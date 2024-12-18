Какие задачи бухгалтер перекладывает на руководителя

Проблема. Бухгалтер полагает, что его дело — рассчитывать показатели и сдавать вовремя отчетность в ФНС, СФР и Росстат, а если возникает спорная ситуация, решать проблему должен руководитель.

Инспектор не принимает отчетность ООО «Зима» в электронном виде, потому что не соблюдены все требования к форме или формату документа. Бухгалтер не считает, что проблема в его зоне ответственности — не хочет выяснять причины, почему отчетность «не уходит по электронке». Сначала он перекладывает задачу на IT-специалиста, а после — на руководителя. Руководителю нужно вникать в детали порядка сдачи отчетности и сроков, а потом выходить на контакт с представителем налоговой.

Решение. Бухгалтер должен самостоятельно связаться с инспектором ФНС и выяснить, почему отчетность не принимается. Привлекать IT-специалиста целесообразно, если проблема только в технической части, например, программное обеспечение не обновили до актуальной версии.