Расчет по страховым взносам: топ самых частых ошибок

Налоговики не примут отчет, если сведения в разделе 3 РСВ указаны с ошибками. Даже одна цифра в СНИЛС, указанная некорректно, или одна ошибка в Ф. И. О. физлица может стать причиной для отказа со стороны ФНС.

Перед отправкой отчета бухгалтер должен еще раз проверить данные по сотрудникам. Кроме того, стоит провести автоматическую проверку отчета на выявление несоответствий. Если недочет выявят после сдачи РСВ, его придется подавать повторно.

Если обнаружили ошибку в разделе 3, делают так:

В подразделе 3.1 указывают некорректные сведения по работнику и в строке 010 ставят признак аннулирования — «1». Заполняют на этого же сотрудника новый подраздел 3.1, где указывают правильные данные. В подраздел 3.2 добавляют суммы начислений по правильным данным.

Исправить ошибку таким образом вполне правомерно. Это указано в п. 13.4 Порядка заполнения РСВ из приказа ФНС от 29.09.2022 г. № ЕД-7-11/878.

Если сотрудник вообще не указан в расчете, ФНС сочтет это недоплатой страховых взносов. В этой ситуации следует сдать уточненный отчет с недостающими сведениями по физлицу и, если нужно, доплатить взносы.