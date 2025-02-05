Расчет по страховым взносам: топ самых частых ошибок

Указали некорректные данные по физическим лицам
Налоговики не примут отчет, если сведения в разделе 3 РСВ указаны с ошибками. Даже одна цифра в СНИЛС, указанная некорректно, или одна ошибка в Ф. И. О. физлица может стать причиной для отказа со стороны ФНС.
Перед отправкой отчета бухгалтер должен еще раз проверить данные по сотрудникам. Кроме того, стоит провести автоматическую проверку отчета на выявление несоответствий. Если недочет выявят после сдачи РСВ, его придется подавать повторно.
Если обнаружили ошибку в разделе 3, делают так:
В подразделе 3.1 указывают некорректные сведения по работнику и в строке 010 ставят признак аннулирования — «1».
Заполняют на этого же сотрудника новый подраздел 3.1, где указывают правильные данные.
В подраздел 3.2 добавляют суммы начислений по правильным данным.
Исправить ошибку таким образом вполне правомерно. Это указано в п. 13.4 Порядка заполнения РСВ из приказа ФНС от 29.09.2022 г. № ЕД-7-11/878.
Если сотрудник вообще не указан в расчете, ФНС сочтет это недоплатой страховых взносов. В этой ситуации следует сдать уточненный отчет с недостающими сведениями по физлицу и, если нужно, доплатить взносы.
Не заполнили данные по работникам без доходов
Если сотрудник не получал доход, но трудовой договор с ним действовал хотя бы в одном из трех месяцев отчетного периода — данные по сотруднику указывают в разделе 3 РСВ, в подразделе 3.1. В подразделе 3.2 вместо сумм ставят прочерки.
Наш эксперт подчеркивает: инспекторы проверяют соответствие информации в РСВ и персональных сведениях поэтому если в РСВ сотрудник без доходов не указан — это считается несоответствием и отчет не принимают. Основание — письмо ФНС от 26.02.2024 г. № БС-4-11/2112 в ред. от 28.05.2024 г.
Не включили в РСВ необлагаемые выплаты
Любые выплаты, которые получает сотрудник, в том числе и необлагаемые взносами, обязательно указывают в строке 030 подраздела 1 раздела 1 отчета. Суммы отражают нарастающим итогом с начала года, а также отдельно за последние три месяца. В подразделе 3.2 раздела 3 в строке 140 такие доходы указывают отдельно.
ФНС использует данные о выплатах, чтобы анализировать общий доход и исчисление налога на прибыль. Поэтому, если не включить все выплаты в РСВ, его не примут.
Некорректно применили ставки по страховым взносам
Ошибкой считается, когда ИП или компания:
применяет пониженную ставку взносов, но не имеет на это право;
не применяет пониженную ставку, хотя такое право есть.
Например, предприятия нет в реестре субъектов МСП, но оно применяет пониженную ставку в 15% при расчете страховых взносов. Это нарушение встречается довольно часто, например, столкнулись с ним при аудите бухгалтерского учета одного из наших клиентов.
Чтобы избежать ошибки, стоит периодически проверять, включена ли организация в реестр субъектов МСП, своевременно отслеживать предельную базу по страховым взносам.
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Допустили несоответствие данных в РСВ разных периодов
Корректировки в РСВ могут стать причиной ошибок. Если бухгалтер доначислил страховые взносы за прошлый период, но в следующем их не учел — возникнет сбой сумм нарастающих итогов.
Чтобы избежать ошибки, следует сдавать уточненные расчеты в строгой последовательности — сначала исправлять более ранние периоды, а потом переходить к более поздним. Также следует проверять данные на соответствие контрольным соотношениям.
Например, организация доначислила в IV квартале взносы за июнь. Перед тем как сдавать годовой РСВ, бухгалтер должен убедиться, что внесенные корректировки учтены в отчете за 9 месяцев и год.
Как определить периоды подачи корректировки РСВ
В статье 54 НК есть порядок правильного определения периода подачи уточненного расчета в 2025 году. Правила зависят от того, в текущем или предыдущем году допущена ошибка:
Ошибка текущего года. Данные уточняются, начиная с того периода, в котором была допущена ошибка. Например, если ошибка в РСВ за I квартал 2025 года обнаружена в ноябре 2025 года, бухгалтер должен скорректировать данные за I квартал 2025 года, полугодие и 9 месяцев 2025 года.
Ошибка прошлого года. Если ошибка обнаружена в 2025 году за сданный расчет по итогам полугодия 2024 года, необходимо уточнить данные за полугодие 2024, 9 месяцев 2024 и год в целом. Однако, если несоответствие данных или сумм к уплате выявлено в расчете IV квартала 2024 года, в 2025 году нужно подать уточненный РСВ только за 2024 год.
Перед подачей корректировки обязательно доплатите суммы взносов и пени, если уточнение связано с корректировкой сумм. Компанию или предпринимателя не оштрафуют при условии, что на ЕНС будет положительное сальдо, которое перекроет недоимку и пени по налогам и взносам. Основание — п. 4 ст. 81 НК.
В отчете не указали данные нового сотрудника
При заполнении РСВ бухгалтер может забыть указать сотрудника, который был трудоустроен в последние дни отчетного периода.
Чтобы исправит ошибку, нужно подать уточненный расчет, указать в разделе 3 информацию по забытому работнику, сделать корректировку показателей раздела 1.
Не учли изменения, которые действуют с 2025 года
В РСВ за первый квартал 2025 года важно не допустить ошибок — учесть изменения, которые вступили в силу с нового года:
Добавили строку 141 в раздел 3 для выплат по ГПД. В ней надо учесть выплаты по гражданско-правовым договорам, которые облагаются взносами.
Эксперт советует обратить внимание — если вы облагаете взносами всю сумму по договору ГПД, значит, значения строк 141 и 160 сойдутся.
Добавили данные о работниках-иностранцах. Это стоит учитывать, если работодатель нанимает иностранного спеца и у него есть в РФ отдельный вид страхования, например, работник получает пенсионное страхование на родине, а в России — медицинское и социальное. Надо заполнить данные на таких сотрудников в приложении 5 первого раздела.
Там появились новые строки — в дополнение к Ф. И. О., СНИЛС, ИНН и коду страны надо указать дату рождения и реквизиты документа, который удостоверяет личность.
Заполнить новые строки, если надо отчитаться за КФХ-пенсионера. В разделе 2 появились строки 040 и 050 — для взносов по медстрахованию, если у пенсионера есть выплаты по инвалидности или выслуги лет.
В подразделе 1 раздела 2 формы РСВ появились строки 103, 106, 107 — надо указать код и срок действия периода для освобождения от уплаты взносов на основании п. 7 ст. 430 НК.
Как заполнить и сдать РСВ в 2025 году правильно: чек-лист
Перед сдачей отчета необходимо проверить:
персональные данные по сотрудникам, с учетом изменений и кадровых перестановок;
количество сотрудников — все ли указаны, в том числе и без доходов;
проставлены необлагаемые суммы доходов;
правильные ставки, например, если компания включена в реестр МСП;
форму заполнили с учетом сведений в предыдущих расчетах.
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