Как ИП получить налоговый вычет 

Индивидуальный предприниматель может уменьшить налоговую базу, используя налоговые вычеты — стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные. Разбираемся, как их получить.

Кто может претендовать на налоговые вычеты

Налоговый вычет — это сумма, которую предприниматель может вычесть из налоговой базы, уменьшив сумму платежа. Если право на вычет появилось уже после того, как налог заплатили, сумму можно вернуть. Она не превысит оплаченный налог, и чаще всего ограничена лимитом.

Право на вычет имеют только ИП, которые платят НДФЛ 13% и являются резидентами, то есть, живут в РФ больше 183 дней.

По умолчанию, на вычеты имеют право ИП, использующие ОСНО, поскольку они платят НДФЛ. Предприниматели на спецрежимах освобождены от этого налога и не имеют право на вычеты с доходов от предпринимательской деятельности. Однако если ИП платят НДФЛ с дополнительных доходов, он может с них получить вычет.

Профессиональные вычеты

ИП может получить вычет за расходы, связанные с получением профессионального дохода и подтвержденные документально. Список затрат, подпадающих под вычет, перечислен в гл. 25 НК.

В вычет включаются, в том числе и уплаченные за соответствующий период взносы. Если предприниматель использует в работе имущество и платит имущественный налог, эта сумма также учитывается. Однако профессиональный вычет можно получить только в статусе ИП. Если закрыть ИП, и только после этого продать оборудование для предпринимательской деятельности, вычет использовать будет нельзя.

Без подтверждающих расходы документов ИП на ОСНО может использовать профессиональный вычет в размере 20%.

Стандартные вычеты

ИП могут использовать два стандартных налоговых вычета на доходы от предпринимательской деятельности:

на самого плательщика НДФЛ для отдельных категорий, например, героям Советского союза и РФ, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие;

на детей.

Суммы стандартных налоговых вычетов на детей:

1 400 рублей на первого и второго ребенка;

3 000 рублей на третьего и последующих;

12 000 рублей родителям и усыновителям ребенка с инвалидностью;

6 000 рублей опекунам и попечителям ребенка с инвалидностью.

Если ИП — родитель-одиночка, то вычет удваивается.

Вычет предоставляется на детей до 18 лет. Если они получают образование в учебном заведении на очной форме обучения — до 24 лет.

ИП имеет право на вычет только до того месяца, в котором доход нарастающим итогом с начала года не превысит 350 000 рублей. При этом доход рассчитывается совокупно — как от предпринимательской деятельности, так и от любой другой. На заработок сверх лимита вычет не предоставляется.

Если сумма стандартных вычетов оказалась больше доходов, которые входят в основную налоговую базу, на неиспользованную часть вычетов можно уменьшить доходы:

от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и долей в нем;

в виде имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в дар;

в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению, которые облагаются по ставке 13%.

ИП на спецрежимах, в том числе УСН, не могут получить стандартный вычет в отношении доходов от бизнеса.

Социальные вычеты

К социальным вычетам относятся вычеты на расходы на медицинские услуги, обучение, благотворительность и другие социальные нужды. При этом у разных вычетов есть свои особенности:

вычет на медицинские услуги предоставляются за лечение или оплату лекарств самого ИП, его родителей, детей, супругов;

вычет на образование относится к ИП на очной или заочной форме обучения, его братьям, сестрам и детям до 24 лет — на очной форме;

вычет на благотворительность имеет лимит 25% дохода. Его можно увеличить до 30% при пожертвованиях организациям и НКО, задействованным в сфере культуры.

Лимит для социальных вычетов — 150 000 рублей, кроме вычетов на дорогостоящее медицинское лечение и образование для детей.

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Инвестиционные вычеты

ИП может получить вычеты на доходы от инвестиционной деятельности:

при продаже ценных бумаг, которые обращаются на организационном рынке ценных бумаг, если они находились в собственности более трех лет; при пополнении инвестиционного счета, если ИП в течение года вносит на счет до 400 000 рублей, и действует один договор с брокером из РФ или доверительным управляющим счетом, оформленный минимум на три года после 1 апреля 2014 года; при получении финансового результата по операциям на инвестиционном счету, на все доходы по операциям, при соблюдении тех же условий на заключение договора, что и в пункте выше.

Нельзя применить к основной налоговой базе вычеты:

в размере положительного финансового результата от реализации и погашения ценных бумаг;

сумме положительного финансового результата по операциям на индивидуальном инвестиционном счете.

Применить их можно только к доходам от операций с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, которые формируют отдельные налоговые базы (п. 2.3 ст. 210 НК).

Имущественные вычеты

Вычеты можно использовать при покупке или продаже личного имущества.

Сумма вычета при продаже, который можно получить, зависит от того, как долго имущество было в собственности:

при владении недвижимостью от 5 лет — до 1 000 000 рублей;

при владении недвижимостью или транспортом от 3 лет — до 250 000 рублей.

Лимиты вычетов при покупке недвижимости:

если недвижимость покупается в ипотеку — 3 000 000 рублей по процентам по ипотеке;

если без нее, в том числе под строительство — 2 000 000 рублей.

Вычет 3 000 000 можно получить только один раз по одному объекту. При оформлении вычета в 2 000 000, если ИП его не реализовал в первый раз, то в следующий раз при покупке или строительстве можно воспользоваться остатком.

Особенности вычетов при продаже бизнес-имущества

По общим правилам, при продаже бизнес-имущества имущественный вычет применять нельзя. Однако можно уменьшить на имущественный вычет доход от продажи жилья и транспорта, ранее используемых в бизнесе.

Для расчета суммы вычета используют формулу:

(Сумма документально подтвержденных расходов на приобретение имущества, в том числе понесенных до 2019 года) — (Сумма ранее учтенных расходов на приобретение имущества при применении специальных налоговых режимов или в составе профессиональных налоговых вычетов).

Вычет можно использовать, если имущество находилось в собственности менее установленного срока владения. Если же оно было в собственности минимальный срок и более, то ИП могут не платить НДФЛ с доходов от их продажи (письмо ФНС от 17.01.2019 № БС-3-11/222@).

Как оформить налоговый вычет

Чтобы оформить налоговый вычет, необходимо указать его в декларации НДФЛ и отправить ее в налоговую вместе с пакетом подтверждающих документов.

Если в декларации указано не только право на вычет, но и доходы, ее нужно отправить до 30 апреля следующего за отчетным года. Если же в ней отражены только вычеты, то подавать можно в любое время по окончании отчетного года.

Все вычеты, кроме имущественного, необходимо заявить за тот же год, в котором были понесены подтвержденные расходы. Имущественным же вычетом можно воспользоваться в любой момент, пока не будет превышен лимит. Вычет придет в течение месяца с момента подачи заявления.

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