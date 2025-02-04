Календарь бухгалтера на февраль 2025 года

- СкачатьЕФС-1.pdf
- СкачатьДекларация по налогу на имущество.pdf
- СкачатьПерсонифицированные сведения о физических лицах.pdf
- Скачать6-НДФЛ.pdf
- СкачатьДекларация по косвенным налогам.pdf
- СкачатьДекларация по акцизам.pdf
- СкачатьДекларация по НДПИ.pdf
- СкачатьДекларация по налогу на прибыль.pdf
Налоговая и бухгалтерская отчетность
В феврале 2025 года ИП и ООО сдают годовую и ежемесячную отчетность:
декларации по НДПИ, косвенным налогам, акцизам;
декларации и расчеты по налогу на прибыль;
персонифицированные сведения о физических лицах;
спецформы по АУСН;
декларации при прекращении применения УСН и ЕСХН, если применение было прекращено в январе.
В таблице указали сроки подачи отчетности и уплаты налогов и сборов, а ниже — подсветили основные моменты, которые помогут все сдать без вопросов со стороны контролирующих органов
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает
Куда сдавать или уплачивать
03.02.2025
Результаты выполнения контрольных процедур организации, проводимых для налогового мониторинга за IV кв. 2024 год
Организации-участники налогового мониторинга
ФНС
Уведомление о НДФЛ за период с 23 по 31 января
Налоговые агенты — юридические лица и ИП
05.02.2025
Уплата НДФЛ за период с 23 по 31 января
Налоговые агенты — юридические лица и ИП
Сведения о доходах в январе, которые:
Юридические лица и ИП на АУСН
07.02.2025
Подтверждение или корректировка в банках сведений за январь по:
Юридические лица и ИП на АУСН
14.02.2025
Декларация об объемах выращенного винограда для изготовления винодельческой продукции за 2024 год
Производители сельхозпродукции и иные юридические и физические лица, которые производят винодельческую продукцию
Росалкогольрегулирование
20.02.2025
Уведомление об использовании (продлении) права на освобождение от НДС с февраля
Налогоплательщики из п. 1 ст. 145 НК
ФНС
Декларация по косвенным налогам за январь
Налогоплательщики, импортирующие товары из стран ЕАЭС
24.02.2025
Сообщение о невозможности удержания НДФЛ за 2024 год
Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, при выплате по ценным бумагам российских эмитентов (п. 14 ст. 226.1 НК)
25.02.2025
Уведомление о налогах, авансах по ним, страховых взносах, сборах, в т.ч. об НДФЛ за период с 1 по 22 февраля
Налогоплательщики, налоговые агенты, страхователи
Персонифицированные сведения о физлицах за январь
Страхователи
Налог по АУСН за январь
Юридические лица и ИП на АУСН
Сведения за период с 23 января по 22 февраля (если выплатили доходы без соблюдения порядка):
Налоговые агенты на АУСН
6-НДФЛ за 2024 год
Налоговые агенты по п. 2 ст. 230 и п. 5 ст. 226 НК
Декларации по акцизам за периоды 2024 год и январь 2025 год.
Плательщики акцизов
Декларация по НДПИ за январь
Пользователи недр
Декларация или расчет по налогу на прибыль за январь
Налогоплательщики и налоговые агенты
Декларация по налогу на имущество юрлиц за 2024 год
Юридические лица — владельцы имущества, которое является объектом налогообложения по ст. 374 НК
28.02.2025
Внесение платы за НВОС за 2024 год
Плательщики
Росприроднадзор
Уплата акцизов
Плательщики акцизов
ФНС
Уплата НПД за январь
Плательщики НПД
Уплата НДПИ за январь
Пользователи недр
Уплата 1/3 НДС за IV квартал 2024 год
Налогоплательщики и налоговые агенты
Уплата НДФЛ за период с 1 по 22 февраля
Уплата налога на имущество, транспорт, землю юрлиц за 2024 год
Налогоплательщики — юридические лица
Уплата страховых взносов по ОПС, ОМС, ВНиМ за январь
Работодатели и иные лица, которые производят выплаты физическим лицам
Уплата авансов по налогу на прибыль за январь или I квартал 2025 год
Налогоплательщики и налоговые агенты
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Декларация по косвенным налогам
ООО и ИП, которые занимаются импортом товаров в РФ из стран ЕАЭС, должны сдавать декларацию по косвенным налогам — акцизам и НДС. При этом режим налогообложения и организационно-правовая форма компании или ИП значения не имеют. При ввозе товара, НДС уплачивают и организации на УСН. Если в течение месяца товары не ввозились и не было оплаты лизинговых платежей — подавать декларацию не нужно. Отчет сдают только за месяц, в котором импортные товары были приняты на учет и настало время лизингового платежа.
