Какие задачи бухгалтер перекладывает на руководителя

Дисклеймер: не все бухгалтеры перекладывают свои обязанности на других. Мы рассказываем про реальные случаи — кейсы наших клиентов. Не ручаемся, что любая аутсорсинговая компания будет лучше бухгалтера в штате.
Организовывать работу с контролирующими органами
Проблема. Бухгалтер полагает, что его дело — рассчитывать показатели и сдавать вовремя отчетность в ФНС, СФР и Росстат, а если возникает спорная ситуация, решать проблему должен руководитель.
Инспектор не принимает отчетность ООО «Зима» в электронном виде, потому что не соблюдены все требования к форме или формату документа. Бухгалтер не считает, что проблема в его зоне ответственности — не хочет выяснять причины, почему отчетность «не уходит по электронке». Сначала он перекладывает задачу на IT-специалиста, а после — на руководителя. Руководителю нужно вникать в детали порядка сдачи отчетности и сроков, а потом выходить на контакт с представителем налоговой.
Решение. Бухгалтер должен самостоятельно связаться с инспектором ФНС и выяснить, почему отчетность не принимается. Привлекать IT-специалиста целесообразно, если проблема только в технической части, например, программное обеспечение не обновили до актуальной версии.
Распределять объем работы между бухгалтерами
Проблема. Бухгалтер не хочет самостоятельно распределять объем работ между всеми сотрудниками или делегировать новый участок кому-то еще, чтобы не портить отношения в коллективе — просит руководителя прописать обязанности каждого бухгалтера.
В ООО «Вектор» решили встать на воинский учет, но не нанимать отдельного специалиста для этого участка. Главный бухгалтер просит руководителя не только издать приказ о назначении ответственного, но и перераспределить работу между остальными бухгалтерами. Руководитель не знает, как изначально были распределены обязанности между специалистами, не понимает, сколько времени будет отнимать ведение воинского учета и подача отчетности в военкомат.
Решение. Главный бухгалтер должен уметь распределять объем учетных работ между сотрудниками своего отдела — это формулировка стандартной должностной инструкции.
Предлагать путь налоговой и финансовой оптимизации
Проблема. Бухгалтер привык работать на одной системе налогообложения и не считает нужным анализировать налоговую нагрузку, искать более выгодные режимы. По его мнению — это задача руководителя.
ООО «Июль» занимается организацией общественного питания, применяет УСН «Доходы». Количество торговых точек выросло, как и расходы, но бухгалтер ООО не спешит подавать уведомление об изменении объекта налогообложения в начале следующего года. Учет на УСН «Доходы минус расходы» сложнее — надо соотносить расходы с перечнем из статьи 346.16 НК, записывать их в Книгу учета доходов и расходов, сохранять подтверждающие документы. А еще при проверке налоговая может оспорить часть расходов — это лишний объем работы.
Решение. Бухгалтер должен не только исчислять налоговую базу, но и делать финансовый анализ, формировать и применять инструменты налогового планирования. Это значит, что специалист должен уметь использовать налоговые льготы, искать выгодные ставки налогообложения. Результаты анализа необходимо в понятной форме излагать руководителю, подчеркивая плюсы и минусы разных режимов.
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Проверять подлинность документов в авансовых отчетах работников
Проблема. Бухгалтер подозревает, что в документах авансового отчета есть несостыковки и фальшивые чеки, но считает, что проверять их подлинность — обязанность руководителя.
Работник ООО «Август» сдал авансовый отчет, чтобы подтвердить расходы в командировке. Бухгалтер не считает нужным проверять подлинность чеков. Считает, что это зона ответственности руководителя, потому что он издавал приказ о выдаче средств именно этому подотчетному лицу.
Решение. Проверять отчет от сотрудника — обязанность бухгалтерии. Основание — постановление Госкомстата от 01.08.2001 № 55 «Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации N АО-1 «Авансовый отчет». Руководитель принимает и подписывает уже проверенный авансовый отчет.
