Как снять сотрудника с воинского учета в 2025 году

В текущем году придется снова учитывать изменения воинского учета — некоторым категориям сотрудников увеличили предельный возраст пребывания в запасе. Медлить с обновлением данных и адаптацией к нововведениям нельзя — в 2025 году заработают электронные реестры ВУ.

Изменения воинского учета в 2025 году

Главное изменение в порядке ВУ, которое коснулось и процедуры снятия сотрудника с учета, — Единый электронный реестр военнослужащих. На основании закона №127-ФЗ от 14.04.2023 года, именно в нем с 2025 года станут вести учет на общероссийском уровне — на каждого гражданина призывного возраста собирают личную информацию о дате рождения, СНИЛС, ИНН, месте жительства или пребывания. Это позволит компаниям направлять всю отчетность удаленно, а сотрудникам — дистанционно получать уведомления из реестра повесток.

Также в электронном воинском реестре будет отражаться информация:

об учете в конкретном военкомате;

об отсрочке или освобождении от призыва;

о состоянии здоровья;

о текущем месте работы.

Электронная платформа аккумулирует в себе сведения не только из военкомата, но и других органов: ФНС, СФР, МДВ, медицинских учреждений. Таким образом, если работодатель обновляет персональную информацию в отчетах СФР, направляет работников на медосмотры, но не ведет или не обновляет данные воинского учета — в 2025 году сотрудники военкомата об этом узнают без выездной проверки.

Другое изменение, которое напрямую касается процедуры снятия, — увеличение возраста пребывания в запасе. С 2024 года в закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинской обязанности» внесли изменения — увеличили возраст для военнообязанных без офицерских званий, в среднем на 5 лет. Изменение коснулось только военнообязанных-мужчин, для женщин предельный возраст оставили прежним.

Возраст будут повышать не сразу, а в течение переходного периода — ответственному за воинский учет надо учитывать постоянные изменения из года в год на протяжении отрезка с 01.01.2024 года по 01.01.2028.

Составили таблицу, чтобы было легче ориентироваться и обновлять данные по военнообязанным сотрудникам-мужчинам.

Год рождения Когда надо снимать с воинского учета, год Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы Младшие офицеры (при достижении 60 лет) Майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга (при достижении 65 лет) Полковники, капитаны 1-го ранга (при достижении 65 лет) Высшие офицеры (при достижении 70 лет) 2024 - 1964 1959 1959 1954 2025 1974 1965 1960 1960 1955 2026 - 1966 1961 1961 1956 2027 1975 1967 1962 1962 1957 2028 - 1968 1963 1963 1958 2029 1976 1969 1964 1964 1959

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Как снять сотрудника с воинского учета

В 2025 году реестр электронного воинского учета должен заработать в полную силу — обновлять данные в нем работодатель может через кабинет в Госуслугах. Там же можно проверить актуальность сведений или подать заявление об изменении сведений.

Если сотрудник достиг предельного возраста — это не причина сразу снимать его с учета. Он может по своему желанию вернуться в запас, а военкомат может одобрить его желание. Поэтому специалисту, ответственному за воинский учет в компании, нужно действовать пошагово:

Попросить у сотрудника военный билет, запись в котором подтвердит снятие с воинского учета со стороны военкомата. Обычно у офицеров в запасе соответствующая пометка будет в пункте 26 и 27, а у военнообязанных солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов — в разделе X. Но у военных билетов разного года выпуска пункты и разделы для пометки могут быть разными. Внести изменения в карточку по форме Т-10 в строку «Отметка о снятии с воинского учета». Дату нужно поставить такую же, которая стоит в записи из военкомата, а в качестве причины снятия с учета написать «Достижение предельного возраста». Дождаться проведения сверки с военкоматом, а потом уничтожить карточку. До проведения сверки Т-10 нужно хранить отдельно от других документов воинского учета.

Скачать образец заполненной карточки по форме Т-10.

Военкомат может снять сотрудника с воинского учета по состоянию здоровья. Тогда в строке карточки «Отметка о снятии с воинского учета» поставьте дату, напишите «По состоянию здоровья». В этом случае тоже стоит свериться с военкоматом — сотрудник комиссариата должен подтвердить, что военнообязанный приобрел хроническое заболевание или травму, которые делают его непригодным для пребывания в запасе.

Если военнообязанный уволился — это не причина делать пометку о снятии с учета в кадровых документах компании. В течение пяти дней надо уведомить военкомат об увольнении по форме из приложения 2 к Положению № 719. В данном случае сверяться с военным комиссариатом не нужно — для основания достаточно приказа о расторжении трудового договора.

Наш эксперт рекомендует: пять дней надо считать именно со дня события, то есть самого увольнения, а не с даты приказа. А еще в законе не прописано, какие именно дни считать — календарные или рабочие. Поэтому безопасно считать срок в календарных днях, а если крайняя дата выпадает на выходной — подать отчет заранее. Так можно избежать претензий и штрафов со стороны военкомата, опираясь на положения абзаца 5 пункта 1 статьи 4 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, подпункта «а» пункта 32 Положения № 719.

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