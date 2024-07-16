₽ Заказать рекламу
Первая Экспертная Бухгалтерия
Учет расходов

Возмещение расходов на предупредительные меры: что и как можно вернуть

До 31 июля можно подать в СФР заявление и вернуть расходы на предупредительные меры: путевки на лечение сотрудников, медосмотры и многое другое. Разбираемся, какие расходы можно вернуть и какие документы для этого понадобятся. 
Возмещение расходов на предупредительные меры: что и как можно вернуть
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

За счет СФР можно вернуть расходы практически на все профилактические меры по предупреждению травматизма: от обучения охране труда до санаторно-курортного лечения. Полный список предупредительных мер размещен на сайте СФР

В том числе в них входит покупка аптечек скорой помощи и средств индивидуальной защиты, проведение обязательных медосмотров и организация лечебно-профилактического питания. 

Объем средств для возмещения

Вернуть расходы можно только в пределах 20%  разницы между начисленными за предыдущий год взносами на травматизм и двумя видами выплат, которые были в том же году. 

Чтобы рассчитать лимит на год, используют формулу:

(Взносы на травматизм за предыдущий год — Пособия по временной нетрудоспособности, в связи с производственным травматизмом — Оплата отпуска на период проезда к месту лечения и обратно) х 20%.  

Процент можно увеличить до 30%, если дополнительные средства пойдут на оплату санаторно-курортного лечения сотрудников, которым осталось пять лет до пенсии по старости.  

Если два предыдущих года работодатель не возвращал расходы на предупредительные меры, и в компании работает менее 100 человек, объем возмещаемых средств рассчитывается за три предшествующих года. При этом сумма не будет выше суммы взносов, уплачиваемых в текущем году, за вычетом пособия на травматизм и оплаты дополнительных отпусков за период лечения и проезда к месту лечения и обратно. 

Документы для возмещения

Для того, чтобы вернуть расходы, нужно подать в СФР документы:

  • заявление;

  • план финансового обеспечения предупредительных мер;

  • копию локального нормативного акта или выписки из него о мероприятиях по улучшению условий и охраны труда. Например, план мероприятий.

Документы можно подать:

  • через Единый портал госуслуг, заверив усиленной квалифицированной электронной подписью, 

  • через МФЦ, 

  • в территориальный орган СФР по месту регистрации;

  • по почте, с подтверждением факта и даты отправления.

Заявление

Заявление нужно подать до 31 июля. Не откладывайте подачу на последний день — это может стать причиной отказа. 

Если вы уже подали заявление и план финансирования, но сумма в нем меньше расчетного лимита, и СФР его уже согласовал, до 31 июля можно подать еще одно.

План

План финансовых мер подают вместе с заявлением. До 20 ноября можно изменить его, и подать в СФР заявление об изменении плана в рамках согласованной суммы и полный комплект документов по изменяемым предупредительным мерам. 

Если окажется, что в план включены расходы не на всю согласованную сумму, об этом можно сообщить в СФР до 10 октября. 

Дополнительные документы

В некоторых случаях, в зависимости от предупредительных мер, могут потребоваться дополнительные документы (приказ Минтруда от 14.07.2021 № 467н).

В частности, для возмещения расходов на путевки на санаторно-курортное лечение сотрудникам, работающим во вредных и опасных условиях труда, необходимо предоставить: 

  • заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников;

  • список работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном акте;

  • копии договоров с организацией, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников, и (или) счетов на приобретение путевок;

  • калькуляцию стоимости путевки.

Если в санаторий направляются сотрудники предпенсионного возраста, то есть, те, кому осталось менее 5 лет до выхода на пенсию, можно не предоставлять заключительный акт врачебной комиссии по итогам обязательных периодических медосмотров работников. Но вместо него понадобятся:

  • копии справок для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у;

  • список работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием СНИЛС и рекомендаций из справок по форме № 070/у.

Если санаторно-курортное лечение организует сторонняя организация или агент по договору, к списку документов нужно приложить копию договора. 

После этого, до 15 декабря, необходимо отправить в СФР: 

  • накладную на путевки;

  • отрывной талон к санаторно-курортной путевке;

  • список работников, прошедших лечение в санаторно-курортных учреждениях;

  • заключительный акт по периодическим медицинским осмотрам;

  • лицензию организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников;

  • финансовые документы, подтверждающие оплату стоимости работ и услуг.