Организовать инвентаризацию расчетов, активов и обязательств
Проблема. Бухгалтер не хочет заниматься инвентаризацией — ежегодной или при назначении на должность.
Новый главный бухгалтер ООО «Лето» А.П. Иванов считает, что не должен самостоятельно проводить инвентаризацию — старый главбух был назначен руководителем, значит, последний должен проверять состояние активов после увольнения бывшего коллеги. По мнению Иванова, его должен ждать учет с выполненной инвентаризацией и готовыми сверками по налогам, взносам и контрагентам.
Решение. Руководитель может только издать приказ и указать лицо, которое будет принимать дела, обозначить сроки приема-передачи дел, разграничение полномочий и обязанностей между прежним и новым главными бухгалтерами. Утвердить порядок проведения и документального оформления процедуры приема-передачи дел.
Если бывший главный бухгалтер ушел «по-плохому», то Иванов А.П. может распечатать из бухгалтерской программы оборотно-сальдовую ведомость на дату приемки дел, а потом заверить ее у руководителя. Так можно подтвердить входящие остатки по счетам, доставшимся от уволившегося на дату приемки дел — разграничить ответственность между новым и старым главбухом. Вступая в должность, Иванов А.П. должен самостоятельно проверить бухгалтерские регистры, кассовые книги, отчеты по зарплате, персонифицированную отчетность и другие документы.
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Комментарии16
Решения в статье больше похожи на советы капитана-очевидность😄Решение руководителя здесь только одно - новый бухгалтер
Как бээээ ну серьезно?)
Владимир, скоро выпустим статью с кейсами клиента — кажется, вы сможете удивиться еще больше. На практике бывают самые невероятные случаи, а бухгалтерским учетом клиентов до нас занимались специалисты разного уровня профессионализма или совсем без него.
Уверен, что какому-то Владимиру будет очень интересна эта информация😀 А мне, Владиславу - сомневаюсь 😉
Внимательность - отличительная черта бухгалтера, нет?🤔
Просим прощения, Владислав. Безусловно 🙂
Бухгалтер не проверяет подлинность чеков. Есть данные в чеке для проверки, и можно, если выборочно или нечитаемое что-то. Авансовый отчет делает работник, он чеки предоставляет в бухгалтерию вместе с отчетом. Поэтому задача бухгалтерии проверить авансовый отчет. А не подлинность чеков в нем. В статье идет подмена понятий. Но с другой стороны, как они еще себя могут прорекламировать? Можно подумать, что их контора прям будет проверять каждый чек на подлинность, ага. И, кстати, чек пройдет проверку по реквизитам, но вот будет ли это чек работника? Может он из мусорной корзины в магазине взял?
Брать чеки из мусорной корзины в магазине - фу...
Давно уже известно, что чеки можно взять из коробочки рядом с кассой.
Указали в статьи чеки, как самый популярный пример документа для подтверждения расходов в авансовом отчете. Там могут быть и другие документы, например, договор на оказание услуг. Считаем, что проверять подлинность и корректность договора должен бухгалтер — не только посчитать значения авансового отчета, но и проверить актуальность расходов. Проверить чеки можно с помощью приложения «Проверка чеков ФНС», а если чек вызывает сомнение, то попросить работника дать пояснения.
Мне одному так кажется, что выступающий здесь от имени ПЭК, крайне плохо представляет работу бухгалтера?
Хотя бы отвечают) Многие компании и авторы просто закидывают статью и усё)
Поясните, пожалуйста, что вас смутило в данной формулировке?
О том, кто имеет подобное мнение, могу сказать, что он давно не увольнялся.
Существуют разные специалисты, после работы которых клиенты обращаются к нам. Например, специалист с мнением, что сдавать отчетность с нулевыми показателями в течение полутора лет — нормально. Компания при этом вела деятельность.