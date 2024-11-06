Ключевая ставка 21%: что стоит сделать бизнесу без дешевых кредитов

Доступность и дешевизна кредитного ресурса для быстрого развития, обновления производственных активов или управления себестоимости важны для бизнеса любого уровня. Кроме того, в условиях низкой ключевой ставки ценовая политика становится стабильной — это защищает доходы предпринимателей от обесценивания, позволяет планировать инвестиции и расходы в долгосрочной перспективе. На сегодня ключевая ставка составляет 21% ― малому и среднему бизнесу приходится экстренно адаптироваться к новым условиям.

Из-за дорогих кредитов компании и предприниматели вынуждены сокращать расходы, пересматривать инвестиционные проекты и стратегии, снижать цены на услуги, сокращать штат.

Не все субъекты МСП могут брать дорогие кредиты — придется закладывать высокий процент в стоимость продуктов, но вряд ли большая часть покупателей в текущей макроэкономической ситуации останется преданной бренду.