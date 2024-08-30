7 признаков того, что вы не получаете необходимую бухгалтерскую поддержку

Собственники бизнеса часто надеются на бухгалтера. А что если человек, который распоряжается всеми вашими деньгами, окажется непрофессионалом или просто нечестным? Разбираемся, как понять, что бухгалтер делает что-то не так.

Вы не знаете точную прибыль и убытки своей компании

Владелец бизнеса всегда должен знать, сколько зарабатывает и тратит его компания, и иметь доступ ко всем данным, в том числе к базе 1С. Если бухгалтер отказывается давать доступ, если предоставляет сведения некорректно или с большим опозданием — возможно, бухучет ведется с нарушениями.

Если упустить ситуацию, может появиться кассовый разрыв, и у компании не окажется денег на постоянные расходы, например, аренду или заработную плату сотрудникам.

Мы рекомендуем постоянно держать руку на пульсе. Не стоит контролировать работу постоянно, но если она вызывает у вас сомнения, например, из-за того, что специалист задерживает отчеты или данные выглядят некорректными — закажите аудит. Независимые специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии» проверят ведение бухгалтерского учета и налогообложения и помогут разобраться с отчетностью.

Бухгалтер настаивает на том, чтобы оплачивать счета только самостоятельно

По нашему опыту, в большинстве случаев штатные бухгалтеры редко просят доступ к счету и, тем более, не настаивают на том, чтобы проводить все платежи единолично.

Это не говорит о том, что ваш бухгалтер — непрофессионал и злоумышленник, однако вы должны понимать, что доступ к счету — большая ответственность. Если бухгалтер действительно окажется недобросовестным, то, получив доступ к счету, который никто не проверяет, он может использовать мошеннические схемы.

Чтобы исключить такие ситуации, мы рекомендуем оставить за собой право подписи платежных поручений и обязательно проверять банковские выписки.

Бухгалтер часто сдает уточненную декларацию

Подавать налоговую декларацию, а вслед за ней отправлять уточненную, со скорректированными данными — не запрещено. Периодически уточненку сдают практически все бухгалтеры. По общим правилам, они обязаны подавать такую декларацию, если окажется, что сумма налогов занижена.

Однако если бухгалтер сдает уточненные декларации слишком часто, стоит обратить на это внимание. Некоторые неопытные бухгалтеры не успевают отправлять отчетность вовремя или постоянно допускают ошибки, поэтому и используют возможность скорректировать данные.

Такой подход насторожит налоговую. Она обратит внимание:

на уточненные декларации по НДС;

уточненки с доплатами налогов;

систематическую отправку уточненных деклараций, особенно если бухгалтер несколько раз уточняет данные за один период.

Все это может привести к усиленному контролю со стороны налоговой и назначению налоговой проверки. По данным ФНС, 97% выездных проверок заканчиваются налоговыми доначислениями, и в 2023 году каждая компания в среднем заплатила в бюджет после проверки 63 млн рублей.

Расчет налогов, который делает бухгалтер, ощутимо отличается от того, на что вы рассчитывали

Бухгалтер отвечает за расчет налогов, но вы, как предприниматель, должны понимать, какие налоги и в каком объеме вы платите государству. Вам не нужно рассчитывать точную сумму, но если ваше представление отличается от расчета бухгалтера на порядок — это повод задуматься.

Возможно, вы не учитываете один или несколько важных налогов, а возможно — бухгалтер не учел все расходы бизнеса. Попросите специалиста пояснить цифры: лучше лишний раз перепроверить, чем ошибиться с оплатой налогов, переплатить или получить штрафы.

Бухгалтер уверяет, что есть задолженности, хотя вы были уверены, что они закрыты

Непрофессиональный бухгалтер может опаздывать с оплатой налога, забывать о платежах или отчетности или терять часть закрывающих документов, и не учитывать их при подсчете налогов. Чтобы выяснить, так ли это, стоит провести сверку с налоговой инспекцией. Запросите справку о состоянии расчетов по налогам и сборам через электронные сервисы по сдаче отчетности, личный кабинет налогоплательщика или непосредственно в налоговой инспекции. В электронном виде ее предоставят на следующий день после запроса.

В справке проверьте показатели налогов, пени и штрафов. Если сумма в столбце налога стоит со знаком «+», это указывает на переплату по налогу в бюджет. Сумма со знаком «-» говорит о том, что у налогоплательщика есть долги.

Попросите бухгалтера пояснить долги или переплаты, если они есть. В некоторых случаях, например, при уплате авансовых платежей по УСН, справка иногда показывает переплату. Грамотный специалист сможет это объяснить.

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Бухгалтер не следит за изменениями в законодательстве

Налоговое законодательство постоянно меняется, и корректируются как методы расчета и суммы налогов, так и сроки, и форма отчетности. Квалифицированный специалист следит за изменениями и сразу внедряет их в работу.

Однако некоторые неопытные или непрофессиональные бухгалтеры забывают отслеживать изменения, не успевают к ним подготовиться, и компания получает штрафы. Если вы не уверены в компетентности своего специалиста, мы рекомендуем периодически, например, раз в квартал, спрашивать его, какие изменения в налоговом законодательстве планируются, и как это повлияет на работу вашей компании.

Мы в Первой Экспертной Бухгалтерии не только отслеживаем изменения, но и консультируем руководителей и собственников бизнеса: даем пояснения, составляем чек-листы и инструкции, проводим вебинары с подробным разбором сложных случаев.

На бухгалтера жалуются коллеги

Если работой бухгалтера недовольны из-за того, что он задерживает справки, выписки, отчеты, выплату зарплаты — обратите на это внимание. Из-за этого в команде могут начаться конфликты, а бизнес может получить убытки.

Например, если у бухгалтера не налажено взаимодействие с отделом продаж, менеджеры не будут точно знать дебиторскую задолженность, то есть, понимать, сколько денег должны клиенты. Из-за этого бизнес может недополучить прибыль.

Поговорите со специалистом: возможно, нагрузка на него слишком велика, и нужно увеличить штат. Возможно, за последнее время компания выросла, и бухгалтер перестал успевать в срок из-за возросшего объема работы?

Кроме того, часть задач можно перевести на аутсорс. Команда специалистов Первой Экспертной Бухгалтерии может взять на себя ведение бухгалтерского учета и отчетности, кадровый учет и расчет выплат, воинский учет и защиту персональных данных.

Что отличает хорошего бухгалтера?

Компетентный бухгалтер еще на стадии собеседования четко обозначает свои обязанности и зону ответственности. Он показывает, что нацелен на выполнение возложенных на него задач.

Никогда не отказывается пояснить отчетность, размеры налогов, суммы штрафов или переплат и их причины.

Оптимизирует рабочие процессы, используя новейшие бухгалтерские программы и приложения.

Стремится снижать налоговую нагрузку и не боится предлагать для этого свои рекомендации, проявляя разумную инициативу.

Отслеживает изменения законодательства и оперативно внедряет в работу новые правила и регламенты.

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