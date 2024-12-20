Как проверить контрагента

Если вы проверили контрагента по ИНН и он предоставил все документы, но сомнения остались, есть еще несколько сервисов.

1. Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. С помощью ИНН и ОГРН можно проверить — не находится ли организация в стадии ликвидации или реорганизации. В этом случае поставщик может не уделить вашей сделке должного внимания или действие договора внезапно приостановится.

Есть минус — компания может не подать актуальные сведения.

2. Яндекс Карты. Удастся посмотреть, что находится по адресу, который заявлен, как фактический. Есть ли торговые, производственные или складские площади, офис или вывеска компании.

Есть минус — компания может быть высокотехнологичной, не занимать много места для производства или не заниматься оформлением вывески. ИП может осуществлять деятельность по месту жительства — закон не запрещает это делать, если он не нарушает права соседей и нормы пожарной и экологической безопасности.

3. Список недействительных российских паспортов на сайте МВД. Возможно, паспорт ИП украли, мошенники используют документ в корыстных целях. Если вместо руководителя от контрагента выступает доверенное лицо, можно проверить доверенность по реквизитам на сайте Федеральной нотариальной палаты — не только убедиться в ее подлинности, но и сроке действия.

4. Росреестр и Федресурс. На сайте федеральной службы можно посмотреть информацию об обременениях недвижимости: арест, залог, рента или долгосрочная аренда. А на сайте федерального реестра — сведения о факторинге, лизинге или договорах купли-продажи, в которых собственник сохраняет право собственности только до определенного момента.