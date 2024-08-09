Бухгалтерский учет на маркетплейсах: пошаговая инструкция

Разбираемся, какие системы налогообложения подходят для работы на маркетплейсах, а какие — нет, как вести учет в зависимости от нее и работать с отчетностью.

Особенности бухгалтерского учета на маркетплейсах

Популярность маркетплейсов за последние годы постоянно увеличивается, и только за последний год объем продаж на них вырос в полтора раза. В 2023 году объем российского рынка маркетплейсов достиг порядка 6 трлн рублей, а к концу 2024 года, по прогнозам аналитиков Data Insight, превысит 10,8 трлн рублей.

Сейчас маркетплейсы — основная движущая сила онлайн-торговли, и бизнес, развиваясь, неизбежно выходит на продажи через них.

Работать через маркетплейс несложно: он берет на себя весь процесс, от заказа и передачи денег покупателя до доставки продукта по нужному адресу. Однако бухгалтерия остается на стороне предпринимателя.

Агентский договор

В первую очередь продавец заключает с маркетплейсом агентский договор, в рамках которого маркетплейс становится посредником.

Обратите внимание на его условия:

кто доставляет товары покупателям — продавец или маркетплейс;

как оформляется возврат товара и утилизация остатков;

каким будет размер агентского вознаграждения;

какие штрафы предусмотрены за нарушение условий договора.

Учитывайте, что за хранение товаров на своем складе, доставку, возврат и утилизацию площадка берет отдельное вознаграждение.

Кроме того, в договоре будет прописано, от чьего имени будет действовать маркетплейс. Например, «Вайлдберриз» действует от имени продавца, а Ozon от своего имени. Это не значит, что право собственности на продукцию переходит к маркетплейсу: передача товаров и их реализация — не одно и то же.

Выбор системы налогообложения

Продавать товары на маркетплейсе может только юридическое лицо — ООО, ИП или самозанятый — плательщик НПД.

При этом у плательщика НПД не может быть наемных сотрудников, а годовой доход не должен превышать планку в 2,4 миллиона рублей.

ООО и ИП может понадобится сменить режим налогообложения. Работать с маркетплейсами можно только при использовании ОСНО, УСН «Доходы минус расходы» и УСН «Доходы», ЕСХН.

Если у вас патент, вести работу на маркетплейсе не получится, поскольку интернет-торговля не относится допустимым целям патента. Единственный вариант, при котором ИП на патенте может сотрудничать с маркетплейсами — совмещение патента с УСН.

АУСН тоже не подойдет. В рамках этого режима нельзя работать по агентским и комиссионным договорам (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК), а именно его заключают маркетплейсы.

Документооборот

При сотрудничестве с маркетплейсом продавцом остается компания-поставщик, а площадка — это витрина для размещения товаров.

Документооборот на маркетплейсе включает:

Накладные. Продавец собирает транспортную накладную в личном кабинете маркетплейса или через ЭДО и отправляет продукцию на склад площадки.

Акт приемки товаров. Его формирует маркетплейс, принимая товар по накладной, и отправляет продавцу через тот же личный кабинет.

Отчет по итогам периода. В конце периода маркетплейс отправляет продавцу отчет о проданных товарах, доходах и комиссии, и делает расчет.

Документы подтверждают, что участники выполнили свои обязательства по договору.

Чек товара для покупателей формирует маркетплейс, и отправляет через электронную почту или смс. Онлайн-касса продавцу не нужна.

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Ведение учета

Работая с маркетплейсом, фактически продавец реализует товар за свой счет. Маркетплейс занимает роль посредника. Поэтому в работе используются стандартные проводка с разницей только в том, что после доставки товара на склад маркетплейса и до момента вручения клиенту себестоимость товара отражается на счете 45 «Товары отгруженные».

Какие проводки используются:

Дт Кт Описание действия 45.01 41.01 Товар передается для реализации маркетплейсу 90.02 45.01 Списывается себестоимость проданного 60.01 76.09 Отражена комиссия, которую удерживает маркет 44.01 60.01 Посреднические услуги без учета НДС 51 76.09 Перечисляется сумма от маркетплейса за проданные товары (за вычетом вознаграждения маркету)

Учитывайте нюансы:

Вид операции Особенность Название Описание Расчеты с маркетом Субсчет 76.01 Расчеты с агентом за товары Нужны отдельные субсчета, чтобы не путаться, где оплата за проданные товары, а где комиссионные маркета Субсчет 76.02 Расчеты с агентом по вознаграждению Взаимозачет Дт 76.02 Кт 76.01 Взаимозачет Пригодится, если площадка сразу удерживает свою комиссию при переводе средств продавцу

Для тех, кто работает на ОСНО к большинству проводок будут добавляться проводки по учету и отражению НДС.

Особенности учета в зависимости от системы налогообложения

Если компания применяет УСН, учет ведется кассовым методом.

День поступления дохода — это тот день, когда деньги поступили на расчетный счет.

Налоговая база на УСН «Доходы» = (Сумма выручки + Комиссия маркетплейса)*6%.

Налоговая база на УСН «Доходы минус расходы» = (Сумма выручки + Комиссия маркетплейса — Стоимость закупки товара — Страховые взносы — Прочие расходы)*15%.

Если компания применяет ОСНО, учет ведется по методу начисления.

В этом случае день поступления дохода — это день отгрузки товара покупателю со склада маркетплейса. Стоимость товара будет включать НДС.

Налоговая база на ОСНО = НДФЛ 13% (если ИП) + Налог на прибыль 20% + НДС 0%,10% или 20% + Налог на имущество до 2,2% (до 2% если ИП).

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