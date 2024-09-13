Как сменить руководителя в ООО по новым правилам: пошаговая инструкция

1. Подпишите решение о смене директора
Принять решение о смене генерального директора должны учредители ООО.
Если собственник ООО один, он должен подготовить и подписать решение о назначении. В нем нужно отразить:
ФИО учредителя,
размер его доли в уставном капитале ООО;
наименование, адрес, ИНН и ОГРН общества;
ФИО прежнего и нового директоров;
дату увольнения прежнего гендиректора и вступления в должность нового (эти даты должны совпадать);
причину увольнения гендиректора.
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Если учредителей у ООО несколько, вопрос об увольнении генерального директора и назначении нового нужно принять на общем собрании.
Не забудьте оповестить о дате собрания заранее. Сделать это нужно не позже, чем за 30 дней до мероприятия, если в уставе ООО не оговорены другие сроки. По умолчанию, если в уставе не прописана другая форма уведомления, участникам собрания нужно отправить заказные письма.
На заседании проведите голосования:
об увольнении действующего генерального директора;
о назначении нового.
По каждому вопросу решение принимается по отдельности, и для принятия решения о смене директора участники собрания должны подать не менее 50% голосов «за».
Обязательно составьте протокол заседания, и отразите в нем те же пункты, что и в единоличном решении, а также:
повестку собрания (как минимум два пункта — прекращение полномочий действующего руководителя и назначение нового и оформление отношений с ним);
сведения о председателе, секретаре и лице, ответственном за подсчет голосов;
результаты голосования по каждому пункту повестки;
информацию об учредителях, не согласных с общим решением, информация о них (по их требованию);
информацию о лице, ответственном за подачу заявления по форме Р13014 и заключение трудового договора с новым директором;
подписи с расшифровкой.
С 1 сентября 2024 года решение об избрании генерального директора ООО обязательно должен подтвердить нотариус (закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ). Исключение — организации, регистрируемые через Банк России и Минюст России.
Если решение принимается на собрании учредителей, он на нем присутствует. Нотариус проводит комплексную правовую проверку: удостоверяется, что на собрании присутствуют лица, у которых есть право голоса, имеется кворум, подсчет голосов проводится корректно, интересы отдельных участников общества не были ущемлены.
После собрания нужно передать ему протокол заседания, либо единоличное решение, если у ООО только один учредитель. Нотариус выдаст официальное заключение и отправит данные в ФНС, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ.
2. Оформите увольнение директора
Процесс увольнения генерального директора проходит так же, как и для любого другого сотрудника:
Подготовьте и зарегистрируйте приказ о прекращении трудового договора по форме № Т-8.
Внесите сведения об увольнении в трудовую книжку директора и его личную карточку по форме № Т-2, если в вашей компании их используют.
Произведите с директором расчет в день увольнения. Перечислите последнюю заработную плату, компенсацию за неиспользованные дни отпуска и другие выплаты, в зависимости от статьи увольнения.
Учитывайте, что с даты принятия решения об увольнении полномочия старого директора теряют силу. Он уже не может заключать от лица общества договоры, нанимать и увольнять сотрудников, подписывать отчетность.
До момента увольнения генеральный директор должен подписать акт о передаче дел. Укажите в нем перечень документов ООО и материальных ценностей, за которые он несет ответственность.
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3. Наймите нового генерального директора в ООО
Перед тем, как нанимать директора, проверьте, не находится ли он в реестре дисквалифицированных лиц ФНС. Если он там — кандидату запрещено занимать руководящую должность. За найм такого специалиста на должность генерального директора компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Процесс оформления на работу проходит по стандартному сценарию:
Подготовьте приказ о назначении. Укажите в нем ту же дату, что и в приказе об увольнении прежнего директора.
Заключите трудовой договор с той же датой.
Внесите запись в трудовую книжку нового директора.
Трудовой договор от имени компании подписывает единственный учредитель ООО или председатель собрания.
После этого новому директору нужно передать оригиналы решения о смене директора, копию трудового договора и приказа, устав ООО, свидетельство ИНН и ОГРН, если они получены до 2017 года, а также листы записи по всем изменениям в ООО.
4. Проверьте смену данных в ЕГРЮЛ
Заявление об изменении ЕГРЮЛ по форме № Р13014 должен подать нотариус на следующий день после передачи ему решения о смене директора.
ФНС вносит новые данные в ЕГРЮЛ в течение 5 дней, а затем присылает уведомление о внесении изменений. Проверьте, правильно ли внесены все сведения. Это можно сделать и онлайн, зайдя на сервис предоставления сведений из ЕГРЮЛ и скачав выписку.
Новый директор полномочен с даты избрания его на должность участниками общества. Но фактически контрагенты могут отказать заключать с обществом договоры за подписью нового директора, если он еще не попал как директор в ЕГРЮЛ.
5. Отправьте уведомление в банк
Информацию о смене генерального директора обязательно нужно передать в банк организации. Без этого новый директор не сможет действовать от имени компании, и его распоряжения будут игнорироваться.
Список документов для подтверждения смены руководства лучше всего уточнить в банке. Скорее всего, понадобится предоставить:
решение о смене директора или протокол заседания;
приказ о назначении директора;
выписку из ЕГРЮЛ.
Кроме того, новому директору потребуется заполнить карточку с образцами подписей и оттиска печати.
6. Сообщите контрагентам
Смена генерального директора повлечет за собой изменение реквизитов ООО, и об этом нужно обязательно известить поставщиков и контрагентов. Для ускорения процессов можно использовать массовую рассылку по всем партнерам, указав в ней новые сведения. Перезаключать договоры с контрагентами при таких изменениях не нужно.
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