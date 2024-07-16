Возмещение расходов на предупредительные меры: что и как можно вернуть

До 31 июля можно подать в СФР заявление и вернуть расходы на предупредительные меры: путевки на лечение сотрудников, медосмотры и многое другое. Разбираемся, какие расходы можно вернуть и какие документы для этого понадобятся.

За счет СФР можно вернуть расходы практически на все профилактические меры по предупреждению травматизма: от обучения охране труда до санаторно-курортного лечения. Полный список предупредительных мер размещен на сайте СФР.

В том числе в них входит покупка аптечек скорой помощи и средств индивидуальной защиты, проведение обязательных медосмотров и организация лечебно-профилактического питания.

Объем средств для возмещения

Вернуть расходы можно только в пределах 20% разницы между начисленными за предыдущий год взносами на травматизм и двумя видами выплат, которые были в том же году.

Чтобы рассчитать лимит на год, используют формулу:

(Взносы на травматизм за предыдущий год — Пособия по временной нетрудоспособности, в связи с производственным травматизмом — Оплата отпуска на период проезда к месту лечения и обратно) х 20%.

Процент можно увеличить до 30%, если дополнительные средства пойдут на оплату санаторно-курортного лечения сотрудников, которым осталось пять лет до пенсии по старости.

Если два предыдущих года работодатель не возвращал расходы на предупредительные меры, и в компании работает менее 100 человек, объем возмещаемых средств рассчитывается за три предшествующих года. При этом сумма не будет выше суммы взносов, уплачиваемых в текущем году, за вычетом пособия на травматизм и оплаты дополнительных отпусков за период лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Документы для возмещения

Для того, чтобы вернуть расходы, нужно подать в СФР документы:

заявление;

план финансового обеспечения предупредительных мер;

копию локального нормативного акта или выписки из него о мероприятиях по улучшению условий и охраны труда. Например, план мероприятий.

Документы можно подать:

через Единый портал госуслуг, заверив усиленной квалифицированной электронной подписью,

через МФЦ,

в территориальный орган СФР по месту регистрации;

по почте, с подтверждением факта и даты отправления.

Заявление

Заявление нужно подать до 31 июля. Не откладывайте подачу на последний день — это может стать причиной отказа.

Если вы уже подали заявление и план финансирования, но сумма в нем меньше расчетного лимита, и СФР его уже согласовал, до 31 июля можно подать еще одно.

План

План финансовых мер подают вместе с заявлением. До 20 ноября можно изменить его, и подать в СФР заявление об изменении плана в рамках согласованной суммы и полный комплект документов по изменяемым предупредительным мерам.

Если окажется, что в план включены расходы не на всю согласованную сумму, об этом можно сообщить в СФР до 10 октября.

Дополнительные документы

В некоторых случаях, в зависимости от предупредительных мер, могут потребоваться дополнительные документы (приказ Минтруда от 14.07.2021 № 467н).

В частности, для возмещения расходов на путевки на санаторно-курортное лечение сотрудникам, работающим во вредных и опасных условиях труда, необходимо предоставить:

заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников;

список работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном акте;

копии договоров с организацией, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников, и (или) счетов на приобретение путевок;

калькуляцию стоимости путевки.

Если в санаторий направляются сотрудники предпенсионного возраста, то есть, те, кому осталось менее 5 лет до выхода на пенсию, можно не предоставлять заключительный акт врачебной комиссии по итогам обязательных периодических медосмотров работников. Но вместо него понадобятся:

копии справок для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у;

список работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием СНИЛС и рекомендаций из справок по форме № 070/у.

Если санаторно-курортное лечение организует сторонняя организация или агент по договору, к списку документов нужно приложить копию договора.

После этого, до 15 декабря, необходимо отправить в СФР:

накладную на путевки;

отрывной талон к санаторно-курортной путевке;

список работников, прошедших лечение в санаторно-курортных учреждениях;

заключительный акт по периодическим медицинским осмотрам;

лицензию организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников;

финансовые документы, подтверждающие оплату стоимости работ и услуг.

Для возмещения расходов на организацию медосмотров нужно отправить в СФР копию договора с медорганизацией на проведение медосмотров, расчет стоимости медуслуг и копию списка работников для медосмотра с указанием условий труда по результатам спецоценки.

После этого до 15 декабря отправьте в СФР:

реестр застрахованных, прошедших обязательные периодические осмотры, в бумажном формате и на электронном носителе в формате Excel;

акт выполненных работ;

заключительный акт по проведению периодического медицинского осмотра;

финансовые документы, подтверждающие оплату стоимости работ, услуг.

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Срок принятия решения

После подачи заявления СФР принимает решение:

за 10 рабочих дней, если сумма взносов на травматизм за предыдущий год составляет 25 млн руб. или меньше;

18 рабочих дней, если она превышает 25 млн руб. или в план финансового обеспечения включены расходы на приобретение приборов, устройств, оборудования для безопасного ведения горных работ.

Решение появляется на официальном сайте СФР. Информацию можно посмотреть по каждой заявке, в том числе, если будет принято отрицательное решение. В случае отказа обязательно будет указана причина.

СФР отказывает в заявке, если:

в заявке содержатся не все необходимые документы;

информация в документах недостоверна;

на дату подачи заявления есть недоимка по уплате страховых взносов (пени и штрафы).

Кроме того, может прийти отказ, если предусмотренные бюджетом СФР средства на финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма на текущий год полностью распределены.

Отказ можно обжаловать в СФР или у руководителя территориального отделения.

Если до 31 июля вы успели подать документы, и вам пришел отказ, но вы его не обжаловали, заявку можно подать снова.

Возмещение расходов

СФР возмещает расходы только после того, как работодатель отправит подтверждающие документы о целевом использовании средств.

До 15 декабря необходимо отправить в СФР:

возмещении расходов на предупредительные меры;

отчет об использовании взносов на травматизм на финансирование предупредительных мер;

подтверждающие расходы документы.

В отчет входят таблицы с суммами расходов на предупредительные меры и количеством сотрудников, с которыми связаны расходы.

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