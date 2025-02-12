Реестр недобросовестных работодателей в 2025 году: что важно знать бизнесу

Для чего создали реестр недобросовестных работодателей
Количество самозанятых выросло — по данным ФНС их число достигло 12 миллионов человек. Инициаторы создания реестра в Правительстве и специалисты Роструда считают, что доля роста самозанятых связана с уклонением от уплаты налогов и взносов со стороны работодателей. Собственники бизнеса не оформляют трудовой договор, а нанимают самозанятых на постоянную работу или заключают договоры ГПХ.
Специалисты СФР оценивают, что из-за такой практики бюджет страны недополучает около 3,5 триллионов рублей каждый год. Новый реестр поможет сократить эту цифру и обеспечит справедливые условия труда для работников, например, наладит формирование пенсионных накоплений.
Информация в реестре будет открытой — работник может зайти на официальный портал «Роструда» и поискать потенциального работодателя в реестре по названию или ИНН.
Как можно попасть в реестр
Основной критерий для зачисления в реестр — зафиксированное нарушение трудового законодательства, которое связано с нелегальной занятостью. В своем Telegram-канале Роструд приводит примеры: подмена трудовых отношений договором ГПХ или отсутствие договора.
Чтобы работодатель попал в реестр, потребуется постановление об административном нарушении, которое вступило в силу с 1 января 2025 года. Если компания или предприниматель нарушили трудовое законодательство до этого срока, то в реестр они пока не попадут.
Наш эксперт подчеркивает: если вас внесли в реестр недобросовестных работодателей — это и репутационные потери, и внимание со стороны других контролирующих органов. Потенциальные партнеры могут отказать от сделки, а ФНС в рамках межведомственного сотрудничества в первую очередь выберет для выездной проверки кандидатов из списка Роструда.
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Роструд совместно с ФНС будет выявлять работодателей, которые уклоняются от полноценных зарплатных отношений. Напоминаем, что с марта 2024 года узаконили зарплатные комиссии, а специалистам комиссий открыли доступ к налоговой тайне.Роструд и ФНС будут плотно взаимодействовать между собой в рамках Соглашения об обмене информацией между Рострудом и ФНС от 27.04.2024 № С-3-3-1, ЕД-22-11/10@.
Что может вызвать подозрения со стороны инспекторов ФНС или специалистов Роструда:
большое количество выплат самозанятым и по договорам ГПХ при относительно малом количестве работников в штате;
зарплата ниже МРОТ;
зарплата ниже отраслевого уровня;
большое количество сотрудников с неполной занятостью.
Ведомства будут совместно выявлять зарплату ниже отраслевого уровня. Повод для внимания со стороны инспекторов — отклонение в меньшую сторону более 35%. Налоговики передают сведения о зарплатах в трудовую инспекцию по запросу не ранее 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным. Основание — п. 4 перечня сведений, утв. приказом Минтруда от 02.02.2024 № 40н, п. 3.4 Соглашения ФНС и Роструда.
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Какие данные можно найти в реестре
Недобросовестного работодателя можно будет найти по названию, ИНН или Ф. И. О., если это индивидуальный предприниматель.
Кроме того, в реестре укажут дату и основание для внесения в «черный список» — реквизиты вступивших в силу постановлений в отношении работодателя.
Сведения появятся в течение трех дней с даты вступления постановления в силу, данные будут в общем доступе в течение года.
Как выйти из реестра недобросовестных работодателей
Сведения о нарушениях не пропадут раньше года со дня внесения, но можно добиться, чтобы компанию или предпринимателя исключили из реестра. Это возможно, если:
Обжаловать в суде постановление об административной ответственности. Если суд примет сторону работодателя, то после передачи судебного решения в Роструд, сведения о компании или ИП исключат из реестра.
Ликвидировать бизнес.
Если работодателя включили в реестр по ошибке, надо направить обращение в Роструд, где указать, что компанию или предпринимателя не привлекали в ответственности, проверки не проводились, постановлений не выносили.
Наш эксперт рекомендует: жалобу стоит составить максимально подробно — изложить свои доводы и прикрепить подтверждающие документы. Например, можно указать, что компания наняла самозанятых или специалистов по гражданско-правовым договорам, потому что работы выполнялись разово или для оказания услуги нужен был работник узкой специализации, который уже был самозанятым. Очень важно успеть в срок подачи жалобы — 10 дней с момента постановления. Если пропустили — придется дополнительно составлять ходатайство в суд, указывать уважительную причину в соответствии со статьей 30.3 КоАП. Подавать жалобу можно в вышестоящий орган ведомства или суд.
Как не попасть в реестр:
Регулярно проводить аудит кадровых и налоговых документов.
оценивать содержание трудовых договоров и природу трудовых отношений с профессиональным юристом и кадровиком.
Выполнять предписания ФНС и Роструда, чтобы исключить повторные нарушения и проверки.
Обеспечить соответствие зарплат отраслевым показателям и МРОТ.
Актуализировать договоры с самозанятыми и ГПХ.
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