Как определить, в какой военкомат подавать сведения о сотруднике

Определите, стоит ли сотрудник на воинском учете
По закону, воинскому учету подлежат:
зачисленные в запас мужчины призывного возраста — от 18 до 30 лет;
мужчины в запасе;
мужчины, которые не служили без законных оснований для отсрочки или потому, что были освобождены от призыва;
те, кто успешно отучился на военных кафедрах и в военных ВУЗах;
те, кто прошел альтернативную гражданскую службу;
женщины с ВУС.
Принимая на работу нового сотрудника, который относится к этим категориям, проверьте, стоит ли он на воинском учете.
Если он стоит:
на 13 странице его паспорта есть отметка «Военнообязанный»;
у него на руках есть военный билет.
Основной документ воинского учета — военный билет. Если у военнообязанного сотрудника он есть, но отметки в паспорте нет, он должен стоять на учете, и информацию о нем нужно отправить в военкомат.. Кроме того, сотруднику нужно выдать направление в военкомат под подпись.
Вместо военного билета у сотрудника может быть:
временное удостоверение или справка по форме 1/У — у граждан в запасе;
удостоверение призывника — у призывников.
Если сотрудника сняли с учета, в военном билете об этом будет указано:
в пункте 25 военного билета офицера запаса;
в разделе IХ военного билета.
Принимая на работу военнообязанного, работодатель обязан сообщить об этом в военкомат в течение пяти дней с даты заключения трудового договора.
Проверьте, относится ли сотрудник к военкомату, указанному в военном билете
В военном билете сотрудника указан военкомат, в котором он стоит на учете, но фактически он может относиться к другому комиссариату.
По закону, военнообязанные граждане должны стоять на учете по месту жительства. Однако если они живут в другом месте дольше трех месяцев или проходят альтернативную службу — учет должен быть по месту пребывания (ч. 2 ст. 8 ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»).
Если у гражданина нет постоянной или временной регистрации, он встает на учет в военкомат по месту своего пребывания или учебы.
Место пребывания может быть в том же городе, что и регистрация. Например, если сотрудник женился и переехал в другой район, место его пребывания сменилось — и вполне возможно, что и военкомат тоже.
Помогите сотруднику встать на учет по месту пребывания
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Если сотрудник имеет регистрацию по одному адресу, а живет по другому
При приеме на работу выдайте ему направление в военкомат для постановки на учет по месту пребывания (п. 30 Положения № 719). Подберите военкомат, к которому относится место фактического жительства сотрудника.
Объясните ему, что встать на воинский учет по месту пребывания — это его обязанность, и для этого посетить военкомат нужно лично. Если не сообщить в военкомат о переезде, можно получить штраф:
до 5 000 рублей — если переехать в обычное время;
до 20 000 рублей — если уехать более чем на 3 месяца во время призыва и не сообщить об этом в военкомат (даже если переезд будет в рамках России).
Пока сотрудник не зарегистрировался, отправьте сведения о нем в тот военный комиссариат, где он стоит на учете в данный момент. Информацию можно отправить по почте, заказным письмом.
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Когда сотрудник снимется с учета в прежнем военкомате и встанет на учет в новом, нужно актуализировать сведения о нем и подать в новый военкомат.
Если сотрудник имеет регистрацию и живет по одному адресу, а работает по другому
Информацию о военнообязанном сотруднике направьте в военкомат по его месту регистрации, как указано в военном билете.
Если российский сотрудник живет за рубежом
Нанимая российского сотрудника, более полугода живущего за рубежом, уточните у него, снялся ли он с учета. Его обязанность — сделать это до отъезда, а после возвращения снова встать на учет в течение двух недель. Те, кто не снимутся с учета или не встанут на него по возвращении, могут получить штраф до 15 000 рублей.
Напомним, что если сотрудник только планирует переехать, но хочет остаться за рубежом надолго, трудовые отношения с ним можно пересмотреть и заключить, например, договор ГПХ или сотрудничество с ИП. Вести воинский учет в этом случае не понадобится.
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Узнайте, к какому военкомату относится адрес проживания работника
Узнать, в каком военкомате должен стоять на учете сотрудник, можно через интернет:
выяснить, к какому району относится его адрес проживания;
найти военкомат, который относится к этому району.
После этого стоит позвонить в военкомат и уточнить, действительно ли они работают с нужным вам адресом, или он относится к другому комиссариату.
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