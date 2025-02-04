Календарь бухгалтера на февраль 2025 года

Налоговая и бухгалтерская отчетность

В феврале 2025 года ИП и ООО сдают годовую и ежемесячную отчетность: декларации по НДПИ, косвенным налогам, акцизам;

декларации и расчеты по налогу на прибыль;

персонифицированные сведения о физических лицах;

спецформы по АУСН;

декларации при прекращении применения УСН и ЕСХН, если применение было прекращено в январе. В таблице указали сроки подачи отчетности и уплаты налогов и сборов, а ниже — подсветили основные моменты, которые помогут все сдать без вопросов со стороны контролирующих органов Срок Отчет или платеж Кто сдает Куда сдавать или уплачивать 03.02.2025 Результаты выполнения контрольных процедур организации, проводимых для налогового мониторинга за IV кв. 2024 год Организации-участники налогового мониторинга ФНС Уведомление о НДФЛ за период с 23 по 31 января Налоговые агенты — юридические лица и ИП 05.02.2025 Уплата НДФЛ за период с 23 по 31 января Налоговые агенты — юридические лица и ИП Сведения о доходах в январе, которые: не указаны в п. 1, 2 ч. 1 ст. 14 ФЗ-17 от 25.02.2022 (получены без применения ККТ и не через расчетный счет);

указаны в п. 1 ч. 1 ст. 16 ФЗ-17 от 25.02.2022 г. Юридические лица и ИП на АУСН 07.02.2025 Подтверждение или корректировка в банках сведений за январь по: операциям по счетам;

переводам электронных денежных средств;

комиссии за эквайринг Юридические лица и ИП на АУСН 14.02.2025 Декларация об объемах выращенного винограда для изготовления винодельческой продукции за 2024 год Производители сельхозпродукции и иные юридические и физические лица, которые производят винодельческую продукцию Росалкогольрегулирование 20.02.2025 Уведомление об использовании (продлении) права на освобождение от НДС с февраля Налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК ФНС Декларация по косвенным налогам за январь Налогоплательщики, импортирующие товары из стран ЕАЭС 24.02.2025 Сообщение о невозможности удержания НДФЛ за 2024 год Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, при выплате по ценным бумагам российских эмитентов (п. 14 ст. 226.1 НК) 25.02.2025 Уведомление о налогах, авансах по ним, страховых взносах, сборах, в т.ч. об НДФЛ за период с 1 по 22 февраля Налогоплательщики, налоговые агенты, страхователи Персонифицированные сведения о физлицах за январь Страхователи Налог по АУСН за январь Юридические лица и ИП на АУСН Сведения за период с 23 января по 22 февраля (если выплатили доходы без соблюдения порядка): о суммах и видах выплаченных доходов;

о суммах стандартных, профессиональных вычетов, которые уменьшают налогооблагаемую базу;

о рассчитанных, удержанных и уплаченных суммах налога по этим доходам в отношении каждого физлица Налоговые агенты на АУСН 6-НДФЛ за 2024 год Налоговые агенты по п. 2 ст. 230 и п. 5 ст. 226 НК Декларации по акцизам за периоды 2024 год и январь 2025 год. Плательщики акцизов Декларация по НДПИ за январь Пользователи недр Декларация или расчет по налогу на прибыль за январь Налогоплательщики и налоговые агенты Декларация по налогу на имущество юрлиц за 2024 год Юридические лица — владельцы имущества, которое является объектом налогообложения по ст. 374 НК 28.02.2025 Внесение платы за НВОС за 2024 год Плательщики Росприроднадзор Уплата акцизов Плательщики акцизов ФНС Уплата НПД за январь Плательщики НПД Уплата НДПИ за январь Пользователи недр Уплата 1/3 НДС за IV квартал 2024 год Налогоплательщики и налоговые агенты Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 февраля Налоговые агенты по ст. 226, 226.1, 226.2 НК Уплата налога на имущество, транспорт, землю юрлиц за 2024 год Налогоплательщики — юридические лица Уплата страховых взносов по ОПС, ОМС, ВНиМ за январь Работодатели и иные лица, которые производят выплаты физическим лицам Уплата авансов по налогу на прибыль за январь или I квартал 2025 год Налогоплательщики и налоговые агенты Нет времени следить за сроками платежей и подачи отчетности? Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы Оставьте контакты, и мы вам перезвоним Отправить

Декларация по косвенным налогам

ООО и ИП, которые занимаются импортом товаров в РФ из стран ЕАЭС, должны сдавать декларацию по косвенным налогам — акцизам и НДС. При этом режим налогообложения и организационно-правовая форма компании или ИП значения не имеют. При ввозе товара, НДС уплачивают и организации на УСН. Если в течение месяца товары не ввозились и не было оплаты лизинговых платежей — подавать декларацию не нужно. Отчет сдают только за месяц, в котором импортные товары были приняты на учет и настало время лизингового платежа. Форма декларации по косвенным налогам — скачать.

Персонифицированные сведения о физлицах

Персонифицированные сведения подают все плательщики страховых взносов, которые заключили с физлицами трудовой договор или ГПД. Подача сведений обязательна, даже если в отчетном месяце выплаты и начисления не производились. Если ГПД заключен с ИП или самозанятым — подавать персонифицированные сведения не нужно, так как в этом случае на выплаты не начисляют страховые взносы. Если у ИП нет сотрудников, он подает сведения о себе. Форма «Персонифицированные сведения о физических лицах» — скачать.

6-НДФЛ за 2024 г.

6-НДФЛ — это отчет, с помощью которого работодатели уведомляют ФНС о суммах налога на доходы физических лиц, удержанного с дохода сотрудников и уплаченного в бюджет. Сдают его страхователи: организации, ИП и заказчики, которые выплачивают суммы по гражданско-правовым договорам. Документ заполняют по всем работникам, в него вносят данные о доходах и суммах НДФЛ за отчетный период. Расчет сдают по итогам каждого квартала, в течение месяца после его завершения, а по итогам года — до 1 марта следующего года. Форма 6-НДФЛ — скачать.

Декларации по акцизам

С января 2025 года применяется форма налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки, а также на виноград с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/694@. Форма декларации по акцизам — скачать.

Декларация по НДПИ за январь

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) платят организации, которые ведут деятельность в данной отрасли, с лицензией на использование участка с недрами. Для отчетности о начисленных налоговых платежах нужно сдавать декларацию по НДПИ. Начиная с января 2025 года, действует новая форма декларации. Предоставлять отчетность нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем), начиная с того месяца, в котором начата фактическая добыча полезных ископаемых. Подают декларацию в налоговые органы по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика. Форма декларации по НДПИ — скачать.

Декларация или расчет по налогу на прибыль за январь

29 января 2025 года вступил в силу приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@, где внесены изменения в форму декларации по налогу на прибыль. Налогоплательщики должны отчитаться по скорректированной форме уже за первый отчетный период 2025 года. Наш эксперт обращает внимание, что декларации за отчетные периоды 2024 года представляются по старой форме. Форма декларации по налогу на прибыль — скачать. Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии всегда следят за изменениями — учитывают обновления форм и законов, которые влияют на учет и отчетность. Делегируйте все дела по бухгалтерии, кадрам и ВУ нам, чтобы больше времени уделять масштабированию бизнеса.

Декларация по налогу на имущество юрлиц