Для возмещения расходов на организацию медосмотров нужно отправить в СФР  копию договора с медорганизацией на проведение медосмотров, расчет стоимости медуслуг и копию списка работников для медосмотра с указанием условий труда по результатам спецоценки. 

После этого до 15 декабря отправьте в СФР:

  • реестр застрахованных, прошедших обязательные периодические осмотры, в бумажном формате и на электронном носителе в формате Excel;

  • акт выполненных работ;

  • заключительный акт по проведению периодического медицинского осмотра;

  • финансовые документы, подтверждающие оплату стоимости работ, услуг.

Получите на электронную почту образец заявления на возврат средств, плана мероприятий и других необходимых документов

Получить материалы

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Срок принятия решения

После подачи заявления СФР принимает решение:

  • за 10 рабочих дней, если сумма взносов на травматизм за предыдущий год составляет 25 млн руб. или меньше;

  • 18 рабочих дней, если она превышает 25 млн руб. или в план финансового обеспечения включены расходы на приобретение приборов, устройств, оборудования для безопасного ведения горных работ.

Решение появляется на официальном сайте СФР. Информацию можно посмотреть по каждой заявке, в том числе, если будет принято отрицательное решение. В случае отказа обязательно будет указана причина.  

СФР отказывает в заявке, если:

  • в заявке содержатся не все необходимые документы;

  • информация в документах недостоверна;

  • на дату подачи заявления есть недоимка по уплате страховых взносов (пени и штрафы).

Кроме того, может прийти отказ, если предусмотренные бюджетом СФР средства на финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма на текущий год полностью распределены.

Отказ можно обжаловать в СФР или у руководителя территориального отделения.

Если до 31 июля вы успели подать документы, и вам пришел отказ, но вы его не обжаловали, заявку можно подать снова.

Возмещение расходов 

СФР возмещает расходы только после того, как работодатель отправит подтверждающие документы о целевом использовании средств.

До 15 декабря необходимо отправить в СФР:

  • возмещении расходов на предупредительные меры;

  • отчет об использовании взносов на травматизм на финансирование предупредительных мер;

  •  подтверждающие расходы документы.

В отчет входят таблицы с суммами расходов на предупредительные меры и количеством сотрудников, с которыми связаны расходы.

Хотите оптимизировать налогообложение в 2024 году?

Возьмем на себя бухгалтерский и налоговый учет, выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8K4zPV

Начать дискуссию

ITCOM
Первичные документы

Порядок перехода на ЭПД в 2024 году

Сегодня электронные перевозочные документы (ЭПД) уже используются наравне с бумажными, а Минтранс планирует в ближайшие годы перевести в «цифру» до 90% документооборота в сфере логистики. Многие компании, в том числе лидеры рынка, предпочли не ждать, когда ЭПД станут обязательными, и перейти на новый стандарт по собственной инициативе. Нужно ли следовать их примеру? Как перейти с бумажных перевозочных документов на электронные? Какие решения может предложить Айтиком? Рассказываем в статье. 

Порядок перехода на ЭПД в 2024 году
Компенсации работникам

Агрегаторы компенсируют ущерб таксистам и курьерам

Цифровые платформы занятости будут обязаны отчислять в компенсационный фонд минимум 3 млн рублей. Из этих средств будут выплачивать деньги курьерам и таксистам, если их права будут нарушены агрегаторами.

Налоги, взносы, пошлины

❗ На мелкие налоговые долги не будут высылать требования

Требование на сумму менее 500 рублей формировать не будут.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Трудовое право

Менеджер маркетплейса на договоре ГПХ отсудила у него 1,3 млн за вынужденный простой

Суд восстановил незаконно уволенную сотрудницу маркетплейса и взыскал с площадки более 1,3 млн рублей за вынужденный простой.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

Все новые правила ведения КУДиР и составления декларации на УСН уже в обновленном курсе «Клерка»

Изменения 2024 года только вступили в силу, а мы уже записали уроки по тому, как с ними работать. Научитесь правильно заполнять КУДиР и декларацию на УСН в соответствии с требованиями налоговой в 2024 году на курсе «Главный бухгалтер на УСН». Вы освоите профессию с нуля, систематизируете и актуализируете свои знания.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
ГдеКурс
Обучение для бухгалтеров

15 курсов бухгалтера для ИП: обучение с нуля

Вести бухгалтерию индивидуального предпринимателя не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Существуют специальные курсы, на которых начинающие предприниматели и будущие бухгалтеры научатся выбирать систему налогообложения и минимизировать риски. А также работать с кассой, платить зарплату, автоматически формировать и сдавать отчетность. 

