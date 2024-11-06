Ключевая ставка 21%: что стоит сделать бизнесу без дешевых кредитов

Что делать бизнесу в условиях ключевой ставки ЦБ
Доступность и дешевизна кредитного ресурса для быстрого развития, обновления производственных активов или управления себестоимости важны для бизнеса любого уровня. Кроме того, в условиях низкой ключевой ставки ценовая политика становится стабильной — это защищает доходы предпринимателей от обесценивания, позволяет планировать инвестиции и расходы в долгосрочной перспективе. На сегодня ключевая ставка составляет 21% ― малому и среднему бизнесу приходится экстренно адаптироваться к новым условиям.
Из-за дорогих кредитов компании и предприниматели вынуждены сокращать расходы, пересматривать инвестиционные проекты и стратегии, снижать цены на услуги, сокращать штат.
Не все субъекты МСП могут брать дорогие кредиты — придется закладывать высокий процент в стоимость продуктов, но вряд ли большая часть покупателей в текущей макроэкономической ситуации останется преданной бренду.
Обратите внимание на льготные кредиты и помощь государства
Проверьте — вправе ли вы претендовать на льготные кредиты для бизнеса. В 2024 году действуют несколько номерных программ, которые назвали по порядковым номерам Постановлений Правительства:
Программа «1764». Льготный кредит от государства предоставляют для бизнеса в сферах сельского хозяйства, туризма, легкой обрабатывающей промышленности, общественного питания, гостиничного сервиса, здравоохранения, науки и образования. Целевое назначение и сумма заемных средств: для инвестиций (до 2 миллиардов рублей), для пополнения оборотных активов (до 500 миллионов рублей), для развития бизнеса (до 10 миллионов рублей) и на рефинансирование прочих кредитов в пределах суммы займа. Ставка ЦБ составит 2,75%, если кредит необходим для развития бизнеса ― 3,5%.
Программа «1570» или «промышленная ипотека». Реализацию программы курирует Минпромторг, она разработана для стимулирования организаций из сферы промышленности. Размер ― до 500 миллионов рублей, ставка ― 3–5%.
Программа «1598» — кредитование для IT-компаний. Разработана для стимулирования внедрения отечественных продуктов и решений, которые помогут политике импортозамещения. В рамках программы выдают до 5 миллиардов рублей под 5% годовых для неаккредитованных организаций и под 3% ― для аккредитованных.
Программа «1528». Направлена на поддержку российских производителей сельскохозяйственной продукции, курируется Минсельхозом. Схема субсидирования ― до 70% от размера процентной ставки ЦБ.
В РФ действуют и другие программы для развития бизнеса ― предоставление грантов или снижение налогового бремени. Условия могут отличаться в зависимости от субъектов — важно просмотреть постановления и программы региональных властей.
Проверьте, возможно, ваша компания подходит под критерии выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. А еще стоит проанализировать состав активов или размеры прибыли — скорректировать показатели за счет оптимизации персонала или ассортимента товаров/услуг, чтобы претендовать на помощь от государства.
Обеспечьте миграцию бизнеса в регионы с низкой ставкой УСН
ФНС определяет налоговые ставки для предпринимателей по месту прописки, при этом офис или производственная линия могут располагаться в другом регионе. Можно перевести бизнес в тот субъект РФ, где установили пониженную ставку. Например, в регионах Сибири и Дальнего Востока в 2024 году действуют льготные ставки для УСН. В Тюменской области, применяя режим «Доходы», можно платить 1 или 4%, а при режиме УСН «Доходы минус расходы» ― 5%. Посмотреть региональные налоговые ставки можно на сайте ФНС. Для этого нужно:
Открыть на главной странице раздел «Налогообложение в РФ».
Перейти во вкладку «Действующие в РФ налоги и сборы».
Открыть раздел с УСН и выбрать нужный регион.
Чтобы перевести бизнес в другой регион, нужно:
Изменить регистрацию места жительства.
Проверить постановку на учет в местной ИФНС после смены места регистрации, провести сверку взаиморасчетов.
Уплатить налог в новую ИНФС по ставкам, действующим в регионе.
Подать отчетность по УСН с зарплатными отчетами. 6-НДФЛ необходимо сдавать дважды для разграничения доходов сотрудников до и после переезда.
Заново зарегистрировать ККТ ― онлайн или в бумажном виде, путем подачи заявления в налоговую инспекцию. Внести новые регистрационные данные в кассовый аппарат и сформировать отчет об изменении регистрационных параметров.
Уведомить банк о смене адреса ― письменно или онлайн.
Оповестить партнеров, если в договорах с ними указан старый адрес.
Переоформить лицензию при необходимости, то есть, если вы занимаетесь лицензионной деятельностью.
