Реестр недобросовестных работодателей в 2025 году: что важно знать бизнесу

Основной критерий для зачисления в реестр — зафиксированное нарушение трудового законодательства, которое связано с нелегальной занятостью. В своем Telegram-канале Роструд приводит примеры: подмена трудовых отношений договором ГПХ или отсутствие договора.

Чтобы работодатель попал в реестр, потребуется постановление об административном нарушении, которое вступило в силу с 1 января 2025 года. Если компания или предприниматель нарушили трудовое законодательство до этого срока, то в реестр они пока не попадут.

Наш эксперт подчеркивает: если вас внесли в реестр недобросовестных работодателей — это и репутационные потери, и внимание со стороны других контролирующих органов. Потенциальные партнеры могут отказать от сделки, а ФНС в рамках межведомственного сотрудничества в первую очередь выберет для выездной проверки кандидатов из списка Роструда.

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Роструд совместно с ФНС будет выявлять работодателей, которые уклоняются от полноценных зарплатных отношений. Напоминаем, что с марта 2024 года узаконили зарплатные комиссии, а специалистам комиссий открыли доступ к налоговой тайне.Роструд и ФНС будут плотно взаимодействовать между собой в рамках Соглашения об обмене информацией между Рострудом и ФНС от 27.04.2024 № С-3-3-1, ЕД-22-11/10@.

Что может вызвать подозрения со стороны инспекторов ФНС или специалистов Роструда:

большое количество выплат самозанятым и по договорам ГПХ при относительно малом количестве работников в штате;

зарплата ниже МРОТ;

зарплата ниже отраслевого уровня;

большое количество сотрудников с неполной занятостью.

Ведомства будут совместно выявлять зарплату ниже отраслевого уровня. Повод для внимания со стороны инспекторов — отклонение в меньшую сторону более 35%. Налоговики передают сведения о зарплатах в трудовую инспекцию по запросу не ранее 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным. Основание — п. 4 перечня сведений, утв. приказом Минтруда от 02.02.2024 № 40н, п. 3.4 Соглашения ФНС и Роструда.