиненного ущерба в результате стихийного бедствия или результаты анализа финансового состояния компании).

Помимо этого, нужно приложить документы обеспечения, например, договор поручительства, залога или банковскую гарантию. Если рассрочка нужна по итогам налоговой проверки, то необходимо приложить только банковскую гарантию.

Результаты рассмотрения обеспечения по договору поручительства, залога или гарантии станут известны через 5 рабочих дней, решение о предоставлении отсрочки или рассрочки — в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

Срок рассмотрения заявления может быть приостановлен, но не более чем на 20 календарных дней. При этом, по ходатайству налогоплательщика, на время рассмотрения заявления, налогоплательщику могут приостановить уплату задолженности, указанной в заявлении.

Поможем оформить налоговую отсрочку или рассрочку Подберем решение, проконсультируем, оформим документацию Оставьте контакты, и мы вам перезвоним Отправить

Изменения в получении отсрочки с 2024 года

С 1 января 2024 года в законе об отсрочках и рассрочках появилось несколько новых положений.

Читайте также: Что изменилось в уплате налогов с 2024 года.

Теперь решение об отсрочке или рассрочке принимает региональное УФНС, либо Межрегиональная инспекция по управлению долгом. Все зависит от суммы отсрочки или инвестиционного налогового кредита, которую запрашивает компания:

если сумма в заявлении менее 50 млн рублей, решение принимает УФНС по субъекту РФ по месту нахождения организации;

если более 50 млн рублей, либо у организации уже есть одно выданное ранее, действующее решение о предоставлении отсрочки или рассрочки, инвестиционного налогового кредита, то заявление рассматривает Межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом.

ИФНС на местах будут согласовывать решение о предоставлении льгот с Межрегиональной инспекцией ФНС по управлению долгом, если:

запрошенная сумма более 10 миллионов рублей;

сумма не превышает 10 миллионов рублей, но от компании ранее уже поступало и находится на рассмотрении заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита, по которому решение еще не принято.

Льготы для отдельных категорий бизнеса

Компании из отдельных отраслей могут претендовать на льготы и отсрочки при выплате налогов.

IT-компании

Если организация входит в реестр аккредитованных IT-компаний, доля дохода которых от деятельности в сфере IT превышает 70%, она может претендовать на льготы:

нулевая ставка налога на прибыль;

сниженные страховые взносы 7,6%;

освобождение от уплаты НДС для разработчиков продуктов из реестра российского ПО.

Туристические компании

С 2022 года на пять лет действует освобождение от уплаты НДС. Освобождение действует для отелей, гостиниц и других мест размещения туристов.

Компании в сфере общепита

Компании, относящиеся к сфере общественного питания, освобождены от уплаты НДС, если:

общий объем доходов за год не превышает двух миллиардов рублей;

доля доходов, полученных от оказания услуг в сфере общественного питания, составляет не менее 70% от общей суммы доходов компании;

средние ежемесячные выплаты для сотрудников не ниже среднего уровня заработной платы в предприятиях общепита в соответствующем регионе.

Малые и средние предприятия

Компании, которые выплачивают сотрудникам заработную плату выше уровня МРОТ, могут оплачивать страховые взносы по сниженной ставке — 15%. Если организация вознаграждает членов экипажей судов, она полностью освобождается от уплаты страховых взносов по единому тарифу.

Индивидуальные предприниматели на УСН или патентной системе

Индивидуальные предприниматели сразу после регистрации бизнеса могут получить освобождение от уплаты налогов с дохода, если их деятельность относится к определенной отрасли или региону.

Льготы действуют для ИП, работающих в производстве, науке, социальной сфере, бытовых услугах, на рынке туруслуг, содержат гостевые дома, отели или гостиницы. Точный список льготных сфер деятельности у каждого региона свой, и в некоторых регионах есть ограничения по выручке и численности сотрудников. Узнать, распространяются ли льготы на вашу деятельность, можно на сайте ФНС.

Налоговые льготы действуют до 31 декабря 2024 года. Для ИП на патенте, которые зарегистрировались 1 июля 2023 года, льготными будут 1 год 6 месяцев. Если зарегистрироваться 1 июля 2024 года, останется только 6 льготных месяцев.

Если вы обнаружили, что на вашу сферу деятельности распространяются условия налоговых каникул, но уже внесли авансовые платежи или заплатили налог по итогам года, деньги можно вернуть.

Читайте также: Налоговые каникулы для ИП в 2024 году: как воспользоваться льготой.

Отсрочки мобилизованным бизнесменам

ИП или единственные учредители предприятий, если их призвали на военную службу в рамках мобилизации, имеют право приостановить уплату налогов и взносов и избежать проверок налоговой службы. Отсрочка действует на протяжении всего срока службы и продолжается еще три месяца после его окончания.

Хотите сэкономить в 2024 году? С нами экономия до 40 млн ₽/год на бухгалтере, налогах, штрафах, программисте и 1С Начать экономить

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KTHEp