Форма декларации по косвенным налогам — скачать.
Персонифицированные сведения о физлицах
Персонифицированные сведения подают все плательщики страховых взносов, которые заключили с физлицами трудовой договор или ГПД. Подача сведений обязательна, даже если в отчетном месяце выплаты и начисления не производились. Если ГПД заключен с ИП или самозанятым — подавать персонифицированные сведения не нужно, так как в этом случае на выплаты не начисляют страховые взносы. Если у ИП нет сотрудников, он подает сведения о себе.
Форма «Персонифицированные сведения о физических лицах» — скачать.
6-НДФЛ за 2024 г.
6-НДФЛ — это отчет, с помощью которого работодатели уведомляют ФНС о суммах налога на доходы физических лиц, удержанного с дохода сотрудников и уплаченного в бюджет. Сдают его страхователи: организации, ИП и заказчики, которые выплачивают суммы по гражданско-правовым договорам. Документ заполняют по всем работникам, в него вносят данные о доходах и суммах НДФЛ за отчетный период. Расчет сдают по итогам каждого квартала, в течение месяца после его завершения, а по итогам года — до 1 марта следующего года.
Форма 6-НДФЛ — скачать.
Декларации по акцизам
С января 2025 года применяется форма налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, сахаросодержащие напитки, а также на виноград с учетом изменений, внесенных приказом ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/694@.
Форма декларации по акцизам — скачать.
Декларация по НДПИ за январь
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) платят организации, которые ведут деятельность в данной отрасли, с лицензией на использование участка с недрами. Для отчетности о начисленных налоговых платежах нужно сдавать декларацию по НДПИ. Начиная с января 2025 года, действует новая форма декларации.
Предоставлять отчетность нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (месяцем), начиная с того месяца, в котором начата фактическая добыча полезных ископаемых. Подают декларацию в налоговые органы по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика.
Форма декларации по НДПИ — скачать.
Декларация или расчет по налогу на прибыль за январь
29 января 2025 года вступил в силу приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@, где внесены изменения в форму декларации по налогу на прибыль. Налогоплательщики должны отчитаться по скорректированной форме уже за первый отчетный период 2025 года.
Наш эксперт обращает внимание, что декларации за отчетные периоды 2024 года представляются по старой форме.
Форма декларации по налогу на прибыль — скачать.
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Декларация по налогу на имущество юрлиц
В декларацию попадают сведения по имуществу, налог с которого рассчитывается от среднегодовой стоимости. Если налог рассчитывается по кадастровой стоимости — заполнять и сдавать декларацию не нужно. Отчетность необходимо подавать тем юрлицам, у которых на балансе присутствует имущество, а налог рассчитывают по среднегодовой стоимости.
Форма декларации по налогу на имущество — скачать.
Отчетность и взносы в СФР
Организации и ИП в феврале 2025 года обязаны сдать отчеты в СФР и уплатить страховые взносы. Сроки отчетности и уплаты взносов — в таблице, а пояснения также привели ниже.
Срок
Отчет или платеж
Кто сдает
Куда сдавать
17.02.2025
Уплата 1/12 фиксированных страховых взносов «на травматизм» за январь
Страхователи на АУСН
СФР
Уплата страховых взносов «на травматизм» за январь
Страхователи
25.02.2025
Сведения о трудовой деятельности по форме ЕФС-1 за январь
Работодатели
Сведения о сумме выплат, которые входят в размер зарплаты лиц на трудовых договорах, за январь
Государственные и муниципальные учреждения, которые ведут деятельность по направлениям из приказа Минтруда от 02.09.2022 г. № 507н
28.02.2025
Уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию за январь
Работодатели
Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1
Отчет ЕФС-1 — единая форма сведений, которую применяют с 2023 года. Теперь сведения о зарплате и трудовой деятельности в СФР подают и бюджетные организации.
Наш эксперт напоминает: есть два законопроекта, которые пока не вступили в силу — они поменяют порядок заполнения и сроки сдачи ЕФС-1.
Нужно будет отчитываться про стаж работников с районными коэффициентами зарплаты, директоров — единственных учредителей, которые оформили трудовой договор. Если же с сотрудником заключили договор ГПХ и включили в текст условие о страховании от несчастных случаях — всю информацию надо отразить в подразделе 1.1 ЕФС-1.
Сроки сдачи формы поменяются, если работодатель издаст приказ о неполном рабочем времени или переведет сотрудника на «удаленку». Тогда надо подавать отчет не позднее следующего рабочего дня после даты приказа.
Форма ЕФС-1 — скачать.
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