Календарь отчетности и платежей на сентябрь 2024 года: все, что нужно знать руководителям и бухгалтерам

Срок Вид отчета Кто сдает

до 3 сентября Уведомление об исчисленном НДФЛ за период с 23.08.2024 по 31.08.2024 Все работодатели

до 5 сентября Данные о полученных и выплаченных доходах за август 2024 года Организации и ИП, применяющие АУСН

до 9 сентября Корректировка информации о доходах, учитываемых при налогообложении, за август 2024 года Организации и ИП, применяющие АУСН

до 20 сентября Уведомление об освобождении от НДС с сентября 2024 года Организации и ИП на ОСНО, которые имеют право не платить НДС

Декларация по косвенным налогам (акцизы и НДС при импорте) за август 2024 года Организации и ИП — плательщики косвенных налогов

до 25 сентября Уведомление об исчисленном НДФЛ за период с 01.09.2024 по 22.09.2024 Все работодатели

Персонифицированные сведения о физлицах за август 2024 года Все работодатели

Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы № ЕФС-1) за август 2024 года Все работодатели

Уведомление об исчисленных налогах за август 2024 года Организации и ИП, уплачивающие налоги через ЕНП

Декларация по налогу на прибыль за август 2024 года Организации и ИП, исчисляющие налог по фактической прибыли каждый месяц

Декларация по НДПИ за август 2024 года Организации — добытчики полезных ископаемых