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Оптимизируйте бизнес-процессы
Когда ключевая ставка повышается, руководству компании стоит своевременно оптимизировать бизнес-процессы. Для этого нужно:
Закупить запас оборудования и комплектующих на 6–12 месяцев, чтобы сократить затраты в период инфляции, минимизировать риски дефицита и снизить финансовые потери.
Проанализировать финансовое положение компании, чтобы оценить ликвидность. В норме ликвидные активы могут обеспечивать производственный процесс компании 3–6 месяцев без необходимости кредитования.
Сделать аудит расходов — выявить утечку средств, например, расторгнуть контракты на аренду складских помещений, которые не используются. Сократить затраты на аренду, логистику, закупку сырья.
Установить резервный фонд из чистой прибыли для непредвиденных расходов — суммы должно хватать на полгода.
Роботизировать производство. Например, вложиться в новую автоматическую линию, которая позволит сократить расходы на зарплату персонала. Компании из IT-сферы могут внедрить ИИ, чтобы делегировать ему рутинные операции и оптимизировать штат, сократив малоквалифицированных специалистов.
Сделайте аудит задолженности организации
Из-за повышения ставки обслуживание кредита станет дороже, если нужно рефинансировать текущий займ. А еще нагрузка может возрасти по уже существующим кредитам, если они имеют плавающую ставку. Если есть свободные деньги, лучше выплатить задолженность по таким займам досрочно. Выбирать в этот период нужно кредиты с фиксированной ставкой.
Если займ был одобрен до повышения ставки ― уточните актуальность ранее действующих условий.
Инвестируйте или положите свободные средства на депозит
Депозиты ― выгодный способ вложения денег, когда действует высокая ставка. Но вклад ― это заморозка средств на продолжительный срок, поэтому данный вариант подойдет не каждой компании. Если нужно разместить свободные деньги на короткий срок без вывода из оборота, можно использовать биржевой овернайт — сделки РЕПО с КСУ или вложения в облигации с плавающим и фиксированным купоном.
Биржевой овернайт дает возможность компаниям разместить свободные средства на бирже под определенный процент, а финансовым организациям занять средства под залог своих ценных бумаг. С технической точки зрения — это кредит под залог ценных бумаг, где в качестве гаранта возврата задолженности выступает Национальный клиринговый центр.
Как это работает:
Компания, у которой есть свободные средства на конец дня, размещает их на бирже в вечернее время.
Утром компания получает деньги назад, но с процентом, который зачастую превышает ключевую ставку.
Рисков у биржевого овернайта равны депозитарным рискам. Но такой инструмент позволяет не замораживать средства надолго и помогает покрывать некоторые статьи расходов организации, например, оплату ЖКУ или аренды.
Учтите влияние ключевой ставки на уплату налогов и взносов
При расчете налогов и штрафов за нарушение налоговых обязательств или трудового законодательства государство учитывает уровень ключевой ставки. От нее зависят:
пени за просрочки по налоговым платежам и страховым взносам ― размер определяют из 1/300 ставки за один день просрочки;
компенсации за задержки заработной платы ― работодатели выплачивают 1/150 ключевой ставки от невыплаченной зарплаты за один день задержки.
От ключевой ставки зависят штрафы и другие финансовые санкции за нарушение условий договора между контрагентами. Поэтому вносите налоговые платежи и страховые взносы без просрочек, своевременно выплачивайте заработную плату и соблюдайте условия договоров с контрагентами.
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Используйте альтернативные источники финансирования
При повышении ключевой ставки предприниматели могут рассмотреть другие методы финансирования. Например:
Обратиться к инвесторам и привлечь средства через краудфандинг. К инвесторам обращаются для сбора средств на определенную бизнес-цель — на специальных площадках осуществляется презентация и предпродажа продукта, который еще не выпущен.
Выпустить цифровые финансовые активы (ЦФА) под денежные требования. ЦФА ― это цифровой аналог облигаций, который проще и дешевле, а большинству представителей малого бизнеса на данный момент недоступно привлечение средств на фондовом рынке через акции.
Заключение
Ключевая ставка определяет, под какой процент банки могут брать займы у Центробанка. Поэтому когда значение растет — проценты по кредитам для клиентов финансовых учреждений тоже повышаются.
Для бизнеса высокая ключевая ставка ― это медленное развитие и низкие продажи. Деньги дорожают ― спрос на услуги или товары падает. Если инфляция быстро разгоняется ― лучше подготовиться к росту ключевой ставки заранее.
Бизнес должен отслеживать уровень спроса в отрасли и сокращать долговые обязательства. Также можно воспользоваться поддержкой от государства, разместить деньги на депозите или сделать вложения в доходные инструменты.
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