Как сменить руководителя в ООО по новым правилам: пошаговая инструкция

Принять решение о смене генерального директора должны учредители ООО.

Если собственник ООО один, он должен подготовить и подписать решение о назначении. В нем нужно отразить:

ФИО учредителя,

размер его доли в уставном капитале ООО;

наименование, адрес, ИНН и ОГРН общества;

ФИО прежнего и нового директоров;

дату увольнения прежнего гендиректора и вступления в должность нового (эти даты должны совпадать);

причину увольнения гендиректора.

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Если учредителей у ООО несколько, вопрос об увольнении генерального директора и назначении нового нужно принять на общем собрании.

Не забудьте оповестить о дате собрания заранее. Сделать это нужно не позже, чем за 30 дней до мероприятия, если в уставе ООО не оговорены другие сроки. По умолчанию, если в уставе не прописана другая форма уведомления, участникам собрания нужно отправить заказные письма.

На заседании проведите голосования:

об увольнении действующего генерального директора;

о назначении нового.

По каждому вопросу решение принимается по отдельности, и для принятия решения о смене директора участники собрания должны подать не менее 50% голосов «за».

Обязательно составьте протокол заседания, и отразите в нем те же пункты, что и в единоличном решении, а также:

повестку собрания (как минимум два пункта — прекращение полномочий действующего руководителя и назначение нового и оформление отношений с ним);

сведения о председателе, секретаре и лице, ответственном за подсчет голосов;

результаты голосования по каждому пункту повестки;

информацию об учредителях, не согласных с общим решением, информация о них (по их требованию);

информацию о лице, ответственном за подачу заявления по форме Р13014 и заключение трудового договора с новым директором;

подписи с расшифровкой.

С 1 сентября 2024 года решение об избрании генерального директора ООО обязательно должен подтвердить нотариус (закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ). Исключение — организации, регистрируемые через Банк России и Минюст России.

Если решение принимается на собрании учредителей, он на нем присутствует. Нотариус проводит комплексную правовую проверку: удостоверяется, что на собрании присутствуют лица, у которых есть право голоса, имеется кворум, подсчет голосов проводится корректно, интересы отдельных участников общества не были ущемлены.

После собрания нужно передать ему протокол заседания, либо единоличное решение, если у ООО только один учредитель. Нотариус выдаст официальное заключение и отправит данные в ФНС, чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ.