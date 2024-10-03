Как определить, в какой военкомат подавать сведения о сотруднике

По закону, воинскому учету подлежат:

зачисленные в запас мужчины призывного возраста — от 18 до 30 лет;

мужчины в запасе;

мужчины, которые не служили без законных оснований для отсрочки или потому, что были освобождены от призыва;

те, кто успешно отучился на военных кафедрах и в военных ВУЗах;

те, кто прошел альтернативную гражданскую службу;

женщины с ВУС.

Принимая на работу нового сотрудника, который относится к этим категориям, проверьте, стоит ли он на воинском учете.

Если он стоит:

на 13 странице его паспорта есть отметка «Военнообязанный»;

у него на руках есть военный билет.

Основной документ воинского учета — военный билет. Если у военнообязанного сотрудника он есть, но отметки в паспорте нет, он должен стоять на учете, и информацию о нем нужно отправить в военкомат.. Кроме того, сотруднику нужно выдать направление в военкомат под подпись.

Вместо военного билета у сотрудника может быть:

временное удостоверение или справка по форме 1/У — у граждан в запасе;

удостоверение призывника — у призывников.

Если сотрудника сняли с учета, в военном билете об этом будет указано:

в пункте 25 военного билета офицера запаса;

в разделе IХ военного билета.

Принимая на работу военнообязанного, работодатель обязан сообщить об этом в военкомат в течение пяти дней с даты заключения трудового договора.