Календарь отчетности и платежей на сентябрь 2024 года: все, что нужно знать руководителям и бухгалтерам

Отчеты сентября
Срок
Вид отчета
Кто сдает
до 3 сентября
Уведомление об исчисленном НДФЛ за период с 23.08.2024 по 31.08.2024
Все работодатели
до 5 сентября
Данные о полученных и выплаченных доходах за август 2024 года
Организации и ИП, применяющие АУСН
до 9 сентября
Корректировка информации о доходах, учитываемых при налогообложении, за август 2024 года
Организации и ИП, применяющие АУСН
до 20 сентября
Уведомление об освобождении от НДС с сентября 2024 года
Организации и ИП на ОСНО, которые имеют право не платить НДС
Декларация по косвенным налогам (акцизы и НДС при импорте) за август 2024 года
Организации и ИП — плательщики косвенных налогов
до 25 сентября
Уведомление об исчисленном НДФЛ за период с 01.09.2024 по 22.09.2024
Все работодатели
Персонифицированные сведения о физлицах за август 2024 года
Все работодатели
Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы № ЕФС-1) за август 2024 года
Все работодатели
Уведомление об исчисленных налогах за август 2024 года
Организации и ИП, уплачивающие налоги через ЕНП
Декларация по налогу на прибыль за август 2024 года
Организации и ИП, исчисляющие налог по фактической прибыли каждый месяц
Декларация по НДПИ за август 2024 года
Организации — добытчики полезных ископаемых
Расчет финансового результата инвестиционного товарищества за август 2024 года
Управляющий товарищ инвестиционного товарищества, ответственный за ведение налогового учета, исчисляющий ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
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Платежи сентября
Срок
Вид платежа
Плательщики
до 5 сентября
НДФЛ за период с 23.08.2024 по 31.08.2024
Все работодатели
до 16 сентября
Взносы на травматизм за август 2024 года
Все работодатели
до 20 сентября
НДС, уплачиваемый при импорте товаров, работ из ЕАЭС, за август 2024 года
Организации и ИП импортирующие товары из стран-участниц ЕАЭС
до 25 сентября
Налог по АУСН за август 2024 года
Организации и ИП, применяющие АУСН
до 30 сентября
НДФЛ за период с 01.09.2024 по 22.09.2024
Все работодатели
Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за август 2024 года
Все работодатели
Авансовый платеж по налогу на прибыль за август 2024 года
Организации и ИП, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
Авансовый платеж по налогу на прибыль за III квартал 2024 года
Организации и ИП, для которых отчетным периодом является I квартал, полугодие и девять месяцев, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи
Налога на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за август 2024 года
Организации и ИП, получившие в предыдущем отчетном периоде доход по государственным и/или муниципальным ценным бумагам
1/3 от суммы НДС за II квартал 2024 года
Организации и ИП на ОСНО, налоговые агенты по НДС
Дополнительные взносы на накопительную пенсию за август 2024 года
Работодатель застрахованного лица, уплачивающего дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии
НДПИ за август 2024 года
Организации — добытчики полезных ископаемых
Акциз за март, июнь, август, аванс по акцизу за сентябрь 2024 года
Организации и ИП, являющиеся плательщиками акцизов
Важные моменты
до 25 сентября — подготовьте и сдайте отчеты по налогу на прибыль, НДФЛ и другие уведомления и декларации, чтобы закрыть месяц без нарушений.
до 30 сентября — убедитесь, что все страховые взносы уплачены в срок, проверьте, что авансовые платежи по налогу на прибыль и другим ежемесячным и ежеквартальным налогам произведены, чтобы избежать начисления процентов на недоимку.
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