15 курсов бухгалтера для ИП: обучение с нуля

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

Необлагаемый лимит для НДФЛ с депозитных процентов будет несгораемым для длинных вкладов

НДФЛ с процентов от долгосрочных вкладов будут считать по-новому.

Первая Экспертная Бухгалтерия
Учет расходов

Возмещение расходов на предупредительные меры: что и как можно вернуть

До 31 июля можно подать в СФР заявление и вернуть расходы на предупредительные меры: путевки на лечение сотрудников, медосмотры и многое другое. Разбираемся, какие расходы можно вернуть и какие документы для этого понадобятся. 

Возмещение расходов на предупредительные меры: что и как можно вернуть
Общество

В Таиланд можно отправиться без визы на 60 дней

Временный режим безвизового въезда в Таиланд стал постоянным.

1
BRG

Импортозамещение: решение 1C:ERP — альтернатива SAP в России

Импортозамещение стало ключевым направлением экономической политики России из-за глобальных изменений на мировой арене. Компании стремятся найти надежные и функциональные аналоги иностранным системам управления бизнес-процессами. Одна из таких систем — 1C:ERP, которая предлагает равноценную альтернативу широко известному SAP. 

Импортозамещение: решение 1C:ERP — альтернатива SAP в России
Стандартный вычет

Стандартные налоговые вычеты на детей вырастут в два раза

На второго ребенка родители смогут получить стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 2,8 тысяч рублей, а на третьего и последующего — 6 тысяч.

1
Exnode
Криптовалюта

Лучшие криптообменники Екатеринбурга

Сегодня многие ищут способы купить криптовалюту* в Екатеринбурге, и сделать это можно с помощью крипто-бирж, P2P-сервисов и крипто-обменников. Для тех, у кого в приоритете — анонимность, предпочтительным является последний вариант. Так, криптовалютные обменники не требуют от клиентов никакой другой информации, кроме номеров крипто-кошельков и ников Telegram (для обратной связи с оператором)!

Лучшие криптообменники Екатеринбурга
Законопроекты

За бесплатную раздачу продуктов питания могут отменить НДС и налог на прибыль

Депутаты собираются освободить компании от НДС и налога на прибыль за товары, которые отправили на благотворительность.

1
УСН

Работать на УСН по-простому больше не получится: будут счета-фактуры, книга продаж, декларация НДС

ИП на УСН с доходом в 2024 году более 60 млн рублей автоматически становится плательщиком НДС с первых дней 2025 года. И даже если выбрать ставку 5% без права на вычет, придется оформлять счета-фактуры, формировать книгу продаж и сдавать декларацию по НДС.

Расходы по налогу на прибыль

Как учитывать расходы на обучение сотрудников для налога на прибыль

Если организация отправляет сотрудников на обучение, то, при соблюдении определенных условий, эти расходы можно учитывать при расчете налога на прибыль. Рассказываем, как это сделать.

Как учитывать расходы на обучение сотрудников для налога на прибыль
Платформа ОФД
Отчетность в СФР

ЕФС-1 с Разделом 2 за первое полугодие 2024: как сдать отчет

Отчетность по «травматизму» подается в составе единой формы ЕФС-1. Рассказываем, как сдать отчет за полугодие 2024 года.

ЕФС-1 с Разделом 2 за первое полугодие 2024: как сдать отчет
Аксиоматика
Автоматизация учета

Маршрутизация грузоперевозок программным роботом RPA

Мы разработали программного робота RPA, и… робот превзошел все ожидания нашего заказчика (одна из крупнейших транспортных компаний страны).

Маршрутизация грузоперевозок программным роботом RPA
Инвестиции

Пользователи не могут войти в приложение «Т-Инвестиции»

Клиенты брокера пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Т-Инвестиции».

НДФЛ

Командированные за границу для строительства атомных станций априори будут налоговыми резидентами РФ

Физлица, которые в течение года были в России менее 183 дней, являются нерезидентами РФ. Но есть исключения для ряда случаев. Таких исключений станет больше.

Интересные материалы

Моё дело
Подотчет, командировки

Как оплачивать переработки в командировках: считаем сверхурочные

Если сотрудник в командировке работает в нормальном режиме, оплата рассчитывается по его среднему заработку. Но он может работать в выходные, сверхурочно и в ночное время. Разбираем, как оплачивать сверхнормативное время командированного сотрудника.

Как оплачивать переработки в командировках: считаем сверхурочные